Prop Sizing EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファームを経験した人なら、
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒
  • 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒
  • ルール違反で失格するのが怖い
  • 口座を失うたびに心が折れる

僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。

「勝てるかどうか」よりも先に、
“どうやって生き残るか” が最大の課題だったんです。

その結果、
自分のために作り始めたのがこの ポジションサイジングEA でした。

私の経験談note：自己紹介｜FX｜プロップファーム｜はじめてのnote｜Tocchi

✅ このEAでできること

  • プロップ基準の自動ロット計算
  • 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ
  • BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定
  • 同時エントリー数にも対応
  • CALCボタンで最終使用可能額を即表示
  • 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計

「生き残るためのロットだけを出す」
という一点に特化したEAです。

縮小化可能なパネルにし、シンプルにしました。

📈 推奨銘柄

  • メジャー通貨ペア、クロス通貨は実運用で安定動作
  • Metals/Crypto/Indicesはテスト済み（XAUUSD / BTCUSD / US30など）
    実運用での取引実績がないため、推奨はしていません。
    使用する場合は十分なテストを行った上でご判断ください。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

🧪 ロット計算の設計思想

このEAは、一般的なプロップファームのルールを参考にしています。

  • 最大損失率 → 初期残高から計算
  • 一日損失率 → その日の開始残高から計算

ただし、実務上の運用を考え、
以下の“生存を優先したロジック”を採用しています。

① 使用可能残高をまず計算する

最大損失率・一日損失率を超えたら即失格。
だから最初に 「どこまで負けても許されるか」 を計算します。

A：初期残高 * (1 - 最大損失率)
B：現残高 * (1 - 一日損失率)
使用可能残高 ＝ 現残高 - max(A, B)

② 最大連続負け数を考慮する

負けることは避けられません。
だからこそ 「何回負けても生き残れるか」 を決めます。

例：10回負けても大丈夫にしたいなら
最終使用可能残高 ＝ 使用可能残高 / 10

③ SL幅に応じてロットを決める

1回の損失が最終使用可能額を超えないように、
SL幅からロットを逆算します。

これにより、
どの通貨ペアでも、どの相場でも、破綻しないロット
が自動で算出されます。

⚠️ 本来の計算との違いについて

一日損失率は本来「その日の開始残高」から計算しますが、
EAではその都度 現残高 を基準にしています。

これは厳密には正しくありません。
しかし、

  • 最大連続負け数を超えない
  • ルールを守る前提で運用する

この2点を守れば、
失格ラインを踏むことはありません。

実務的な“生存優先ロジック”として採用しています。

📌 重要な考え方

① ポジションサイジングの目的

  • 破綻回避
  • 最大ドローダウンの管理
  • 連敗時の被害を指数的に抑える
  • 残高に応じたリスク自動調整

② 一日で最大連続負け数を超えないこと

これを破ると、どんなロジックも破綻します。

③ “取り返す”ではなく“増資”の意識

ポジションサイジングでは、
以下のケースでは残高は元には戻りません。

  • 1回目 −10pips（損失）、2回目 +10pips（利益）
  • pips幅は同じ、勝ち負けの大きさは対称

だからこそ、

  • リスクリワード比で解決する
  • 相場を無視して無理に取り返そうとしない
  • 次のポジションのための“増資”と考える

この意識が非常に重要です。

④ リスクの一貫性は考慮していない

このEAは 生存最優先 の設計です。
大抵の会社にはリスクの一貫性のルールがあります。
必ず何％ルールなのか確認してください。
最大連続負けを10以上に設定していれば問題ないとは思いますが
複数同時にエントリーした場合はその限りではありません。
失格要因となるので常に注意を払いましょう。

⑤ プロップファームのルールは必ず確認する

最大損失率を 現残高 で計算する会社もあります。
必ず各社のルールを理解した上で使ってください。

❗ 注意事項

  • ロット計算に同時エントリー数は考慮されない。
  • ロット計算は1エントリーに対して計算する。
  • 通常スプレッドの0.7倍を許容スリッページとして内部設定。
  • パネルの入力欄はチャート更新などが行われたときはデフォルトのSL値になります。
    誤って前回入力値でエントリーしてしまうことがないように意図的にそうしています。
    DefaultSL=0を推奨します。

  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。

Рекомендуем также
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Эксперты
Суть системы заключается в идентификации момента формирования "разворотной" композитной свечи с заданными характеристиками (размер свечи в пунктах, структура теней). В анализе японских свечей аналогами подобных разворотных моделей являются "Молот" (Hammer) и "Повешенный" (Hanging Man), но в данной системе тело свечи не обязательно должно быть маленьким, а результирующая свеча строится из нескольких свечей. Входные параметры системы: Range - задает максимальное количество баров, которые будут уча
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же имеется возм
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Индикаторы
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Эксперты
Overview SDZ Trend Pro is a professional Expert Advisor work for all symbol, recommend  XAUUSD (Gold) trading on the H1 timeframe . It combines dynamic price action patterns, EMA filters, and strict session-based trading logic to identify precise market entries with optimal risk control. This EA is ideal for traders who prefer structured, time-filtered trading during active market hours. ️ Core Features Dynamic Stop Loss (SL) logic Automatically sets SL based on candle pattern Chooses the
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Утилиты
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Индикаторы
Pivot Point Fibo RSJ - это индикатор, который отслеживает линии поддержки и сопротивления дня с использованием ставок Фибоначчи. Этот впечатляющий индикатор создает до 7 уровней поддержки и сопротивления через точку разворота с использованием ставок Фибоначчи. Замечательно, как цены уважают каждый уровень этой поддержки и сопротивления, где можно определить возможные точки входа / выхода из операции. Функции До 7 уровней поддержки и 7 уровней сопротивления Устанавливайте цвета уровней индивид
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Эксперты
Особенность советника — простые базовые инструменты и логика работы. Здесь нет множества стратегий и десятков настроек, как у другого EA, он работает по одному алгоритму. Принцип работы — стратегия следования за трендом с попыткой получить максимальную доходность с поправкой на риск. Поэтому его можно рекомендовать начинающим. Его сильная сторона — принцип закрытия сделок. Его цель — не погоня за прибылью, а минимизация количества убыточных сделок. Советник не может похвастаться высокой доходнос
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
EquityGuard PRO
Pedro Roberto Diez San Jose
Утилиты
Protect Your Profits. Limit Your Losses. Trade With Confidence. The ultimate tool for professional traders and prop firms. EquityGuard PRO doesn’t just stop losses before they exceed your daily limit—it also locks in profits automatically with its optional Auto-TakeProfit feature. Maximum Protection: closes trades or locks your account when hitting the daily loss limit. Auto-TakeProfit: set your targets and let the system secure gains—emotion-free. Foolproof Trading: no more overtrading,
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (2)
Эксперты
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 is a controlled multi-entry trading system designed to exploit RSI-based reversal and exhaustion points with stable, fixed-lot scaling. The EA adds positions only when market conditions remain favorable, without increasing lot sizes or applying aggressive risk models. The strategy uses RSI overbought and oversold levels to generate high-probability entry zones. Traders can enable new-bar confirmation to reduce noise and limit entries using a configurable maximum numbe
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Индикаторы
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Утилиты
This MQL5 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Индикаторы
THE MAGICIAN - Профессиональный Индикатор Зон Спроса и Предложения Превратите Рыночный Хаос в Кристально Чистые Торговые Возможности на 15-Минутных Графиках Золота Испытываете Трудности с Торговлей Золотом? Устали угадывать, где входить в сделки по XAU/USD? Не понимаете, стоит ли ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ или ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ? Упускаете высоковероятные установки на 15-минутном таймфрейме? "THE MAGICIAN" раскрывает невидимые силы спроса и предложения, которые движут рынками! Что Делает THE MAGICIAN
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Утилиты
Free for a limited time: master the market with FX Market Snapshot Turn Forex market activity into quantifiable, automated decisions with FX Market Snapshot — the tool designed for serious traders seeking an edge through objective data and fast, reliable actions. Key Features ️ Exportable data for AI : generate custom CSV reports ready to analyze with your favorite AI engine, and get high-probability trade suggestions by combining key market data like strength, volume, volatility,
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Утилиты
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Утилиты
Round numbers (or key levels) is an amazing strategy. These numbers are strong support and resistance levels. So what this indicator does is draw horizontal lines on the chart to help you find these levels. Configurations: Key levels in pips - distance between the lines. Color -   lines color. Style -   lines style. Width -  lines width. Display at background -  draw lines in front or back of candles. Selectable -  turn on or off the option to select the lines. Lines identification -  identifica
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
ChartChaos
Dustin Ricardo Pierenz
Утилиты
A MetaTrader 5 script that automatically closes all charts except for a specified number to keep open. Simply enter numbers like   1,2,5,10   to keep those corresponding charts open, or a single number (e.g.,   3 ) to keep the first 3 charts open. All other charts are closed in one action, helping you manage multiple open positions with ease. Perfect for decluttering your workspace and focusing on the charts that matter most. Source Code here:  https://github.com/pwn-forex/ChartChaos Youtube T
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Люб
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Утилиты
Cerberus the Equity Watcher — это инструмент управления рисками, который постоянно отслеживает средства на вашем счете и позволяет избежать крупных просадок, вызванных неисправными советниками или вашим эмоциональным поведением, если вы являетесь дискреционным трейдером. Это чрезвычайно полезно для систематических трейдеров, которые полагаются на советники, которые могут содержать ошибки или могут плохо работать в неожиданных рыночных условиях. Cerberus позволяет вам установить минимальное значе
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв