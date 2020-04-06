Quantum Mechanics AI – 黄金（XAUUSD）精确交易

黄金市场（XAUUSD）以强劲趋势和不可预测的波动著称。许多交易者被其潜力吸引，但分析起来比较复杂。Quantum Mechanics AI 是一款 专门为黄金设计的高级智能交易顾问（EA）。

它使用先进的计算模型，不依赖单一线性市场观点，同时分析 价格、波动率和动量。只有在检测到高概率的 “汇聚状态（confluence）” 时才执行交易。这种概率方法可以过滤市场噪音，专注于统计上有意义的交易机会。

该 EA 不是通用型，它专注于 精准交易黄金。

即插即用： 最低10欧元资金即可使用，每购买10次，价格上涨60美元。

主要特点

Quantum Analysis Core: 同时分析多个市场变量，识别高概率交易机会

专注黄金（XAUUSD）: 所有参数都针对黄金的波动性和市场特性优化

动态风险管理: 根据设定的风险自动计算持仓大小

波动适应: 市场震荡时更谨慎，趋势明显时更积极交易

严格交易过滤: 内置点差和执行过滤器，避免不利交易环境

完全可自定义: 出厂即可使用，高级交易者可调整所有参数

为什么选择黄金？

专注带来精准。与其制作多品种中等水平的EA，不如 专注于黄金，结合历史价格和波动模型进行优化。

设置和推荐

交易品种: XAUUSD（或根据经纪商为GOLD）

时间周期: 建议30分钟

经纪商: ECN、Raw 或免掉期账户，低点差、低滑点

杠杆: 1:100–1:500

VPS: 推荐低延迟VPS，确保24/7稳定运行

免责声明： 外汇和差价合约（CFD）保证金交易风险高，可能不适合所有投资者。过去业绩不代表未来收益，请理性交易。