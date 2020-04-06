Trendline D Fusion MT4
- エキスパート
- Adriana Nicole Tapia Flores
- バージョン: 3.83
- アクティベーション: 8
EA Trendline Fusion MT4 は、対角トレンドラインを自動で検出・取引する革新的なエキスパートアドバイザーです。
クラシックなテクニカル分析を使用するトレーダー向けに設計され、MetaTrader 4 に完全対応。視覚的な明瞭さと自動化された精度を兼ね備えています。
🔑 主な特徴
📐 Swings (ATR) と2点ピボットによるトレンドライン検出。
⚡ 自動または手動モード：ブレイクアウト、リテスト、リバーサルから選択可能。
🔧 柔軟な設定：ロットサイズ、スリッページ、TP/SL、ブレークイーブン、トレーリングストップ。
🧠 スマート保護機能：日次/週次エクイティガード、損失後クールダウン、セッション管理。
📊 すべてのシンボルと時間足に対応。スキャルピング、デイトレ、スイングに最適。
🔔 明確な矢印とラベルでリアルタイムにチャンスを表示。
🎯 なぜ使うべきか？
手動トレンドライン取引の精度とEAの規律を融合。
自動取引も手動シグナルモードも選べます。
✅ Trendline Fusion MT4 は、一貫性を保ち、重要なブレイクゾーンを見つけ、取引を明確に管理します。
バージョン3.83の新機能：
• ATRベースのSL/TP管理を追加。
• 描画エンジンを改善し、再描画を高速化。
• MT5レイアウトとの完全互換性。