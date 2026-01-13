Golden Reversal Sale

Golden Reversal EA — профессиональный инструмент для MT5, который сочетает: сигналы на основе стратегии РЕВЕРСА. Сигналы на основе стратегии РЕВЕРСА.
  • Автоматический SL/TP: два режима (читайте ниже).
  • Продвинуенное управление рисками: дневные и недельные лимиты просадки по эквити (стиль проп-фирм).
  • Фильтр новостей высокого воздействия (календарь MT5, красные папки).
  • Фильтры спреда, времени, кулдауна, 1 сигнал на бар, максимум глобальных сделок.
  • Компактная панель, которая позволяет: торговать в автоматическом режиме (EA торгует за вас).
  • Использовать как интеллектуальную панель ручной торговли, где BUY/SELL следуют вашим правилам управления. Режимы Single Pair / Multi-Pair / Multi-Frame с отдельным контролем: Только оповещения (AlertsOnly).
  • Автоматическая торговля (AutoTrade).

Двойная функция: автоматический EA + панель для ваших собственных сделок


Рекомендую включить галочку 'Allow algorithmic trading'. В меню EA вы можете контролировать режим Alert Only / AutoTrade, так панель и оповещения будут работать даже когда вы не хотите чтобы EA торговал автоматически за вас.

Даже в ручных сделках EA использует ваши текущие правила:

  • SL/TP (по ATR, ручной, ATR scan или SL/TP PRO).
  • BreakEven, Trailing Stop и Partial.
  • Фильтры спреда, времени, новостей и т.д.
  • Дневной/недельный лимит просадки если включен.

Вы решаете вход, а EA управляет сделкой согласно настройкам панели.

EA также может рисовать:

  • Стрелки и точки сигналов (RSI/Stoch).
  • Оверлеи R:R на открытых сделках.
  • Ручной симулятор R:R (режим DRAW R:R) где вы перетаскиваете ENTRY/TP/SL.

Добавляйте пары и таймфреймы в меню БОЛЬШИМИ БУКВАМИ за которыми идет один с (,). Не забудьте писать их точно как называет ваш брокер.

Включает два автоматических режима для установки стоп-лосса и тейк-профита: SL/TP PRO - ATR scan.
Изображения детализируют доступные профили для каждого режима - можете оставить активным в панели и EA выберет правильный.

Рекомендация для фондирования: если лимит брокера например 5% дневной, настройте EA на 4.0-4.5% чтобы оставить запас на спреды, гэпы и проскальзывания.

Поддержка и сообщество
Для вопросов, поддержки или обмена конфигами, пишите нам и присоединяйтесь к сообществу, где мы делимся:

Примерами пресетов по парам/таймфреймам.
Идеями использования панели ручной торговли.
Будущими обновлениями и улучшениями.

telegram: https://t.me/aprendizajeD360
whatsapp: https://chat.whatsapp.com/HacnUluJEwg1RkvmSQgRH7

