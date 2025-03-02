Orionix MicroTrendwe
- エキスパート
- Gabriel Joel Dos Passos
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 5
ORIONIX MicroTrendwe — スマートスキャル（設定次第で長期保有も）
MT5用マイクロトレンドEA。現行TFの EMA(9/21) クロス + M5のEMA(50) フィルターで順張りのみ。
基本はスキャルピング、ただし TP/SL・BE・トレーリングで長めの保有も可能。
リスク/保護： TP_pts （利確）、 SL_pts （損切）、 BreakEven_pts （建値引上げ）、 Trailing_pts （BE後の追従）、 SpreadMaxPoints 、 UmTradePorBarra 、 UmTradePorVez 。
シグナル： EMA_Fast 、 EMA_Slow 、 EMA_M5_Filter ；ロット/マジック： Lote 、 Magic 。
スタイル： 短TP＝スキャル；TP拡大 + BE + トレーリング＝長期。
推奨： M1/M5（EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、指数）＋低スプレッド/ECN。
グリッド/マーチンなし。
注意： 過去の成績は将来を保証しません。まずデモで。