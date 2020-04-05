ICONIC NEUROCORE AI+ | OMNI NEXUS EDITION

Двухсимвольный советник для BTCUSD и XAUUSD на MetaTrader 5 | Версия 2.00

Использование двух несвязанных автоматизированных систем на одном счёте — это не то же самое, что запуск скоординированной двухактивной архитектуры. Два независимых советника разделяют маржу и капитал, но не видят друг друга. Они не могут уменьшить экспозицию, когда второй уже имеет открытую позицию. Они не могут распознать временную корреляцию инструментов и не могут определить, какой актив в данный момент ведёт, а какой следует за ним.

ICONIC NEUROCORE AI+ был разработан для устранения этого разрыва. Он объединяет два специализированных торговых движка для BTCUSD и XAUUSD под общим уровнем координации, который отслеживает текущие взаимосвязи между обоими рынками в режиме реального времени, распределяет капитал через паритет рисков, обеспечивает соблюдение совокупного ограничения маржи и извлекает общий рыночный режим через разреженную резервуарную сеть в ОЗУ. Каждый движок несёт собственный адаптивный мозг принятия решений, собственную рыночную логику и собственные параметры риска. Уровень координации располагается выше обоих и корректирует их совместное поведение, не отменяя их индивидуальных решений.

АРХИТЕКТУРА

Система работает на двух уровнях. Первый — два независимых символьных движка, один для BTCUSD и один для XAUUSD, каждый со своим AI мозгом, набором признаков, рыночными фильтрами, логикой входа и управлением рисками. Второй уровень — OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER, координационное ядро, которое считывает текущее состояние обоих движков совместно и применяет корректировки на уровне портфеля к размерам позиций, бюджетам риска и решениям об участии.

Биткоин и золото ведут себя по-разному, и архитектура учитывает это. Движок BTC построен вокруг структур пробоя и стремительных направленных движений. Для оценки входов он использует восемь признаков: состояние тренда, силу тренда, режим волатильности, контекст сессии, дневное смещение, долю просадки, расширение ATR и качество спреда. Движок Gold работает с двадцатью признаками, добавляя десять перекрёстных произведений к своим базовым восьми, и расширяет валидацию входов подтверждением тренда H4 на более высоком таймфрейме, обнаружением свипов ликвидности на структурных уровнях, классификацией сжатого рынка и подтверждением свечи сильного пробоя. У Gold также есть отдельный кулдаун серии потерь, который может полностью заблокировать движок при достижении настраиваемого числа последовательных убытков.

AI ДВИЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО СИМВОЛУ

Каждый символьный движок содержит независимый адаптивный AI мозг. Мозг поддерживает Q таблицу с 36 слотами состояний, индексированных по трём текущим рыночным измерениям: находится ли цена в тренде, какой из трёх режимов волатильности отражает ATR в данный момент, и какая торговая сессия активна. Эти три измерения отображаются на компактное представление состояния, которое мозг использует для накопления изученных значений для каждого из пяти режимов исполнения.

Выбор действия смешивает две модели. Первая — сама Q таблица, накопленные нормализованные по посещениям значения которой отражают то, что движок узнал о каждом режиме при каждом состоянии рынка. Вторая — линейная модель весов признаков, которая оценивает каждый режим напрямую против текущего вектора признаков. Когда движок плохо знаком с конкретным состоянием, доминирует линейная модель. По мере накопления посещений Q таблица берёт управление пропорционально. Итоговый выбор действия осуществляется через взвешивание по температуре Больцмана (softmax) по смешанным оценкам, что сохраняет калиброванное исследование вместо постоянного выбора наивысшего результата. Во время серий потерь режим AGGRESSIVE подавляется, а CONFIDENT прогрессивно демпфируется.

После каждой закрытой сделки мозг обновляет оба компонента. Q таблица обновляется через следы пригодности: ретроспективную запись о том, какие пары состояние действие были ответственны за текущий результат. Каждая пара с ненулевым следом получает пропорциональное обновление Q значения, масштабированное по сигналу вознаграждения. Матрица весов признаков обновляется через взвешенный по вознаграждению градиент по признакам, активным в момент принятия решения. Сам сигнал вознаграждения представляет собой прибыль, нормированную к принятому риску, скорректированную бонусом за длительность для быстрых прибыльных захватов и штрафом за неблагоприятное отклонение в течение жизни позиции. Эта структура поощряет движок отдавать предпочтение чистым входам, которые быстро приносят прибыль без значительных просадок позиции.

Оба движка сохраняют свои Q таблицы, счётчики посещений, веса признаков и историю показателя побед в отдельные локальные бинарные файлы и перезагружают их после перезапуска терминала. Обучение накапливается между сессиями.

ПЯТЬ РЕЖИМОВ ИСПОЛНЕНИЯ НА СИМВОЛ

AI мозг выбирает один из пяти режимов исполнения для каждого оцениваемого сетапа. Режим контролирует размер лота, размещение стоп лосса и параметры тейк профита в рамках настроенных ограничений:

ПРОПУСК: Сетап не размещается. Мозг или фильтр качества отклонил текущие условия. Уровень OMNI NEXUS также может принудить к пропуску через свои защитные шлюзы.

Сетап не размещается. Мозг или фильтр качества отклонил текущие условия. Уровень OMNI NEXUS также может принудить к пропуску через свои защитные шлюзы. ЗАЩИТНЫЙ: Уменьшенный размер лота. Активен, когда уверенность AI ниже адаптивного порога, когда активна просадка первого уровня, или когда показатель стресса OMNI NEXUS повышен.

Уменьшенный размер лота. Активен, когда уверенность AI ниже адаптивного порога, когда активна просадка первого уровня, или когда показатель стресса OMNI NEXUS повышен. НЕЙТРАЛЬНЫЙ: Стандартное исполнение с использованием настроенных базовых параметров.

Стандартное исполнение с использованием настроенных базовых параметров. УВЕРЕННЫЙ: Увеличенный размер лота в настроенных пределах. Требует высокой уверенности AI и нейтрального или низкого стресса портфеля.

Увеличенный размер лота в настроенных пределах. Требует высокой уверенности AI и нейтрального или низкого стресса портфеля. АГРЕССИВНЫЙ: Максимальный настроенный размер лота. Подавляется при любом активном уровне защиты портфеля и во время серий потерь на запрашивающем движке.

До финализации режима показатель стресса OMNI NEXUS применяется как штраф к уверенности. При высоком стрессе портфеля оба движка направляются к ЗАЩИТНОМУ режиму даже при номинально высокой уверенности AI. Это означает, что индивидуальный интеллект движка и координация портфеля усиливают друг друга, а не работают в конфликте.

OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER

Уровень OMNI NEXUS реализует четыре взаимосвязанные технологии. Каждая устраняет структурное ограничение работы двух независимых движков на общем счёте без координации.

НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ТРАНСФЕРНУЮ ЭНТРОПИЮ

Стандартная корреляция симметрична. Она измеряет, движутся ли два актива вместе, но не говорит, какой из них ведёт, а какой реагирует. Трансферная энтропия асимметрична. Она количественно определяет, насколько недавняя история одного актива снижает неопределённость относительно следующего шага другого, причём вычисляется отдельно в каждом направлении. ICONIC NEUROCORE AI+ вычисляет трансферную энтропию от BTC к Gold и от Gold к BTC по последним H1 лог-доходностям с использованием ранг-бинового частотного оценщика. Разница между обоими значениями даёт нетто поток информации: положительное значение означает, что BTC в данный момент является информационным лидером, отрицательное — что ведёт Gold. Когда один актив явно ведёт и уже имеет открытую позицию в заданном направлении, отстающий движок получает ограниченный бонус к размерности для входов в том же направлении. Это причинный сигнал, выведенный из фактической недавней информационной структуры между двумя рынками.

РЕЗЕРВУАР ЭХО СОСТОЯНИЙ В ОЗУ

Резервуар эхо состояний — разреженная рекуррентная нейронная сеть, хранящаяся целиком в ОЗУ. Он получает восемь входов при каждом обновлении: H1 лог-доходность BTC, H1 лог-доходность Gold, их абсолютные значения, текущую скользящую корреляцию, значение трансферной энтропии от BTC к Gold, значение трансферной энтропии от Gold к BTC и коэффициент использования маржи. Состояние резервуара продвигается через фиксированную матрицу разреженных рекуррентных весов, а слой считывания обновляется онлайн через инкрементальную гребневую регрессию. Результат — показатель режима от минус одного до плюс одного, отражающий, трендирует ли совместная среда BTC и Gold, возвращается к среднему или находится в переходе. Этот показатель модулирует размер лота для обоих движков: режимы высокой волатильности снижают размерность, спокойные режимы допускают небольшую положительную корректировку.

