Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen

ICONIC PULSE — Манифест

Заглушите шум. Торгуйте на данных, а не на эмоциях.

Каждый трейдер знает это противостояние: десяток индикаторов, противоречивые сигналы, FOMO против страха. Итог — колебания, фрустрация, упущенные движения. ICONIC PULSE создан не для того, чтобы добавить ещё один голос — а чтобы выключить шум.

PULSE — это высокоточный фильтр, основанный на двух рыночных истинах:

  • Деньги двигают цену (моментум и объём).

  • Тренд — доминирующая сила (конфлюэнс).

Это ваш постоянно включённый, ориентированный на количественные методы со-пилот — холодный, последовательный и беспристрастно объективный.

Часть 1 — Ядро: два двигателя прибыли

ICONIC PULSE объединяет два специализированных двигателя, каждый из которых создан для захвата собственного преимущества.

Двигатель A — IGNITION (взрывной моментум)

Нацелен на быстрые, решительные движения в момент их «зажигания».

  • Компас (тренд H4): задаёт институциональное направление, чтобы вы не шли против течения.

  • Искра (вход M15): подтверждает запуск через всплески объёма, силу RSI, сдвиг MACD и режим ATR (волатильность).

  • Привратник (оценка A+): сигналы срабатывают только при достижении высокого порога конфлюэнса. Посредственные сетапы отсекаются по конструкции.

Двигатель B — CONFLUENCE (сила тренда)

Наслаивает согласованность таймфреймов, чтобы идти вместе с доминирующими движениями.

  • ДНК тренда (лента EMA): чистая, выровненная лента подтверждает здоровое направленное состояние.

  • Индикатор мощности (фильтр ADX): сделки только при реальной энергии тренда — без низкоэнергетической «пилы».

  • Мульти-ТФ подтверждение (оценка 0–100): согласованность M5/M15/H1/H4/D1 квантифицируется. 100 означает, что рынок «кричит»: идти сюда.

Часть 2 — Ваш интеллектуальный комплект инструментов

ICONIC PULSE — это не только детекция, это дисциплина в коробке.

  • Полный контроль (НОВОЕ): выберите 1–3 тейк-профита или ни одного; опциональный SL для свободного масштабирования. Запускайте полный торговый план — или оставляйте «голый» сигнал. Ваши правила, ваш стиль.

  • Центр управления (панель GUI): аккуратный «кокпит» на графике с направлением, скором, входом, TP, SL — полностью настраиваемый и перемещаемый.

  • Универсальный новостной фильтр (УЛУЧШЕНО): инструмент-агностичный радар (FX, GER40, Gold, BTCUSD и т. д.) предупреждает о грядущих событиях, чтобы избежать турбулентности.

  • Автоматизированный торговый план: вход/TP/SL с учётом ATR превращают волатильность в структурированные решения. Эмоции — выкл, процесс — вкл.

  • Алёрт безубыточности: при достижении TP1 получите подсказку сдвинуть SL в безубыток — фиксируя риск на нуле и оставляя потенциал роста.

Часть 3 — Трёхминутный запуск

  1. Получите ключ: создайте бесплатный API-ключ на finnhub.io.

  2. Подготовьте MT5: в MT5 разрешите WebRequest для https://finnhub.io .

  3. Запуск: вставьте ключ во входные параметры индикатора. Готово.

Ваше приглашение

Вы видели логику и глубину. ICONIC PULSE — не магия, а строгий, системный edge. Вопрос не в том, работает ли он, а в том, готовы ли вы применять его дисциплинированно.

Перестаньте реагировать на рынок. Начните диктовать условия.
Получите ICONIC PULSE и торгуйте как пилот, а не как пассажир.

Дисклеймер

ICONIC PULSE — это продвинутый аналитический инструмент, который генерирует потенциальные торговые идеи с помощью математических/статистических методов. Это не финансовый совет и не инвестиционная рекомендация. Трейдинг связан со значительным риском и подходит не каждому инвестору. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Этот инструмент не заменяет ваш анализ, суждение и риск-менеджмент. Решения об открытии, сопровождении и закрытии сделок принимаете только вы. ICONIC SOLUTIONS не несёт ответственности за убытки, возникшие при его использовании. Всегда торгуйте ответственно.


Craig1984
87
Craig1984 2025.09.05 23:19 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Maurice Prang
2389
Ответ разработчика Maurice Prang 2025.09.05 23:20
Thanks bro, happy profits 💲💲💲
Ответ на отзыв