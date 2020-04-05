Arinniti Gold

Arinniti Gold — это премиальный полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5.

Разработанный нашей командой для пользователей, которым требуется профессиональное, дисциплинированное и простое в настройке решение, система использует собственную торговую логику для определения возможностей для покупки и продажи. Открытие сделок, управление позициями и выход из рынка выполняются автоматически.

Expert Advisor разработан с особым вниманием к качеству исполнения, контролю рыночной экспозиции и защите капитала. Система не использует Martingale, прогрессивное увеличение лота или восстановительные Grid-стратегии.

СТАРТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промо-цена на период запуска: 199 USD

Планируемая конечная цена: 999 USD

Цена будет постепенно увеличиваться до запланированной конечной стоимости 999 USD. Пользователи, приобретающие Arinniti Gold в период запуска, получают продукт по цене, действующей на момент покупки.

РЕАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ

Следите за результатами работы Arinniti Gold на реальном торговом счете через публичный сигнал MQL5.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ

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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Arinniti Gold полностью автоматически выполняет операции на покупку и продажу и использует собственную торговую логику, разработанную специально для XAUUSD.

— Автоматические операции на покупку и продажу
— Индивидуальный защитный Stop Loss, зарегистрированный на сервере брокера
— Защита прибыли и динамическое управление позициями
— Внутреннее ограничение количества одновременно открытых позиций
— Фильтр спреда
— Опциональный новостной фильтр с использованием Экономического календаря MetaTrader 5
— Профессиональная встроенная информационная панель
— Поддержка префиксов и суффиксов символов брокера
No Grid
No Martingale
— Не требует внешних индикаторов

Префиксы и суффиксы поддерживаются при условии, что название торгового символа содержит «XAUUSD».

ТРЕБОВАНИЯ

Платформа: MetaTrader 5
Символ: XAUUSD
Таймфрейм: H1
Тип счета: Hedging
Рекомендуемая валюта счета: USD
Минимальный объем: 0,01 лота
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше

Алгоритмическая торговля должна быть разрешена, а терминал MetaTrader или VPS должен оставаться подключенным во время торговых периодов.

Символы, называющиеся только GOLD и не содержащие «XAUUSD» в названии, могут не распознаваться автоматически.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КАПИТАЛ И ОБЪЕМ

Для торговли объемом 0,01 лота рекомендуемый минимальный торговый капитал составляет 500 USD.

Для большего запаса прочности рекомендуется 1 000 USD на 0,01 лота.

При использовании большего торгового объема капитал счета следует увеличивать пропорционально. Торговля с капиталом ниже рекомендуемого значительно увеличивает риск и вероятность недостаточной маржи.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предпочтительно использовать счета Raw Spread, Zero или ECN и выбирать брокера с надежным исполнением и низкой задержкой. Для постоянного подключения MetaTrader рекомендуется использовать VPS.

Перед использованием Expert Advisor на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете. Не изменяйте проверенные параметры без предварительного тестирования и убедитесь, что установленный лимит спреда соответствует торговым условиям вашего брокера.

Не используйте один и тот же идентификатор Expert Advisor в разных экземплярах. Результаты торговли могут отличаться в зависимости от спреда, комиссии, свопа, качества исполнения и истории котировок брокера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля на рынке Forex, контрактами на разницу цен (CFD) и металлами связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированного капитала.

Исторические результаты, моделирование и показатели прошлых периодов не гарантируют будущих результатов.

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Arinniti Gold продается исключительно через MQL5 Market.

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3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Varunna BTC
Maria Aparecida Caldas
Эксперты
Varunna BTC — это премиальный Expert Advisor, разработанный нашей командой исключительно для автоматической торговли Bitcoin (BTCUSD) на платформе MetaTrader 5 с акцентом на дисциплинированное исполнение, защиту капитала и контроль рисков. Система работает полностью автоматически: анализирует рынок, открывает сделки и управляет позициями без необходимости постоянного вмешательства пользователя. Varunna BTC оснащен профессиональной динамической информационной панелью, автоматическим расчетом раз
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