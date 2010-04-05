一款轻量、简洁且对每位交易者都至关重要的时间显示工具

Market Time Watch 是一款专业的图表时间显示工具，为需要精确本地时间、服务器时间和当前 K 线倒计时的交易者设计。 该工具可以在图表上直接显示 本地时间、服务器时间 和 K线倒计时， 无需复杂界面或多余元素。

无论您是剥头皮交易、波段交易、新闻交易，或只是需要一个简洁清晰的时间参考， Market Time Watch 都能以最简约、最优雅的方式呈现所有关键信息。

⭐ 为什么交易者喜欢 Market Time Watch

超轻量级 ，适用于所有 MT4/MT5 环境

，适用于所有 MT4/MT5 环境 不重绘图表 ，不干扰 EA 或指标

，不干扰 EA 或指标 零延迟 、零负载、几乎不占用 CPU

、零负载、几乎不占用 CPU 完美适配剥头皮、日内交易、消息面交易以及指数 (US30, NAS100, Gold, Forex)

专业视觉设计，适用于任何图表主题

🔥 主要功能

✔ 实时时钟

在图表上清晰显示当前时间（本地或服务器）。

✔ K 线倒计时

显示当前 K 线剩余时间，特别适合剥头皮和新闻交易者。

✔ 现代信息面板

精美弹出面板包含：

✔ 可自定义位置

可通过 X/Y 偏移移动时钟位置。

✔ 无干扰设计

与所有 EA、指标、模板完美兼容。

🎯 适用人群

剥头皮交易者

指数交易者 (US30, NAS100, GER40…)

黄金 & 原油交易者

外汇日内交易者

任何需要精确时间显示的交易者

💡 为什么比免费脚本更优秀

精致 UI 设计

与 MT5 渲染完美对齐

多产品信息面板

所有设备稳定运行

无闪烁、无跳动、无 CPU 占用

🛠 其他功能

简洁的 “i” 信息按钮

三列产品展示

联系与支持页脚

多品种兼容

支持所有模板与配置文件

⭐ 原生支持 MT4 & MT5

外汇

贵金属 (XAUUSD, XAGUSD)

指数 (US30, NAS100, US500, DAX)

加密货币

所有时间周期

