Arinniti Gold — это премиальный полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5.

Разработанный нашей командой для пользователей, которым требуется профессиональное, дисциплинированное и простое в настройке решение, система использует собственную торговую логику для определения возможностей для покупки и продажи. Открытие сделок, управление позициями и выход из рынка выполняются автоматически.

Expert Advisor разработан с особым вниманием к качеству исполнения, контролю рыночной экспозиции и защите капитала. Система не использует Martingale, прогрессивное увеличение лота или восстановительные Grid-стратегии.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промо-цена на период запуска: 199 USD

Планируемая конечная цена: 999 USD

Цена будет постепенно увеличиваться до запланированной конечной стоимости 999 USD. Пользователи, приобретающие Arinniti Gold в период запуска, получают продукт по цене, действующей на момент покупки.

РЕАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

Следите за результатами работы Arinniti Gold на реальном торговом счете через публичный сигнал MQL5.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Arinniti Gold полностью автоматически выполняет операции на покупку и продажу и использует собственную торговую логику, разработанную специально для XAUUSD.

— Автоматические операции на покупку и продажу

— Индивидуальный защитный Stop Loss, зарегистрированный на сервере брокера

— Защита прибыли и динамическое управление позициями

— Внутреннее ограничение количества одновременно открытых позиций

— Фильтр спреда

— Опциональный новостной фильтр с использованием Экономического календаря MetaTrader 5

— Профессиональная встроенная информационная панель

— Поддержка префиксов и суффиксов символов брокера

— No Grid

— No Martingale

— Не требует внешних индикаторов

Префиксы и суффиксы поддерживаются при условии, что название торгового символа содержит «XAUUSD».

ТРЕБОВАНИЯ

— Платформа: MetaTrader 5

— Символ: XAUUSD

— Таймфрейм: H1

— Тип счета: Hedging

— Рекомендуемая валюта счета: USD

— Минимальный объем: 0,01 лота

— Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше

Алгоритмическая торговля должна быть разрешена, а терминал MetaTrader или VPS должен оставаться подключенным во время торговых периодов.

Символы, называющиеся только GOLD и не содержащие «XAUUSD» в названии, могут не распознаваться автоматически.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАПИТАЛ И ОБЪЕМ

Для торговли объемом 0,01 лота рекомендуемый минимальный торговый капитал составляет 500 USD.

Для большего запаса прочности рекомендуется 1 000 USD на 0,01 лота.

При использовании большего торгового объема капитал счета следует увеличивать пропорционально. Торговля с капиталом ниже рекомендуемого значительно увеличивает риск и вероятность недостаточной маржи.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предпочтительно использовать счета Raw Spread, Zero или ECN и выбирать брокера с надежным исполнением и низкой задержкой. Для постоянного подключения MetaTrader рекомендуется использовать VPS.

Перед использованием Expert Advisor на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете. Не изменяйте проверенные параметры без предварительного тестирования и убедитесь, что установленный лимит спреда соответствует торговым условиям вашего брокера.

Не используйте один и тот же идентификатор Expert Advisor в разных экземплярах. Результаты торговли могут отличаться в зависимости от спреда, комиссии, свопа, качества исполнения и истории котировок брокера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля на рынке Forex, контрактами на разницу цен (CFD) и металлами связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированного капитала.

Исторические результаты, моделирование и показатели прошлых периодов не гарантируют будущих результатов.

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Arinniti Gold продается исключительно через MQL5 Market.