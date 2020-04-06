Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4 是一款创新的智能交易顾问 (EA)，可自动检测并交易对角趋势线。

专为使用经典技术分析的交易者设计，本版本完全适配 MetaTrader 4，将可视化的清晰度与自动化的精确性完美结合。

🔑 主要功能

📐 使用 Swings (ATR) 和双点枢轴检测趋势线。

⚡ 自动或手动模式：可选择突破、回测或反转信号，或仅用作信号提示工具。

🔧 灵活设置手数、滑点、止盈、止损、保本线和移动止损。

🧠 智能保护功能：每日/每周权益保护、亏损后冷却期、交易时段控制。

📊 适用于任何品种和时间周期——可用于剥头皮、日内或波段交易。

🔔 图表箭头与屏幕标签清晰显示实时机会。

🎯 为什么选择它？

它结合了手动趋势线交易的精准度与EA的纪律性。

您可以让EA自动交易，或仅启用信号显示进行人工操作。

✅ Trendline Fusion MT4 帮助您保持一致性，捕捉关键突破区间，并清晰管理交易。

版本 3.83 新增功能：

• 基于ATR的止损/止盈自适应波动控制。

• 改进的绘图引擎，更快更流畅。

• 与MT5布局完全兼容。

https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing

