FNCD Indicator

Other profitable programs https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller
Индикатор FNCD представляет собой продвинутый инструмент технического анализа, который объединяет преобразование Фишера со статистической нормализацией цен для создания сложного осциллятора. Основа начинается с Z-оценки нормализации, где ценовые данные стандартизируются путем вычисления того, на сколько стандартных отклонений текущая цена отстоит от своего скользящего среднего за определенный период. Этот процесс нормализации преобразует необработанные ценовые движения в стандартизированные единицы, что облегчает выявление экстремальных отклонений независимо от уровня цены инструмента. Преобразование Фишера затем конвертирует эти нормализованные значения в ограниченный осциллятор, который колеблется вокруг нуля, при этом экстремальные показания указывают на потенциальные зоны разворота. К преобразованным значениям Фишера применяются две экспоненциальные скользящие средние - быстрая EMA и медленная EMA - создавая двухлинейную систему, похожую на MACD, но с улучшенными статистическими свойствами. Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх, генерируются бычьи сигналы, а медвежьи сигналы возникают, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз.
Рекомендуем также
ChopEx
Joshua Iyanuoluw Adedeji
Индикаторы
The Chop Exploder indicator is a custom indicator that has a long run, tight chop, short chop, and band colour. This indicator has MT4 alert notification,mobile notification, and email notification. The default indexing of all arrays and indicator buffers is left to right. The index of the first element is always equal to zero. Thus, the very first element of an array or indicator buffer with index 0 is by default on the extreme left position, while the last element is on the extreme right posit
Elliots Triangle
Stephen Reynolds
Индикаторы
Elliot's Triangle is taken from 1 of the 13 patterns within the Elliot Wave Theory that says social or crowd behaviour tends to reverse in recognisable patterns and of which they reveal a structural pattern that appears in nature, as well as the mass psychology of trading participants. From this, he has devised various identifiable patterns that appear in market prices. One of these is what I have named Elliot's Triangle. This triangular pattern appears to reflect a balance of forces, causing
FREE
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Stepping-GBPUSD - работает в полностью автоматическом режиме! Не нужно никаких настроек, можете использовать настройки по умолчанию. Эксперт работает как скальпель при резких движениях цены.  Бот прошел тестирование на реальных тиковых данных с реальным спредом за 19-летний период с 2004 по 2023 год (именно столько тиковой истории доступно на серверах швейцарских брокеров). Он также прошел тест устойчивости Монте-Карло с использованием 5000 циклов моделирования случайной генерации сделок, а та
MetaCOT 2 Netto Position COT MT4
Vasiliy Sokolov
1 (1)
Индикаторы
MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит, для анализа отчетов американской комиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров. Индикатор чистых позиций участников рынка, показывает разницу между длинными и коротк
MetaCOT 2 Absolute Position COT MT4
Vasiliy Sokolov
1 (1)
Индикаторы
MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит, для анализа отчетов американской коммиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров. Индикатор абсолютных позиций показывает динамику открытых позиций либо количество тр
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Эксперты
Свойства стратегии Обработка добавочных сигналов входа  AI обучение по истории Поведение следующего сигнала в том же направлении - добавляет к выигрышной позиции Поведение сигнала в следующем противоположном направлении - Уменьшает позицию Объем торговли  по умолчанию Процент торговли на вашем счете. Значения в процентах показывают, какая часть средств на счете используется для покрытия необходимой маржи. Максимальное количество открытых лотов - 20 Количество входных лотов для новой позиции -
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Индикаторы
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Delta (ReboltDelta) indicates the probable price change that will occur in the target chart based on changes in the source chart. ReboltDelta is designed for use in cooperation with Rebolt Probability. La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro gráfico. Rebolt Delta (ReboltDelta) indica
