Her trader için hafif, sade ve vazgeçilmez bir zaman gösterim aracı

Market Time Watch, grafikte yerel saati, sunucu saatini ve mevcut mumun kapanışına kalan süreyi net şekilde gösteren profesyonel bir zaman göstergesidir. Ağır paneller olmadan tüm bilgileri doğrudan grafikte sunar.

İster scalping, ister gün içi işlem, ister haber işlemleri yapın; veya sadece grafikte temiz bir zaman görünümü istiyorsanız, Market Time Watch size en minimal ve en şık şekilde zaman farkındalığı sağlar.

⭐ Traderların Market Time Watch’ı sevme nedenleri

Ultra hafif – tüm MT4/MT5 platformları için optimize

– tüm MT4/MT5 platformları için optimize Grafiği yeniden çizmez – EA/indikatörlerle çakışma olmaz

– EA/indikatörlerle çakışma olmaz Sıfır gecikme ve neredeyse sıfır CPU kullanımı

ve neredeyse sıfır CPU kullanımı Scalping, gün içi işlem ve endekslerde (US30, NAS100, Altın, Forex) mükemmel

Her tema ile uyumlu profesyonel tasarım

🔥 Temel Özellikler

✔ Gerçek Zamanlı Saat

Yerel veya sunucu saatini grafikte gösterir.

✔ Mum Sayacı

Geçerli mumun kapanışına ne kadar kaldığını gösterir.

✔ Modern Bilgi Paneli

Tek tıkla açılan zarif panel:

Tüm TesterMob indikatörleri

Otomatik işlem botları

EA & strateji araçları

İletişim & destek

✔ Konum Özelleştirme

X-Y offset ile taşınabilir.

✔ Rahatsız Etmeyen Tasarım

Tüm EA’ler ve şablonlarla uyumludur.

🎯 Kimler için ideal?

Scalper’lar

Endeks işlemcileri (US30, NAS100, GER40…)

Altın & petrol trader'ları

Gün içi Forex işlemcileri

Grafikte net zaman bilgisine ihtiyacı olan herkes

💡 Neden ücretsiz scriptlerden daha iyi?

Gelişmiş ve temiz UI

MT5 grafik motoru ile tam uyum

Ürün bilgi paneli

Tüm cihazlarda stabil çalışma

Titreme yok, takılma yok, CPU yükü yok

🛠 Ek Özellikler

Bilgi butonu (“i”)

3 sütunlu ürün tablosu

Destek & iletişim alanı

Multi-symbol uyumluluk

Profil & template desteği

⭐ MT4 & MT5 Yerel Destek

Forex

Metaller

Endeksler

Kripto

Tüm zaman dilimleri

🧩 TesterMob Hakkında

TesterMob profesyonel işlem araçları sunar:

Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)

Otomatik işlem botları

EA & strateji sistemleri

Premium işlem araçları

