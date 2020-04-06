Trendline D Fusion MT4
- Эксперты
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Версия: 3.83
- Активации: 8
EA Trendline Fusion MT4 — это инновационный советник (Expert Advisor), который автоматически определяет и торгует диагональные линии тренда.
Разработан для трейдеров, использующих классический технический анализ. Эта версия полностью адаптирована для MetaTrader 4, сочетая визуальную ясность с автоматической точностью.
🔑 Основные функции
📐 Определение линий тренда с помощью Swings (ATR) и 2-точечных пивотов.
⚡ Автоматический или ручной режим: выбирайте между пробоем, ретестом и разворотом, или используйте только сигналы.
🔧 Гибкие настройки объема, проскальзывания, тейк-профита, стоп-лосса, безубытка и трейлинг-стопа.
🧠 Интеллектуальная защита: контроль ежедневных/недельных потерь, пауза после убытков, контроль сессий.
📊 Работает с любыми символами и таймфреймами — подходит для скальпинга, внутридневной и свинг-торговли.
🔔 Четкие стрелки и метки на графике помогают видеть сигналы в реальном времени.
🎯 Почему стоит использовать?
EA объединяет точность ручной торговли по трендовым линиям с дисциплиной автоматической системы.
Вы можете включить автоторговлю или использовать только визуальные сигналы.
✅ Trendline Fusion MT4 помогает сохранять стабильность, находить ключевые зоны пробоев и управлять сделками с уверенностью.
Новое в версии 3.83:
• Добавлено управление SL/TP на основе ATR.
• Улучшен движок отрисовки для более плавной работы.
• Полная совместимость с макетом MT5.