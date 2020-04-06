Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4 は、対角トレンドラインを自動で検出・取引する革新的なエキスパートアドバイザーです。
クラシックなテクニカル分析を使用するトレーダー向けに設計され、MetaTrader 4 に完全対応。視覚的な明瞭さと自動化された精度を兼ね備えています。

🔑 主な特徴
📐 Swings (ATR) と2点ピボットによるトレンドライン検出。
⚡ 自動または手動モード：ブレイクアウト、リテスト、リバーサルから選択可能。
🔧 柔軟な設定：ロットサイズ、スリッページ、TP/SL、ブレークイーブン、トレーリングストップ。
🧠 スマート保護機能：日次/週次エクイティガード、損失後クールダウン、セッション管理。
📊 すべてのシンボルと時間足に対応。スキャルピング、デイトレ、スイングに最適。
🔔 明確な矢印とラベルでリアルタイムにチャンスを表示。

🎯 なぜ使うべきか？
手動トレンドライン取引の精度とEAの規律を融合。
自動取引も手動シグナルモードも選べます。

✅ Trendline Fusion MT4 は、一貫性を保ち、重要なブレイクゾーンを見つけ、取引を明確に管理します。

バージョン3.83の新機能：
• ATRベースのSL/TP管理を追加。
• 描画エンジンを改善し、再描画を高速化。
• MT5レイアウトとの完全互換性。

https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing
おすすめのプロダクト
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
エキスパート
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
エキスパート
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
Emerald Dragon
N Pavanraj
エキスパート
Introducing Emerald Dragon: Your Gateway to Trading Success Are you tired of navigating the treacherous waters of the forex markets, always on the lookout for opportunities? The trading world can be relentless, leaving you yearning for a reliable companion. Look no further. Allow me to introduce you to Emerald Dragon, a formidable trading algorithm designed to extinguish your trading woes and ignite your success. Emerald Dragon is not just another algorithm; it's your trusty partner in the dyna
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
エキスパート
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
エキスパート
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Vizzion
Joel Protusada
エキスパート
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
エキスパート
Gold Master Advanced Trend Scalper for MT4 EA is an automated and easy to use expert advisor that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in.   We have spent a lot of time testing many expert advisors e.g. The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero,  XG Gold Robot,   Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. After years of testing and development, the result is an
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
エキスパート
Discover an automated trading robot specially developed for XAUUSD, designed to operate efficiently without using risky strategies such as Martingale, Averaging, or Grid. This Expert Advisor has been rigorously tested and approved, ensuring stability and consistent results across different market scenarios. Key Features: Advanced and Secure Strategy: The robot uses a combination of technical analysis and price movement algorithms, avoiding risky approaches like Martingale, Grid, or Averaging.
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
ユーティリティ
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
Stochastic EA mt
Hafis Mohamed Yacine
エキスパート
About the Stochastic Oscillator The Stochastic Oscillator Indicator was developed in the late 1950s by Dr. George Lane . The term stochastic refers to the point of a current price in relation to its price range over a period of time. The stochastic oscillator show 2 lines (Main and Signal line) and s support and resistance level. He is included in Metatrader. The default settings are: K% 5, D% 3 Slowing 3 Trade logic of this forex robot The Stochastic Oscillator EA is a forex robot based on the
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
エキスパート
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Time Life
Ilia Dorofeev
エキスパート
Time Life は、1 か月から 3 か月の短期間の使用を推奨する使いやすいエキスパートです。これは、履歴データと価格平均に基づいて、狭い価格範囲でトレンド検出の原則に基づいて機能します。取引を開始できる狭い通路を使用すると、市場価格の最大値と最小値で取引を開始する可能性が排除されるため、ドローダウンの可能性が減少します。 注意 - アドバイザーの最低入金額は $100 です。 タイム ライフは、H1 時間間隔の EUR/USD ペアの履歴データでテストされました。テスト期間は 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 3 月 20 日までで、テスト結果とグラフはスクリーンショットに示されています。 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 3 月 20 日までの履歴データをテストした結果、EA は次の結果を示しました (EUR/USD、H1、初回入金 $100、低リスク レベル)。 - 純利益 - 31.20; - 最大ドローダウン - 29.08 (26.95%); -合計取引数 - 36。 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 3 月 20 日まで
Dynamic Trader EA MT4
Jamal El Alama
エキスパート
Elevate your trading experience with   Dynamic Trader EA MT4 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators:   RSI   ( Relative Strength Index ),   Stochastic Oscillator ,   MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and   ATR   ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMP
