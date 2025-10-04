ORIONIX MicroTrendwe — Intelligenter Scalper (kann auch längere Trades halten)

MT5-EA für Mikrotrends: EMA(9/21)-Kreuz im aktuellen TF + EMA(50)-Filter auf M5.

Standardmäßig Scalping, optional längere Trades über TP/SL, Break-Even und Trailing.

Risikosteuerung/Schutz: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts (BE-Sicherung), Trailing_pts (nach BE), SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .

Signale: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; Lot/Magic: Lote , Magic .

Stil: kurzer TP = Scalps; breiter TP + BE + Trailing = längere Läufe .

Empfohlen für M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, Indizes) mit niedrigem Spread/ECN .

Kein Grid/Martingale.

Hinweis: vergangene Ergebnisse/backtests keine Garantie. Zuerst Demo nutzen.

Italiano

ORIONIX MicroTrendwe — Scalper intelligente (anche per operazioni più lunghe)

EA MT5 di micro-trend: incrocio EMA(9/21) + filtro EMA(50) su M5.

Di default scalper, ma può tenere i trade regolando TP/SL, Break-Even e Trailing.