SYU Copier

Репликация сделок не должна требовать отдельного инструмента для каждой платформы, на которой вы торгуете. SYU Copier построен на одной идее - прочитать сделку один раз, передать её везде.

В основе лежит единый MT5 Sender, написанный на MQL5, который отслеживает каждое торговое событие на счёте и записывает его в стандартизированную очередь CSV. Оттуда сигнал может отправиться куда угодно. cTrader Receiver считывает очередь и исполняет сигнал на счёте cTrader. TradeLocker Bridge отправляет тот же сигнал напрямую через REST API TradeLocker. Любой будущий приёмник, официальный или созданный самостоятельно, должен лишь читать тот же формат CSV, чтобы войти в систему.

Именно это отличает SYU Copier от обычного копировщика. Большинство копировщиков - закрытые системы: один источник, одно назначение, без входа извне. SYU Copier открывает сам сигнал. Поток CSV - не побочный продукт, а сама суть продукта. На его основе может строить каждый.

Это единственное решение открывает возможности, недоступные закрытому копировщику -

Фильтровать сигналы перед копированием - по времени суток, символу, порогу баланса счёта или любому другому правилу, полностью на стороне клиента.

Корректировать объём позиции по собственной формуле, поверх встроенного множителя Sender.

Разворачивать сигналы, превращая Buy в Sell на счёте назначения.

Передавать сигнал модели ИИ и позволять ей решать, копировать ли сделку, изменить её или пропустить, прежде чем она достигнет назначения.

Соединяться с платформами без встроенного копировщика - MT4, MatchTrader, DxTrade, NinjaTrader 8, Tradovate или собственным сервером - создав клиента, читающего CSV и говорящего на языке API этой платформы.

Объединять несколько источников MT5 в единый уровень принятия решений, копируя сделку только когда несколько стратегий совпадают.

Вести журнал или отправлять оповещения по каждому торговому событию, вообще не открывая сделок, для тех, кому нужна только видимость происходящего.

Ничего из этого не теория. Это тот же интерфейс, что уже приводит в действие cTrader Receiver и TradeLocker Bridge, и тот же интерфейс, под который сейчас разрабатывается новый приёмник для MatchTrader, MT4, DxTrade, NinjaTrader 8 и Tradovate.

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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
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Arinze Michael Ejike
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MT5 Candles
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