Iconic Neurocore AI

ICONIC NEUROCORE AI+  |  OMNI NEXUS EDITION
Двухсимвольный советник для BTCUSD и XAUUSD на MetaTrader 5  |  Версия 2.00

Использование двух несвязанных автоматизированных систем на одном счёте — это не то же самое, что запуск скоординированной двухактивной архитектуры. Два независимых советника разделяют маржу и капитал, но не видят друг друга. Они не могут уменьшить экспозицию, когда второй уже имеет открытую позицию. Они не могут распознать временную корреляцию инструментов и не могут определить, какой актив в данный момент ведёт, а какой следует за ним.

ICONIC NEUROCORE AI+ был разработан для устранения этого разрыва. Он объединяет два специализированных торговых движка для BTCUSD и XAUUSD под общим уровнем координации, который отслеживает текущие взаимосвязи между обоими рынками в режиме реального времени, распределяет капитал через паритет рисков, обеспечивает соблюдение совокупного ограничения маржи и извлекает общий рыночный режим через разреженную резервуарную сеть в ОЗУ. Каждый движок несёт собственный адаптивный мозг принятия решений, собственную рыночную логику и собственные параметры риска. Уровень координации располагается выше обоих и корректирует их совместное поведение, не отменяя их индивидуальных решений.

АРХИТЕКТУРА

Система работает на двух уровнях. Первый — два независимых символьных движка, один для BTCUSD и один для XAUUSD, каждый со своим AI мозгом, набором признаков, рыночными фильтрами, логикой входа и управлением рисками. Второй уровень — OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER, координационное ядро, которое считывает текущее состояние обоих движков совместно и применяет корректировки на уровне портфеля к размерам позиций, бюджетам риска и решениям об участии.

Биткоин и золото ведут себя по-разному, и архитектура учитывает это. Движок BTC построен вокруг структур пробоя и стремительных направленных движений. Для оценки входов он использует восемь признаков: состояние тренда, силу тренда, режим волатильности, контекст сессии, дневное смещение, долю просадки, расширение ATR и качество спреда. Движок Gold работает с двадцатью признаками, добавляя десять перекрёстных произведений к своим базовым восьми, и расширяет валидацию входов подтверждением тренда H4 на более высоком таймфрейме, обнаружением свипов ликвидности на структурных уровнях, классификацией сжатого рынка и подтверждением свечи сильного пробоя. У Gold также есть отдельный кулдаун серии потерь, который может полностью заблокировать движок при достижении настраиваемого числа последовательных убытков.

AI ДВИЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО СИМВОЛУ

Каждый символьный движок содержит независимый адаптивный AI мозг. Мозг поддерживает Q таблицу с 36 слотами состояний, индексированных по трём текущим рыночным измерениям: находится ли цена в тренде, какой из трёх режимов волатильности отражает ATR в данный момент, и какая торговая сессия активна. Эти три измерения отображаются на компактное представление состояния, которое мозг использует для накопления изученных значений для каждого из пяти режимов исполнения.

Выбор действия смешивает две модели. Первая — сама Q таблица, накопленные нормализованные по посещениям значения которой отражают то, что движок узнал о каждом режиме при каждом состоянии рынка. Вторая — линейная модель весов признаков, которая оценивает каждый режим напрямую против текущего вектора признаков. Когда движок плохо знаком с конкретным состоянием, доминирует линейная модель. По мере накопления посещений Q таблица берёт управление пропорционально. Итоговый выбор действия осуществляется через взвешивание по температуре Больцмана (softmax) по смешанным оценкам, что сохраняет калиброванное исследование вместо постоянного выбора наивысшего результата. Во время серий потерь режим AGGRESSIVE подавляется, а CONFIDENT прогрессивно демпфируется.

После каждой закрытой сделки мозг обновляет оба компонента. Q таблица обновляется через следы пригодности: ретроспективную запись о том, какие пары состояние действие были ответственны за текущий результат. Каждая пара с ненулевым следом получает пропорциональное обновление Q значения, масштабированное по сигналу вознаграждения. Матрица весов признаков обновляется через взвешенный по вознаграждению градиент по признакам, активным в момент принятия решения. Сам сигнал вознаграждения представляет собой прибыль, нормированную к принятому риску, скорректированную бонусом за длительность для быстрых прибыльных захватов и штрафом за неблагоприятное отклонение в течение жизни позиции. Эта структура поощряет движок отдавать предпочтение чистым входам, которые быстро приносят прибыль без значительных просадок позиции.

