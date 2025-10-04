Orionix MicroTrendwe
ORIONIX MicroTrendwe — Scalper intelligente (anche per operazioni più lunghe)
EA MT5 di micro-trend: incrocio EMA(9/21) + filtro EMA(50) su M5.
Di default scalper, ma può tenere i trade regolando TP/SL, Break-Even e Trailing.
-
Rischio/Protezioni: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .
-
Segnali: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lot/magic: Lote , Magic .
-
Stile: TP corto = scalping; TP ampio + BE + Trailing = trades più lunghi.
-
Consigliato su M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, indici) con spread basso/ECN.
-
No grid, no martingale.
-
Disclaimer: i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Provare in demo