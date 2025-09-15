Hefesto es el dios de los artesanos y herreros de la antigua mitología griega. El asesor creado para operar con el par XAUEUR (oro/euro) corresponde a su imagen: es trabajador y confiable como un dios

La estrategia se basa en patrones. Se trata de una tecnología única para realizar transacciones cuando se dan condiciones especiales invisibles para la mayoría de los operadores y robots comunes

Hefesto no utiliza sistemas de trading peligrosos (cuadrícula, martingala, duplicación, etc.)

El precio de 450 USD es promocional para los primeros compradores y aumentará. El precio final es de 4999 USD

Después de comprar Hephaestus EA, contáctame para obtener asesoramiento sobre el bróker y tu configuración personal



El análisis de la estrategia se basa en el gráfico horario H1. Esta es otra ventaja de Hephaestus, ya que no es susceptible a noticias ni deslizamientos al ejecutar órdenes

Puede usarlo para operar con empresas propias. Los parámetros de Hephaestus incluyen ajustes especiales para limitar la caída diaria máxima y el número máximo de transacciones, si así lo requiere el bróker

Hephaestus puede usarse con otros sistemas de trading en una misma cuenta, incluyendo Prometheus EA

Cada transacción tiene Stop Loss, Take Profit y Trailing Profit. Dependiendo de la situación del mercado, Hephaestus puede abrir órdenes adicionales, incluyendo órdenes opuestas

Hasta 5 órdenes (raramente) y de 1 a 3 (a menudo). Por lo tanto, utilice solo cuentas de cobertura. También es importante usar un bróker con un spread mínimo

Spread recomendado: XAUEUR hasta 25 puntos (para 2 dígitos)

Utilice robots probados y originales, disponibles únicamente en MQL5 y en nuestro sitio web personal. Todo lo demás es falso





Características de Hephaestus EA:



Opera en el par XAUEUR (oro/euro)

(oro/euro) Utiliza el gráfico temporal H1

Bróker recomendado con 2 decimales y spread bajo

Compatible con otras estrategias

Requiere VPS

Utiliza Hedge account

account Depósito mínimo: 500

Requiere un apalancamiento de 1:30 o superior