Оба движка сохраняют свои Q таблицы, счётчики посещений, веса признаков и историю показателя побед в отдельные локальные бинарные файлы и перезагружают их после перезапуска терминала. Обучение накапливается между сессиями.

ПЯТЬ РЕЖИМОВ ИСПОЛНЕНИЯ НА СИМВОЛ

AI мозг выбирает один из пяти режимов исполнения для каждого оцениваемого сетапа. Режим контролирует размер лота, размещение стоп лосса и параметры тейк профита в рамках настроенных ограничений:

  • ПРОПУСК: Сетап не размещается. Мозг или фильтр качества отклонил текущие условия. Уровень OMNI NEXUS также может принудить к пропуску через свои защитные шлюзы.
  • ЗАЩИТНЫЙ: Уменьшенный размер лота. Активен, когда уверенность AI ниже адаптивного порога, когда активна просадка первого уровня, или когда показатель стресса OMNI NEXUS повышен.
  • НЕЙТРАЛЬНЫЙ: Стандартное исполнение с использованием настроенных базовых параметров.
  • УВЕРЕННЫЙ: Увеличенный размер лота в настроенных пределах. Требует высокой уверенности AI и нейтрального или низкого стресса портфеля.
  • АГРЕССИВНЫЙ: Максимальный настроенный размер лота. Подавляется при любом активном уровне защиты портфеля и во время серий потерь на запрашивающем движке.

До финализации режима показатель стресса OMNI NEXUS применяется как штраф к уверенности. При высоком стрессе портфеля оба движка направляются к ЗАЩИТНОМУ режиму даже при номинально высокой уверенности AI. Это означает, что индивидуальный интеллект движка и координация портфеля усиливают друг друга, а не работают в конфликте.

OMNI NEXUS CENTRALIZED COMPILER

Уровень OMNI NEXUS реализует четыре взаимосвязанные технологии. Каждая устраняет структурное ограничение работы двух независимых движков на общем счёте без координации.

НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ТРАНСФЕРНУЮ ЭНТРОПИЮ

Стандартная корреляция симметрична. Она измеряет, движутся ли два актива вместе, но не говорит, какой из них ведёт, а какой реагирует. Трансферная энтропия асимметрична. Она количественно определяет, насколько недавняя история одного актива снижает неопределённость относительно следующего шага другого, причём вычисляется отдельно в каждом направлении. ICONIC NEUROCORE AI+ вычисляет трансферную энтропию от BTC к Gold и от Gold к BTC по последним H1 лог-доходностям с использованием ранг-бинового частотного оценщика. Разница между обоими значениями даёт нетто поток информации: положительное значение означает, что BTC в данный момент является информационным лидером, отрицательное — что ведёт Gold. Когда один актив явно ведёт и уже имеет открытую позицию в заданном направлении, отстающий движок получает ограниченный бонус к размерности для входов в том же направлении. Это причинный сигнал, выведенный из фактической недавней информационной структуры между двумя рынками.

РЕЗЕРВУАР ЭХО СОСТОЯНИЙ В ОЗУ

Резервуар эхо состояний — разреженная рекуррентная нейронная сеть, хранящаяся целиком в ОЗУ. Он получает восемь входов при каждом обновлении: H1 лог-доходность BTC, H1 лог-доходность Gold, их абсолютные значения, текущую скользящую корреляцию, значение трансферной энтропии от BTC к Gold, значение трансферной энтропии от Gold к BTC и коэффициент использования маржи. Состояние резервуара продвигается через фиксированную матрицу разреженных рекуррентных весов, а слой считывания обновляется онлайн через инкрементальную гребневую регрессию. Результат — показатель режима от минус одного до плюс одного, отражающий, трендирует ли совместная среда BTC и Gold, возвращается к среднему или находится в переходе. Этот показатель модулирует размер лота для обоих движков: режимы высокой волатильности снижают размерность, спокойные режимы допускают небольшую положительную корректировку.

