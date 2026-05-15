Репликация сделок не должна требовать отдельного инструмента для каждой платформы, на которой вы торгуете. SYU Copier построен на одной идее - прочитать сделку один раз, передать её везде.

В основе лежит единый MT5 Sender, написанный на MQL5, который отслеживает каждое торговое событие на счёте и записывает его в стандартизированную очередь CSV. Оттуда сигнал может отправиться куда угодно. cTrader Receiver считывает очередь и исполняет сигнал на счёте cTrader. TradeLocker Bridge отправляет тот же сигнал напрямую через REST API TradeLocker. Любой будущий приёмник, официальный или созданный самостоятельно, должен лишь читать тот же формат CSV, чтобы войти в систему.

Именно это отличает SYU Copier от обычного копировщика. Большинство копировщиков - закрытые системы: один источник, одно назначение, без входа извне. SYU Copier открывает сам сигнал. Поток CSV - не побочный продукт, а сама суть продукта. На его основе может строить каждый.

Это единственное решение открывает возможности, недоступные закрытому копировщику -

Фильтровать сигналы перед копированием - по времени суток, символу, порогу баланса счёта или любому другому правилу, полностью на стороне клиента.

Корректировать объём позиции по собственной формуле, поверх встроенного множителя Sender.

Разворачивать сигналы, превращая Buy в Sell на счёте назначения.

Передавать сигнал модели ИИ и позволять ей решать, копировать ли сделку, изменить её или пропустить, прежде чем она достигнет назначения.

Соединяться с платформами без встроенного копировщика - MT4, MatchTrader, DxTrade, NinjaTrader 8, Tradovate или собственным сервером - создав клиента, читающего CSV и говорящего на языке API этой платформы.

Объединять несколько источников MT5 в единый уровень принятия решений, копируя сделку только когда несколько стратегий совпадают.

Вести журнал или отправлять оповещения по каждому торговому событию, вообще не открывая сделок, для тех, кому нужна только видимость происходящего.

Ничего из этого не теория. Это тот же интерфейс, что уже приводит в действие cTrader Receiver и TradeLocker Bridge, и тот же интерфейс, под который сейчас разрабатывается новый приёмник для MatchTrader, MT4, DxTrade, NinjaTrader 8 и Tradovate.