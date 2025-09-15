Hephaestus EA

3.8

Гефест - бог ремесленников и кузнецов из древнегреческой мифологии. Советник созданный для торговли на паре XAUEUR (золото/euro) соответствует своему образу, он трудолюбивый и надежный как бог

В своей основе стратегия использует ценовые паттерны. Это уникальная технология входа в сделку когда наступают специальные условия незаметные большинству обычных трейдеров и роботов

Гефест не использует опасные системы торговли (сетка,  мартингейл, удвоение и тд)

Цена 450 USD является акционной для первых покупателей и будет увеличиваться. Финальная цена 4999 USD

Важно! После покупки Hephaestus EA свяжитесь со мной чтобы получить консультацию относительно брокера и персональных настроек

МОНИТОРИНГ СИГНАЛА: ЗДЕСЬ

В основе анализа стратегии используются часовой график H1. Это еще одно преимущество Гефеста, потому что он не восприимчив к новостям и проскальзываю при исполнении ордеров  

Вы можете использовать его для торговли в prop фирмах. В параметрах Гефеста включены специальные настройки для ограничения максимальной дневной просадки и максимальное кол-во сделок, если этого требует брокер

Гефест может использоваться с другими торговыми системами на одном счете, в том числе и с Prometheus EA

Каждая сделка имеет Stop Loss, Take Profit и Trailing Profit. В зависимости от ситуации на рынке Гефест  может открывать дополнительные ордера в том числе и противоположные

До 5 ордеров (редко) и 1-3 (часто). Поэтому используйте только хэджирующий тип счета. Так же важно использовать брокера с минимальным спредом

Рекомендуется спред XAUEUR до 25 пунктов (для 2 знаков)

Рекомендуемый брокер: ЗДЕСЬ

Используйте  проверенных и оригинальных роботов которые доступны только на MQL5 и на нашем персональном сайте. Все остальное является подделкой


Особенности Hephaestus EA:

  • торгует на паре XAUEUR (золото/euro)
  • использует график H1 таймфрейм
  • рекомендуется брокер с 2 знаками после точки и низким спредом
  • совместим с другими стратегиями
  • необходимо использовать VPS
  • используйте Hedge счет 
  • минимальный депозит: 500
  • необходимо плечо 1:30 и выше


Отзывы 5
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.10.16 10:34 
 

Great Ea !

Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.

Zubair Jamil
83
Zubair Jamil 2025.10.04 00:08 
 

Exelent EA ! i have both Hephaestus EA And Prometheus Works great both together totally Recomended and Author is also very supportive and answers all doubts as well.

mj5246401
616
mj5246401 2025.10.27 09:40 
 

我已经使用这个EA一个月了，并且在逐步降低风险设置，目前处于盈亏平衡状态。 从回测结果来看，应该是过度拟合了。 根据我的观察，此EA采用了追踪止损的方式来保住利润，也正因为如此，盈亏比可以理解为负数，你总是无法达到止盈位，但一旦方向错误，就会获得巨大的止损，所以依赖非常高的胜率。

Рекомендуем также
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Эксперты
“Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Эксперты
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Эксперты
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! RSI Grid основан на условиях перекупленности и перепроданности RSI и открывает сетку, когда сделка находится на проигрышной стороне рынка. RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем ценовом импульсе, и он часто отображается под графиком цены актива. Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и пер
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Эксперты
Расширенная версия советника  Trading King MT5 . Используемые индикаторы: ATR, RSI, Stochastic, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Каждый индикатор можно использовать опционально включить/выключить. MT4 версия советника Trading King Extended  Сет файл и результаты оптимизации будут выкладываться в обсуждении советника. Стратегия советника основана на оценке силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота, сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Исп
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Эксперты
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
PipSniper
Krzysztof Sitko
Эксперты
PipSniper - Advanced Market Precision System Professional Edition Trading Bot for MT5 Overview PipSniper  is a sophisticated, multi-strategy automated trading system designed for MetaTrader 5 platform. Built with professional-grade algorithms and adaptive risk management, this Expert Advisor delivers consistent performance across various market conditions. Proven Performance Initial Investment: $500.00 Final Balance: $102,442.76 Total Net Profit: +20,388% ROI Profit Factor: 4.12 Recovery Fact
Kintech Gold
Doan Van Hai
Эксперты
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Эксперты
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Эксперты
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Эксперты
Explore the Power of ICT-Inspired OrderBlock EA Elevate your trading with our expert advisor, inspired by the pioneering OrderBlock strategy from ICT's YouTube series. This tool is your gateway to advanced market analysis, designed for traders seeking to enhance their strategy with precision and insight. It's a blend of innovation and respect for the trading concepts that have shaped our approach. Settings guide: * TRADE_RISK: This parameter defines how much risk should be taken by each trad
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Другие продукты этого автора
TrendLine GRID
Evgenii Aksenov
4.83 (18)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это сеточный советник с уникальной системой закрытия всей серии ордеров
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Эксперты
Сигнал: нажмите для перехода Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   здесь Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Золото - один из самых рискованных инструментов на рынке. Требуется точность, глубокий анализа и эффективное упра
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
4.2 (5)
Утилиты
Эта утилита позволит вам копировать любые сделки с одного терминала с настройкой Master на другие терминалы с настройкой Slave В то же время вы можете выбрать, какие пары копировать, установить размер скопированного ордера по нескольким параметрам. Устанавливайте лимит убытков по просадке или копируйте только прибыльные сделки Вы можете копировать сделки с MT4 или MT5 на MT4 или MT5 других брокеров Теперь не составит труда скопировать сигналы любого эксперта, работающего в MT4, в терминал MT
GOLD EAgle mt5
Evgenii Aksenov
4.29 (34)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во ф
Lucky Euro MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Эксперты
Цена $750 только на несколько копий! Обычная цена $1499 Все наши сигналы доступны здесь: нажмите здесь Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Внутридневная классическая стратегия Lucky Euro EA, основанная на анализе ценовых уровней под
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор позволяет мгновенно определять текущий тренд по цвету и уровням Фибоначчи. Панель HTF показывает текущую тенденцию более высоких периодов, помогая определить силу тренда. Торгуйте по тренду при смене цвета свечей или торгуйте против тренда когда цена пробивает крайние уровни индикатора FIBO Trend PRO Преимущества FIBO Trend PRO Индикатор никогда не перекрашивает и не меняет свои значения Очень простой в использовании и интуитивно понятный Применим к любым символам: FX-валюты, акции, к
Trend Line PRO EA mt4
Evgenii Aksenov
4.65 (46)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ4: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $398 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После покуп
Trend Line PRO EA mt5
Evgenii Aksenov
4.7 (27)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ5: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После поку
Trend Line Optimizer MT5
Evgenii Aksenov
4.09 (11)
Утилиты
Это автоматический оптимизатор параметров для индикатора Trend Line PRO Легко и быстро вы подберете оптимальные параметры для вашего любимого индикатора Trend Line PRO.  Оптимизация занимает всего несколько секунд. Оптимизатор позволяет находит лучшие параметры для каждой пары и периода: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, а так же значения для Time Filter и HTF Filter на выбранном участке истории (Days)  Для оптимизации разных таймфреймов вам нужен разный диапазон истории: M5-M15 установите парамет
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во ф
Gold Dragon AI MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Эксперты
Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года. Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу! Весенняя распродажа 50%!  Цена $399. Обычная цена $799 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной,
Wall Street Scalper MT4
Evgenii Aksenov
4 (6)
Эксперты
Скальпирующий робот нового поколения разработать с применением искусственного интеллекта. Подходит для скальпирующей торговли на одном из самых популярных индексах   US Wall Street 30  indices (US30). Стратегия прошла многомесячные тесты на реальном и демо счете и в настоящее время применяется на нескольких инвестиционных счетах с разным соотношением Profit/Risk. Эксперт полностью оптимизирован и готов к работе. Добавьте US30 Scalper на график индекса US30 M15. Весенняя распродажа 50%!  Цена $19
DAX Scalper MT5
Evgenii Aksenov
2 (1)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Стратегия прошла месяцы тестирования на реальных и демо-счетах и ​​в нас
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Утилиты
Это автоматический оптимизатор параметров для индикатора   Trend Line PRO Легко и быстро вы подберете оптимальные параметры для вашего любимого индикатора Trend Line PRO.  Оптимизация занимает всего несколько секунд. Оптимизатор позволяет находит лучшие параметры для каждой пары и периода: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, а так же значения для Time Filter и HTF Filter на выбранном участке истории (Days)  Для оптимизации разных таймфреймов вам нужен разный диапазон истории: M5-M15 установите парам
Trend Line GRID mt4
Evgenii Aksenov
4.62 (42)
Эксперты
Trend Line REVOLUTION EA отрабатывает первый ордер по сигналу индикатора и строит сетку если цена отклоняется.  Через определенное кол-во ордеров включается функция уменьшения просадки, при которой сокращаются самые убыточные ордера путем закрытия из встречным с прибылью. Советник так же сопровождает сделки открытые в мануальном режиме и разруливает их в плюс, позволяя трейдеру не беспокоиться за итоговый результат торгового дня. Рекомендуемый размер депозита от $100 на микро-счёт. В автоматичес
FIBO Trend PRO mt4
Evgenii Aksenov
5 (6)
Индикаторы
Индикатор позволяет мгновенно определять текущий тренд по цвету и уровням Фибоначчи. Панель HTF показывает текущую тенденцию более высоких периодов, помогая определить силу тренда Торгуйте по тренду при смене цвета свечей или торгуйте против тренда когда цена пробивает крайние уровни индикатора   FIBO Trend PRO Преимущества FIBO Trend PRO Индикатор никогда не перекрашивает и не меняет свои значения Очень простой в использовании и интуитивно понятный Применим к любым символам: FX-валюты, акции,
FIBO Trend EA mt4
Evgenii Aksenov
5 (2)
Эксперты
Скидка до конца месяца 50% ($199).  Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это трендовая стратегия, которая использует индикатор FIBO Trend PRO Сове
Copy Master mt4
Evgenii Aksenov
5 (5)
Утилиты
Эта утилита позволит вам копировать любые сделки с одного терминала с настройкой Master на другие терминалы с настройкой Slave В то же время вы можете выбрать, какие пары копировать, установить размер скопированного ордера по нескольким параметрам. Устанавливайте лимит убытков по просадке или копируйте только прибыльные сделки Вы можете копировать сделки с MT4 или MT5 на MT4 или MT5 других брокеров Теперь не составит труда скопировать сигналы любого эксперта, работающего в MT4, в терминал MT
DAX Scalper MT4
Evgenii Aksenov
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Стратегия прошла месяцы тестирования на реальных и демо-счетах и ​​в нас
Gold Dragon AI MT4
Evgenii Aksenov
Эксперты
Уникальный советник который успешно торгует на реальном счете с 2021 года. Торговая система Gold Dragon настолько стабильна, что позволило ему пережить все колебания рынка, в то время как другие системы потерпели неудачу! Весенняя распродажа 50%!  Цена $399. Обычная цена $799 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной,
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Эксперты
Скидка до конца месяца 50% ($199). Обычная цена $399 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это трендовая стратегия, которая использует индикатор FIBO Trend PRO. Сове
Sakura EA mt5
Evgenii Aksenov
4.73 (11)
Эксперты
Скидка только на несколько копий 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы доступны здесь:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Советник SAKURA - это классическая торговля система с пробитием определенных трендовых уровней (breakout strategy).  Встроенная функция новостного фильтра блокируе
Happy Pound MT5
Evgenii Aksenov
Эксперты
Скидка только на несколько копий 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы доступны здесь:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Это скальпирующий советник с классической системой открытия ордеров при пробитии сильных уровней. Happy Pound EA создан для торговли GBPUSD M15. Советник полностью
Wall Street Scalper MT5
Evgenii Aksenov
4.82 (11)
Эксперты
Скальпирующий робот нового поколения разработать с применением искусственного интеллекта. Подходит для скальпирующей торговли на одном из самых популярных индексах US Wall Street 30  indices (US30). Стратегия прошла многомесячные тесты на реальном и демо счете и в настоящее время применяется на нескольких инвестиционных счетах с разным соотношением Profit/Risk. Эксперт полностью оптимизирован и готов к работе. Добавьте US30 Scalper на график индекса US30 M15. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199.
Price Action FX MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $299. Обычная цена $599 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Price Action FX  это профессиональная стратегия основанная на анализе дв
Фильтр:
mj5246401
616
mj5246401 2025.10.27 09:40 
 

我已经使用这个EA一个月了，并且在逐步降低风险设置，目前处于盈亏平衡状态。 从回测结果来看，应该是过度拟合了。 根据我的观察，此EA采用了追踪止损的方式来保住利润，也正因为如此，盈亏比可以理解为负数，你总是无法达到止盈位，但一旦方向错误，就会获得巨大的止损，所以依赖非常高的胜率。

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.10.27 10:11
Thanks for your review. The robot uses a loss control system and restores account balance when gold is in a strong trend. Use a low risk level to ensure long-term success
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.10.16 10:34 
 

Great Ea !

Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.12.01 11:20
Thank you mate ❤️❤️❤️
Please note that to evaluate the trading system's performance, you need to use it for 2-3 months You'll do everything right if you're patient and don't get greedy. I'm always happy to help you and provide 24/7 support
Zubair Jamil
83
Zubair Jamil 2025.10.04 00:08 
 

Exelent EA ! i have both Hephaestus EA And Prometheus Works great both together totally Recomended and Author is also very supportive and answers all doubts as well.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.12.01 11:25
To contact me quickly use my TM link: https://t.me/EvgenyAks
liganss
511
liganss 2025.10.02 15:34 
 

I still hold to my previous view that it is not worth buying. I deeply regret purchasing the author's two EAs during gold's unilateral upward trend, it seemed promising at the time, but after experiencing a 50% drawdown in the first week after purchase, recovery seemed nearly impossible. The author's signals are accurate, but the SL is wide, with a risk-reward ratio of 0.31:1. The break-even win rate should be 76.3%, which is almost identical to the author's signal win rate of 76.6%. Therefore, this is unprofitable.

11/15/2025

I truly lack experience—the kind of experience that would have prevented me from spending $1,165 on two of your EAs and running them directly on an $18k account using your recommended low-risk settings, only to suffer a 50% drawdown and lose $9k within a week. After I left negative reviews for both EAs, you repeatedly contacted me to delete the reviews in exchange for a refund. I agreed, but then you claimed that MQL does not offer refunds. Honestly, I was already aware that MQL has no refund policy and that refunds are usually processed via USDT. Do you expect me to believe that as a long-term seller, you didn’t know that? During that period, there were many other negative reviews, but they have all disappeared now. Did those users receive refunds?

Perhaps your EA is only suitable for small accounts of a few hundred dollars. Recovery is easier with a fixed lot size of 0.02 on a $500 account. For auto lot size, it's better to forget about it, the risks are just too high. If an account blows up, you just close the signal and start a new one, after all, a signal only costs a few hundred dollars. I purchased your EAs when your signal was at its peak. Even if I continue using both EAs, my $9k account would only recover around $2k to $3k. What if another major drawdown occurs? I’m not willing to take that risk. Most importantly, your new version has smoothed over the previous losses through curve-fitting.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.11.18 14:11
Ignore the comments of inexperienced and impatient traders. Only patient traders achieve consistent profits
The rest fail I'm not worried about negative reviews like this one because I use my own robots on many private accounts with high balances of over $100,000. I'm very sorry you decided not to use my bots on your account. Once MQL5 removes the bots you purchased from your profile, you may receive a refund. Otherwise, this would be fraud on your part.
Real signal: https://www.mql5.com/en/signals/2331784
Andrei Koval
129
Andrei Koval 2025.09.23 18:23 
 

I've been using another EA from this developer for a year now, and I'm really glad I can add Hephaestus to it as well. Evgeny is one of the best developers out there — honest live signals, backtests of current versions always match my actual trades, and the EA doesn’t promise a 100% win rate (which means stop-losses do happen — sometimes you just need to be patient). The developer is always responsive to questions. P.S. At the time of writing this review, the EA closed a fantastic trade this morning with a +9% gain to the deposit.

Update:

After three months, my account lost 75% while using:

- Prometheus lot 0.02 with the recovery function

- Hephaestus lot 0.01

This combination can show good profits, but at the same time it can generate significant losses. Hephaestus is very similar to the older versions of Prometheus, which were not as stable due to large take profits and almost no trailing stop. Sometimes I had to close trades manually quite often. In my opinion, if you already have Prometheus, buying Hephaestus is not necessary. Overall, both EAs are unique in their own way and can perform well, but usually only for 2–3 months a year. Based on the live signal and the back/forward tests, the current versions correlate almost 100%, but the result depends heavily on the broker.

What concerned me the most is that the developer restarted the signal twice on MQL5 (while on MyFX siganls for Hephaestus, Prometheus and their combo are still available), and also relaunched Prometheus itself. I purchased it for $950, but throughout the year I saw the price fluctuate between $300 and $750. When I asked why I was charged so much, the developer never gave an answer, did not try to compensate (I wasn’t asking for money back), and completely ignored the question, despite the fact that I was very loyal to his EAs and genuinely believed in their potential.

Did I make money after 13 months of using Evgeny’s products? No. When I asked for a comment after a 50% drawdown in October, the reply was: “Deposit more funds and start again. If you can't hadle this DD - reduce lot size and count of deals from 4 to 1”. Still holding prometheus small account with extreme risk, earlier this year idea gave a 1500% gain in 2.5 months.

Evgenii Aksenov
231291
Ответ разработчика Evgenii Aksenov 2025.12.01 11:30
Thank you ❤️❤️❤️
Ответ на отзыв