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
エキスパート
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
Secret Scalper
Burcak Sengezer
エキスパート
Secret Scalper EA is a fully automated Expert Advisor. The EA is a medium-term scalper. Our EA has been created to work confidentially. So, it can close orders with actual account currency value at profit or loss. Also works with stop loss. The EA's strategy has been improved to make reasonable and low-medium risk profit. But, you can also increase your risk, although we do not recommend doing that. The EA's logic is little bit complicated. However, easy to use. Most of settings are set by the E
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
エキスパート
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
エキスパート
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
エキスパート
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Argo Gridosaur MT4
Encho Enev
エキスパート
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
EMA SignalLine Pro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
エキスパート
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
エキスパート
Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
エキスパート
Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
エキスパート
2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
エキスパート
Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
エキスパート
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
エキスパート
アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
作者のその他のプロダクト
Trendline D Fusion
Adriana Nicole Tapia Flores
エキスパート
EA Trendline Fusion は、斜めのトレンドラインを検出して取引する革新的なエキスパートアドバイザーです。クラシックなテクニカル分析を活用するトレーダー向けに設計され、自動売買だけでなく視覚的なシグナルやアラートも提供します。 デモテスターを正しく使用するには、各通貨ペアと時間枠に最適化された画像内のパラメータを参照してください。 このEAは45ドルから開始し、販売数に応じて65ドルまで上昇します。 主な特徴: スイング、ATR、ピボットによるトレンドライン検出。 3 種類の自動エントリー（ブレイクアウト、リテスト、リバーサル）またはシグナルのみモード。 柔軟な設定：確認フィルター、ロットサイズ、リスク管理。 スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに対応。 視覚的およびプッシュ通知でチャンスを逃さない。 利用する理由: それは 2 つの世界の長所を兼ね備えているからです。 古典的なトレンドライン分析の精度。 自動 EA のスピードと規律。 常に自動取引をさせる必要はありません — アルゴリズム取引を無効にすればシ
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
インディケータ
一目で分析を強化！ このインジケーターは、価格が最近反発または突破した重要なレベルを自動的に描画し、手動でラインを引くことなくサポートとレジスタンスのゾーンを表示します。チャートに適用するだけで、各期間の過去の高値・安値ラインが表示されます。 各ラインの意味 Previous Month High ‣ 前月高値：前の月の期間内で記録された最高価格。 Previous Month Low ‣ 前月安値：前の月の期間内で記録された最安価格。 Previous Week High ‣ 前週高値：前の週の期間内で記録された最高価格。 Previous Week Low ‣ 前週安値：前の週の期間内で記録された最安価格。 Previous Day High ‣ 前日高値：直前の取引日の最高価格。 Previous Day Low ‣ 前日安値：直前の取引日の最安価格。 なぜ使うのか？ グラフを開いた瞬間に 反発 と 突破 を検出。 実績あるゾーンで 利確 と 損切り を設定。 SMC や ICT 戦略に必須、市場構造をベースにエントリーと決済を最適化。 スキャルピング 、 スイング
S R Diagonal Linea de Tendencia ALARMA
Adriana Nicole Tapia Flores
インディケータ
次世代のトレンドライン！ このインジケーターは、 設定可能なピボット に基づく 斜めトレンドライン を自動描画し、価格が反応したときに 視覚的アラート をチャート上に表示します。手動でラインを引く手間は不要です。価格がラインに触れたり突破したりすると、そのローソク足に直接通知が現れます。 主な特徴 ピボットの柔軟設定： PivotBars でバー数を調整可能。既定値のままが信号の精度を保ちます。 視覚アラート： サウンドなし。条件を満たすとライン横に表示。 マルチタイムフレーム対応： 全ての時間軸で使用可。推奨プリセット： 4時間足: 500、100、50バー 15分足: 20、50、100バー 1時間・5分・1分足: 100、50バー 簡単カスタマイズ： ラインの色・太さを設定、ワンクリックでアラートON/OFF。 対象ユーザー サポート＆レジスタンス ミニ戦略 を使うトレーダー：重要な転換点でエントリー・エグジットを最適化。 トレンド分析を迅速化し、手動描画のミスを減らしたい全てのトレーダー。 トレードへの効果 現在のトレンドがピボットを尊重または突破するか、即座に確認。 明確なダ
Combo Pro Alarma 2 en 1
Adriana Nicole Tapia Flores
インディケータ
Includes: 2 indicators + 2 Level 1 PDF books + 3+ hours of video course + 1 risk‑management template + 1 month VIP signals channel access This combo is part of our 3‑Level Book Set , designed to guide you step by step from the fundamentals to advanced trading. Perfect for anyone who wants to start strong with professional tools from day one. Explore all paths. Choose your journey. Build your strategy. What’s included in this Combo? 1. Indicators (single .ex5 file) MonthlyWeeklyDaily Previous Hi
Golden Reversal
Adriana Nicole Tapia Flores
エキスパート
取引を自動化し、シグナルを手動管理し、SL/TPを自動的に見つけるモダンなパネルを備えたツール。 Launch price : 175 USD Golden Reversal EAの価格は、販売マイルストーン達成に応じて段階的に300USDまで上昇します。 Current price: 175 USD Next stage: 200 USD Final target price: 300 USD 中期/長期使用を計画している場合、早期段階で購入してください。 Golden Reversal EAは、REVERSAL STRATEGYに基づくシグナルを組み合わせたプロフェッショナルMT5ツールです。 REVERSAL STRATEGYに基づくシグナル。 自動SL/TP：2つのモード（詳細は下記）。 高度なリスク管理：エクイティによる日次・週次ドローダウン制限（プロップファームスタイル）。 高インパクトニュースフィルター（MT5カレンダー、赤フォルダイベント）。 スプレッド、時間、クールダウン、1バー1シグナル、最大グローバル取引フィルター。 コンパクトパネルで可能：自動
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信