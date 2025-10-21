Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4 è un Expert Advisor innovativo che rileva e scambia automaticamente le linee di tendenza diagonali.
Progettato per i trader che usano l’analisi tecnica classica, questa versione è completamente adattata a MetaTrader 4, unendo chiarezza visiva e precisione automatica.

🔑 Caratteristiche principali
📐 Rilevamento delle linee di tendenza con Swings (ATR) e Pivots a 2 punti.
⚡ Modalità automatica o manuale: scegli tra breakout, retest e reversal, oppure solo come indicatore di segnali.
🔧 Impostazioni flessibili per lotto, slippage, take profit, stop loss, breakeven e trailing stop.
🧠 Protezioni intelligenti: controllo perdite giornaliere/settimanali, pausa dopo le perdite, controllo delle sessioni.
📊 Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe — ideale per scalping, intraday o swing trading.
🔔 Frecce e etichette chiare per identificare le opportunità in tempo reale.

🎯 Perché usarlo?
Combina la precisione del trading manuale con la disciplina di un EA.
Puoi lasciarlo operare automaticamente o usarlo solo per visualizzare segnali.

✅ Trendline Fusion MT4 ti aiuta a mantenere la coerenza e gestire i trade con chiarezza.


Novità nella versione 3.83:
• Gestione SL/TP basata su ATR.
• Motore di disegno migliorato.
• Compatibilità totale con layout MT5.


https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing

