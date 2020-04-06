Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4 — это инновационный советник (Expert Advisor), который автоматически определяет и торгует диагональные линии тренда.

Разработан для трейдеров, использующих классический технический анализ. Эта версия полностью адаптирована для MetaTrader 4, сочетая визуальную ясность с автоматической точностью.

🔑 Основные функции

📐 Определение линий тренда с помощью Swings (ATR) и 2-точечных пивотов.

⚡ Автоматический или ручной режим: выбирайте между пробоем, ретестом и разворотом, или используйте только сигналы.

🔧 Гибкие настройки объема, проскальзывания, тейк-профита, стоп-лосса, безубытка и трейлинг-стопа.

🧠 Интеллектуальная защита: контроль ежедневных/недельных потерь, пауза после убытков, контроль сессий.

📊 Работает с любыми символами и таймфреймами — подходит для скальпинга, внутридневной и свинг-торговли.

🔔 Четкие стрелки и метки на графике помогают видеть сигналы в реальном времени.

🎯 Почему стоит использовать?

EA объединяет точность ручной торговли по трендовым линиям с дисциплиной автоматической системы.

Вы можете включить автоторговлю или использовать только визуальные сигналы.

✅ Trendline Fusion MT4 помогает сохранять стабильность, находить ключевые зоны пробоев и управлять сделками с уверенностью.

Новое в версии 3.83:

• Добавлено управление SL/TP на основе ATR.

• Улучшен движок отрисовки для более плавной работы.

• Полная совместимость с макетом MT5.