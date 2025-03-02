Orionix MicroTrendwe
- Experten
- Gabriel Joel Dos Passos
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 5
ORIONIX MicroTrendwe - Smart Scalper (kann auch längere Trades ausführen)
Micro-trend MT5 EA. Signale von EMA(9/21) kreuzen auf dem aktuellen Zeitrahmen, gefiltert durch EMA(50) auf M5, um nur mit der dominanten Richtung zu handeln.
Standard ist Scalping, aber es kann länger halten, wenn Sie TP/SL, Break-Even, und Trailing Stop einstellen.
-
Risiko/Schutzmaßnahmen: TP_pts (Take-Profit), SL_pts (Stop-Loss), BreakEven_pts (Lock-Profit bis BE), Trailing_pts (Trailing nach BE), SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra (ein Handel pro Bar), UmTradePorVez (eine Position zu einem Zeitpunkt).
-
Signal-Parameter: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; Lot/Magic: Lote , Magic .
-
Stil: schnelle Abverkäufe mit kurzem TP; längere Läufe mit breiterem TP + BE + Trailing.
-
Empfohlen: M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, Indizes) auf Low-Spread/ECN-Konten.
-
Kein Grid, Martingale oder Arbitrage.
-
Haftungsausschluss: Vergangene Ergebnisse/Backtests sind keine Garantie für zukünftige Performance. Beginnen Sie mit einem Demokonto und schätzen Sie das Risiko richtig ein.