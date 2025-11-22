Market Time Watch

Market Time Watch

Her trader için hafif, sade ve vazgeçilmez bir zaman gösterim aracı

Market Time Watch, grafikte yerel saati, sunucu saatini ve mevcut mumun kapanışına kalan süreyi net şekilde gösteren profesyonel bir zaman göstergesidir. Ağır paneller olmadan tüm bilgileri doğrudan grafikte sunar.

İster scalping, ister gün içi işlem, ister haber işlemleri yapın; veya sadece grafikte temiz bir zaman görünümü istiyorsanız, Market Time Watch size en minimal ve en şık şekilde zaman farkındalığı sağlar.

⭐ Traderların Market Time Watch’ı sevme nedenleri

  • Ultra hafif – tüm MT4/MT5 platformları için optimize
  • Grafiği yeniden çizmez – EA/indikatörlerle çakışma olmaz
  • Sıfır gecikme ve neredeyse sıfır CPU kullanımı
  • Scalping, gün içi işlem ve endekslerde (US30, NAS100, Altın, Forex) mükemmel
  • Her tema ile uyumlu profesyonel tasarım

🔥 Temel Özellikler

✔ Gerçek Zamanlı Saat

Yerel veya sunucu saatini grafikte gösterir.

✔ Mum Sayacı

Geçerli mumun kapanışına ne kadar kaldığını gösterir.

✔ Modern Bilgi Paneli

Tek tıkla açılan zarif panel:

  • Tüm TesterMob indikatörleri
  • Otomatik işlem botları
  • EA & strateji araçları
  • İletişim & destek

✔ Konum Özelleştirme

X-Y offset ile taşınabilir.

✔ Rahatsız Etmeyen Tasarım

Tüm EA’ler ve şablonlarla uyumludur.

🎯 Kimler için ideal?

  • Scalper’lar
  • Endeks işlemcileri (US30, NAS100, GER40…)
  • Altın & petrol trader'ları
  • Gün içi Forex işlemcileri
  • Grafikte net zaman bilgisine ihtiyacı olan herkes

💡 Neden ücretsiz scriptlerden daha iyi?

  • Gelişmiş ve temiz UI
  • MT5 grafik motoru ile tam uyum
  • Ürün bilgi paneli
  • Tüm cihazlarda stabil çalışma
  • Titreme yok, takılma yok, CPU yükü yok

🛠 Ek Özellikler

  • Bilgi butonu (“i”)
  • 3 sütunlu ürün tablosu
  • Destek & iletişim alanı
  • Multi-symbol uyumluluk
  • Profil & template desteği

⭐ MT4 & MT5 Yerel Destek

  • Forex
  • Metaller
  • Endeksler
  • Kripto
  • Tüm zaman dilimleri

🧩 TesterMob Hakkında

TesterMob profesyonel işlem araçları sunar:

  • Smart Risk Manager (Mini/Pro – MT4/MT5)
  • Otomatik işlem botları
  • EA & strateji sistemleri
  • Premium işlem araçları

📥 Market Time Watch’ı Hemen İndir

Grafiğinize hafif, doğru ve profesyonel bir zaman aracı ekleyin.

→ Şimdi indirin ve grafik zaman farkındalığınızı artırın.

Yazarın diğer ürünleri
Smart Risk Manager MT5
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Mini – Ücretsiz Grafik Üzerinde Lot Hesaplama Aracı Smart Risk Manager Mini, Smart Risk Manager ailesinin ücretsiz ve sadeleştirilmiş versiyonudur. Forex paritelerinde pozisyon büyüklüğünü grafik üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle hesaplamanıza yardımcı olur. Grafikte sadece sürükleyin; belirlediğiniz RiskUSD değerine göre önerilen lot miktarı anında görüntülenir. Küçük, hızlı ve kullanımı çok kolaydır. Özellikler ️ Grafik üzerinde sürükleyerek lot hesaplama ️ Çok hafif — p
FREE
Smart Risk Manager Mini 4
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Mini – Ücretsiz Grafik Üzerinde Lot Hesaplama Aracı Smart Risk Manager Mini, Smart Risk Manager ailesinin ücretsiz ve sadeleştirilmiş versiyonudur. Forex paritelerinde pozisyon büyüklüğünü grafik üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle hesaplamanıza yardımcı olur. Grafikte sadece sürükleyin; belirlediğiniz RiskUSD değerine göre önerilen lot miktarı anında görüntülenir. Küçük, hızlı ve kullanımı çok kolaydır. Özellikler ️ Grafik üzerinde sürükleyerek lot hesaplama ️ Çok hafif — p
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir: Yön (Buy / Sell) Mesafe (puan cinsinden) Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre) Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmışt
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Market Time Watch Her trader için hafif, sade ve vazgeçilmez bir zaman gösterim aracı Market Time Watch, grafikte yerel saati , sunucu saatini ve mevcut mumun kapanışına kalan süreyi net şekilde gösteren profesyonel bir zaman göstergesidir. Ağır paneller olmadan tüm bilgileri doğrudan grafikte sunar. İster scalping, ister gün içi işlem, ister haber işlemleri yapın; veya sadece grafikte temiz bir zaman görünümü istiyorsanız, Market Time Watch size en minimal ve en şık şekilde zaman farkındalığı s
FREE
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
Göstergeler
Smart Risk Manager Pro – Sürükle & Bırak ile Güvenle İşlem Yap Smart Risk Manager Pro, dolar bazlı riskine göre pozisyon büyüklüğünü hesaplayan profesyonel bir grafik üstü risk yönetimi aracıdır. Sadece grafikte tıklayıp sürüklemen yeterli; indikatör anında şunları gösterir: Yön (Buy / Sell) Mesafe (puan cinsinden) Önerilen lot büyüklüğü (RiskUSD değerinize göre) Araç ultra hafif, son derece hızlıdır ve temiz bir grafik ile riske odaklı, hassas bir işlem akışı isteyen traderlar için tasarlanmışt
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt