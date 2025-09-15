Hephaestus EA
- Asesores Expertos
- Evgenii Aksenov
- Versión: 1.3
- Actualizado: 15 octubre 2025
- Activaciones: 10
Hefesto es el dios de los artesanos y herreros de la antigua mitología griega. El asesor creado para operar con el par XAUEUR (oro/euro) corresponde a su imagen: es trabajador y confiable como un dios
La estrategia se basa en patrones. Se trata de una tecnología única para realizar transacciones cuando se dan condiciones especiales invisibles para la mayoría de los operadores y robots comunes
Hefesto no utiliza sistemas de trading peligrosos (cuadrícula, martingala, duplicación, etc.)
El precio de 450 USD es promocional para los primeros compradores y aumentará. El precio final es de 4999 USD
Después de comprar Hephaestus EA, contáctame para obtener asesoramiento sobre el bróker y tu configuración personal
MONITOREO DE SEÑALES: AQUÍ
El análisis de la estrategia se basa en el gráfico horario H1. Esta es otra ventaja de Hephaestus, ya que no es susceptible a noticias ni deslizamientos al ejecutar órdenes
Puede usarlo para operar con empresas propias. Los parámetros de Hephaestus incluyen ajustes especiales para limitar la caída diaria máxima y el número máximo de transacciones, si así lo requiere el bróker
Hephaestus puede usarse con otros sistemas de trading en una misma cuenta, incluyendo Prometheus EA
Cada transacción tiene Stop Loss, Take Profit y Trailing Profit. Dependiendo de la situación del mercado, Hephaestus puede abrir órdenes adicionales, incluyendo órdenes opuestas
Hasta 5 órdenes (raramente) y de 1 a 3 (a menudo). Por lo tanto, utilice solo cuentas de cobertura. También es importante usar un bróker con un spread mínimo
Spread recomendado: XAUEUR hasta 25 puntos (para 2 dígitos)
Corredor recomendado: AQUI
Utilice robots probados y originales, disponibles únicamente en MQL5 y en nuestro sitio web personal. Todo lo demás es falso
Características de Hephaestus EA:
- Opera en el par XAUEUR (oro/euro)
- Utiliza el gráfico temporal H1
- Bróker recomendado con 2 decimales y spread bajo
- Compatible con otras estrategias
- Requiere VPS
- Utiliza Hedge account
- Depósito mínimo: 500
- Requiere un apalancamiento de 1:30 o superior
Great Ea !
Works great with the Prometheus as well so getting both together would be additionally good. Dev is supportive and answers all doubts as well.