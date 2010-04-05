Una herramienta ligera, limpia y esencial para cada trader

Market Time Watch es una herramienta profesional de visualización de tiempo en el gráfico, diseñada para traders que necesitan ver la hora local, la hora del servidor y la cuenta regresiva de la vela actual con total precisión. Este indicador muestra toda la información directamente en el gráfico sin elementos pesados o molestos.

Ya sea que hagas scalping, intradía, trading de noticias o simplemente necesites una referencia de tiempo clara, Market Time Watch te proporciona toda la información de una forma minimalista y elegante.

⭐ Por qué los traders aman Market Time Watch

Ultraligero y optimizado para todos los entornos MT4/MT5

y optimizado para todos los entornos MT4/MT5 No redibuja ni interfiere con EAs o indicadores

ni interfiere con EAs o indicadores Cero latencia , cero carga, sin consumo de CPU

, cero carga, sin consumo de CPU Perfecto para scalping, day trading, trading de noticias e índices (US30, NAS100, Gold, Forex)

Diseño visual profesional compatible con cualquier plantilla

🔥 Funciones principales

✔ Reloj en tiempo real

Muestra la hora actual en el gráfico (local o del servidor).

✔ Temporizador de vela

Indica cuánto tiempo falta para que cierre la vela actual.

✔ Panel de información moderno

Un panel emergente que incluye:

Todas las herramientas de TesterMob

Bots de auto-trading

Sistemas EA y estrategias

Contacto y soporte

✔ Posición personalizable

Ajusta la ubicación usando desplazamientos X-Y.

✔ Diseño no intrusivo

Compatible con cualquier indicador, EA o estilo de gráfico.

🎯 ¿Para quién es esta herramienta?

Scalpers

Traders de índices (US30, NAS100, GER40…)

Traders de oro y petróleo

Traders intradía de Forex

Cualquier trader que necesite precisión en el tiempo

💡 Por qué es mejor que los scripts gratuitos

Interfaz pulida

Alineación perfecta con el renderizado de MT5

Panel informativo multiproducto

Rendimiento estable

Sin parpadeos, saltos o consumo de CPU

🛠 Funciones adicionales

Botón de información “i”

Tabla de productos en 3 columnas

Pie de página con contacto y soporte

Compatible con múltiples símbolos

Totalmente compatible con perfiles y plantillas

⭐ Compatibilidad nativa MT4 & MT5

Forex

Metales (XAUUSD, XAGUSD)

Índices (US30, NAS100, US500, DAX)

Criptomonedas

Todos los marcos temporales

🧩 Sobre TesterMob

TesterMob ofrece herramientas profesionales como:

Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)

Bots automatizados

Sistemas EA y estrategias

Utilidades premium de trading

📥 Descarga Market Time Watch hoy mismo

Añade esta herramienta ligera, precisa y profesional a tu configuración de trading.

✔ Ligero

✔ Preciso

✔ Elegante

✔ Profesional

→ Descárgalo ahora y mejora tu gráfico con una gestión de tiempo inteligente.