ПАРИТЕТ РИСКОВ НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Компилятор OMNI NEXUS отслеживает скользящую волатильность H1 лог-доходностей BTC и Gold вместе с их ковариацией. Распределение капитала между двумя движками следует взвешиванию обратной волатильности: актив с более низкой волатильностью получает большую долю настроенного глобального бюджета риска, нацеливаясь на равный вклад риска от каждого движка, а не равную экспозицию по лотам. 30-процентный порог на движок гарантирует, что даже когда волатильность BTC значительно выше Gold, движок BTC всегда получает достаточный бюджет для жизнеспособного размера лота. Когда оба движка одновременно позиционируются в одном направлении при повышенной корреляции, совпадающие позиции получают пропорциональное снижение размерности. Когда позиции противоположны при положительной корреляции, вместо этого применяется небольшой бонус диверсификации.

РЕГУЛЯТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРЖИ

Независимо от того, насколько точно каждый движок контролирует индивидуальный размер позиций, одновременные позиции на BTCUSD и XAUUSD могут создать совокупный след маржи, приближающийся к лимитам брокера в волатильных условиях. Регулятор вычисляет соотношение используемой маржи к общей доступной марже по всему счёту при каждом цикле обновления. Когда это соотношение превышает настроенный потолок, глобальный масштабирующий коэффициент пропорционально снижает все новые расчёты лота до тех пор, пока использование маржи не упадёт ниже ограничения. Этот предохранитель работает независимо от всех других средств управления рисками и не может быть отменён решениями AI движков.

ТРЁХУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ПОРТФЕЛЯ

Компилятор OMNI NEXUS отслеживает совокупную внутридневную просадку по обоим движкам относительно капитала на начало сессии. По мере превышения просадкой настроенных порогов защита эскалирует:

  • УРОВЕНЬ 1: Принуждает оба движка к ЗАЩИТНОЙ размерности. Любая классификация УВЕРЕННЫЙ или АГРЕССИВНЫЙ отменяется. Существующие открытые позиции продолжают управляться.
  • УРОВЕНЬ 2: Блокирует все новые отложенные ордера по обоим движкам. Новая экспозиция не добавляется до тех пор, пока просадка не восстановится ниже порога.
  • УРОВЕНЬ 3: Аварийный выход. Все открытые позиции по BTCUSD и XAUUSD немедленно закрываются. Все отложенные ордера удаляются. Настраиваемый период кулдауна начинается до того, как система может разместить любые новые сетапы. Состояние аварийного выхода автоматически сбрасывается в полночь.

Счётчик последовательных потерь по всем движкам работает независимо от уровней просадки. Когда суммарные потери от обоих движков превышают настроенный порог серии, активируется глобальный кулдаун вне зависимости от текущего уровня просадки. Любая прибыльная сделка от любого движка сбрасывает совместный счётчик серии.

РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ И ЛОГИКА ВХОДА

Оба движка используют структурированное размещение отложенных ордеров вместо немедленного исполнения по рынку. Первой запускается валидация по символу: направление тренда EMA и наклон, состояние волатильности ATR, фильтр спреда, структурные уровни максимума и минимума текущего и предыдущего дня, зоны поддержки и сопротивления из ретроспективы ценовой структуры, обнаружение ордерных блоков, контекст сессии, статус кулдауна и статус новостного фильтра. Шлюзы портфеля OMNI NEXUS оцениваются после валидации по символу и могут заблокировать вход независимо от состояния символа: статус аварийного выхода, глобальный кулдаун, блокировка просадки второго уровня и лимиты одновременных позиций.

Валидация Gold дополнительно включает подтверждение тренда H4 на более высоком таймфрейме, классификацию свипов ликвидности на структурных уровнях, обнаружение состояния сжатого рынка, подтверждение свечи сильного пробоя и настраиваемый кулдаун серии потерь, применяемый только к движку Gold. Движок Gold также удаляет устаревшие отложенные ордера, превысившие настраиваемый максимальный возраст.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

