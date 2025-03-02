Orionix MicroTrendwe
- Experts
- Gabriel Joel Dos Passos
- Versão: 1.5
- Ativações: 5
O Orionix MicroTrendwe é um EA scalper de microtendência para MT5 que entra e sai rápido buscando alvos curtos — mas também pode manter operações mais longas quando você ajusta os parâmetros de stop de ganho e perda, trade stop (Trailing Stop) e proteção de lucro (Break-Even).
Sem grid, sem martingale: execução objetiva, filtros de tendência e gestão de risco clara.
Como opera
-
Sinal de microtendência: cruzamento da EMA rápida e EMA lenta no timeframe do gráfico.
-
Filtro no M5 (EMA50): só compra acima e só vende abaixo do filtro — evita operar contra a direção dominante.
-
Controle de frequência: 1 trade por barra (opcional) e apenas uma posição por vez (opcional).
-
Checagem de spread antes de abrir a ordem.
Scalper… e também “segurador” quando você ajustar
Com os parâmetros de gestão, você decide se a estratégia será scalp (saídas rápidas) ou operações mais longas (deixar o preço andar a favor):
-
Stop de ganho (TP) e Stop de perda (SL) em pontos — defina alvos curtos para scalping ou alvos mais longos para “deixar correr”.
-
Proteção de lucro (Break-Even): ao atingir BreakEven_pts , o SL vai para o preço de entrada, travando o risco em 0.
-
Trade Stop / Trailing Stop: após o BE, o Trailing_pts acompanha o preço e prolonga os trades vencedores.
-
Resultado: scalps rápidos quando TP é curto; trades longos quando você usa TP mais distante + BE + Trailing.
Parâmetros principais (nomes iguais aos do EA)
-
Sinais
-
EMA_Fast (padrão 9)
-
EMA_Slow (padrão 21)
-
EMA_M5_Filter (padrão 50)
-
-
Gestão de risco (pontos)
-
TP_pts – stop de ganho
-
SL_pts – stop de perda
-
BreakEven_pts – proteção de lucro (move SL para o preço de entrada)
-
Trailing_pts – trade stop (Trailing Stop) após o BE
-
-
Regras
-
UmTradePorBarra , UmTradePorVez , SpreadMaxPoints
-
-
Outros
-
Lote (o EA normaliza de acordo com o step do símbolo)
-
Magic (ID exclusivo das posições)
-
Obs.: Os “pontos” já são ajustados automaticamente para símbolos de 3/5 dígitos.
Onde usar
-
M1 e M5 em pares líquidos (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD e índices com boa execução (NAS100, SPX500, GER40).
-
Contas com spreads baixos/ECN favorecem o scalper.
Boas práticas
-
Teste no Strategy Tester (ticks reais quando possível).
-
Ajuste TP/SL/BE/Trailing ao perfil do ativo (volatilidade).
-
Use lote compatível com seu saldo e risco.
-
Defina SpreadMaxPoints para evitar entradas ruins.
Transparência
Este EA não promete ganhos. Desempenho passado/backtests não garantem resultados futuros. Use primeiro em conta demo e avance com responsabilidade.
Pronto para ter um scalper que também sabe alongar os ganhos quando o mercado deixa?
Instale o Orionix MicroTrendwe, faça seus testes no M1/M5 e personalize os parâmetros. Se quiser, envio presets (SET) de exemplo para EURUSD M1/M5 e XAUUSD M5.