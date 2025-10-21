Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4 est un Expert Advisor innovant qui détecte et négocie automatiquement les lignes de tendance diagonales.
Conçu pour les traders utilisant l’analyse technique classique, il est entièrement adapté à MetaTrader 4, combinant clarté visuelle et précision automatisée.

🔑 Fonctionnalités principales
📐 Détection des lignes de tendance avec Swings (ATR) et pivots à deux points.
⚡ Mode automatique ou manuel : choisissez entre breakout, retest ou reversal, ou utilisez-le uniquement comme assistant de signaux.
🔧 Paramètres flexibles pour la taille des lots, le slippage, le take profit, le stop loss, le breakeven et le trailing stop.
🧠 Protections intelligentes : contrôle des pertes quotidiennes/hebdomadaires, pause après pertes, gestion des sessions.
📊 Fonctionne sur tout actif et période — idéal pour le scalping, le day trading ou le swing trading.
🔔 Flèches et étiquettes claires sur le graphique pour identifier les opportunités en temps réel.

🎯 Pourquoi l’utiliser ?
Il combine la précision du trading manuel et la discipline d’un EA.
Laissez-le trader automatiquement ou utilisez-le uniquement pour les signaux.

✅ Trendline Fusion MT4 vous aide à rester constant, détecter les zones clés et gérer vos trades efficacement.

Nouveautés de la version 3.83 :
• Gestion SL/TP basée sur l’ATR.
• Moteur graphique amélioré pour plus de fluidité.
• Compatibilité complète avec la mise en page MT5.

https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing


