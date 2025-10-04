Orionix MicroTrendwe
- Uzman Danışmanlar
- Gabriel Joel Dos Passos
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 15
ORIONIX MicroTrendwe — Akıllı scalper (isterseniz uzun pozisyonları da taşır)
MT5 için mikro-trend EA’sı. Sinyal: EMA(9/21) kesişimi + M5’te EMA(50) filtresi.
Varsayılan scalping; TP/SL, Break-Even ve Trailing ile daha uzun işlemler mümkün.
-
Risk/Koruma: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .
-
Sinyal: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lot/magic: Lote , Magic .
-
Stil: kısa TP = scalp; geniş TP + BE + Trailing = uzun işlemler.
-
Öneri: M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, endeksler), düşük spread/ECN hesaplar.
-
Grid/martingale yok.
-
Uyarı: geçmiş sonuçlar garanti değildir. Önce demoda deneyin.