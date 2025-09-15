Hephaestus EA
- Эксперты
- Evgenii Aksenov
- Версия: 1.3
- Обновлено: 15 октября 2025
- Активации: 10
Гефест - бог ремесленников и кузнецов из древнегреческой мифологии. Советник созданный для торговли на паре XAUEUR (золото/euro) соответствует своему образу, он трудолюбивый и надежный как бог
В своей основе стратегия использует ценовые паттерны. Это уникальная технология входа в сделку когда наступают специальные условия незаметные большинству обычных трейдеров и роботов
Гефест не использует опасные системы торговли (сетка, мартингейл, удвоение и тд)
Цена 450 USD является акционной для первых покупателей и будет увеличиваться. Финальная цена 4999 USD
Важно! После покупки Hephaestus EA свяжитесь со мной чтобы получить консультацию относительно брокера и персональных настроек
МОНИТОРИНГ СИГНАЛА: ЗДЕСЬ
В основе анализа стратегии используются часовой график H1. Это еще одно преимущество Гефеста, потому что он не восприимчив к новостям и проскальзываю при исполнении ордеров
Вы можете использовать его для торговли в prop фирмах. В параметрах Гефеста включены специальные настройки для ограничения максимальной дневной просадки и максимальное кол-во сделок, если этого требует брокер
Гефест может использоваться с другими торговыми системами на одном счете, в том числе и с Prometheus EA
Каждая сделка имеет Stop Loss, Take Profit и Trailing Profit. В зависимости от ситуации на рынке Гефест может открывать дополнительные ордера в том числе и противоположные
До 5 ордеров (редко) и 1-3 (часто). Поэтому используйте только хэджирующий тип счета. Так же важно использовать брокера с минимальным спредом
Рекомендуется спред XAUEUR до 25 пунктов (для 2 знаков)
Рекомендуемый брокер: ЗДЕСЬ
Используйте проверенных и оригинальных роботов которые доступны только на MQL5 и на нашем персональном сайте. Все остальное является подделкой
Особенности Hephaestus EA:
- торгует на паре XAUEUR (золото/euro)
- использует график H1 таймфрейм
- рекомендуется брокер с 2 знаками после точки и низким спредом
- совместим с другими стратегиями
- необходимо использовать VPS
- используйте Hedge счет
- минимальный депозит: 500
- необходимо плечо 1:30 и выше
Great Ea !
Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.