Cool volumes
Yerzhan Satov
Индикаторы
Стрелочный индикатор "Cool volumes" создан на основе тиковых объемов на Мт4. Индикатор сам отслеживает в определенный промежуток времени (выбор таймфрейма) количество объемов на покупку или продажу. И когда происходит аномальное превышение объемов продавцов или покупателей он и выдает сигнал на продажу или покупку. В нижнем окне рисуются цветные гистограммы, где зеленый цвет показывает преобладание в данный момент покупателей, что означает потенциальный немедленный разворот на повышение в данном
ZigZag Price Movement Patterns
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор ищет подобную ценовую структуру, сравнивая с последней ценовой структурой. Размер паттерна (грубо говоря количество переломов зигзага) настраивается (всегда меньше на 1, чем введено - нулевой перелом не считается). Все найденные совпадения отмечаются прямоугольником. Так же к паттернам существует быстрая навигация с помощью кнопочек "Next patt" и "Prev patt". В индикатор вшиты два индикатора типа ЗигЗа г : стандартный зигзаг и пользовательский , моей разработки. Параметры настройки ста
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Индикаторы
Smart Reversal Signal  - это профессиональный индикатор для платформы MT4, разработанный группой профессиональных трейдеров. Этот индикатор подойдет для работы на Forex и на бинарных опционах. Приобретая данный индикатор вы получаете: Отличные сигналы индикатора. Бесплатную поддержку по продукту. Регулярные обновления. Возможность получать сигналы различными способами: алерт, на телефон, по почте. Можно использовать на любом финансовом инструменте(Forex, CFD, опционы) и периоде. Параметры ин
Time Scalper
Sabil Yudifera
Эксперты
Time Scalper – мультивалютный советник, работающий на разных символах на таймфрейме M1. Советник не использует в торговле высокорискованных торговых стратегий наподобие Мартингейла. Советник работает с использованием стоп-лосса, пробоев, откатов, тейк-профита, далее по трейлинг-стопу с технологией нейронных сетей, вычисляется по последним ценам каждую минуту, а не каждый тик. Это было сделано для того, чтобы не пришлось беспокоиться о результатах тестирования на истории. Клиентам Напишите автор
Forex Relative Performance
Rabia Moufid
Индикаторы
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term) For demo testing please use MT5 version, because MT4 does not support Multicurrency Testing https://www.mql5.com/en/market/product/
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Индикаторы
ето индикатор для торговли на рынке forex и бинарных опционахето трендовый инструмент с помощю которого вы може брать егог большую чястю когда появляетса первый сигнал нужно открывать сделку в указаном направлении stop loss устанавливаем над стрелкой если сигнал на понижение или под стрелкой если сигнал на покупку при появлении сигналов в туже сторону куда открыта сделка можно заключать дополнительные ордера stop loss  устанавливаем так же торгуем без take profit закрывать сделку нужно при появл
GeoWprPro
Georgij Komarov
Индикаторы
WPR по Профилю, или WPR для Профессионалов Индикатор Geo_WprPro - один из серии знаменитых индикаторов по профилю валюты - осуществляет одновременное отображение в матричном виде состояния двух индикаторов WPR с разными параметрами на всех таймфреймах на нескольких валютных парах, образующих профиль валюты. Как следует из описания, " Индикатор WPR является опережающим индикатором, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Индикаторы
Ключевые ценовые индикаторы зоны спроса и предложения фон Система автоматически ищет области спроса и предложения на К-линии и рисует ключевые ценовые линии в режиме реального времени. Трейдеры могут торговать, основываясь на ценовых торговых линиях. Основные характеристики Система автоматически ищет области спроса и предложения на К-линии. Система также будет рисовать ключевые ценовые линии в режиме реального времени, и трейдеры смогут торговать на основе ценовых торговых линий. Поэтому трейде
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Индикаторы
Индикатор BarsOldTimeFrame предназначен для анализа процесса формирования баров на старшем таймфрейме, проецируя с него бары на текущий таймфрейм. Индикатор отрисовывает бары старшего таймфрейма на текущем графике в виде прямоугольников в которых тело свечи старшего таймфрейма закрашено, тени прозрачные. В настойках выбирается старший таймфрейм и цвета заливки для тел бычьих и медвежьих баров. 
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
Индикаторы
MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит для анализа отчетов американской комиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров. Данные индикаторы, относящиеся к фундаментальному анализу, также можно использовать ка
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Индикаторы
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
REX complete 3in1
Christophe Godart
Индикаторы
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
Simple Elliot Continuation or Reversal
Mohamed yehia Osman
5 (1)
Индикаторы
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Эксперты
Apex Pro Первое Издание Безопасный, стабильный и умный рост для небольших счетов Краткий обзор Создан для небольших депозитов (начиная от $30) Быстрый и безопасный рост – без слива счета ️ Пошаговая настройка – подходит даже новичкам Оптимизирован под XAUUSD (Золото), таймфрейм 5 минут Протестируй перед покупкой – доступна демо-версия Идеален для трейдеров с маленькими счетами, которые хотят стабильного роста без риска полного слива. Моя История — От Потерь к Цели Вы т
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Эксперты
Initial capital of 500 for gold trading. Adopted the scalp strategy and martingale, only need to earn 1 dollar, no need set time and parameters, it can be used directly, backtested in 2024 and 2025 with a return of more than 300% relatively stable, low risk, principal doubling can be operated in parts, open multiple accounts, and compound interest continuously. Any questions can be contacted. Wishing everyone prosperity
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Эксперты
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
AV Monitor
Anja Vivia Vogel
Индикаторы
"AV Monitor" is an indicator for MetaTrader 4, which alowes a history analysis of the closed orders. It helps to achieve a quick visual analysis of your own trading or different expert advisors among themselves. Compare and analyze your expert advisors: Which one is the best? I use an "AV Monitor MT5" indicator per running expert advisor chart to track its performance split into long & short, as well as an index chart e.g. DOW with this indicator and the setting "Show Balance & Equity" to track
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия торгового эксперта основана на опережающем прогнозировании наиболее вероятного ценового движения. Методом определения этого движения является вычисление и соотношение таких факторов как: краткосрочные свечные модели OHLC, направление микротренда, скорость изменения цены. Одновременно может быть открыта только 1 сделка на одном торговом инструменте. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Опасные методы торговли не используются. Советник имеет минимальные настройки, что
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
Другие продукты этого автора
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор Давления Покупателей-Продавцов отображает рыночные настроения на множественных таймфреймах от M1 до D1. Он вычисляет проценты давления покупок и продаж, используя анализ импульса скользящих средних за настраиваемый период. Визуальная панель показывает полосы прогресса с силой покупателей в бирюзовом и доминированием продавцов в красном цвете, наряду с процентными значениями когда значимо. Каждый таймфрейм включает измерение силы тренда ADX с направленными индикаторами, показывающими во
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор High Low Cloud Trend представляет собой инструмент технического анализа на основе каналов, который определяет направление тренда и возможности возврата к среднему через адаптивные ценовые границы. Система работает путем вычисления максимального максимума и минимального минимума за указанный период ретроспективы, создавая внешние границы канала, определяющие общий ценовой диапазон. Вторичный внутренний канал использует более короткий период (четверть основного периода) для захвата более
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Magic Trend Candle - Сложная система подтверждения тренда, которая сочетает полосы волатильности SuperTrend с фильтрами импульса RSI и тренда MACD для выявления торговых возможностей с высокой вероятностью. Индикатор перекрашивает свечи на основе тройного подтверждения - зеленые свечи появляются, когда SuperTrend бычий И RSI выше 50 И MACD положительный, в то время как красные свечи требуют одновременного подтверждения всех трех медвежьих сигналов. Логика сигналов - Система использует полосы Sup
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Осциллятор Эллиотта - Инструмент анализа импульса, который обнаруживает разворот тренда через паттерны схождения скользящих средних. Индикатор отображает синие гистограммы для бычьего импульса и красные гистограммы для медвежьих условий, автоматически строя линии тренда между значимыми пиками и впадинами. Система Оповещений : Выберите между двумя режимами - Оповещения Текущего Бара (alertsOnCurrent = true) срабатывают немедленно на развивающихся барах, но могут перерисовываться, в то время как П
