Orionix MicroTrendwe
- 专家
- Gabriel Joel Dos Passos
- 版本: 1.5
- 激活: 5
ORIONIX MicroTrendwe — 智能剥头皮（也可持有更长时间）
MT5 微趋势EA：当前周期 EMA(9/21) 金叉/死叉 + M5 的 EMA(50) 方向过滤。
默认是剥头皮，通过调节 TP/SL、Break-Even 与 Trailing 也可长期持仓。
-
风控/保护： TP_pts （止盈）、 SL_pts （止损）、 BreakEven_pts （保本）、 Trailing_pts （保本后跟踪止损）、 SpreadMaxPoints 、 UmTradePorBarra 、 UmTradePorVez 。
-
信号参数： EMA_Fast 、 EMA_Slow 、 EMA_M5_Filter ；手数/魔术号： Lote 、 Magic 。
-
风格： 短TP＝剥头皮；加大TP + BE + Trailing＝更长持仓。
-
建议： M1/M5（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、指数）+ 低点差/ECN。
-
无网格、无马丁。
-
声明： 过往/回测 不保证 未来表现，先用模拟测试。