Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4, çapraz trend çizgilerini otomatik olarak algılayan ve ticaretini yapan yenilikçi bir Uzman Danışmandır.
Klasik teknik analiz kullanan traderlar için tasarlanmıştır ve MetaTrader 4’e tamamen uyarlanmıştır; görsel netlik ve otomatik hassasiyeti birleştirir.

🔑 Ana Özellikler
📐 Swings (ATR) ve 2 nokta pivot mantığı ile trend çizgisi algılama.
⚡ Otomatik veya manuel mod: breakout, retest ve reversal girişleri arasından seçim yapın veya yalnızca sinyal göstergesi olarak kullanın.
🔧 Esnek ayarlar: lot büyüklüğü, slippage, take profit, stop loss, breakeven ve trailing stop.
🧠 Akıllı koruma: günlük/haftalık sermaye koruması, kayıptan sonra bekleme, oturum kontrolü.
📊 Her sembolde ve zaman diliminde çalışır — scalping, intraday veya swing trading için uygundur.
🔔 Gerçek zamanlı fırsatları gösteren net oklar ve etiketler.

🎯 Neden kullanmalısınız?
Manuel trend çizgisi ticaretinin doğruluğunu EA’nın disipliniyle birleştirir.
Otomatik işlem yapabilir veya yalnızca sinyal görüntüleme modunu kullanabilirsiniz.

✅ Trendline Fusion MT4, istikrarınızı korumanıza, önemli kırılma bölgelerini tespit etmenize ve işlemlerinizi net şekilde yönetmenize yardımcı olur.

3.83 sürümündeki yenilikler:
• ATR tabanlı SL/TP kontrolü eklendi.
• Daha hızlı çizim motoru ve geliştirilmiş performans.
• MT5 düzeniyle tam uyumluluk.

