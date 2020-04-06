Trendline D Fusion MT4
- Asesores Expertos
- Adriana Nicole Tapia Flores
- Versión: 3.83
- Activaciones: 8
EA Trendline Fusion MT4 es un asesor experto innovador que detecta y opera líneas de tendencia diagonales.
Diseñado para traders que utilizan análisis técnico clásico, esta versión está totalmente adaptada a MetaTrader 4, combinando claridad visual con precisión automatizada.
🔑 Características principales
📐 Detección de líneas de tendencia con Swings (ATR) y Pivotes de 2 puntos.
⚡ Modo automático o manual: elige entre entradas de ruptura, retest o reversión, o úsalo solo como asistente de señales.
🔧 Configuraciones flexibles de lotaje, slippage, take profit, stop loss, breakeven y trailing stop.
🧠 Protecciones inteligentes: control de pérdidas diarias/semanales, pausa tras pérdidas y gestión de sesiones.
📊 Funciona con cualquier símbolo y marco temporal — ideal para scalping, intradía o swing.
🔔 Flechas y etiquetas claras en el gráfico para identificar oportunidades en tiempo real.
🎯 ¿Por qué usarlo?
Porque combina la precisión del análisis manual con la disciplina de un EA.
Puedes dejarlo operar automáticamente o usarlo solo para visualizar señales.
✅ Trendline Fusion MT4 te ayuda a mantener la consistencia, detectar zonas clave y gestionar tus operaciones con claridad.
Novedades en la versión 3.83:
• Gestión de SL/TP basada en ATR.
• Motor gráfico optimizado y más fluido.
• Total compatibilidad con la estructura MT5.
https://drive.google.com/file/d/1ragZRlRAOWbrX2A6Kjn0frFJwWGffj77/view?usp=sharing