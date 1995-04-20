Solarwind No Repaint
- Индикаторы
- Arinze Michael Ejike
- Версия: 1.0
Solarwind No Repaint — это технический осциллятор, который применяет преобразование Фишера к нормализованным ценовым данным, создавая гистограммный индикатор для выявления потенциальных точек разворота рынка. Этот индикатор преобразует ценовые движения в нормальное распределение Гаусса, делая циклические паттерны и сдвиги импульса более заметными для трейдеров.
Принцип работы Индикатор обрабатывает ценовые данные через несколько вычислительных этапов:
- Анализ максимумов-минимумов: Вычисляет наивысший максимум и наинизший минимум за указанный период
- Нормализация цены: Берет среднюю точку диапазона максимум-минимум каждого бара и нормализует её относительно диапазона периода, масштабируя значения между -1 и +1
- Применение преобразования Фишера: Применяет математическую формулу преобразования Фишера 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) со сглаживанием
- Обработка трендовых сигналов: Генерирует направленные сигналы на основе изменений значений и пороговых значений импульса
Ключевые особенности
- Гистограммное отображение: Отображается как цветные столбцы в отдельном окне индикатора
- Трендовая раскраска: Зеленые столбцы для бычьего импульса, красные столбцы для медвежьего импульса
- Дизайн без перерисовки: Использует только завершенные бары для предотвращения изменения сигналов на текущем баре
- Адаптивная чувствительность: Настраиваемая пороговая система для фильтрации рыночного шума
- Устойчивость сигналов: Поддерживает направление тренда до значительного сдвига импульса
Параметры
- Период (Extperiod): Период ретроспективы для расчетов максимум-минимум (по умолчанию: 10)
- Чувствительность сигналов: Пороговое значение изменения для новых сигналов (по умолчанию: 0.05)
- Использовать завершенные бары: Предотвращает перерисовку, используя только законченные бары (по умолчанию: true)
- Использовать оповещения: Включает систему уведомлений об изменении сигналов (по умолчанию: false)
- Ширина гистограммы: Визуальная толщина столбцов гистограммы (по умолчанию: 2)
Торговые применения
- Оценка импульса: Определяет силу и направление ценового импульса
- Обнаружение разворотов: Помогает выявлять потенциальные изменения тренда через сдвиги импульса
- Подтверждение тренда: Подтверждает ценовое действие анализом импульса
- Циклический анализ: Эффективен для выявления циклического поведения рынка
- Тайминг входов: Обеспечивает специфическое направленное смещение по барам
Интерпретация
- Зеленые столбцы: Фаза бычьего импульса — предпочтение длинных позиций
- Красные столбцы: Фаза медвежьего импульса — предпочтение коротких позиций
- Нейтральные столбцы (бледные цвета): Слабый импульс — неопределенность тренда
- Нулевая линия: Опорная точка для изменений направления импульса
- Экстремальные значения: Показания за пределами ±2 могут сигнализировать о потенциальных разворотах (зависит от параметров)
Solarwind No Repaint работает оптимально на рынках с четким циклическим поведением и эффективно функционирует как фильтр импульса в сочетании с анализом ценового действия или другими техническими индикаторами для подтверждения сделок.