Kagi Indicator

Продвинутый индикатор Kagi с адаптацией ATR и умными оповещениями

Преобразуйте анализ цены с помощью профессионального индикатора Kagi, который фильтрует рыночный шум и выделяет реальные изменения тренда. Основанный на традиционных японских методах построения графиков с рисовых рынков 1870-х годов, этот инструмент фокусируется исключительно на значительных ценовых движениях, игнорируя временные колебания.

Основные функции:

Двойные методы разворота

  • Фиксированная Дельта: установите точный ценовой порог для определения разворота
  • На основе ATR: автоматическая адаптация к волатильности рынка с использованием среднего истинного диапазона (стандарт 14 периодов)
  • Переключайтесь между методами в зависимости от стиля торговли и рыночных условий

Визуальная четкость

  • Линии Ян (толстые, синие): бычий импульс - быки контролируют рынок
  • Линии Инь (тонкие, красные): медвежий импульс - медведи контролируют рынок
  • Настраиваемые цвета и ширина линий для оптимальной видимости графика
  • Автоматическая разметка уровней плеч (сопротивление) и талий (поддержка)

Комплексная система оповещений (7 сигнальных правил Kagi)

  1. Переходы Ян/Инь: мгновенные оповещения при изменении направления тренда
  2. Формирование плеча: оповещения о медвежьих точках разворота на вершинах
  3. Формирование талии: оповещения о бычьих точках разворота на основаниях
  4. Множественные плечи: обнаруживает сильные медвежьи тренды с последовательными падающими вершинами
  5. Множественные талии: определяет сильные бычьи тренды с последовательными растущими основаниями
  6. Многоуровневые прорывы: оповещения о внезапных вертикальных скачках цены
  7. Анализ силы тренда: отслеживает длину линий для измерения интенсивности импульса

Индивидуальное управление оповещениями

  • Включение или отключение конкретных типов оповещений
  • Настройка количества последовательных сигналов для подтверждения тренда (по умолчанию: 3)
  • Все оповещения включают точные ценовые уровни и четкие направленные сигналы
  • Уведомления о возможностях LONG/SHORT

Технические характеристики

  • Работает на всех таймфреймах (M1 - MN)
  • Подходит для всех рынков: Форекс, акции, товары, индексы, криптовалюты
  • Максимум исторических баров: 1000 (настраивается)
  • Без перерисовки - расчеты на основе закрытых баров
  • Эффективное использование памяти с автоматической очисткой объектов

Торговые применения

  • Определение тренда: толстые линии подтверждают сильные тренды, тонкие сигнализируют о слабости
  • Поддержка/Сопротивление: плечи и талии отмечают ключевые ценовые уровни
  • Снижение шума: только значимые движения вызывают изменения графика
  • Торговля прорывами: многоуровневые оповещения ловят взрывные ценовые движения
  • Определение диапазона: частые развороты указывают на периоды консолидации

Рекомендации по управлению рисками

  • Используйте стоп-лоссы на предыдущих уровнях плеч/талий
  • Комбинируйте с анализом объема для подтверждения
  • Настраивайте порог разворота в зависимости от волатильности актива
  • Тестируйте различные настройки на исторических данных перед реальной торговлей
  • Учитывайте рыночные условия: трендовые или боковые

Рекомендуемые настройки

  • Внутридневная торговля: метод ATR с множителем 1.0-2.0
  • Свинг-трейдинг: метод ATR с множителем 2.0-3.0 или фиксированная Дельта 30-100 пунктов
  • Скальпинг: фиксированная Дельта 5-15 пунктов (высокочастотные сигналы)
  • Позиционная торговля: метод ATR с множителем 3.0+ или фиксированная Дельта 100+ пунктов

Этот индикатор дополняет традиционный анализ свечей, устраняя временной шум и фокусируясь на чистом ценовом действии. Лучшие результаты достигаются в сочетании с правильным управлением рисками, расчетом позиции и пониманием рыночного контекста.

Примечание: прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Всегда применяйте правильное управление рисками и тщательно тестируйте стратегии перед реальной торговлей.


