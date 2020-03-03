AutoTrade NASDAQ

Рисуйте линии. Задайте риск. Остальное сделает робот.

AutoTradeBot++ – это профессиональный советник для исполнения сделок и управления риском, созданный для трейдеров, которые хотят иметь чистый график, фиксированный долларовый риск и автоматический перевод в безубыток, не теряя при этом контроля над своей стратегией. Вы решаете, где входить в рынок, советник управляет тем, как это сделать.

Отдельные сборки AutoTradeBot++ доступны для золота (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), всех валютных пар Forex и S&P 500 (US500). Найти и скачать их можно в панели разработчика и на платформах TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Идея: торгуйте, просто называя линии

Вместо того чтобы открывать каждый ордер вручную, AutoTradeBot++ использует горизонтальные линии на графике как торговые инструкции. Вы просто рисуете и называете линии, например:

1_buy_0.10 → ордер Buy с объемом 0.10 лота

1_sell_0.05 → ордер Sell с объемом 0.05 лота

Советник автоматически будет:

определять, это Buy или Sell ;

или ; решать, ставить Limit или Stop ордер;

или ордер; рассчитывать Stop Loss и Take Profit из вашего фиксированного долларового риска и RR;

и из вашего фиксированного долларового риска и RR; создавать, изменять или удалять соответствующие отложенные ордера при переносе или удалении линии.

Вы концентрируетесь на уровнях и анализе, AutoTradeBot++ превращает линии в точные и стабильные ордера.

💰 Настоящее управление риском в долларах

В основе AutoTradeBot++ лежит прозрачная и строгая модель риска: вы задаете Risk (USD) и Risk-to-Reward, а советник выполняет все расчеты.

Размер позиции рассчитывается из заданного риска , тик-вэлью и расстояния до SL;

, тик-вэлью и расстояния до SL; Stop Loss ставится так, чтобы максимальный убыток в сделке был равен вашему риску;

в сделке был равен вашему риску; Take Profit рассчитывается по выбранному RR (1:2, 1:3, …) ;

; Минимальные допустимые уровни стопов у брокера проверяются автоматически.

Неважно, маленький у вас счет или большой — риск в каждой сделке остается фиксированным, измеримым и повторяемым.

🔒 Многоуровневый безубыток

AutoTradeBot++ включает мощную систему многоуровневого перевода в безубыток, которая защищает ваш капитал по мере движения цены в вашу сторону. Больше не нужно гадать, куда перенести SL — советник использует ваш риск как опорную величину.

Когда прибыль достигает минимум 1R , SL может быть перенесен в безубыток или начать фиксировать часть прибыли (настраивается);

, SL может быть перенесен в или начать фиксировать часть прибыли (настраивается); При достижении 2R, 3R, … SL пошагово двигается вслед за ценой, фиксируя больше прибыли;

SL пошагово двигается вслед за ценой, фиксируя больше прибыли; Для каждой позиции хранится свой уровень безубытка, чтобы избежать лишних изменений SL;

Принимаются только лучшие значения SL — советник никогда не ухудшает ваш стоп.

Так сделки превращаются в пошаговый управляемый процесс: пока рынок идет в вашу сторону, все больше прибыли фиксируется.

🛡️ Фильтры безопасности и умная работа с ордерами

Проверка маржи – перед постановкой ордера советник проверяет, достаточно ли свободной маржи; если нет, сделка пропускается.

– перед постановкой ордера советник проверяет, достаточно ли свободной маржи; если нет, сделка пропускается. Уровни стопов брокера – расстояния до SL и TP сверяются с минимальными требованиями брокера.

– расстояния до SL и TP сверяются с минимальными требованиями брокера. Логика очистки – если линия удалена, связанный ордер тоже удаляется; если ордер исполнен, соответствующая линия стирается.

– если линия удалена, связанный ордер тоже удаляется; если ордер исполнен, соответствующая линия стирается. Magic Number и фильтр по символу защищают ваши другие советники и ручные сделки.

📊 Информационная панель на графике (опционально)

AutoTradeBot++ имеет компактную панель, которую можно включать и выключать:

Баланс и Equity счета;

и счета; Используемая и свободная маржа, Margin Level % ;

и маржа, ; Количество открытых сделок и текущая плавающая прибыль/убыток;

Список всех активных отложенных ордеров с типом, объемом, ценой входа, SL и TP.

Панель можно свернуть/развернуть двойным щелчком и перетащить в любой угол графика. Если вы любите максимально чистый график, подписи и стрелки можно отключить во входных параметрах.

⚙️ Минималистичный и удобный интерфейс

На графике вы увидите:

Небольшой ярлык [+]/[-] для сворачивания/разворачивания панели;

для сворачивания/разворачивания панели; Кнопку-подсказку, где изменить входные параметры советника (риск, RR и т.д.);

Кнопку Risk-Free для быстрого включения/выключения системы безубытка.

Все элементы легкие, перетаскиваемые и не загромождают график.

👤 Для кого AutoTradeBot++?

Скальперов , которым нужны быстрые и стабильные входы с жестким контролем риска;

, которым нужны быстрые и стабильные входы с жестким контролем риска; Дейтрейдеров , выставляющих несколько отложенных ордеров на ключевых уровнях;

, выставляющих несколько отложенных ордеров на ключевых уровнях; Свинг-трейдеров , которые хотят автоматического безубытка и защиты прибыли;

, которые хотят автоматического безубытка и защиты прибыли; Любых трейдеров со своей стратегией, которым нужно автоматизировать исполнение и риск-менеджмент.

AutoTradeBot++ не генерирует торговые сигналы. Решения принимаете вы, а советник превращает ваши уровни и правила риска в дисциплинированное исполнение.

🚀 Превратите свои линии в профессиональный торговый движок

Если вы устали каждый раз пересчитывать объем, вручную переносить SL в безубыток и «сидеть над графиком», AutoTradeBot++ станет вашим новым торговым помощником.

Нарисуйте уровни, задайте риск – и позвольте советнику взять на себя расчеты, размещение ордеров и многоуровневый безубыток.

Сфокусируйтесь на своем преимуществе. Пусть AutoTradeBot++ дисциплинированно его исполняет.