Trendline D Fusion MT4

EA Trendline Fusion MT4 es un asesor experto innovador que detecta y opera líneas de tendencia diagonales.
Diseñado para traders que utilizan análisis técnico clásico, esta versión está totalmente adaptada a MetaTrader 4, combinando claridad visual con precisión automatizada.

🔑 Características principales
📐 Detección de líneas de tendencia con Swings (ATR) y Pivotes de 2 puntos.
⚡ Modo automático o manual: elige entre entradas de ruptura, retest o reversión, o úsalo solo como asistente de señales.
🔧 Configuraciones flexibles de lotaje, slippage, take profit, stop loss, breakeven y trailing stop.
🧠 Protecciones inteligentes: control de pérdidas diarias/semanales, pausa tras pérdidas y gestión de sesiones.
📊 Funciona con cualquier símbolo y marco temporal — ideal para scalping, intradía o swing.
🔔 Flechas y etiquetas claras en el gráfico para identificar oportunidades en tiempo real.

🎯 ¿Por qué usarlo?
Porque combina la precisión del análisis manual con la disciplina de un EA.
Puedes dejarlo operar automáticamente o usarlo solo para visualizar señales.

✅ Trendline Fusion MT4 te ayuda a mantener la consistencia, detectar zonas clave y gestionar tus operaciones con claridad.

Novedades en la versión 3.83:
• Gestión de SL/TP basada en ATR.
• Motor gráfico optimizado y más fluido.
• Total compatibilidad con la estructura MT5.

https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing


Otros productos de este autor
Trendline D Fusion
Adriana Nicole Tapia Flores
Asesores Expertos
EA Trendline Fusion es un asesor experto innovador que detecta y opera con líneas de tendencia diagonales. Diseñado para traders que utilizan análisis técnico clásico, este sistema permite tanto operar automáticamente como recibir señales visuales y alertas. Para usar el probador demo correctamente, sigue los parámetros mostrados en las imágenes optimizados para cada par y temporalidad. Este EA empieza en $45 y aumentará con las ventas hasta llegar a $65. Características principales: Detec
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
¡Potencia tu análisis con un solo vistazo! Este indicador traza automáticamente los niveles clave donde el precio ha rebotado o roto recientemente, dándote zonas objetivas de soporte y resistencia sin tener que dibujarlas manualmente. Solo colócalo en tu gráfico y observa cómo aparecen las líneas de los altos y bajos previos de cada periodo. ¿Qué significa cada línea? Previous Month High ‣ Alto del mes anterior: máximo precio registrado en el periodo mensual precedente. Previous Month Low ‣ Ba
S R Diagonal Linea de Tendencia ALARMA
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
¡Líneas de tendencia al siguiente nivel! Este indicador automatiza el dibujo de líneas de tendencia diagonales basadas en pivotes configurables y muestra alertas visuales en el gráfico cuando el precio interactúa con ellas. Olvida el trazo manual: cada vez que el precio toca o rompe la proyección, verás un aviso directo sobre tu vela. Características destacadas Pivote flexible : ajusta el número de barras ( PivotBars ), aunque recomendamos mantener el valor por defecto para conservar la integri
Combo Pro Alarma 2 en 1
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicadores
Incluye:  2 indicares + 2 libros pdf nivel 1 + mas de 3horas de curso en video + 1 plantila de gestion de riesgo + acceso a canal de señales Este combo forma parte del Set de 3 Niveles de Libros, diseñado para acompañarte paso a paso desde los fundamentos hasta un trading más avanzado. Ideal para quienes quieren comenzar con buen pie y herramientas profesionales desde el inicio. Explora todas las rutas. Elige tu camino. Construye tu estrategia. ¿Qué incluye este combo? Indicadores (un solo .ex5
Golden Reversal
Adriana Nicole Tapia Flores
Asesores Expertos
Una herramienta que te permite automatizar los trades , gestionar manualmente señales y un panel moderno que busca automáticamente los SL/TP por ti. Precio actual de lanzamiento: 179 USD El precio de Golden Reversal EA   irá subiendo por tramos   hasta   300 USD   a medida que se alcancen nuevas ventas. Precio actual: 179 USD Próximo tramo: 200 USD Precio objetivo final: 300 USD Si piensas usarla a medio/largo plazo,   te conviene entrar en los primeros tramos . Golden Reversal EA   es
