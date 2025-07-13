Iconic Trendline EMA Combi Push signals

ICONIC TRENDLINE для MetaTrader 5

Заголовок: ICONIC TRENDLINE: продвинутый тренд-индикатор с MTF-панелью и алертами

Краткое описание

Устали распознавать тренды слишком поздно и попадаться на ложные сигналы во флете? Индикатор ICONIC TRENDLINE для MT5 — ваше решение. Этот продвинутый инструмент сочетает умную логику EMA с мощью ADX, чтобы давать чёткие, ранние и отфильтрованные тренд-сигналы. Благодаря динамической трендовой линии, мульти-таймфреймовой панели и мгновенным push-уведомлениям вы сможете торговать увереннее и точнее, чем когда-либо.

Ключевые особенности индикатора

Динамическая трендовая линия, меняющая цвет. На графике рисуется ясная линия, которая меняет цвет в зависимости от текущего направления тренда:

Синий: подтверждённый восходящий тренд.

Красный: подтверждённый нисходящий тренд.

В нейтральные фазы рынка линия сохраняет предыдущий цвет, чтобы избежать лишних и сбивающих с толку переключений цвета (whipsaws).

Интеллектуальная фильтрация тренда с ADX. Сердце индикатора! Тренд сигнализируется только тогда, когда ключевые EMA (9, 21, 50) выстроены корректно И ADX показывает минимальную силу (по умолчанию > 20). Этот фильтр эффективно устраняет слабые и боковые участки рынка, где возникает большинство ложных сигналов.

Мульти-таймфреймовая (MTF) панель GUI. Мгновенный обзор «большой картины»! Аккуратная профессиональная панель справа от графика отображает текущий тренд (Bullish, Bearish или Neutral) для следующих таймфреймов:

M15

H1

H4

D1

Это позволяет без усилий согласовывать ваши сделки с трендами старших ТФ.

Мгновенные push-уведомления при смене тренда. Больше не пропускайте важные рыночные движения! Включите push-уведомления, чтобы мгновенно получать сообщение на смартфон, как только смена тренда будет подтверждена на закрытой свече.

Логика работы ICONIC TRENDLINE

Индикатор спроектирован для максимальной отзывчивости и точности:

Определение тренда. Бычий тренд фиксируется, когда EMA 9 > EMA 21 > EMA 50 . Медвежий — когда EMA 9 < EMA 21 < EMA 50 .

Подтверждение силы. Тренд визуально сигнализируется только если значение ADX выше заданного порога. Это ваша главная защита от «рваного» рынка.

Визуальная ясность. Трендовая линия следует за самой быстрой EMA (период 9) для оптимальной визуальной отзывчивости и окрашивается согласно подтверждённому тренду.

За счёт фокуса на быстрых EMA и фильтра ADX индикатор гораздо чувствительнее традиционных стратегий, ожидающих медленных EMA (100/200), что даёт вам критическое преимущество по времени.

Полностью настраиваемые параметры

Точно адаптируйте индикатор под ваш стиль и конкретный рынок:

ema_lengths (1–5): задайте периоды пяти экспоненциальных скользящих средних.

ADX_Period (по умолчанию: 14): период расчёта ADX.

ADX_Threshold (по умолчанию: 20.0): ваш самый мощный фильтр! Повышайте значение (например, до 25), чтобы торговать только самые сильные тренды, или снижайте для большей чувствительности.

EnablePushNotifications (по умолчанию: true): одним кликом включайте/выключайте уведомления.

Почему вам нужен ICONIC TRENDLINE

Более раннее распознавание тренда: входите в новые тренды раньше.

Сокращение ложных сигналов: фильтр ADX защищает капитал во флете.

Полный обзор рынка: MTF-панель экономит ваше время.

Чистый график: без визуального «мусора» — только нужная информация.

Всегда на связи: мобильные алерты помогают действовать вовремя, даже «на ходу».

ICONIC TRENDLINE — идеальный инструмент для тренд-трейдеров, скальперов и свинг-трейдеров, которым нужен надёжный и комплексный взгляд на рыночную динамику.

Скачайте ICONIC TRENDLINE уже сегодня и выведите вашу торговлю на новый уровень!

Дисклеймер

Торговля валютой, акциями и другими финансовыми инструментами связана с высоким уровнем риска и может не подходить всем инвесторам. Индикатор — это инструмент помощи в анализе и не гарантирует прибыль. Всегда используйте его в связке с продуманной торговой стратегией и корректным риск-менеджментом.



