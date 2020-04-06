Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4는 대각선 추세선을 자동으로 감지하고 거래하는 혁신적인 EA입니다.
고전적인 기술적 분석을 사용하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 시각적 명확성과 자동화된 정밀도를 결합했습니다.

🔑 주요 기능
📐 Swings(ATR) 및 2포인트 피벗을 사용한 추세선 감지.
⚡ 자동 또는 수동 모드: 돌파, 재테스트, 반전 신호 선택 가능.
🔧 유연한 설정: 로트 크기, 슬리피지, TP/SL, 브레이크이븐, 트레일링 스톱.
🧠 스마트 보호: 일간/주간 손실 제한, 손실 후 쿨다운, 세션 제어.
📊 모든 상품과 타임프레임에서 작동 — 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩에 적합.
🔔 실시간 기회를 표시하는 명확한 화살표와 레이블.

🎯 왜 사용해야 하나요?
수동 추세선 거래의 정확성과 EA의 규율을 결합합니다.
자동 거래 또는 신호만 표시하는 모드 선택 가능.

✅ Trendline Fusion MT4는 일관성을 유지하고 주요 돌파 구역을 탐지하며 거래를 명확하게 관리합니다.

버전 3.83의 새로운 기능:
• ATR 기반 SL/TP 제어 추가.
• 향상된 그래픽 엔진으로 더 빠른 반응 속도.
• MT5 레이아웃과 완전 호환.


