Un outil de suivi du temps léger, propre et essentiel pour chaque trader

Market Time Watch est un affichage professionnel du temps sur graphique, conçu pour les traders qui ont besoin de voir l’heure locale, l’heure du serveur et le compte à rebours de la bougie en cours. Tout cela directement sur le graphique, sans interface lourde ou encombrée.

Que vous fassiez du scalping, du day trading, du trading sur les news, ou que vous ayez simplement besoin d’une référence temporelle claire, Market Time Watch vous fournit toutes les informations de la manière la plus élégante et minimaliste possible.

⭐ Pourquoi les traders adorent Market Time Watch

Ultra-léger et optimisé pour MT4/MT5

et optimisé pour MT4/MT5 Ne redessine pas et n’interfère pas avec les EAs

et n’interfère pas avec les EAs Zéro latence , zéro charge, quasiment aucun CPU

, zéro charge, quasiment aucun CPU Idéal pour le scalping, le day trading et les indices (US30, NAS100, Gold…)

Design professionnel adapté à tout thème de graphique

🔥 Fonctionnalités principales

✔ Horloge en temps réel

Affiche l’heure locale ou serveur directement sur le graphique.

✔ Minuteur de bougie

Indique le temps restant avant la fermeture de la bougie actuelle.

✔ Panneau d’information moderne

Un panneau élégant contenant :

✔ Position personnalisable

Ajustable avec les offsets X-Y.

✔ Design non intrusif

Compatible avec tous les templates, EAs et indicateurs.

🎯 Pour qui ?

Scalpers

Traders d’indices (US30, NAS100, GER40…)

Traders or & pétrole

Traders Forex intraday

Tous ceux qui ont besoin d’une visualisation temporelle précise

💡 Pourquoi meilleur que les scripts gratuits

Interface soignée

Alignement parfait avec le rendu MT5

Panneau multiproduits

Performance stable sur tous les appareils

Aucun scintillement, aucun lag, aucun CPU utilisé

🛠 Fonctions supplémentaires

Bouton d’info “i”

Tableau produits en 3 colonnes

Pied de page support

Compatible multi-symboles

Compatible templates & profils

⭐ Support natif MT4 & MT5

Forex

Métaux

Indices

Crypto

Toutes unités de temps

🧩 À propos de TesterMob

Nous proposons des outils professionnels tels que :

Smart Risk Manager (Mini/Pro)

Bots Auto-Trade

Systèmes EA & Stratégie

Utilitaires FX premium

📥 Téléchargez Market Time Watch maintenant

Ajoutez un outil de temps précis, léger et professionnel à votre graphique.

→ Téléchargez maintenant et améliorez votre gestion temporelle sur le graphique.