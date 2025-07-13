Iconic Trendline EMA Combi Push signals

ICONIC TRENDLINE для MetaTrader 5

Заголовок: ICONIC TRENDLINE: продвинутый тренд-индикатор с MTF-панелью и алертами

Краткое описание

Устали распознавать тренды слишком поздно и попадаться на ложные сигналы во флете? Индикатор ICONIC TRENDLINE для MT5 — ваше решение. Этот продвинутый инструмент сочетает умную логику EMA с мощью ADX, чтобы давать чёткие, ранние и отфильтрованные тренд-сигналы. Благодаря динамической трендовой линии, мульти-таймфреймовой панели и мгновенным push-уведомлениям вы сможете торговать увереннее и точнее, чем когда-либо.

Ключевые особенности индикатора

Динамическая трендовая линия, меняющая цвет. На графике рисуется ясная линия, которая меняет цвет в зависимости от текущего направления тренда:

  • Синий: подтверждённый восходящий тренд.

  • Красный: подтверждённый нисходящий тренд.

В нейтральные фазы рынка линия сохраняет предыдущий цвет, чтобы избежать лишних и сбивающих с толку переключений цвета (whipsaws).

Интеллектуальная фильтрация тренда с ADX. Сердце индикатора! Тренд сигнализируется только тогда, когда ключевые EMA (9, 21, 50) выстроены корректно И ADX показывает минимальную силу (по умолчанию > 20). Этот фильтр эффективно устраняет слабые и боковые участки рынка, где возникает большинство ложных сигналов.

Мульти-таймфреймовая (MTF) панель GUI. Мгновенный обзор «большой картины»! Аккуратная профессиональная панель справа от графика отображает текущий тренд (Bullish, Bearish или Neutral) для следующих таймфреймов:

  • M15

  • H1

  • H4

  • D1

Это позволяет без усилий согласовывать ваши сделки с трендами старших ТФ.

Мгновенные push-уведомления при смене тренда. Больше не пропускайте важные рыночные движения! Включите push-уведомления, чтобы мгновенно получать сообщение на смартфон, как только смена тренда будет подтверждена на закрытой свече.

Логика работы ICONIC TRENDLINE

Индикатор спроектирован для максимальной отзывчивости и точности:

  • Определение тренда. Бычий тренд фиксируется, когда EMA 9 > EMA 21 > EMA 50. Медвежий — когда EMA 9 < EMA 21 < EMA 50.

  • Подтверждение силы. Тренд визуально сигнализируется только если значение ADX выше заданного порога. Это ваша главная защита от «рваного» рынка.

  • Визуальная ясность. Трендовая линия следует за самой быстрой EMA (период 9) для оптимальной визуальной отзывчивости и окрашивается согласно подтверждённому тренду.

За счёт фокуса на быстрых EMA и фильтра ADX индикатор гораздо чувствительнее традиционных стратегий, ожидающих медленных EMA (100/200), что даёт вам критическое преимущество по времени.

Полностью настраиваемые параметры

Точно адаптируйте индикатор под ваш стиль и конкретный рынок:

  • ema_lengths (1–5): задайте периоды пяти экспоненциальных скользящих средних.

  • ADX_Period (по умолчанию: 14): период расчёта ADX.

  • ADX_Threshold (по умолчанию: 20.0): ваш самый мощный фильтр! Повышайте значение (например, до 25), чтобы торговать только самые сильные тренды, или снижайте для большей чувствительности.

  • EnablePushNotifications (по умолчанию: true): одним кликом включайте/выключайте уведомления.

Почему вам нужен ICONIC TRENDLINE

  • Более раннее распознавание тренда: входите в новые тренды раньше.

  • Сокращение ложных сигналов: фильтр ADX защищает капитал во флете.

  • Полный обзор рынка: MTF-панель экономит ваше время.

  • Чистый график: без визуального «мусора» — только нужная информация.

  • Всегда на связи: мобильные алерты помогают действовать вовремя, даже «на ходу».

ICONIC TRENDLINE — идеальный инструмент для тренд-трейдеров, скальперов и свинг-трейдеров, которым нужен надёжный и комплексный взгляд на рыночную динамику.

Скачайте ICONIC TRENDLINE уже сегодня и выведите вашу торговлю на новый уровень!

Дисклеймер

Торговля валютой, акциями и другими финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска и может не подходить всем инвесторам. Индикатор — это инструмент помощи в анализе и не гарантирует прибыль. Всегда используйте его в связке с продуманной торговой стратегией и корректным риск-менеджментом.


Findolin
1890
Findolin 2025.07.17 10:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Maurice Prang
2336
Ответ разработчика Maurice Prang 2025.07.17 14:45
Thank you!
Ответ на отзыв