ORIONIX MicroTrendwe — Akıllı scalper (isterseniz uzun pozisyonları da taşır)

MT5 için mikro-trend EA’sı. Sinyal: EMA(9/21) kesişimi + M5’te EMA(50) filtresi.

Varsayılan scalping; TP/SL, Break-Even ve Trailing ile daha uzun işlemler mümkün.

Risk/Koruma: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .

Sinyal: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lot/magic: Lote , Magic .

Stil: kısa TP = scalp; geniş TP + BE + Trailing = uzun işlemler .

Öneri: M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, endeksler), düşük spread/ECN hesaplar.

Grid/martingale yok.

Uyarı: geçmiş sonuçlar garanti değildir. Önce demoda deneyin.