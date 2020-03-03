AutoTrader GOLD
- Эксперты
- Amirhossein Bakhtiari
- Версия: 2.21
- Активации: 5
Рисуйте линии. Задайте риск. Остальное сделает робот.
AutoTradeBot++ – это профессиональный советник для исполнения сделок и управления риском, созданный для трейдеров, которые хотят иметь чистый график, фиксированный долларовый риск и автоматический перевод в безубыток, не теряя при этом контроля над своей стратегией. Вы решаете, где входить в рынок, советник управляет тем, как это сделать.
Отдельные сборки AutoTradeBot++ доступны для золота (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), всех валютных пар Forex и S&P 500 (US500). Найти и скачать их можно в панели разработчика и на платформах TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.
🎯 Идея: торгуйте, просто называя линии
Вместо того чтобы открывать каждый ордер вручную, AutoTradeBot++ использует горизонтальные линии на графике как торговые инструкции. Вы просто рисуете и называете линии, например:
- 1_buy_0.10 → ордер Buy с объемом 0.10 лота
- 1_sell_0.05 → ордер Sell с объемом 0.05 лота
Советник автоматически будет:
- определять, это Buy или Sell;
- решать, ставить Limit или Stop ордер;
- рассчитывать Stop Loss и Take Profit из вашего фиксированного долларового риска и RR;
- создавать, изменять или удалять соответствующие отложенные ордера при переносе или удалении линии.
Вы концентрируетесь на уровнях и анализе, AutoTradeBot++ превращает линии в точные и стабильные ордера.
💰 Настоящее управление риском в долларах
В основе AutoTradeBot++ лежит прозрачная и строгая модель риска: вы задаете Risk (USD) и Risk-to-Reward, а советник выполняет все расчеты.
- Размер позиции рассчитывается из заданного риска, тик-вэлью и расстояния до SL;
- Stop Loss ставится так, чтобы максимальный убыток в сделке был равен вашему риску;
- Take Profit рассчитывается по выбранному RR (1:2, 1:3, …);
- Минимальные допустимые уровни стопов у брокера проверяются автоматически.
Неважно, маленький у вас счет или большой — риск в каждой сделке остается фиксированным, измеримым и повторяемым.
🔒 Многоуровневый безубыток
AutoTradeBot++ включает мощную систему многоуровневого перевода в безубыток, которая защищает ваш капитал по мере движения цены в вашу сторону. Больше не нужно гадать, куда перенести SL — советник использует ваш риск как опорную величину.
- Когда прибыль достигает минимум 1R, SL может быть перенесен в безубыток или начать фиксировать часть прибыли (настраивается);
- При достижении 2R, 3R, … SL пошагово двигается вслед за ценой, фиксируя больше прибыли;
- Для каждой позиции хранится свой уровень безубытка, чтобы избежать лишних изменений SL;
- Принимаются только лучшие значения SL — советник никогда не ухудшает ваш стоп.
Так сделки превращаются в пошаговый управляемый процесс: пока рынок идет в вашу сторону, все больше прибыли фиксируется.
🛡️ Фильтры безопасности и умная работа с ордерами
- Проверка маржи – перед постановкой ордера советник проверяет, достаточно ли свободной маржи; если нет, сделка пропускается.
- Уровни стопов брокера – расстояния до SL и TP сверяются с минимальными требованиями брокера.
- Логика очистки – если линия удалена, связанный ордер тоже удаляется; если ордер исполнен, соответствующая линия стирается.
- Magic Number и фильтр по символу защищают ваши другие советники и ручные сделки.
📊 Информационная панель на графике (опционально)
AutoTradeBot++ имеет компактную панель, которую можно включать и выключать:
- Баланс и Equity счета;
- Используемая и свободная маржа, Margin Level %;
- Количество открытых сделок и текущая плавающая прибыль/убыток;
- Список всех активных отложенных ордеров с типом, объемом, ценой входа, SL и TP.
Панель можно свернуть/развернуть двойным щелчком и перетащить в любой угол графика. Если вы любите максимально чистый график, подписи и стрелки можно отключить во входных параметрах.
⚙️ Минималистичный и удобный интерфейс
На графике вы увидите:
- Небольшой ярлык [+]/[-] для сворачивания/разворачивания панели;
- Кнопку-подсказку, где изменить входные параметры советника (риск, RR и т.д.);
- Кнопку Risk-Free для быстрого включения/выключения системы безубытка.
Все элементы легкие, перетаскиваемые и не загромождают график.
👤 Для кого AutoTradeBot++?
- Скальперов, которым нужны быстрые и стабильные входы с жестким контролем риска;
- Дейтрейдеров, выставляющих несколько отложенных ордеров на ключевых уровнях;
- Свинг-трейдеров, которые хотят автоматического безубытка и защиты прибыли;
- Любых трейдеров со своей стратегией, которым нужно автоматизировать исполнение и риск-менеджмент.
AutoTradeBot++ не генерирует торговые сигналы. Решения принимаете вы, а советник превращает ваши уровни и правила риска в дисциплинированное исполнение.
🚀 Превратите свои линии в профессиональный торговый движок
Если вы устали каждый раз пересчитывать объем, вручную переносить SL в безубыток и «сидеть над графиком», AutoTradeBot++ станет вашим новым торговым помощником.
Нарисуйте уровни, задайте риск – и позвольте советнику взять на себя расчеты, размещение ордеров и многоуровневый безубыток.
Сфокусируйтесь на своем преимуществе. Пусть AutoTradeBot++ дисциплинированно его исполняет.