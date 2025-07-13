Iconic Trendline EMA Combi Push signals
- Индикаторы
- Maurice Prang
- Версия: 1.1
- Обновлено: 16 июля 2025
- Активации: 5
Заголовок: ICONIC TRENDLINE: продвинутый тренд-индикатор с MTF-панелью и алертами
Краткое описание
Устали распознавать тренды слишком поздно и попадаться на ложные сигналы во флете? Индикатор ICONIC TRENDLINE для MT5 — ваше решение. Этот продвинутый инструмент сочетает умную логику EMA с мощью ADX, чтобы давать чёткие, ранние и отфильтрованные тренд-сигналы. Благодаря динамической трендовой линии, мульти-таймфреймовой панели и мгновенным push-уведомлениям вы сможете торговать увереннее и точнее, чем когда-либо.
Ключевые особенности индикатора
Динамическая трендовая линия, меняющая цвет. На графике рисуется ясная линия, которая меняет цвет в зависимости от текущего направления тренда:
-
Синий: подтверждённый восходящий тренд.
-
Красный: подтверждённый нисходящий тренд.
В нейтральные фазы рынка линия сохраняет предыдущий цвет, чтобы избежать лишних и сбивающих с толку переключений цвета (whipsaws).
Интеллектуальная фильтрация тренда с ADX. Сердце индикатора! Тренд сигнализируется только тогда, когда ключевые EMA (9, 21, 50) выстроены корректно И ADX показывает минимальную силу (по умолчанию > 20). Этот фильтр эффективно устраняет слабые и боковые участки рынка, где возникает большинство ложных сигналов.
Мульти-таймфреймовая (MTF) панель GUI. Мгновенный обзор «большой картины»! Аккуратная профессиональная панель справа от графика отображает текущий тренд (Bullish, Bearish или Neutral) для следующих таймфреймов:
-
M15
-
H1
-
H4
-
D1
Это позволяет без усилий согласовывать ваши сделки с трендами старших ТФ.
Мгновенные push-уведомления при смене тренда. Больше не пропускайте важные рыночные движения! Включите push-уведомления, чтобы мгновенно получать сообщение на смартфон, как только смена тренда будет подтверждена на закрытой свече.
Логика работы ICONIC TRENDLINE
Индикатор спроектирован для максимальной отзывчивости и точности:
-
Определение тренда. Бычий тренд фиксируется, когда EMA 9 > EMA 21 > EMA 50. Медвежий — когда EMA 9 < EMA 21 < EMA 50.
-
Подтверждение силы. Тренд визуально сигнализируется только если значение ADX выше заданного порога. Это ваша главная защита от «рваного» рынка.
-
Визуальная ясность. Трендовая линия следует за самой быстрой EMA (период 9) для оптимальной визуальной отзывчивости и окрашивается согласно подтверждённому тренду.
За счёт фокуса на быстрых EMA и фильтра ADX индикатор гораздо чувствительнее традиционных стратегий, ожидающих медленных EMA (100/200), что даёт вам критическое преимущество по времени.
Полностью настраиваемые параметры
Точно адаптируйте индикатор под ваш стиль и конкретный рынок:
-
ema_lengths (1–5): задайте периоды пяти экспоненциальных скользящих средних.
-
ADX_Period (по умолчанию: 14): период расчёта ADX.
-
ADX_Threshold (по умолчанию: 20.0): ваш самый мощный фильтр! Повышайте значение (например, до 25), чтобы торговать только самые сильные тренды, или снижайте для большей чувствительности.
-
EnablePushNotifications (по умолчанию: true): одним кликом включайте/выключайте уведомления.
Почему вам нужен ICONIC TRENDLINE
-
Более раннее распознавание тренда: входите в новые тренды раньше.
-
Сокращение ложных сигналов: фильтр ADX защищает капитал во флете.
-
Полный обзор рынка: MTF-панель экономит ваше время.
-
Чистый график: без визуального «мусора» — только нужная информация.
-
Всегда на связи: мобильные алерты помогают действовать вовремя, даже «на ходу».
ICONIC TRENDLINE — идеальный инструмент для тренд-трейдеров, скальперов и свинг-трейдеров, которым нужен надёжный и комплексный взгляд на рыночную динамику.
Скачайте ICONIC TRENDLINE уже сегодня и выведите вашу торговлю на новый уровень!
Дисклеймер
Торговля валютой, акциями и другими финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска и может не подходить всем инвесторам. Индикатор — это инструмент помощи в анализе и не гарантирует прибыль. Всегда используйте его в связке с продуманной торговой стратегией и корректным риск-менеджментом.
