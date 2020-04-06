Quantum Mechanics AI

Quantum Mechanics AI – Trading de Precisão em Ouro (XAUUSD)

O mercado de ouro (XAUUSD) é conhecido por suas fortes tendências e volatilidade imprevisível. Muitos traders são atraídos pelo seu potencial, mas encontram dificuldades devido à complexidade. Quantum Mechanics AI é um Expert Advisor (EA) avançado, desenvolvido especificamente para o ouro.

Ele utiliza modelos computacionais avançados e não depende de uma única visão linear do mercado. Analisa preço, volatilidade e momentum ao mesmo tempo e só executa trades quando detecta um “estado de confluência” de alta probabilidade. Esse método probabilístico ajuda a filtrar ruídos do mercado e focar em oportunidades significativas.

Este EA não é genérico; foi criado para negociar ouro com precisão.

Fácil de usar: Funciona com um saldo inicial de apenas 10 euros. O preço aumenta 60$ a cada 10 compras.

Principais Características

  • Quantum Analysis Core: Analisa várias variáveis do mercado para identificar oportunidades de alto sucesso

  • Especializado em Ouro (XAUUSD): Todos os parâmetros otimizados para o comportamento e volatilidade do ouro

  • Gestão Dinâmica de Risco: Calcula automaticamente o tamanho da posição de acordo com o risco definido

  • Adaptação à Volatilidade: Mais cauteloso em mercados instáveis e mais ativo em tendências claras

  • Filtros de Trade Rigorosos: Evita condições desfavoráveis com filtros de spread e execução

  • Totalmente Personalizável: Pronto para uso, mas permite ajustes avançados por traders experientes

Por que Ouro?

A especialização traz mais precisão. Em vez de criar um EA médio para vários ativos, este foi desenvolvido apenas para o ouro, utilizando padrões históricos de preço e modelos de volatilidade.

Configuração e Recomendações

  • Símbolo: XAUUSD (ou GOLD, dependendo do broker)

  • Timeframe: 30 minutos recomendado

  • Broker: Conta ECN, Raw ou swap-free, com spreads baixos e pouca slippage

  • Alavancagem: 1:100 a 1:500

  • VPS: Recomendado VPS de baixa latência para operação 24/7

Aviso: Operar Forex e CFDs com margem envolve alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Resultados passados não garantem resultados futuros. Operar com responsabilidade.


