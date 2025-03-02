ORIONIX MicroTrendwe — Scalper inteligente (e com trades longos, se você quiser)

O Orionix MicroTrendwe é um EA scalper de microtendência para MT5 que entra e sai rápido buscando alvos curtos — mas também pode manter operações mais longas quando você ajusta os parâmetros de stop de ganho e perda, trade stop (Trailing Stop) e proteção de lucro (Break-Even).

Sem grid, sem martingale: execução objetiva, filtros de tendência e gestão de risco clara.

Como opera

Sinal de microtendência: cruzamento da EMA rápida e EMA lenta no timeframe do gráfico.

Filtro no M5 (EMA50): só compra acima e só vende abaixo do filtro — evita operar contra a direção dominante.

Controle de frequência: 1 trade por barra (opcional) e apenas uma posição por vez (opcional).

Checagem de spread antes de abrir a ordem.

Scalper… e também “segurador” quando você ajustar

Com os parâmetros de gestão, você decide se a estratégia será scalp (saídas rápidas) ou operações mais longas (deixar o preço andar a favor):

Stop de ganho (TP) e Stop de perda (SL) em pontos — defina alvos curtos para scalping ou alvos mais longos para “deixar correr”.

Proteção de lucro (Break-Even) : ao atingir BreakEven_pts , o SL vai para o preço de entrada, travando o risco em 0 .

Trade Stop / Trailing Stop : após o BE, o Trailing_pts acompanha o preço e prolonga os trades vencedores .

Resultado: scalps rápidos quando TP é curto; trades longos quando você usa TP mais distante + BE + Trailing.

Parâmetros principais (nomes iguais aos do EA)

Sinais EMA_Fast (padrão 9) EMA_Slow (padrão 21) EMA_M5_Filter (padrão 50)

Gestão de risco (pontos) TP_pts – stop de ganho SL_pts – stop de perda BreakEven_pts – proteção de lucro (move SL para o preço de entrada) Trailing_pts – trade stop (Trailing Stop) após o BE

Regras UmTradePorBarra , UmTradePorVez , SpreadMaxPoints

Outros Lote (o EA normaliza de acordo com o step do símbolo) Magic (ID exclusivo das posições)



Obs.: Os “pontos” já são ajustados automaticamente para símbolos de 3/5 dígitos.

Onde usar

M1 e M5 em pares líquidos ( EURUSD, GBPUSD ), XAUUSD e índices com boa execução ( NAS100, SPX500, GER40 ).

Contas com spreads baixos/ECN favorecem o scalper.

Boas práticas

Teste no Strategy Tester (ticks reais quando possível). Ajuste TP/SL/BE/Trailing ao perfil do ativo (volatilidade). Use lote compatível com seu saldo e risco. Defina SpreadMaxPoints para evitar entradas ruins.

Transparência

Este EA não promete ganhos. Desempenho passado/backtests não garantem resultados futuros. Use primeiro em conta demo e avance com responsabilidade.

Pronto para ter um scalper que também sabe alongar os ganhos quando o mercado deixa?

Instale o Orionix MicroTrendwe, faça seus testes no M1/M5 e personalize os parâmetros. Se quiser, envio presets (SET) de exemplo para EURUSD M1/M5 e XAUUSD M5.



