Quantum Mechanics AI – 금(XAUUSD) 정밀 거래

금 시장(XAUUSD)은 강한 추세와 예측할 수 없는 급격한 변동성으로 유명합니다. 많은 트레이더가 그 가능성에 끌리지만, 분석이 어렵습니다. Quantum Mechanics AI는 금 전용으로 설계된 고급 전문가 자문(EA)입니다.

고급 계산 모델을 활용하여, 단일 관점에 의존하지 않고 가격 움직임, 변동성, 모멘텀을 다차원으로 분석합니다. 여러 조건이 맞아 높은 확률의 “컨플루언스 상태”가 감지될 때만 거래를 실행합니다. 이 확률적 접근법은 시장의 잡음을 걸러내고, 통계적으로 유의미한 금 거래 기회에 집중합니다.

이 EA는 범용 로봇이 아닙니다. 금 거래 정확도 향상에 특화되어 있습니다.

간편 사용: 최소 10유로 자본으로도 작동 가능. 10회 구매마다 가격이 60달러씩 상승합니다.

주요 특징

Quantum Analysis Core: 여러 시장 변수를 동시에 분석하여 높은 확률의 거래 기회 식별

금 전용(XAUUSD): 금의 가격 움직임과 변동성에 최적화

동적 리스크 관리: 선택한 리스크 비율에 따라 자동으로 포지션 크기 계산

변동성 적응: 시장 상황에 따라 신중하게 거래, 뚜렷한 추세에서는 적극적 거래

엄격한 거래 필터: 불리한 조건에서는 거래하지 않도록 스프레드 및 실행 필터 포함

완전 커스터마이징 가능: 기본 설정으로 바로 사용 가능, 전문가용 세부 조정 가능

왜 금인가?

전문 특화는 높은 정확도를 제공합니다. 여러 종목에 중간 정도 성능의 EA를 만드는 대신, 금 전용으로 개발되었습니다. 과거 가격 패턴과 변동성 모델에 깊이 통합되어 있습니다.

설정 및 권장 사항

심볼: XAUUSD(브로커에 따라 GOLD)

타임프레임: 30분 권장

브로커: ECN, Raw, 스왑 프리 계좌, 낮은 스프레드와 슬리피지 필수

레버리지: 1:100~1:500

VPS: 24시간 안정적 운용을 위해 저지연 VPS 권장

면책 고지: 외환(FX) 및 CFD 마진 거래는 높은 위험을 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 책임 있게 거래하시기 바랍니다.