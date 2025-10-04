Orionix MicroTrendwe

Meteoro Gabriel Joel Dos Passos Experts

FORCE CANDLE PRO MT5 un robot de momentum qui capte les mouvements forts avec discipline et clarté il entre uniquement quand le marché imprime une véritable bougie de force corps dominant mèche opposée contrôlée lecture objective et exécution fiable pas de blabla pas de dépendances externes pas de martingale pas de grille POURQUOI FORCE CANDLE PRO SE DÉMARQUE il recherche le moment où l énergie du prix se concentre dans une seule bougie puissante dans ces conditions la probabilité de continuatio