  • Отдельное процентное определение размера лота по символу, откалиброванное к капиталу счёта
  • Отдельное чувствительное к просадке снижение лота на движок
  • Глобальный ограничитель риска портфеля как долларовый потолок по обоим движкам
  • Разделение глобального ограничителя по паритету рисков обратной волатильности с 30-процентным порогом на движок
  • Снижение размерности для совпадающих позиций в одном направлении при высокой корреляции
  • Регулятор использования маржи как жёсткий потолок маржи по обоим движкам совместно
  • Адаптивный множитель кулдауна на движок, эскалирующий с числом последовательных потерь
  • Глобальный кулдаун при превышении суммарных потерь обоих движков порога серии
  • Отдельные параметры стоп лосса и тейк профита на основе ATR по символу
  • Отдельные настраиваемые соотношения риска к прибыли по символу
  • Лимиты ежедневного числа сделок на движок
  • Глобальная дневная цель по прибыли, останавливающая оба движка при достижении
  • Режим восстановления на движок с настраиваемым множителем и числом сделок
  • Отдельный кулдаун серии потерь Gold, независимый от счётчика перекрёстного движка

УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ

После открытия позиции по любому символу соответствующий движок управляет ею независимо в соответствии с настроенными правилами без ручного вмешательства:

  • Активация безубытка после настраиваемого благоприятного движения цены в единицах R
  • Корректировка трейлинг стопа по мере расширения цены за порог активации
  • Автоматическая очистка отложенных ордеров при входе в позицию или её закрытии
  • Отслеживание MAE в течение жизни позиции для расчёта вознаграждения AI при закрытии
  • Применение дневного лимита сделок на движок
  • Фиксация глобальной дневной цели по прибыли по обоим движкам совместно

НОВОСТНОЙ ФИЛЬТР

Единый общий новостной фильтр охватывает оба движка. Он управляется экономическим календарём MetaTrader 5 и загружает настраиваемое окно предстоящих экономических событий. Когда событие попадает в настроенный временной буфер, новые отложенные ордера приостанавливаются по обоим движкам одновременно. Фильтрацию событий высокого и среднего влияния можно настраивать отдельно. Внешний источник данных или сторонний сервис не требуются. Для корректной работы фильтра в настройках терминала MetaTrader 5 необходимо включить WebRequest.

ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА НА ГРАФИКЕ

Интерфейс в режиме реального времени отображает баланс счёта, капитал, дневной результат, действие AI движка BTC и показатель уверенности, действие AI движка Gold и показатель уверенности, скользящие показатели побед на движок, активные режимы исполнения на движок, статус тренда и волатильности по символу, спред по символу, уровень просадки портфеля, показатель стресса OMNI NEXUS, использование маржи, направление нетто трансферной энтропии, показатель режима резервуара и следующее запланированное новостное событие при активном фильтре. Панель использует фиолетово-чёрную цветовую схему. Элементы движка BTC отображаются в бирюзово-фиолетовых тонах. Элементы движка Gold — в жёлто-оранжевых тонах.

НАСТРОЙКА И РАЗВЁРТЫВАНИЕ

  • Символы: BTCUSD и XAUUSD
  • Таймфрейм: M10
  • Платформа: MetaTrader 5
  • Тип счёта: Рекомендуется хеджирующий
  • Брокер: Рекомендуется низкий спред или ECN/RAW
  • VPS: Настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/7

Market_Validation_Mode необходимо установить в FALSE перед работой на реальном или демо-счёте. Этот параметр существует исключительно для валидации на маркетплейсе MQL5. С включённым параметром советник не будет торговать в штатном режиме.

Перед развёртыванием на реальном счёте отдельно проверьте спецификации символов BTCUSD и XAUUSD у вашего брокера. Названия символов, стоимость тика, размер контракта, минимальный лот, кредитное плечо, требования к марже и средний спред существенно различаются у брокеров и влияют на расчёт размера лота и риска для обоих движков. Если новостной фильтр включён, настройте разрешения WebRequest в настройках терминала перед выходом на реальный рынок.


