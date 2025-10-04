Orionix MicroTrendwe

ORIONIX MicroTrendwe — Intelligenter Scalper (kann auch längere Trades halten)
MT5-EA für Mikrotrends: EMA(9/21)-Kreuz im aktuellen TF + EMA(50)-Filter auf M5.
Standardmäßig Scalping, optional längere Trades über TP/SL, Break-Even und Trailing.

  • Risikosteuerung/Schutz: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts (BE-Sicherung), Trailing_pts (nach BE), SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .

  • Signale: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; Lot/Magic: Lote , Magic .

  • Stil: kurzer TP = Scalps; breiter TP + BE + Trailing = längere Läufe.

  • Empfohlen für M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, Indizes) mit niedrigem Spread/ECN.

  • Kein Grid/Martingale.

  • Hinweis: vergangene Ergebnisse/backtests keine Garantie. Zuerst Demo nutzen.

Italiano

ORIONIX MicroTrendwe — Scalper intelligente (anche per operazioni più lunghe)
EA MT5 di micro-trend: incrocio EMA(9/21) + filtro EMA(50) su M5.
Di default scalper, ma può tenere i trade regolando TP/SL, Break-Even e Trailing.

  • Rischio/Protezioni: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .

  • Segnali: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lot/magic: Lote , Magic .

  • Stile: TP corto = scalping; TP ampio + BE + Trailing = trades più lunghi.

  • Consigliato su M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, indici) con spread basso/ECN.

  • No grid, no martingale.

  • Disclaimer: i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Provare in demo


Altri dall’autore
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Experts
FORCE CANDLE PRO MT5 a momentum robot built to capture strong moves with discipline and clarity it trades only when the market prints a true force candle dominant body controlled opposite wick objective reading and firm execution no fluff no external dependencies no martingale no grid WHY FORCE CANDLE PRO STANDS OUT it looks for the moment when price energy concentrates in one strong candle when that happens probability of continuation tends to increase the robot measures body strength relative
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione