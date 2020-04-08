Smart Risk Manager Pro 5

Smart Risk Manager Pro – Торгуйте уверенно с функцией Drag & Trade

Smart Risk Manager Pro — это профессиональный инструмент управления риском прямо на графике, который рассчитывает размер позиции на основе вашего долларового риска. Просто кликните и потяните по графику, и индикатор сразу покажет:

  • Направление (Buy / Sell)
  • Дистанцию в пунктах
  • Рекомендуемый размер лота на основе вашего значения RiskUSD

Индикатор сверхлёгкий, очень быстрый и создан для трейдеров, которые хотят чистый график и точный, ориентированный на риск рабочий процесс.

✨ Возможности

  • ✔️ Измерение риска простым перетаскиванием прямо на графике
  • ✔️ Умный автоматический расчёт размера лота
  • ✔️ Отображение направления Buy/Sell
  • ✔️ Отображение дистанции в пунктах
  • ✔️ Работает на всех инструментах (Forex, золото, индексы, крипто)
  • ✔️ Сверхбыстрый – нулевая задержка
  • ✔️ Чистый и минималистичный интерфейс
  • ✔️ Без подокон, без тяжёлых панелей
  • ✔️ Считает только в момент отпускания мыши → экономит ресурсы CPU

📌 Как использовать

  1. Прикрепите Smart Risk Manager Pro к любому графику.
  2. Установите желаемое значение RiskUSD (например: 5, 10, 20 USD).
  3. Нажмите кнопку ON/OFF в правом верхнем углу.
  4. На графике нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на предполагаемой цене входа.
  5. Перетащите к желаемому уровню стоп-лосса и затем отпустите мышь.
  6. Индикатор отобразит:
    • Dir: Buy / Sell
    • Dis: дистанцию в пунктах
    • Lots: рекомендуемый размер лота на основе вашего риска

Нажмите кнопку ещё раз, чтобы переключить инструмент в режим OFF. В режиме OFF все подписи скрываются, и ваш график остаётся чистым.

🎯 Входные параметры

  • RiskUSD – риск на сделку в долларах. Индикатор использует tick size, tick value и настройки объёма вашего брокера для расчёта размера позиции.

👤 Для кого это?

  • Дейтрейдеры и свинг-трейдеры, которые придерживаются фиксированного риска на сделку.
  • Трейдеры price action и Smart Money, выставляющие заявки прямо с графика.
  • Скальперы, которым нужен очень быстрый и чистый риск-калькулятор.
  • Все, кто хочет избавиться от ручных расчётов перед каждой сделкой.

🌟 Сравнение Mini vs Pro

Функция Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Перетаскивание (Drag-to-measure) ✔️ Да ✔️ Да (улучшено)
Расчёт размера лота ✔️ Да ✔️ Да (более точный)
Направление (Buy / Sell) ❌ Нет ✔️ Да
Дистанция в пунктах ❌ Нет ✔️ Да
Поддерживаемые инструменты Только Forex Все (Forex, золото, индексы, крипто)
Лимит использования 31 использование Без ограничений
Подписи интерфейса Только Lots Direction / Distance / Lots
Производительность Быстрая Сверхбыстрая
Лучше всего подходит для Новичков / бесплатных пользователей Профессиональных трейдеров

Переходите на Smart Risk Manager Pro, чтобы получить полный контроль над риском, поддержку всех символов и расширенную визуализацию.

TPTSyncX
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ индикатор AUX, поддержку EA и полное руководство, посетив – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Определи тренд. Прочти паттерн. Выбери момент входа. 3 шага менее чем за 30 секунд! Торгуйте легко — никакого анализа не требуется. Ваш умный помощник готов упростить ваш рабочий процесс Больше никакой перегрузки графиков. Торгуйте уверенно с помощью интеллектуального определения направления. Совместим со всеми валютами, криптовалютами, акциями, металлами, индексами и любыми
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Индикаторы
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Colour Inside Bars MT5
Luong N Man
Индикаторы
This indicator will help traders quickly identify inside bars, which are often used in price action trading strategies as potential consolidation or continuation patterns. An inside bar formation is a counter trend candle on both sides as it didn't break the previous candle high or low. Key feature: Identify inside bars in real-time. Colours inside bars while keeping normal bars. Configurable history bars. Optional pop-up alerts and phone notifications with symbol name and time of detection. W
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Awesome Oscillator Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осциллятора и
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Индикаторы
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
