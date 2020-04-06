Quantum Mechanics AI – ゴールド（XAUUSD）精密トレード

ゴールド市場（XAUUSD）は、強いトレンドと予測できない急な値動きで知られています。多くのトレーダーはその可能性に惹かれますが、複雑さに悩まされます。Quantum Mechanics AIは、ゴールド専用に設計された高性能なエキスパートアドバイザー（EA）です。

高度な計算モデルに基づき、単一の視点に頼らず、価格動向・ボラティリティ・勢いなどを多角的に分析します。複数の条件がそろった高確率の「コンフルエンス状態」を検出した場合のみ取引を実行します。この確率的アプローチにより、市場のノイズを除去し、統計的に有意なゴールドの取引機会に集中します。

このEAは汎用ロボットではありません。ゴールド取引の精度向上に特化して作られています。

主な特徴

Quantum Analysis Core: 複数の市場変数を同時に分析し、高確率の取引チャンスを特定

ゴールド専用（XAUUSD）: ゴールドの価格変動や特徴に最適化

動的リスク管理: 選択したリスクに応じて自動でポジションサイズを計算

ボラティリティ適応: 市場の状況に応じて慎重に取引、明確なトレンドでは積極的に動作

厳格な取引フィルター: 不利な条件では取引を行わないスプレッド・実行フィルター

完全カスタマイズ可能: 標準設定で即使用可能、上級者はパラメータ調整も可能

なぜゴールドか？

専門特化により高精度を実現。他の通貨ペア向けに中途半端なEAを作るのではなく、ゴールド専用に設計。過去の価格パターンやボラティリティモデルに深く統合されています。

設定と推奨

シンボル: XAUUSD（またはブローカーによってGOLD）

時間足: 30分推奨

ブローカー: ECN、Raw、スワップフリー口座、低スプレッド・低スリッページ必須

レバレッジ: 1:100～1:500

VPS: 24時間稼働のため、低遅延VPS推奨

