Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Торгуйте уверенно с функцией Drag & Trade

Smart Risk Manager Pro — это профессиональный инструмент управления риском прямо на графике, который рассчитывает размер позиции на основе вашего долларового риска. Просто кликните и потяните по графику, и индикатор сразу покажет:

Направление (Buy / Sell)

(Buy / Sell) Дистанцию в пунктах

в пунктах Рекомендуемый размер лота на основе вашего значения RiskUSD

Индикатор сверхлёгкий, очень быстрый и создан для трейдеров, которые хотят чистый график и точный, ориентированный на риск рабочий процесс.

✨ Возможности

✔️ Измерение риска простым перетаскиванием прямо на графике

✔️ Умный автоматический расчёт размера лота

✔️ Отображение направления Buy/Sell

✔️ Отображение дистанции в пунктах

✔️ Работает на всех инструментах (Forex, золото, индексы, крипто)

✔️ Сверхбыстрый – нулевая задержка

✔️ Чистый и минималистичный интерфейс

✔️ Без подокон, без тяжёлых панелей

✔️ Считает только в момент отпускания мыши → экономит ресурсы CPU

📌 Как использовать

Прикрепите Smart Risk Manager Pro к любому графику. Установите желаемое значение RiskUSD (например: 5, 10, 20 USD). Нажмите кнопку ON/OFF в правом верхнем углу. На графике нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на предполагаемой цене входа. Перетащите к желаемому уровню стоп-лосса и затем отпустите мышь. Индикатор отобразит: Dir: Buy / Sell

Buy / Sell Dis: дистанцию в пунктах

дистанцию в пунктах Lots: рекомендуемый размер лота на основе вашего риска

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы переключить инструмент в режим OFF. В режиме OFF все подписи скрываются, и ваш график остаётся чистым.

🎯 Входные параметры

RiskUSD – риск на сделку в долларах. Индикатор использует tick size, tick value и настройки объёма вашего брокера для расчёта размера позиции.

👤 Для кого это?

Дейтрейдеры и свинг-трейдеры, которые придерживаются фиксированного риска на сделку.

Трейдеры price action и Smart Money, выставляющие заявки прямо с графика.

Скальперы, которым нужен очень быстрый и чистый риск-калькулятор.

и чистый риск-калькулятор. Все, кто хочет избавиться от ручных расчётов перед каждой сделкой.

🌟 Сравнение Mini vs Pro

Функция Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro ⭐ Перетаскивание (Drag-to-measure) ✔️ Да ✔️ Да (улучшено) Расчёт размера лота ✔️ Да ✔️ Да (более точный) Направление (Buy / Sell) ❌ Нет ✔️ Да Дистанция в пунктах ❌ Нет ✔️ Да Поддерживаемые инструменты Только Forex Все (Forex, золото, индексы, крипто) Лимит использования 31 использование Без ограничений Подписи интерфейса Только Lots Direction / Distance / Lots Производительность Быстрая Сверхбыстрая Лучше всего подходит для Новичков / бесплатных пользователей Профессиональных трейдеров

Переходите на Smart Risk Manager Pro, чтобы получить полный контроль над риском, поддержку всех символов и расширенную визуализацию.