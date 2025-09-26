Aurum Sentinel Pro

5

Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD

Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg!

Der Aurum Sentinel Pro ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte: XAUUSD (Gold).
Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von Fair Value Gaps (FVGs) basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den Preis dienen.

Dies ist kein simpler Grid- oder Martingale-Bot. Dies ist ein präziser, regelbasierter Algorithmus, der darauf abzielt, qualitativ hochwertige Setups zu finden und ein professionelles Risikomanagement zu gewährleisten.

🎯 KERNVORTEILE: Warum der Aurum Sentinel Pro ein Must-Have ist

Multi-Timeframe Power

  • Handel gleichzeitig und unabhängig auf 5 Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4)

  • Erkenne frühe Signale auf kürzeren Zeitrahmen und bestätige sie mit der Kraft der größeren!

  • Individuelle Handelszeiten pro Timeframe für maximale Flexibilität

Intelligentes FVG-Tracking mit Close-Price Filter

  • Der EA sucht automatisch nach bullischen und bärischen FVGs

  • Neue Close-Price Filterung: Verhindert falsche Signale durch Candlestick-Analyse

  • Präzise Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf der Größe der FVG-Zone

Dual-Mode Trading System

  • Trend-Modus: Nutzt Chandelier Exit mit ATR-basiertem Trailing Stop

  • Sideways-Modus: Klassische SL/TP mit festen Multiplikatoren

  • Automatische Marktphasen-Erkennung pro Timeframe mittels ADX + EMA

Mehrstufiges Risikomanagement

  • 1% Fixes Risiko pro Trade oder feste Lot-Größe

  • Daily Loss Limit: Automatischer Trading-Stop bei 10% Tagesverlust (anpassbar)

  • Maximale Lot Size Begrenzung (10 Lots) für Kapitalschutz 

Profit Protection System

  • R1 Break-Even: Auto-SL bei Erreichen von 1x Margin Profit

  • R4 Safety Stop: Aktiviert bei 4x Margin Profit (wenn Chandelier nicht aktiv)

  • R2 Secure Profit: Teilgewinnmitnahme bei der Hälfte des R4 Profits

Optimierte Trading Sessions

  • UK Session

  • US Session

  • Kein Asia-Session Trading für fokussierte Qualitätssignale

Umfassendes Monitoring & Transparenz

  • Automatische FVG-Zonen Zeichnung auf dem Chart

  • Detailliertes Logging aller Handelsentscheidungen

  • Echtzeit-Überwachung aller aktiven Positionen

⚙️ TECHNISCHE DETAILS

  • Basiswährung: Empfohlen USD

  • Handelsinstrument: AUSSCHLIESSLICH XAUUSD (speziell optimiert)

  • Empfohlener Zeitrahmen: Arbeitet auf allen Charts, analysiert die eingestellten Zeitrahmen (M5-H4)

  • Mindestempfehlung: ECN Standardkonto

  • Maximaler Spread: 30 Pips

  • Vollständige MQL5 Compliance

🎪 HARTKODIERTE OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN

FVG Buffer pro Timeframe

SL/TP Multiplikatoren

Erweiterte Trend-Erkennung

  • Optimierte EMA-Perioden 

  • ATR-basierte Separation 

  • ADX-Schwelle

🎯 FÜR WEN IST DIESER EA?

  • Für Trader, die eine systematische, regelbasierte Herangehensweise an den Gold-Markt suchen

  • Für Investoren, die ihr Portfolio mit einer algorithmischen Komponente diversifizieren möchten

  • Für alle, die die Vorteile des Multi-Timeframe-Tradings nutzen wollen, ohne ständig die Charts beobachten zu müssen

  • Für konservative Trader, die strenges Risikomanagement mit Daily Loss Limits schätzen

⚠️ WICHTIGER HINWEIS

Wie jedes Trading-Tool erfordert der Aurum Sentinel Pro ein ordnungsgemäßes Backtesting und ein sorgfältiges Forward-Testing auf einem Demo-Konto, bevor er live eingesetzt wird. Die Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trading mit diesem EA erfolgt auf eigenes Risiko.

Aurum Sentinel Pro – Ihr professioneller Jagdgefährte für multi-timeframe FVG Trading im Gold-Markt!

Отзывы 5
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

beam79
19
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

Рекомендуем также
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Эксперты
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Эксперты
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Robo Mini Dolar B3
Luiz Felipe Hibino Rodrigues
Эксперты
This EA works exclusively on the Dollar Futures market (B3). It can be used in Full Dollar (DOL) or Mini Dollar (WDO). Type: Day-Trade Recommended margin: Mini Dollar (WDO) = BRL 3.000,00 Developed through volatility techniques, batteries of robustness tests and data analysis such as: - Walk Forward Analysis (WFA) - Walk Forward Efficiency (WFE) -   Walk Forward Matrix  (WFM) - Monte Carlo - Distribution of Parameters - Distribution of Results - Wilcoxon-Mann-Whitney criterion The EA
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Dynamic Pips: Инновационный Мультивалютный Бот для Автоматизированной Торговли на Форекс Dynamic Pips — это высокотехнологичный инструмент для автоматизированной торговли на финансовом рынке Форекс, созданный для трейдеров всех уровней. Этот мультивалютный робот, основанный на передовых алгоритмах анализа временного информационного потока, предлагает уникальные возможности для заработка на колебаниях валютных курсов. Работая на любых таймфреймах и с разнообразными валютными парами, он становится
Gold Grok
Ihar Tsitou
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Эксперты
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Эксперты
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Эксперты
Представляю вам параметры и настройки бота   Series Control , который является ультра-современным ботом для работы на рынке Форекс. Этот бот использует самые новейшие технологии управления капиталом и анализа рынка для определения тренда и принятия торговых решений. Он также обладает гибкой системой управления и защиты для каждой позиции.  Валютные пары для торговли: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, G
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Эксперты
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Эксперты
Советник PC Волатильность (C PCB) MT5 Важное предварительное замечание : советник PC Волатильность (C PCB) не переобучен . Программный код советника PC Волатильность (C PCB) основан на честной торговле на рынке Форекс за последние несколько лет . Советник PCB Волатильность (C PCB) — это простой советник , следующий за трендом , и поэтому он идеально подходит для начинающих трейдеров . Советник RCB — это советник , который генерирует ордера на основе сигналов индикатора PC Волатильность MT Ф . Со
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Эксперты
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Эксперты
Nasdaq Квант NAS100 Вы можете получить скидку 30%, если свяжетесь с нами в чате. Предложение действительно для первых 30 человек, которые загрузят нашу демо-версию в этом месяце." Expert Nasdaq — это динамичная и оптимизированная скальперская торговая система, предназначенная для безопасного получения прибыли Полная система с управлением рисками на основе оптимизации нейронных сетей и системой интеллектуального увеличения лота на основе балансовой прибыли подходит как для начинающих, так и для
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Эксперты
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет трейдерам, я разработал этот инструмент с реальными результатами строго, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, Tyr AI, с силой Бога порядка, нейронная система машинного обучения на основе ИИ для глубокого анализа рынка скальпинга, надежный советник для хорошей обработки официального рынка EURUSD, анализ рынка для совершения входов на профессиональном уровне без хеджа, без Мартина, профессиональный скальпинг ИИ с новой технологией
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Эксперты
only 3 copies will be sold at the current price and then the price will increase to $399. Sonic EA is the result of studying and testing our best trading strategies and combining them with Artificial Intelligence technology. This EA is a perfect combination of quality, technology, intelligence, safety, and experience. This is just the start of this project, Every week our team works hard to improve this trading algorithm and add the best features to it.   Monitoring : Sonic MT5 1 Signal new
IA Master Grid Full
Thiago Alves Martins
Эксперты
IA MASTER GRID: Your Automated Pilot in the Financial Market Imagine having an intelligent robot that works for you in the financial market 24 hours a day, 5 days a week. The IA MASTER GRID is exactly that! It is an Expert Advisor (EA), a program that runs within the MetaTrader 5 platform and automatically executes trades based on predefined rules. How Does It Work? The basic principle of the IA MASTER GRID involves two main strategies working together to seek opportunities and manage r
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
Apexion
Vadim Podoprigora
Эксперты
Apexion - is a scalper that analyzes the market direction in a narrow range using multi-currency analysis and analysis of current market volumes. Analyzing the market, the advisor finds entry and exit points taking into account the trend indicators of the currency pair, as well as correlations. The advisor uses dynamic points of closing positions to minimize risks. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the adviso
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Эксперты
BUILDING ON THE SUCCESS OF MY POPULAR FREE EA 'CAD SNIPER'... I PRESENT CAD SNIPER X! THOUSANDS MORE TRADES | NO BROKER LIMITATIONS | BETTER STATISTICS | MULTIPLE STRATEGIES Send me a PRIVATE MESSAGE after purchase for the manual and a free bonus TWO STRATEGIES IN ONE FOR AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD and CADCHF Strategy 1 can be used with any broker, trades much more frequently and is the default strategy for CAD Sniper X. It's shown robust backtest success for many years and is adapted from ot
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Эксперты
QuantCore GT QuantCore GT EA — это передовая торговая система, разработанная для того, чтобы справляться со сложностями рынка Форекс с помощью непревзойдённого сочетания интеллекта, управляемого ИИ, и стратегий, основанных на данных. Благодаря интеграции ChatGPT-o1, новейшего GPT-4.5, изощрённых моделей машинного обучения и передового подхода к анализу больших данных, QuantCore GT достигает нового уровня точности, адаптивности и эффективности торговли. Этот экспертный советник (EA) отличается с
Herodotus Assistant
Nadiya Mirosh
Эксперты
Экспертный анализ рынка Форекс с применением волновой теории Эллиота Введение Анализ рынка Форекс с использованием волновой теории Эллиота открывает новые возможности для точного прогнозирования движений валютных пар. Herodotus, эксперт в области технического анализа, применяет этот метод для исследования динамики ключевых валютных пар: EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD USD/CHF EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD USD/CAD EUR/CHF AUD/JPY CAD/JPY Волновая теория Эллиота Этот метод технического анализа описывает
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Эксперты
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Wolken
Fernando Souza Mendes
Эксперты
WOLKEN Основные функции: Мультииндикаторная стратегия с расширенными фильтрами: Используемые индикаторы: Скользящая средняя (МА), RSI, Полосы Боллинджера, ADX, Стохастик, ATR и OBV (On-Balance Volume). Комбинированный сигнал: Требует подтверждения от 3+ индикаторов для генерации сигналов, уменьшая количество ложных срабатываний. Фильтр тренда (OBV): Подтверждает направление объема для валидации сигналов. Динамические SL/TP: Основаны на ATR (Average True Range) для адаптации к рыночной волатильно
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Эксперты
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Эксперты
Система советников One Bar Breaout – это стратегия прорыва, которая имеет большой потенциал благодаря высокой прибыли. Он разработан таким образом, что пытается следовать за самой сильной тенденцией дня и максимизирует прибыль за счет инновационных методов трейлинга. Это может принести вам большую прибыль за короткое время даже при низком винрейте. При правильной настройке он может работать с прибылью в течение нескольких месяцев. Это лучше всего работает для крупных рынков, таких как ES (US50
RiskX Turbo EA
Burak Enes Aydin
Эксперты
RiskX Turbo EA - High-Risk Trading Robot Overview: RiskX Turbo EA is an ultra-aggressive trading robot designed for traders who embrace high risk for potentially high rewards. Operating on the USD/JPY 1-hour chart, this EA executes bold trades by utilizing one-third of the account balance per position and exponentially increasing trade sizes as equity grows. While it offers significant profit potential, it also carries an inherent risk of full account loss, which is entirely dependent on chance.
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Другие продукты этого автора
Aurum Sentinel Exit Manager
Christian Da Costa
Утилиты
Who is Aurum Sentinel Exit Manager for? PERFECT FOR: Manual gold traders who want to automate their exits Funded traders who need to adhere to drawdown limits Working professionals who cannot constantly monitor the chart Anyone who wants to avoid emotional exit decisions WORKS WITH: Any manual trading strategy All XAUUSD lot sizes Any timeframe (recommended: H1 or higher) All brokers with MetaTrader 5 UNIQUE ADVANTAGES Plug & Play - No strategy change Load the EA onto your XAUUSD chart
Фильтр:
Hambi89
19
Hambi89 2025.10.13 18:57 
 

Ich bin Top zufrieden und verwende den EA seit dem ersten Tag. Christian hat ein sehr gutes Fachwissen, gibt 1A Support und ist für Fragen offen. Mit den Videocalls rundet er den Support wunderbar ab. Man merkt das er es mit Herzblut betreut und es regelmäßig im Blick hat. Ich freue mich auf gute Jahre und wünsche ihm dabei viel Erfolg und allseits gute Trades ;-) Viele Grüße Hambi

Christian Da Costa
634
Ответ разработчика Christian Da Costa 2025.10.13 19:22
Hallo Hambi Danke für die netten Worte. Freut mich dass alles so gut funktioniert und du Spass an dem EA hast!
beam79
19
beam79 2025.10.10 05:20 
 

Top notch product, highest return on investment I experienced so far, thank you Christian for your great work!

Christian Da Costa
634
Ответ разработчика Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
Rma6519
24
Rma6519 2025.10.10 04:35 
 

Mit allem zufrieden und macht was es soll. Top!

Christian Da Costa
634
Ответ разработчика Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
mojo62
19
mojo62 2025.10.09 20:27 
 

Der Bot macht was er verspricht! Der Support ist Vorbildlich! Ein empfehlenswertes Produkt!

Christian Da Costa
634
Ответ разработчика Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
miguelsao
19
miguelsao 2025.10.01 16:04 
 

Super Produkt und der Support ist Mega!

Christian Da Costa
634
Ответ разработчика Christian Da Costa 2025.10.10 07:05
Thank you very much for your rating
Ответ на отзыв