ПАРИТЕТ РИСКОВ НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Компилятор OMNI NEXUS отслеживает скользящую волатильность H1 лог-доходностей BTC и Gold вместе с их ковариацией. Распределение капитала между двумя движками следует взвешиванию обратной волатильности: актив с более низкой волатильностью получает большую долю настроенного глобального бюджета риска, нацеливаясь на равный вклад риска от каждого движка, а не равную экспозицию по лотам. 30-процентный порог на движок гарантирует, что даже когда волатильность BTC значительно выше Gold, движок BTC всегда получает достаточный бюджет для жизнеспособного размера лота. Когда оба движка одновременно позиционируются в одном направлении при повышенной корреляции, совпадающие позиции получают пропорциональное снижение размерности. Когда позиции противоположны при положительной корреляции, вместо этого применяется небольшой бонус диверсификации.

РЕГУЛЯТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРЖИ

Независимо от того, насколько точно каждый движок контролирует индивидуальный размер позиций, одновременные позиции на BTCUSD и XAUUSD могут создать совокупный след маржи, приближающийся к лимитам брокера в волатильных условиях. Регулятор вычисляет соотношение используемой маржи к общей доступной марже по всему счёту при каждом цикле обновления. Когда это соотношение превышает настроенный потолок, глобальный масштабирующий коэффициент пропорционально снижает все новые расчёты лота до тех пор, пока использование маржи не упадёт ниже ограничения. Этот предохранитель работает независимо от всех других средств управления рисками и не может быть отменён решениями AI движков.

ТРЁХУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ПОРТФЕЛЯ

Компилятор OMNI NEXUS отслеживает совокупную внутридневную просадку по обоим движкам относительно капитала на начало сессии. По мере превышения просадкой настроенных порогов защита эскалирует:

УРОВЕНЬ 1: Принуждает оба движка к ЗАЩИТНОЙ размерности. Любая классификация УВЕРЕННЫЙ или АГРЕССИВНЫЙ отменяется. Существующие открытые позиции продолжают управляться.

Принуждает оба движка к ЗАЩИТНОЙ размерности. Любая классификация УВЕРЕННЫЙ или АГРЕССИВНЫЙ отменяется. Существующие открытые позиции продолжают управляться. УРОВЕНЬ 2: Блокирует все новые отложенные ордера по обоим движкам. Новая экспозиция не добавляется до тех пор, пока просадка не восстановится ниже порога.

Блокирует все новые отложенные ордера по обоим движкам. Новая экспозиция не добавляется до тех пор, пока просадка не восстановится ниже порога. УРОВЕНЬ 3: Аварийный выход. Все открытые позиции по BTCUSD и XAUUSD немедленно закрываются. Все отложенные ордера удаляются. Настраиваемый период кулдауна начинается до того, как система может разместить любые новые сетапы. Состояние аварийного выхода автоматически сбрасывается в полночь.

Счётчик последовательных потерь по всем движкам работает независимо от уровней просадки. Когда суммарные потери от обоих движков превышают настроенный порог серии, активируется глобальный кулдаун вне зависимости от текущего уровня просадки. Любая прибыльная сделка от любого движка сбрасывает совместный счётчик серии.

РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ И ЛОГИКА ВХОДА

Оба движка используют структурированное размещение отложенных ордеров вместо немедленного исполнения по рынку. Первой запускается валидация по символу: направление тренда EMA и наклон, состояние волатильности ATR, фильтр спреда, структурные уровни максимума и минимума текущего и предыдущего дня, зоны поддержки и сопротивления из ретроспективы ценовой структуры, обнаружение ордерных блоков, контекст сессии, статус кулдауна и статус новостного фильтра. Шлюзы портфеля OMNI NEXUS оцениваются после валидации по символу и могут заблокировать вход независимо от состояния символа: статус аварийного выхода, глобальный кулдаун, блокировка просадки второго уровня и лимиты одновременных позиций.

Валидация Gold дополнительно включает подтверждение тренда H4 на более высоком таймфрейме, классификацию свипов ликвидности на структурных уровнях, обнаружение состояния сжатого рынка, подтверждение свечи сильного пробоя и настраиваемый кулдаун серии потерь, применяемый только к движку Gold. Движок Gold также удаляет устаревшие отложенные ордера, превысившие настраиваемый максимальный возраст.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Отдельное процентное определение размера лота по символу, откалиброванное к капиталу счёта

Отдельное чувствительное к просадке снижение лота на движок

Глобальный ограничитель риска портфеля как долларовый потолок по обоим движкам

Разделение глобального ограничителя по паритету рисков обратной волатильности с 30-процентным порогом на движок

Снижение размерности для совпадающих позиций в одном направлении при высокой корреляции

Регулятор использования маржи как жёсткий потолок маржи по обоим движкам совместно