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Solarwind No Repaint — это технический осциллятор, который применяет преобразование Фишера к нормализованным ценовым данным, создавая гистограммный индикатор для выявления потенциальных точек разворота рынка. Этот индикатор преобразует ценовые движения в нормальное распределение Гаусса, делая циклические паттерны и сдвиги импульса более заметными для трейдеров. Принцип работы Индикатор обрабатывает ценовые данные через несколько вычислительных этапов: Анализ максимумов-минимумов : Вычисляет наив
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Индикаторы
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Индикатор FNCD представляет собой продвинутый инструмент технического анализа, который объединяет преобразование Фишера со статистической нормализацией цен для создания сложного осциллятора. Основа начинается с Z-оценки нормализации, где ценовые данные стандартизируются путем вычисления того, на сколько стандартных отклонений текущая цена отстоит от своего скользящего среднего за определенный период. Этот процесс нормализац
FREE
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Solarwind No Repaint — это технический осциллятор, который применяет преобразование Фишера к нормализованным ценовым данным, создавая гистограммный индикатор для выявления потенциальных точек разворота рынка. Этот индикатор преобразует ценовые движения в нормальное распределение Гаусса, делая циклические паттерны и сдвиги импульса более заметными для трейдеров. Принцип работы Индикатор обрабатывает ценовые данные через неско
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор MOON SNIPER - это инструмент обнаружения пробоев, который сочетает анализ ценового действия с математикой Гауссова распределения для идентификации высоковероятных точек входа в торговле на форекс. Основной Механизм: Индикатор рассчитывает уровни поддержки и сопротивления, используя статистическое распределение цен, а не традиционные опорные точки. Он применяет принципы Гауссова распределения для определения того, где цена наиболее вероятно найдет равновесие и где могут произойти значи
Bandana
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Три отдельные системы полос RSI отображаются одновременно на вашем графике для комплексного анализа рынка. Каждая система рассчитывает уровни поддержки и сопротивления на основе значений RSI с настраиваемыми периодами и пороговыми значениями. Индикатор предоставляет визуальные торговые сигналы через стрелочные маркеры при прорыве цены через рассчитанные полосы. Длинные сигналы появляются когда цена поднимается выше нижней полосы после нахождения ниже неё, а короткие сигналы активируются когда це
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Ashod Scalper - Стратегия  Oscillator of a Moving Average MACD Индикатор рассчитывает MACD на основе значений осциллятора Oscillator of a Moving Average для определения точных точек входа для скальпинга. Система обнаруживает изменения импульса при пересечении быстрой экспоненциальной скользящей средней с медленной, затем фильтрует эти сигналы через вторичное сглаживание сигнальной линией. Стрелки появляются на графике в момент пересечения: зелёные стрелки отмечают длинные входы под свечами, крас
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Продвинутый индикатор Kagi с адаптацией ATR и умными оповещениями Преобразуйте анализ цены с помощью профессионального индикатора Kagi, который фильтрует рыночный шум и выделяет реальные изменения тренда. Основанный на традиционных японских методах построения графиков с рисовых рынков 1870-х годов, этот инструмент фокусируется исключительно на значительных ценовых движениях, игнорируя временные колебания. Основные функции: Двойные методы разворота Фиксированная Дельта: установите точный ценовой
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор Linear Regression Volume Profile объединяет анализ линейной регрессии с профилированием распределения объема для создания усовершенствованного инструмента визуализации рыночной структуры. Основа начинается с расчета линейной регрессии по заданному количеству исторических баров, вычисляя значения наклона и точки пересечения с осью Y, которые определяют траекторию линии тренда через ценовое действие. Эта линия регрессии служит центральной осью, вокруг которой анализируется распределение
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Индикаторы
Индикатор Fair Value Gap Индикатор определяет дисбалансы цены на трёх свечах, где диапазон средней свечи не перекрывается соседними. Эти разрывы показывают временные нарушения потока ордеров из-за резкого давления покупателей или продавцов в волатильные периоды. Фильтр по объёму Фильтр объёма гарантирует, что разрывы появляются только при значимой торговой активности. Бычьи разрывы требуют положительного направления свечи (закрытие выше открытия), медвежьи - отрицательного (закрытие ниже открыти
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Утилиты
Описание Инструмента Комплексный торговый помощник, который предоставляет полный контроль. Инструмент оптимизирует исполнение ордеров и управление позициями, предлагая интеллектуальную поддержку через нескольких провайдеров AI. TRADE - Открывайте длинные и короткие позиции с возможностью хеджирования. Настраивайте уровни стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) с точностью. Размещайте отложенные ордера и управляйте объемом. Интерфейс поддерживает режимы MARKET и HEDGE с настраиваемыми параметрами SL/T
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв