Orionix MicroTrendwe
- Asesores Expertos
- Gabriel Joel Dos Passos
- Versión: 1.5
- Activaciones: 5
ORIONIX MicroTrendwe — Scalper inteligente (también puede mantener operaciones largas)
EA de microtendencia para MT5. Señal por cruce de EMA(9/21) en el marco actual y filtro de EMA(50) en M5 para operar a favor de la dirección.
Por defecto es scalper, pero puede extender operaciones ajustando TP/SL, Break-Even y Trailing.
Riesgo/Protecciones: TP_pts (take profit), SL_pts (stop loss), BreakEven_pts (protección de beneficio), Trailing_pts (trailing tras BE), SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .
Señal: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lote/magic: Lote , Magic .
Estilo: scalps rápidos con TP corto; trades largos con TP amplio + BE + Trailing.
Recomendado: M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, índices) en cuentas ECN/spread bajo.
Sin grid ni martingale.
Aviso: resultados pasados/backtests no garantizan rendimientos futuros. Probar en demo.