МОНИТОРИНГ СИГНАЛА

Мониторинг производительности в режиме реального времени доступен через профиль сигналов MQL5 продавца. После покупки свяжитесь с продавцом через систему сообщений MQL5 для получения документации по настройке и объявлений об обновлениях продукта. Поддержка осуществляется через комментарии MQL5 и прямые сообщения. При сообщении о проблемах указывайте название брокера, названия символов, тип счёта, версию терминала, вывод журнала и точно наблюдаемое поведение. Это позволяет быстрее и точнее идентифицировать проблемы настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля BTCUSD, XAUUSD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском. Автоматизированная торговля не устраняет рыночный риск. Прошлые результаты в режиме реального мониторинга, форвард-тестировании или бэктестировании не гарантируют будущих результатов. Фактические показатели зависят от условий брокера, спреда, проскальзывания, качества исполнения, кредитного плеча, размера счёта, требований к марже, стабильности VPS и конкретных настроек пользователя. Торгуйте только на средства, которые вы можете позволить себе потерять. Всегда начинайте с демо-счёта перед развёртыванием на реальном счёте.

Рекомендуем также
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Gold Trend Pullback
Khalid Ezzat Fathy Mohamed
Эксперты
Gold Trend Pullback — это профессиональный автоматический торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD). Советник входит в рынок по тренду после здоровых откатов, сочетая фильтр силы тренда ADX, точные входы на откатах и управление рисками на основе ATR для дисциплинированной, полностью автоматической торговли золотом. Одна позиция одновременно — без мартингейла, без сетки, без хеджирования. Основные возможности • Трендовая стратегия
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
Эксперты
ApexFlow EA ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями. Таймфрейм: M1 Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером. Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точ
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Invictus X
Guilherme Jose Mattes
4.64 (11)
Эксперты
SIGNAL V4   Last copies available at $299 Invictus X V4 — это продвинутый торговый советник для MetaTrader 5, основанный на интеллектуальной логике объёмов в сочетании с несколькими зонами анализа для определения областей с высокой вероятностью сделок как на волатильном, так и на спокойном рынке. Вместо того чтобы полагаться только на ценовые индикаторы, он сосредотачивается на том, где происходит реальное участие рынка. Система непрерывно сканирует рынок и адаптируется к новым возможностям. Эт
OTS Bias Accumulator Pro
Opoku Mensah
Эксперты
OPOKU TRADING SYSTEMS - OTS BIAS ACCUMULATOR PRO v3.5  MetaTrader 5 | AUDCAD | AUDNZD | EURCHF Hello, traders. I am OTS Bias Accumulator Pro. Not a scalper. Not a martingale bot. Not a grid gambler. I am a precision institutional bias accumulation engine — built to identify direction, enter with discipline, and recover with intelligence. LIVE VERIFIED PERFORMANCE — 6 WEEKS REAL ACCOUNT +10.92% GROWTH 68.9% WIN RATE 7.9% MAX DD 6 WEEKS LIVE 22 TRADES/WEEK 18 hrs AVG HOLD 8.4% DEPOSIT LOAD Accou
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Goldyx
Linding Imbol Kabilangan
Эксперты
GOLDYX is a fully automated, institutional-grade algorithmic strategy precision-engineered exclusively for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . Built for consistent capital appreciation, the system capitalizes on sharp trending and breakout phases while enforcing institutional risk management. Real Live Trading:  https://www.mql5.com/en/signals/2383671 Technical Features Win Rate : Historical accuracy exceeding 80% since inception. Monthly Returns : 5% to 20% average growth under stable marke
Gold Injection EA MT5
Muhammad Sharjeel Awan
5 (2)
Эксперты
Gold Injection EA для MetaTrader 5 Обзор продукта Gold Injection EA — это автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото). Советник сочетает в себе сеточную торговую стратегию с гибкими функциями управления капиталом и корзиной ордеров. Он предоставляет широкий набор настраиваемых параметров, позволяющих адаптировать торговлю под различные размеры депозитов, условия брокеров и индивидуальные предпочтения по управлению рисками. Gold In
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Эксперты
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
Stallion EA MT5
Masoud Karamidarmarani
Эксперты
Starting sale price is 159$ The next price will be 299$. So grab yours now! Stallion expert advisor is the product of years of research, development, and testing. This EA uses two price action strategies for entering a position and recovering the lost trades. Every position has its specific stop-loss and take-profit but by increasing lot-size EA will recover losses. with all that said the drawdown is often fairly low. minimum balance 500$, recommended balance 1000$. minimum leverage: 1:500, rec
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Эксперты
Этот экспертный советник (EA) предназначен для торговли индексом DE40 (в зависимости от брокера может обозначаться как DAX, GER40 и т.д.). EA автоматически определяет торговые возможности и управляет позициями с учетом рисков, предоставляя вам два режима торговли : Консервативный – более медленный и стабильный подход. Агрессивный – более динамичная стратегия, предназначенная для использования крупных движений рынка (с повышенным риском). Эта стратегия выбирает позиции и направления торговли в со
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
NewStorm
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
Эксперты
N ewStorm  разработан  в первую очередь для торговли после новостных событий и для открытия сделок на основе результатов новостей.  Советник можно использовать для свинг-трейдинга, открывая позиции на основе фундаментального анализа с его SL и TP, либо как скальпер, чтобы получать прибыль на быстром движении рынка во время выхода новостей. Включена продвинутая система восстановления по сетке, которая содержит несколько расширенных функций, таких как расстояние между ордерами сетки на основе ATR,
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Aurum Forest AI
Bintang Indra Maulana Firmansyah
Эксперты
"Trading Gold shouldn't be a gamble; it should be a calculation." Aurum Forest AI is a premium Expert Advisor utilizing a Native .ONNX Machine Learning Architecture . Unlike 99% of "AI" robots on this market that use hidden Martingale, this system is built on a Random Forest Classifier trained on 10 years of institutional Gold liquidity data. ## The Neural Core Advantage: Real-Time Data Processing: Evaluates 20+ non-linear features including SMC Liquidity Sweeps , Fair Value Gaps (FVG) , and Vo
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
XAU Sovereign Algo
Michalis Phylactou
Эксперты
XAU Sovereign Algo XAU Sovereign Algo is a high-performance trading robot specifically engineered for Gold (XAUUSD) . It focuses on the most reliable price action pattern in the gold market: the Daily Range Breakout . By identifying institutional liquidity levels at the previous day's high and low, the EA captures explosive moves with surgical precision. It does not use Grid or Martingale  and focuses on simplicity. Why XAU Sovereign Algo? Pure Price Action : No lagging indicators. The EA tra
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
BTC Breakout Scalper No Grid No Martingale
Huu Loi Ly
Эксперты
Strategy Overview BTC Breakout Scalper Pro is a breakout scalper for BTCUSD M1 that places pending stop orders at high-volatility breakout points, confirmed by RSI filter (12/88 extremes) and ADX M15 ≥ 20 (trending market only). The EA does NOT use martingale, grid, or hedging. Each trade is a single position with predefined SL/TP based on price percentage. Position size scales with account equity via the built-in Smart_Lots algorithm — bounded by your chosen MaxLots cap (.set file). Backtest Re
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (17)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Эксперты
Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage. Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена по
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MultiSAR PRO
Eduard Polishchuk
Эксперты
MultiSAR PRO v2.2 — Dual-Logic Multi-Currency Expert Advisor Профессиональный мультивалютный EA на двойном SAR с фильтром H4, логикой XAUUSD и встроенным новостным календарём.   MultiSAR PRO — это полностью автоматический мультивалютный Expert Advisor для MetaTrader 5, построенный на двух независимых торговых логиках: Logic A для кросс-пар (21 инструмент) и Logic B для мажоров и XAUUSD (8 инструментов). Советник использует двойной фильтр Parabolic SAR на таймфреймах H1 и H4 как основной ме
AsuEA MT5 Expert Advisors
Ilham Hijrah Saputra
Эксперты
ASUEA - Professional Trend Expert Advisor ASUEA is an advanced automated trading system designed to capture high-probability market trends with precision and efficiency. Built for disciplined risk management and consistent performance, it features smart trailing stops, strict daily protection limits, and dynamic execution control to help you navigate the markets with confidence. Key Features & Advantages Smart Trend Following: Automatically aligns trades with the dominant market direction, keepi
