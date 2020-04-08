Kagi Indicator
- Индикаторы
- Arinze Michael Ejike
- Версия: 2.222
- Активации: 5
Продвинутый индикатор Kagi с адаптацией ATR и умными оповещениями
Преобразуйте анализ цены с помощью профессионального индикатора Kagi, который фильтрует рыночный шум и выделяет реальные изменения тренда. Основанный на традиционных японских методах построения графиков с рисовых рынков 1870-х годов, этот инструмент фокусируется исключительно на значительных ценовых движениях, игнорируя временные колебания.
Основные функции:
Двойные методы разворота
- Фиксированная Дельта: установите точный ценовой порог для определения разворота
- На основе ATR: автоматическая адаптация к волатильности рынка с использованием среднего истинного диапазона (стандарт 14 периодов)
- Переключайтесь между методами в зависимости от стиля торговли и рыночных условий
Визуальная четкость
- Линии Ян (толстые, синие): бычий импульс - быки контролируют рынок
- Линии Инь (тонкие, красные): медвежий импульс - медведи контролируют рынок
- Настраиваемые цвета и ширина линий для оптимальной видимости графика
- Автоматическая разметка уровней плеч (сопротивление) и талий (поддержка)
Комплексная система оповещений (7 сигнальных правил Kagi)
- Переходы Ян/Инь: мгновенные оповещения при изменении направления тренда
- Формирование плеча: оповещения о медвежьих точках разворота на вершинах
- Формирование талии: оповещения о бычьих точках разворота на основаниях
- Множественные плечи: обнаруживает сильные медвежьи тренды с последовательными падающими вершинами
- Множественные талии: определяет сильные бычьи тренды с последовательными растущими основаниями
- Многоуровневые прорывы: оповещения о внезапных вертикальных скачках цены
- Анализ силы тренда: отслеживает длину линий для измерения интенсивности импульса
Индивидуальное управление оповещениями
- Включение или отключение конкретных типов оповещений
- Настройка количества последовательных сигналов для подтверждения тренда (по умолчанию: 3)
- Все оповещения включают точные ценовые уровни и четкие направленные сигналы
- Уведомления о возможностях LONG/SHORT
Технические характеристики
- Работает на всех таймфреймах (M1 - MN)
- Подходит для всех рынков: Форекс, акции, товары, индексы, криптовалюты
- Максимум исторических баров: 1000 (настраивается)
- Без перерисовки - расчеты на основе закрытых баров
- Эффективное использование памяти с автоматической очисткой объектов
Торговые применения
- Определение тренда: толстые линии подтверждают сильные тренды, тонкие сигнализируют о слабости
- Поддержка/Сопротивление: плечи и талии отмечают ключевые ценовые уровни
- Снижение шума: только значимые движения вызывают изменения графика
- Торговля прорывами: многоуровневые оповещения ловят взрывные ценовые движения
- Определение диапазона: частые развороты указывают на периоды консолидации
Рекомендации по управлению рисками
- Используйте стоп-лоссы на предыдущих уровнях плеч/талий
- Комбинируйте с анализом объема для подтверждения
- Настраивайте порог разворота в зависимости от волатильности актива
- Тестируйте различные настройки на исторических данных перед реальной торговлей
- Учитывайте рыночные условия: трендовые или боковые
Рекомендуемые настройки
- Внутридневная торговля: метод ATR с множителем 1.0-2.0
- Свинг-трейдинг: метод ATR с множителем 2.0-3.0 или фиксированная Дельта 30-100 пунктов
- Скальпинг: фиксированная Дельта 5-15 пунктов (высокочастотные сигналы)
- Позиционная торговля: метод ATR с множителем 3.0+ или фиксированная Дельта 100+ пунктов
Этот индикатор дополняет традиционный анализ свечей, устраняя временной шум и фокусируясь на чистом ценовом действии. Лучшие результаты достигаются в сочетании с правильным управлением рисками, расчетом позиции и пониманием рыночного контекста.
Примечание: прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Всегда применяйте правильное управление рисками и тщательно тестируйте стратегии перед реальной торговлей.