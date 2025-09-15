Hephaestus EA

Hefesto es el dios de los artesanos y herreros de la antigua mitología griega. El asesor creado para operar con el par XAUEUR (oro/euro) corresponde a su imagen: es trabajador y confiable como un dios

La estrategia se basa en patrones. Se trata de una tecnología única para realizar transacciones cuando se dan condiciones especiales invisibles para la mayoría de los operadores y robots comunes

Hefesto no utiliza sistemas de trading peligrosos (cuadrícula, martingala, duplicación, etc.)

El precio de 450 USD es promocional para los primeros compradores y aumentará. El precio final es de 4999 USD
Después de comprar Hephaestus EA, contáctame para obtener asesoramiento sobre el bróker y tu configuración personal

MONITOREO DE SEÑALES: AQUÍ

El análisis de la estrategia se basa en el gráfico horario H1. Esta es otra ventaja de Hephaestus, ya que no es susceptible a noticias ni deslizamientos al ejecutar órdenes

Puede usarlo para operar con empresas propias. Los parámetros de Hephaestus incluyen ajustes especiales para limitar la caída diaria máxima y el número máximo de transacciones, si así lo requiere el bróker

Hephaestus puede usarse con otros sistemas de trading en una misma cuenta, incluyendo Prometheus EA

Cada transacción tiene Stop Loss, Take Profit y Trailing Profit. Dependiendo de la situación del mercado, Hephaestus puede abrir órdenes adicionales, incluyendo órdenes opuestas

Hasta 5 órdenes (raramente) y de 1 a 3 (a menudo). Por lo tanto, utilice solo cuentas de cobertura. También es importante usar un bróker con un spread mínimo

Spread recomendado: XAUEUR hasta 25 puntos (para 2 dígitos)

Corredor recomendado: AQUI

Utilice robots probados y originales, disponibles únicamente en MQL5 y en nuestro sitio web personal. Todo lo demás es falso


Características de Hephaestus EA:

  • Opera en el par XAUEUR (oro/euro)
  • Utiliza el gráfico temporal H1
  • Bróker recomendado con 2 decimales y spread bajo
  • Compatible con otras estrategias
  • Requiere VPS
  • Utiliza  Hedge account 
  • Depósito mínimo: 500
  • Requiere un apalancamiento de 1:30 o superior


Comentarios 5
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.10.16 10:34 
 

Great Ea !

Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.

Zubair Jamil
83
Zubair Jamil 2025.10.04 00:08 
 

Exelent EA ! i have both Hephaestus EA And Prometheus Works great both together totally Recomended and Author is also very supportive and answers all doubts as well.

mj5246401
616
mj5246401 2025.10.27 09:40 
 

我已经使用这个EA一个月了，并且在逐步降低风险设置，目前处于盈亏平衡状态。 从回测结果来看，应该是过度拟合了。 根据我的观察，此EA采用了追踪止损的方式来保住利润，也正因为如此，盈亏比可以理解为负数，你总是无法达到止盈位，但一旦方向错误，就会获得巨大的止损，所以依赖非常高的胜率。

mj5246401
616
mj5246401 2025.10.27 09:40 
 

我已经使用这个EA一个月了，并且在逐步降低风险设置，目前处于盈亏平衡状态。 从回测结果来看，应该是过度拟合了。 根据我的观察，此EA采用了追踪止损的方式来保住利润，也正因为如此，盈亏比可以理解为负数，你总是无法达到止盈位，但一旦方向错误，就会获得巨大的止损，所以依赖非常高的胜率。

Evgenii Aksenov
231303
Respuesta del desarrollador Evgenii Aksenov 2025.10.27 10:11
Thanks for your review. The robot uses a loss control system and restores account balance when gold is in a strong trend. Use a low risk level to ensure long-term success
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.10.16 10:34 
 

Great Ea !

Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.

Evgenii Aksenov
231303
Respuesta del desarrollador Evgenii Aksenov 2025.12.01 11:20
Thank you mate ❤️❤️❤️
Please note that to evaluate the trading system's performance, you need to use it for 2-3 months You'll do everything right if you're patient and don't get greedy. I'm always happy to help you and provide 24/7 support
Zubair Jamil
83
Zubair Jamil 2025.10.04 00:08 
 

Exelent EA ! i have both Hephaestus EA And Prometheus Works great both together totally Recomended and Author is also very supportive and answers all doubts as well.

Evgenii Aksenov
231303
Respuesta del desarrollador Evgenii Aksenov 2025.12.01 11:25
To contact me quickly use my TM link: https://t.me/EvgenyAks
liganss
511
liganss 2025.10.02 15:34 
 

I still hold to my previous view that it is not worth buying. I deeply regret purchasing the author's two EAs during gold's unilateral upward trend, it seemed promising at the time, but after experiencing a 50% drawdown in the first week after purchase, recovery seemed nearly impossible. The author's signals are accurate, but the SL is wide, with a risk-reward ratio of 0.31:1. The break-even win rate should be 76.3%, which is almost identical to the author's signal win rate of 76.6%. Therefore, this is unprofitable.

11/15/2025

I truly lack experience—the kind of experience that would have prevented me from spending $1,165 on two of your EAs and running them directly on an $18k account using your recommended low-risk settings, only to suffer a 50% drawdown and lose $9k within a week. After I left negative reviews for both EAs, you repeatedly contacted me to delete the reviews in exchange for a refund. I agreed, but then you claimed that MQL does not offer refunds. Honestly, I was already aware that MQL has no refund policy and that refunds are usually processed via USDT. Do you expect me to believe that as a long-term seller, you didn’t know that? During that period, there were many other negative reviews, but they have all disappeared now. Did those users receive refunds?

Perhaps your EA is only suitable for small accounts of a few hundred dollars. Recovery is easier with a fixed lot size of 0.02 on a $500 account. For auto lot size, it's better to forget about it, the risks are just too high. If an account blows up, you just close the signal and start a new one, after all, a signal only costs a few hundred dollars. I purchased your EAs when your signal was at its peak. Even if I continue using both EAs, my $9k account would only recover around $2k to $3k. What if another major drawdown occurs? I’m not willing to take that risk. Most importantly, your new version has smoothed over the previous losses through curve-fitting.

Evgenii Aksenov
231303
Respuesta del desarrollador Evgenii Aksenov 2025.11.18 14:11
Ignore the comments of inexperienced and impatient traders. Only patient traders achieve consistent profits
The rest fail I'm not worried about negative reviews like this one because I use my own robots on many private accounts with high balances of over $100,000. I'm very sorry you decided not to use my bots on your account. Once MQL5 removes the bots you purchased from your profile, you may receive a refund. Otherwise, this would be fraud on your part.
Real signal: https://www.mql5.com/en/signals/2331784
Andrei Koval
129
Andrei Koval 2025.09.23 18:23 
 

I've been using another EA from this developer for a year now, and I'm really glad I can add Hephaestus to it as well. Evgeny is one of the best developers out there — honest live signals, backtests of current versions always match my actual trades, and the EA doesn’t promise a 100% win rate (which means stop-losses do happen — sometimes you just need to be patient). The developer is always responsive to questions. P.S. At the time of writing this review, the EA closed a fantastic trade this morning with a +9% gain to the deposit.

Update:

After three months, my account lost 75% while using:

- Prometheus lot 0.02 with the recovery function

- Hephaestus lot 0.01

This combination can show good profits, but at the same time it can generate significant losses. Hephaestus is very similar to the older versions of Prometheus, which were not as stable due to large take profits and almost no trailing stop. Sometimes I had to close trades manually quite often. In my opinion, if you already have Prometheus, buying Hephaestus is not necessary. Overall, both EAs are unique in their own way and can perform well, but usually only for 2–3 months a year. Based on the live signal and the back/forward tests, the current versions correlate almost 100%, but the result depends heavily on the broker.

What concerned me the most is that the developer restarted the signal twice on MQL5 (while on MyFX siganls for Hephaestus, Prometheus and their combo are still available), and also relaunched Prometheus itself. I purchased it for $950, but throughout the year I saw the price fluctuate between $300 and $750. When I asked why I was charged so much, the developer never gave an answer, did not try to compensate (I wasn’t asking for money back), and completely ignored the question, despite the fact that I was very loyal to his EAs and genuinely believed in their potential.

Did I make money after 13 months of using Evgeny’s products? No. When I asked for a comment after a 50% drawdown in October, the reply was: “Deposit more funds and start again. If you can't hadle this DD - reduce lot size and count of deals from 4 to 1”. Still holding prometheus small account with extreme risk, earlier this year idea gave a 1500% gain in 2.5 months.

Evgenii Aksenov
231303
Respuesta del desarrollador Evgenii Aksenov 2025.12.01 11:30
Thank you ❤️❤️❤️
Respuesta al comentario