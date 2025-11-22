Market Time Watch
- Göstergeler
- Amirhossein Bakhtiari
- Sürüm: 1.10
Her trader için hafif, sade ve vazgeçilmez bir zaman gösterim aracı
Market Time Watch, grafikte yerel saati, sunucu saatini ve mevcut mumun kapanışına kalan süreyi net şekilde gösteren profesyonel bir zaman göstergesidir. Ağır paneller olmadan tüm bilgileri doğrudan grafikte sunar.
İster scalping, ister gün içi işlem, ister haber işlemleri yapın; veya sadece grafikte temiz bir zaman görünümü istiyorsanız, Market Time Watch size en minimal ve en şık şekilde zaman farkındalığı sağlar.
⭐ Traderların Market Time Watch’ı sevme nedenleri
- Ultra hafif – tüm MT4/MT5 platformları için optimize
- Grafiği yeniden çizmez – EA/indikatörlerle çakışma olmaz
- Sıfır gecikme ve neredeyse sıfır CPU kullanımı
- Scalping, gün içi işlem ve endekslerde (US30, NAS100, Altın, Forex) mükemmel
- Her tema ile uyumlu profesyonel tasarım
🔥 Temel Özellikler
✔ Gerçek Zamanlı Saat
Yerel veya sunucu saatini grafikte gösterir.
✔ Mum Sayacı
Geçerli mumun kapanışına ne kadar kaldığını gösterir.
✔ Modern Bilgi Paneli
Tek tıkla açılan zarif panel:
- Tüm TesterMob indikatörleri
- Otomatik işlem botları
- EA & strateji araçları
- İletişim & destek
✔ Konum Özelleştirme
X-Y offset ile taşınabilir.
✔ Rahatsız Etmeyen Tasarım
Tüm EA’ler ve şablonlarla uyumludur.
🎯 Kimler için ideal?
- Scalper’lar
- Endeks işlemcileri (US30, NAS100, GER40…)
- Altın & petrol trader'ları
- Gün içi Forex işlemcileri
- Grafikte net zaman bilgisine ihtiyacı olan herkes
💡 Neden ücretsiz scriptlerden daha iyi?
- Gelişmiş ve temiz UI
- MT5 grafik motoru ile tam uyum
- Ürün bilgi paneli
- Tüm cihazlarda stabil çalışma
- Titreme yok, takılma yok, CPU yükü yok
🛠 Ek Özellikler
- Bilgi butonu (“i”)
- 3 sütunlu ürün tablosu
- Destek & iletişim alanı
- Multi-symbol uyumluluk
- Profil & template desteği
⭐ MT4 & MT5 Yerel Destek
- Forex
- Metaller
- Endeksler
- Kripto
- Tüm zaman dilimleri
🧩 TesterMob Hakkında
TesterMob profesyonel işlem araçları sunar:
- Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)
- Otomatik işlem botları
- EA & strateji sistemleri
- Premium işlem araçları
📥 Market Time Watch’ı Hemen İndir
Grafiğinize hafif, doğru ve profesyonel bir zaman aracı ekleyin.