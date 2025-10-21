Trendline D Fusion MT4
- Uzman Danışmanlar
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Sürüm: 3.83
- Etkinleştirmeler: 8
EA Trendline Fusion MT4, çapraz trend çizgilerini otomatik olarak algılayan ve ticaretini yapan yenilikçi bir Uzman Danışmandır.
Klasik teknik analiz kullanan traderlar için tasarlanmıştır ve MetaTrader 4’e tamamen uyarlanmıştır; görsel netlik ve otomatik hassasiyeti birleştirir.
🔑 Ana Özellikler
📐 Swings (ATR) ve 2 nokta pivot mantığı ile trend çizgisi algılama.
⚡ Otomatik veya manuel mod: breakout, retest ve reversal girişleri arasından seçim yapın veya yalnızca sinyal göstergesi olarak kullanın.
🔧 Esnek ayarlar: lot büyüklüğü, slippage, take profit, stop loss, breakeven ve trailing stop.
🧠 Akıllı koruma: günlük/haftalık sermaye koruması, kayıptan sonra bekleme, oturum kontrolü.
📊 Her sembolde ve zaman diliminde çalışır — scalping, intraday veya swing trading için uygundur.
🔔 Gerçek zamanlı fırsatları gösteren net oklar ve etiketler.
🎯 Neden kullanmalısınız?
Manuel trend çizgisi ticaretinin doğruluğunu EA’nın disipliniyle birleştirir.
Otomatik işlem yapabilir veya yalnızca sinyal görüntüleme modunu kullanabilirsiniz.
✅ Trendline Fusion MT4, istikrarınızı korumanıza, önemli kırılma bölgelerini tespit etmenize ve işlemlerinizi net şekilde yönetmenize yardımcı olur.
3.83 sürümündeki yenilikler:
• ATR tabanlı SL/TP kontrolü eklendi.
• Daha hızlı çizim motoru ve geliştirilmiş performans.
• MT5 düzeniyle tam uyumluluk.
https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing