Trendline D Fusion MT4
- Experts
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Versão: 3.83
- Ativações: 8
O EA Trendline Fusion MT4 é um robô inovador que detecta e opera linhas de tendência diagonais.
Projetado para traders que utilizam análise técnica clássica, esta versão está totalmente adaptada para o MetaTrader 4, unindo clareza visual e precisão automatizada.
🔑 Principais recursos
📐 Detecção de linhas de tendência com Swings (ATR) e Pivôs de 2 pontos.
⚡ Modo automático ou manual: escolha entre rompimento, reteste e reversão, ou use apenas como indicador de sinais.
🔧 Configurações flexíveis de tamanho do lote, deslizamento, take profit, stop loss, breakeven e trailing stop.
🧠 Proteções inteligentes: controle de perdas diárias/semanais, pausa após perdas e controle de sessão.
📊 Funciona em qualquer ativo e período — ideal para scalping, intraday ou swing trade.
🔔 Setas e rótulos claros no gráfico para identificar oportunidades em tempo real.
🎯 Por que usar?
Combina a precisão da análise manual com a disciplina de um Expert Advisor.
Você pode deixá-lo operar automaticamente ou apenas exibir sinais.
✅ Trendline Fusion MT4 ajuda você a manter consistência, detectar zonas de rompimento e gerenciar operações com clareza.
Novidades da versão 3.83:
• SL/TP baseado em ATR.
• Motor gráfico mais rápido e leve.
• Total compatibilidade com layout do MT5.
https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing