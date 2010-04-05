Market Time Watch
- Indicadores
- Amirhossein Bakhtiari
- Versão: 1.10
Uma ferramenta leve, limpa e essencial para todo trader
Market Time Watch é um mostrador de tempo profissional no gráfico, projetado para traders que precisam ver com precisão a hora local, a hora do servidor e a contagem regressiva da vela atual. Tudo isso diretamente no gráfico, sem painéis pesados ou elementos desnecessários.
Se você faz scalping, day trade, opera notícias ou apenas precisa de uma referência clara de tempo, Market Time Watch oferece tudo de forma minimalista e elegante.
⭐ Por que os traders adoram o Market Time Watch
- Ultraleve e otimizado para MT4/MT5
- Não redesenha e não interfere com EAs ou indicadores
- Zero atraso e praticamente zero uso de CPU
- Perfeito para scalping, day trade e índices (US30, NAS100, Ouro, Forex)
- Design profissional compatível com qualquer template
🔥 Recursos principais
✔ Relógio em tempo real
Mostra a hora atual diretamente no gráfico.
✔ Temporizador da vela
Mostra quanto tempo falta para o fechamento da vela atual.
✔ Painel de informações moderno
Inclui:
- Todos os indicadores TesterMob
- Bots de Auto-Trade
- EAs e ferramentas de estratégia
- Contato e suporte
✔ Posição personalizável
Ajuste a posição com deslocamento X-Y.
✔ Design não intrusivo
Totalmente compatível com EAs, indicadores e templates.
🎯 Para quem é esta ferramenta?
- Scalpers
- Traders de índices (US30, NAS100, GER40…)
- Operadores de ouro e petróleo
- Traders intraday de Forex
- Quem precisa ver o tempo com clareza
💡 Por que é melhor que scripts gratuitos
- UI profissional e refinada
- Renderização alinhada ao MT5
- Painel de produtos integrado
- Estabilidade total
- Sem flicker, sem travamentos, sem consumo de CPU
🛠 Funções adicionais
- Botão de informação “i”
- Tabela com 3 colunas
- Rodapé com suporte
- Compatível com múltiplos símbolos
- Compatível com templates e perfis
⭐ Suporte nativo para MT4 & MT5
- Forex
- Metais
- Índices
- Cripto
- Todos os timeframes
🧩 Sobre a TesterMob
Fornecemos ferramentas profissionais como:
- Smart Risk Manager (Mini/Pro)
- Bots automáticos
- Sistemas EA
- Utilidades premium
📥 Baixe Market Time Watch hoje
Adicione esta ferramenta leve, precisa e profissional ao seu gráfico.
✔ Leve
✔ Preciso
✔ Elegante
✔ Profissional