Smart Risk Manager Pro 5
- Индикаторы
- Amirhossein Bakhtiari
- Версия: 1.20
- Активации: 5
Smart Risk Manager Pro – Торгуйте уверенно с функцией Drag & Trade
Smart Risk Manager Pro — это профессиональный инструмент управления риском прямо на графике, который рассчитывает размер позиции на основе вашего долларового риска. Просто кликните и потяните по графику, и индикатор сразу покажет:
- Направление (Buy / Sell)
- Дистанцию в пунктах
- Рекомендуемый размер лота на основе вашего значения RiskUSD
Индикатор сверхлёгкий, очень быстрый и создан для трейдеров, которые хотят чистый график и точный, ориентированный на риск рабочий процесс.
✨ Возможности
- ✔️ Измерение риска простым перетаскиванием прямо на графике
- ✔️ Умный автоматический расчёт размера лота
- ✔️ Отображение направления Buy/Sell
- ✔️ Отображение дистанции в пунктах
- ✔️ Работает на всех инструментах (Forex, золото, индексы, крипто)
- ✔️ Сверхбыстрый – нулевая задержка
- ✔️ Чистый и минималистичный интерфейс
- ✔️ Без подокон, без тяжёлых панелей
- ✔️ Считает только в момент отпускания мыши → экономит ресурсы CPU
📌 Как использовать
- Прикрепите Smart Risk Manager Pro к любому графику.
- Установите желаемое значение RiskUSD (например: 5, 10, 20 USD).
- Нажмите кнопку ON/OFF в правом верхнем углу.
- На графике нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на предполагаемой цене входа.
- Перетащите к желаемому уровню стоп-лосса и затем отпустите мышь.
- Индикатор отобразит:
- Dir: Buy / Sell
- Dis: дистанцию в пунктах
- Lots: рекомендуемый размер лота на основе вашего риска
Нажмите кнопку ещё раз, чтобы переключить инструмент в режим OFF. В режиме OFF все подписи скрываются, и ваш график остаётся чистым.
🎯 Входные параметры
- RiskUSD – риск на сделку в долларах. Индикатор использует tick size, tick value и настройки объёма вашего брокера для расчёта размера позиции.
👤 Для кого это?
- Дейтрейдеры и свинг-трейдеры, которые придерживаются фиксированного риска на сделку.
- Трейдеры price action и Smart Money, выставляющие заявки прямо с графика.
- Скальперы, которым нужен очень быстрый и чистый риск-калькулятор.
- Все, кто хочет избавиться от ручных расчётов перед каждой сделкой.
🌟 Сравнение Mini vs Pro
|Функция
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Перетаскивание (Drag-to-measure)
|✔️ Да
|✔️ Да (улучшено)
|Расчёт размера лота
|✔️ Да
|✔️ Да (более точный)
|Направление (Buy / Sell)
|❌ Нет
|✔️ Да
|Дистанция в пунктах
|❌ Нет
|✔️ Да
|Поддерживаемые инструменты
|Только Forex
|Все (Forex, золото, индексы, крипто)
|Лимит использования
|31 использование
|Без ограничений
|Подписи интерфейса
|Только Lots
|Direction / Distance / Lots
|Производительность
|Быстрая
|Сверхбыстрая
|Лучше всего подходит для
|Новичков / бесплатных пользователей
|Профессиональных трейдеров
Переходите на Smart Risk Manager Pro, чтобы получить полный контроль над риском, поддержку всех символов и расширенную визуализацию.