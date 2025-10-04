Orionix MicroTrendwe

ORIONIX MicroTrendwe — Akıllı scalper (isterseniz uzun pozisyonları da taşır)
MT5 için mikro-trend EA’sı. Sinyal: EMA(9/21) kesişimi + M5’te EMA(50) filtresi.
Varsayılan scalping; TP/SL, Break-Even ve Trailing ile daha uzun işlemler mümkün.

  • Risk/Koruma: TP_pts , SL_pts , BreakEven_pts , Trailing_pts , SpreadMaxPoints , UmTradePorBarra , UmTradePorVez .

  • Sinyal: EMA_Fast , EMA_Slow , EMA_M5_Filter ; lot/magic: Lote , Magic .

  • Stil: kısa TP = scalp; geniş TP + BE + Trailing = uzun işlemler.

  • Öneri: M1/M5 (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, endeksler), düşük spread/ECN hesaplar.

  • Grid/martingale yok.

  • Uyarı: geçmiş sonuçlar garanti değildir. Önce demoda deneyin.


Yazarın diğer ürünleri
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Uzman Danışmanlar
FORCE CANDLE PRO MT5 a momentum robot built to capture strong moves with discipline and clarity it trades only when the market prints a true force candle dominant body controlled opposite wick objective reading and firm execution no fluff no external dependencies no martingale no grid WHY FORCE CANDLE PRO STANDS OUT it looks for the moment when price energy concentrates in one strong candle when that happens probability of continuation tends to increase the robot measures body strength relative
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt