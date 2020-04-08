Kagi Indicator

Продвинутый индикатор Kagi с адаптацией ATR и умными оповещениями

Преобразуйте анализ цены с помощью профессионального индикатора Kagi, который фильтрует рыночный шум и выделяет реальные изменения тренда. Основанный на традиционных японских методах построения графиков с рисовых рынков 1870-х годов, этот инструмент фокусируется исключительно на значительных ценовых движениях, игнорируя временные колебания.

Основные функции:

Двойные методы разворота

Фиксированная Дельта: установите точный ценовой порог для определения разворота

На основе ATR: автоматическая адаптация к волатильности рынка с использованием среднего истинного диапазона (стандарт 14 периодов)

Переключайтесь между методами в зависимости от стиля торговли и рыночных условий

Визуальная четкость

Линии Ян (толстые, синие): бычий импульс - быки контролируют рынок

Линии Инь (тонкие, красные): медвежий импульс - медведи контролируют рынок

Настраиваемые цвета и ширина линий для оптимальной видимости графика

Автоматическая разметка уровней плеч (сопротивление) и талий (поддержка)

Комплексная система оповещений (7 сигнальных правил Kagi)

Переходы Ян/Инь: мгновенные оповещения при изменении направления тренда Формирование плеча: оповещения о медвежьих точках разворота на вершинах Формирование талии: оповещения о бычьих точках разворота на основаниях Множественные плечи: обнаруживает сильные медвежьи тренды с последовательными падающими вершинами Множественные талии: определяет сильные бычьи тренды с последовательными растущими основаниями Многоуровневые прорывы: оповещения о внезапных вертикальных скачках цены Анализ силы тренда: отслеживает длину линий для измерения интенсивности импульса

Индивидуальное управление оповещениями

Включение или отключение конкретных типов оповещений

Настройка количества последовательных сигналов для подтверждения тренда (по умолчанию: 3)

Все оповещения включают точные ценовые уровни и четкие направленные сигналы

Уведомления о возможностях LONG/SHORT

Технические характеристики

Работает на всех таймфреймах (M1 - MN)

Подходит для всех рынков: Форекс, акции, товары, индексы, криптовалюты

Максимум исторических баров: 1000 (настраивается)

Без перерисовки - расчеты на основе закрытых баров

Эффективное использование памяти с автоматической очисткой объектов

Торговые применения

Определение тренда: толстые линии подтверждают сильные тренды, тонкие сигнализируют о слабости

Поддержка/Сопротивление: плечи и талии отмечают ключевые ценовые уровни

Снижение шума: только значимые движения вызывают изменения графика

Торговля прорывами: многоуровневые оповещения ловят взрывные ценовые движения

Определение диапазона: частые развороты указывают на периоды консолидации

Рекомендации по управлению рисками

Используйте стоп-лоссы на предыдущих уровнях плеч/талий

Комбинируйте с анализом объема для подтверждения

Настраивайте порог разворота в зависимости от волатильности актива

Тестируйте различные настройки на исторических данных перед реальной торговлей

Учитывайте рыночные условия: трендовые или боковые

Рекомендуемые настройки

Внутридневная торговля: метод ATR с множителем 1.0-2.0

Свинг-трейдинг: метод ATR с множителем 2.0-3.0 или фиксированная Дельта 30-100 пунктов

Скальпинг: фиксированная Дельта 5-15 пунктов (высокочастотные сигналы)

Позиционная торговля: метод ATR с множителем 3.0+ или фиксированная Дельта 100+ пунктов

Этот индикатор дополняет традиционный анализ свечей, устраняя временной шум и фокусируясь на чистом ценовом действии. Лучшие результаты достигаются в сочетании с правильным управлением рисками, расчетом позиции и пониманием рыночного контекста.

Примечание: прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Всегда применяйте правильное управление рисками и тщательно тестируйте стратегии перед реальной торговлей.