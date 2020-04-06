EA Trendline Fusion MT4 は、対角トレンドラインを自動で検出・取引する革新的なエキスパートアドバイザーです。

クラシックなテクニカル分析を使用するトレーダー向けに設計され、MetaTrader 4 に完全対応。視覚的な明瞭さと自動化された精度を兼ね備えています。

🔑 主な特徴

📐 Swings (ATR) と2点ピボットによるトレンドライン検出。

⚡ 自動または手動モード：ブレイクアウト、リテスト、リバーサルから選択可能。

🔧 柔軟な設定：ロットサイズ、スリッページ、TP/SL、ブレークイーブン、トレーリングストップ。

🧠 スマート保護機能：日次/週次エクイティガード、損失後クールダウン、セッション管理。

📊 すべてのシンボルと時間足に対応。スキャルピング、デイトレ、スイングに最適。

🔔 明確な矢印とラベルでリアルタイムにチャンスを表示。

🎯 なぜ使うべきか？

手動トレンドライン取引の精度とEAの規律を融合。

自動取引も手動シグナルモードも選べます。

✅ Trendline Fusion MT4 は、一貫性を保ち、重要なブレイクゾーンを見つけ、取引を明確に管理します。

バージョン3.83の新機能：

• ATRベースのSL/TP管理を追加。

• 描画エンジンを改善し、再描画を高速化。

• MT5レイアウトとの完全互換性。