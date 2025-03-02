Orionix MicroTrendwe

ORIONIX MicroTrendwe — Scalper inteligente (e com trades longos, se você quiser)

O Orionix MicroTrendwe é um EA scalper de microtendência para MT5 que entra e sai rápido buscando alvos curtos — mas também pode manter operações mais longas quando você ajusta os parâmetros de stop de ganho e perda, trade stop (Trailing Stop) e proteção de lucro (Break-Even).
Sem grid, sem martingale: execução objetiva, filtros de tendência e gestão de risco clara.

Como opera

  • Sinal de microtendência: cruzamento da EMA rápida e EMA lenta no timeframe do gráfico.

  • Filtro no M5 (EMA50): só compra acima e só vende abaixo do filtro — evita operar contra a direção dominante.

  • Controle de frequência: 1 trade por barra (opcional) e apenas uma posição por vez (opcional).

  • Checagem de spread antes de abrir a ordem.

Scalper… e também “segurador” quando você ajustar

Com os parâmetros de gestão, você decide se a estratégia será scalp (saídas rápidas) ou operações mais longas (deixar o preço andar a favor):

  • Stop de ganho (TP) e Stop de perda (SL) em pontos — defina alvos curtos para scalping ou alvos mais longos para “deixar correr”.

  • Proteção de lucro (Break-Even): ao atingir BreakEven_pts , o SL vai para o preço de entrada, travando o risco em 0.

  • Trade Stop / Trailing Stop: após o BE, o Trailing_pts acompanha o preço e prolonga os trades vencedores.

  • Resultado: scalps rápidos quando TP é curto; trades longos quando você usa TP mais distante + BE + Trailing.

Parâmetros principais (nomes iguais aos do EA)

  • Sinais

    • EMA_Fast (padrão 9)

    • EMA_Slow (padrão 21)

    • EMA_M5_Filter (padrão 50)

  • Gestão de risco (pontos)

    • TP_pts – stop de ganho

    • SL_pts – stop de perda

    • BreakEven_pts – proteção de lucro (move SL para o preço de entrada)

    • Trailing_pts – trade stop (Trailing Stop) após o BE

  • Regras

    • UmTradePorBarra , UmTradePorVez , SpreadMaxPoints

  • Outros

    • Lote (o EA normaliza de acordo com o step do símbolo)

    • Magic (ID exclusivo das posições)

Obs.: Os “pontos” já são ajustados automaticamente para símbolos de 3/5 dígitos.

Onde usar

  • M1 e M5 em pares líquidos (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD e índices com boa execução (NAS100, SPX500, GER40).

  • Contas com spreads baixos/ECN favorecem o scalper.

Boas práticas

  1. Teste no Strategy Tester (ticks reais quando possível).

  2. Ajuste TP/SL/BE/Trailing ao perfil do ativo (volatilidade).

  3. Use lote compatível com seu saldo e risco.

  4. Defina SpreadMaxPoints para evitar entradas ruins.

Transparência

Este EA não promete ganhos. Desempenho passado/backtests não garantem resultados futuros. Use primeiro em conta demo e avance com responsabilidade.

Pronto para ter um scalper que também sabe alongar os ganhos quando o mercado deixa?
Instale o Orionix MicroTrendwe, faça seus testes no M1/M5 e personalize os parâmetros. Se quiser, envio presets (SET) de exemplo para EURUSD M1/M5 e XAUUSD M5.


