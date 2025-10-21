Trendline D Fusion MT4
- Experts
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Version: 3.83
- Activations: 8
EA Trendline Fusion MT4 est un Expert Advisor innovant qui détecte et négocie automatiquement les lignes de tendance diagonales.
Conçu pour les traders utilisant l’analyse technique classique, il est entièrement adapté à MetaTrader 4, combinant clarté visuelle et précision automatisée.
🔑 Fonctionnalités principales
📐 Détection des lignes de tendance avec Swings (ATR) et pivots à deux points.
⚡ Mode automatique ou manuel : choisissez entre breakout, retest ou reversal, ou utilisez-le uniquement comme assistant de signaux.
🔧 Paramètres flexibles pour la taille des lots, le slippage, le take profit, le stop loss, le breakeven et le trailing stop.
🧠 Protections intelligentes : contrôle des pertes quotidiennes/hebdomadaires, pause après pertes, gestion des sessions.
📊 Fonctionne sur tout actif et période — idéal pour le scalping, le day trading ou le swing trading.
🔔 Flèches et étiquettes claires sur le graphique pour identifier les opportunités en temps réel.
🎯 Pourquoi l’utiliser ?
Il combine la précision du trading manuel et la discipline d’un EA.
Laissez-le trader automatiquement ou utilisez-le uniquement pour les signaux.
✅ Trendline Fusion MT4 vous aide à rester constant, détecter les zones clés et gérer vos trades efficacement.
Nouveautés de la version 3.83 :
• Gestion SL/TP basée sur l’ATR.
• Moteur graphique amélioré pour plus de fluidité.
• Compatibilité complète avec la mise en page MT5.
https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing