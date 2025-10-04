Orionix MicroTrendwe

ORIONIX MicroTrendwe — Scalper intelligent (peut aussi tenir des trades plus longs)
EA MT5 de micro-tendance. Signal par croisement EMA(9/21) (TF actuel) et filtre EMA(50) en M5 pour rester dans le sens du marché.
Par défaut scalping, mais peut prolonger les positions via TP/SL, Break-Even et Trailing.

  • Gestion/Protections : TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts (mise à BE), Trailing_pts (suiveur après BE), SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .

  • Signal : EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lot/magic : Lote , Magic .

  • Style : TP court = scalping ; TP plus large + BE + Trailing = trades plus longs.

  • Recommandé en M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, indices) avec spread faible/ECN.

  • Sans grid ni martingale.

  • Avertissement : performances passées/backtests non garanties. Tester en démo.