Адаптивный множитель кулдауна на движок, эскалирующий с числом последовательных потерь

Глобальный кулдаун при превышении суммарных потерь обоих движков порога серии

Отдельные параметры стоп лосса и тейк профита на основе ATR по символу

Отдельные настраиваемые соотношения риска к прибыли по символу

Лимиты ежедневного числа сделок на движок

Глобальная дневная цель по прибыли, останавливающая оба движка при достижении

Режим восстановления на движок с настраиваемым множителем и числом сделок

Отдельный кулдаун серии потерь Gold, независимый от счётчика перекрёстного движка

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

После открытия позиции по любому символу соответствующий движок управляет ею независимо в соответствии с настроенными правилами без ручного вмешательства:

Активация безубытка после настраиваемого благоприятного движения цены в единицах R

Корректировка трейлинг стопа по мере расширения цены за порог активации

Автоматическая очистка отложенных ордеров при входе в позицию или её закрытии

Отслеживание MAE в течение жизни позиции для расчёта вознаграждения AI при закрытии

Применение дневного лимита сделок на движок

Фиксация глобальной дневной цели по прибыли по обоим движкам совместно

НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР

Единый общий новостной фильтр охватывает оба движка. Он управляется экономическим календарём MetaTrader 5 и загружает настраиваемое окно предстоящих экономических событий. Когда событие попадает в настроенный временной буфер, новые отложенные ордера приостанавливаются по обоим движкам одновременно. Фильтрацию событий высокого и среднего влияния можно настраивать отдельно. Внешний источник данных или сторонний сервис не требуются. Для корректной работы фильтра в настройках терминала MetaTrader 5 необходимо включить WebRequest.

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА НА ГРАФИКЕ

Интерфейс в режиме реального времени отображает баланс счёта, капитал, дневной результат, действие AI движка BTC и показатель уверенности, действие AI движка Gold и показатель уверенности, скользящие показатели побед на движок, активные режимы исполнения на движок, статус тренда и волатильности по символу, спред по символу, уровень просадки портфеля, показатель стресса OMNI NEXUS, использование маржи, направление нетто трансферной энтропии, показатель режима резервуара и следующее запланированное новостное событие при активном фильтре. Панель использует фиолетово-чёрную цветовую схему. Элементы движка BTC отображаются в бирюзово-фиолетовых тонах. Элементы движка Gold — в жёлто-оранжевых тонах.

НАСТРОЙКА И РАЗВЁРТЫВАНИЕ

Символы: BTCUSD и XAUUSD

BTCUSD и XAUUSD Таймфрейм: M10

M10 Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Тип счёта: Рекомендуется хеджирующий

Рекомендуется хеджирующий Брокер: Рекомендуется низкий спред или ECN/RAW

Рекомендуется низкий спред или ECN/RAW VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/7

Market_Validation_Mode необходимо установить в FALSE перед работой на реальном или демо-счёте. Этот параметр существует исключительно для валидации на маркетплейсе MQL5. С включённым параметром советник не будет торговать в штатном режиме.

Перед развёртыванием на реальном счёте отдельно проверьте спецификации символов BTCUSD и XAUUSD у вашего брокера. Названия символов, стоимость тика, размер контракта, минимальный лот, кредитное плечо, требования к марже и средний спред существенно различаются у брокеров и влияют на расчёт размера лота и риска для обоих движков. Если новостной фильтр включён, настройте разрешения WebRequest в настройках терминала перед выходом на реальный рынок.





МОНИТОРИНГ СИГНАЛА

Мониторинг производительности в режиме реального времени доступен через профиль сигналов MQL5 продавца. После покупки свяжитесь с продавцом через систему сообщений MQL5 для получения документации по настройке и объявлений об обновлениях продукта. Поддержка осуществляется через комментарии MQL5 и прямые сообщения. При сообщении о проблемах указывайте название брокера, названия символов, тип счёта, версию терминала, вывод журнала и точно наблюдаемое поведение. Это позволяет быстрее и точнее идентифицировать проблемы настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля BTCUSD, XAUUSD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском. Автоматизированная торговля не устраняет рыночный риск. Прошлые результаты в режиме реального мониторинга, форвард-тестировании или бэктестировании не гарантируют будущих результатов. Фактические показатели зависят от условий брокера, спреда, проскальзывания, качества исполнения, кредитного плеча, размера счёта, требований к марже, стабильности VPS и конкретных настроек пользователя. Торгуйте только на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Всегда начинайте с демо-счёта перед развёртыванием на реальном счёте.