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Iconic BTC AI
Maurice Prang
5 (1)
Эксперты
ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE (Версия 15.00) Цены запуска Текущая цена: 499 USD. Доступно лицензий: 10. Следующий ценовой уровень: 599 USD. Финальная цена: 1699 USD. Цена раннего доступа отражает текущую фазу выпуска продукта. Цена будет повышаться по мере закрытия текущего пакета лицензий и открытия следующих уровней. Конкретной даты, после которой действующая цена перестанет действовать, не установлено. Bitcoin не является валютной парой Forex. Он не ведет себя как золото, не ув
Iconic Kybernetic AI
Maurice Prang
Эксперты
ICONIC KYBERNETIC AI+ — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE Один график. Два рынка. Четыре базовые технологии. Пять адаптивных слоёв обучения. Большинство советников торгуют одним символом и называют себя «интеллектуальными». Некоторые пытаются работать с двумя символами одновременно и называют это «портфельной системой». ICONIC KYBERNETIC AI+ использует четырёхкомпонентную когнитивную архитектуру, которая рассматривает Bitcoin и Gold как единую, причинно связанную систему — непрерывно анализируя информа
Iconic Gold AI
Maurice Prang
Эксперты
ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ICONIC GOLD AI+ — автоматизированный советник MetaTrader 5 для торговли инструментом XAUUSD на таймфрейме M10. В основе системы лежит COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE — полноценная реализация архитектуры SYNAPSE.PHENOTYPE S6, применяемой во всей линейке продуктов ICONIC FX. Система объединяет дифференцируемую пластичную нейронную сеть, архив фенотипических элит MAP Elites 3x3, ретроспективное воспроизведение опыта HER, дробные каналы долгоср
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
5 (1)
Индикаторы
ICONIC TRENDLINE для MetaTrader 5 Заголовок: ICONIC TRENDLINE: продвинутый тренд-индикатор с MTF-панелью и алертами Краткое описание Устали распознавать тренды слишком поздно и попадаться на ложные сигналы во флете? Индикатор ICONIC TRENDLINE для MT5 — ваше решение. Этот продвинутый инструмент сочетает умную логику EMA с мощью ADX, чтобы давать чёткие , ранние и отфильтрованные тренд-сигналы. Благодаря динамической трендовой линии, мульти-таймфреймовой панели и мгновенным push-уведомлениям вы см
FREE
Iconic AI Signal
Maurice Prang
Индикаторы
ICONIC AI SIGNAL v2.0 Адаптивный мультитаймфреймовый конфлюенс-индикатор для MetaTrader 5 Традиционные технические индикаторы выходят из строя в тот самый момент, когда вы переходите к торговле вживую. Причина математически неизбежна: они статичны. Фиксированные формулы. Никакой памяти. Никакой способности распознать, находится ли рынок в чётком тренде или разрушается в хаотичном, неликвидном боковике. Когда они выглядят идеально на бэктесте, это почти всегда означает неосознанную подгонку под
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Индикаторы
Глубокий разбор индикатора «ICONIC TRENDLINE SIGNAL» Предоставленный код MQL5 описывает продвинутый, многокомпонентный тренд-следящий индикатор для платформы MetaTrader 5. Он выходит за рамки простых пересечений линий, объединяя в одном комплексном инструменте силу тренда, волатильность, мульти-таймфреймовый анализ и количественную систему оценки (scoring) для поддержки торговых решений. Базовая торговая стратегия и логика Стратегия индикатора построена на надежной многоуровневой логике для выяв
FREE
Iconic HullX AI
Maurice Prang
Индикаторы
ICONIC HULLX AI v2.0 | NEUROCORE EDITION ICONIC HULLX AI v2.0 — NEUROCORE EDITION Hull Suite × Squeeze по полосам волатильности × 5-уровневый AI-стек интеллекта ICONIC HULLX AI v2.0 — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, построенный на базе скользящей средней Халла и расширенный пятью независимыми, математически строгими AI-фильтрующими шлюзами. Каждый сигнал, появляющийся на графике, прошёл через многоуровневый стек интеллекта, обучающийся в реальном времени на ваших фактичес
Iconic Titan AI
Maurice Prang
Индикаторы
ICONIC TITAN AI: нейросетевая система сигналов, читающая рынок сразу на семи таймфреймах Большинство трейдеров теряют деньги не из за плохой стратегии. Они теряют деньги потому, что человеческий мозг физически не способен одновременно оценивать семь таймфреймов, по 22 техническим переменным на каждом, в реальном времени и без эмоций. ICONIC TITAN AI создан именно для устранения этого разрыва: ансамбль нейронных сетей одновременно сканирует M1 вплоть до D1 и выдает не мнение, а расчет вероятности
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв