Гефест - бог ремесленников и кузнецов из древнегреческой мифологии. Советник созданный для торговли на паре XAUEUR (золото/euro) соответствует своему образу, он трудолюбивый и надежный как бог

В своей основе стратегия использует ценовые паттерны. Это уникальная технология входа в сделку когда наступают специальные условия незаметные большинству обычных трейдеров и роботов

Гефест не использует опасные системы торговли (сетка, мартингейл, удвоение и тд)

Цена 450 USD является акционной для первых покупателей и будет увеличиваться. Финальная цена 4999 USD Важно! После покупки Hephaestus EA свяжитесь со мной чтобы получить консультацию относительно брокера и персональных настроек

МОНИТОРИНГ СИГНАЛА: ЗДЕСЬ В основе анализа стратегии используются часовой график H1. Это еще одно преимущество Гефеста, потому что он не восприимчив к новостям и проскальзываю при исполнении ордеров

Вы можете использовать его для торговли в prop фирмах. В параметрах Гефеста включены специальные настройки для ограничения максимальной дневной просадки и максимальное кол-во сделок, если этого требует брокер

Гефест может использоваться с другими торговыми системами на одном счете, в том числе и с Prometheus EA

Каждая сделка имеет Stop Loss, Take Profit и Trailing Profit. В зависимости от ситуации на рынке Гефест может открывать дополнительные ордера в том числе и противоположные

До 5 ордеров (редко) и 1-3 (часто). Поэтому используйте только хэджирующий тип счета. Так же важно использовать брокера с минимальным спредом

Рекомендуется спред XAUEUR до 25 пунктов (для 2 знаков)

Рекомендуемый брокер: ЗДЕСЬ

Используйте проверенных и оригинальных роботов которые доступны только на MQL5 и на нашем персональном сайте. Все остальное является подделкой





Особенности Hephaestus EA:



торгует на паре XAUEUR (золото/euro)

(золото/euro) использует график H1 таймфрейм

рекомендуется брокер с 2 знаками после точки и низким спредом

совместим с другими стратегиями

необходимо использовать VPS

используйте Hedge счет

счет минимальный депозит: 500

необходимо плечо 1:30 и выше



