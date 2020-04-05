FJ Universe M Printer

FJUNIVERSE M. PRINTER EA - Высокоплечевой DCA-Recovery Expert Advisor для MT5 (M1-скальпер)

FJUNIVERSE M. PRINTER - это полностью автоматизированный высокоплечевой, высокочастотный DCA-Recovery Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для сильно трендовых рынков на таймфрейме M1 (одна минута). EA использует сеточный движок масштабирования в сочетании с модулем восстановления, управляемым эквити, чтобы продавить активную позицию вместе с движением рынка, а затем закрыть каждый открытый ордер в момент, когда эквити счёта превышает предустановленный уровень безопасности. Если вы торговали волатильными инструментами, такими как XAUUSD (Золото), BTCUSD, US30, NAS100, GER40, или любыми форекс-парами с высоким импульсом на пропфирменном счёте или реальном счёте с высоким плечом, этот EA был построен именно для такой среды.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ - ЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ: Этот Expert Advisor использует восстановление лота в стиле мартингейла, усреднение стоимости (DCA) и высокое плечо. Эти техники по своей природе сопряжены с высоким риском. EA может полностью ликвидировать ваш торговый счёт во время длительного отката, флеш-краша, новостного спайка или сессии, где тренд не разворачивается в вашу пользу до того, как ваша маржа истощится. Прошлые результаты бэктестов, историческая доходность и симулированные кривые эквити не предсказывают будущих результатов. Всегда сначала проводите форвард-тест на демо-счёте, всегда выполняйте полный out-of-sample бэктест и никогда не используйте деньги, потерю которых вы не можете себе позволить. Также ознакомьтесь с разделом "Изоляция счёта" ниже - этот EA мониторит весь баланс и эквити вашего счёта, поэтому он должен работать один на выделенном счёте.

Для Кого Этот EA

  • Трейдеры, управляющие выделенным брокерским счётом с высоким плечом (1:500, 1:1000, 1:2000 или выше), желающие полностью автоматический скальпинг-движок на M1
  • Участники пропфирм-челленджей, ищущие агрессивный движок первой фазы для сильно трендовых дней (со строгим kill switch и остановкой "Последний Цикл")
  • Трейдеры сообщества FJUNIVERSE, уже использующие другие EA FJU на отдельных счетах
  • Пользователи, желающие прозрачный, полностью настраиваемый EA с живым Discord- и Telegram-репортингом из коробки
  • Операторы, понимающие, что мартингейл и DCA-восстановление сопряжены с высоким риском, и принимающие слив счёта как возможный результат

Для Кого Этот EA НЕ Подходит

  • Трейдеры с единственным маленьким счётом, который они не могут позволить себе потерять
  • Пользователи, желающие совмещать несколько EA на одном счёте - этот EA мониторит баланс и эквити глобально и будет закрывать чужие позиции
  • Долгосрочные, низкорисковые, buy-and-hold инвесторы
  • Трейдеры на низкоплечевых регулируемых счетах (1:30), где сетка не может правильно развернуться
  • Тот, кто ожидает систему "настроил и забыл" с гарантированной прибылью - такого в трейдинге не существует

Основная Концепция - Как Работает M. Printer

На каждом новом M1-баре EA оценивает рынок и размещает LONG-ордер и/или SHORT-ордер на основе простого детерминистического правила расстояния. Каждый новый ордер в данном направлении размещается только если цена отошла на дополнительный настраиваемый процент ( percentDistance ) от первой цены открытия в этом направлении. Другими словами, EA масштабируется в позицию по мере того, как тренд продолжает давить - это классическая структура DCA (Dollar Cost Averaging), используемая сеточными и мартингейл-скальперами.

Каждая отдельная сделка имеет свой фиксированный take-profit ( PRINT_TP_PERC , по умолчанию 0.5%) и stop-loss ( PRINT_SL_PERC , по умолчанию 5%). Поскольку take-profit мал относительно stop-loss, EA полагается на высокую частоту торговли, устойчивость тренда и Auto Lot Recovery, чтобы капитализировать и восстановить просадку. Когда достигается уровень безопасности Equity Manager, все открытые сделки закрываются одновременно, и цикл восстановления перезапускается.

Ключевые Возможности

  • Высокочастотный движок масштабирования M1 - одна оценка на бар, рассчитан на одноминутный таймфрейм
  • Двунаправленная сетка - одновременные LONG- и SHORT-лестницы, настраиваемый направленный фильтр (BOTH / LONG ONLY / SHORT ONLY)
  • Модуль Dollar Cost Averaging (DCA) - автоматически обновляет take-profit по всей открытой корзине
  • Auto Lot Recovery: FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN (восстановление от живой просадки эквити-против-баланса)
  • Equity Manager Kill Switch - закрывает все позиции, когда эквити превышает баланс на половину TP Percent, затем перезапускает расчёт размера лота с нуля
  • Авто-стоп по целевому эквити - опциональная жёсткая цель по эквити, полностью останавливающая EA и удаляющая его с графика
  • Режим Последнего Цикла - завершает открытую корзину, затем не открывает новых сделок (идеально для выходных, новостных событий или подготовки к выплате пропфирмы)
  • Четыре режима расчёта лота - фиксированный LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY
  • Автоопределение Fill Policy брокера - FOK, IOC или RETURN выбираются автоматически.
  • Живой Discord- и Telegram-репортинг - каждый ордер, каждое закрытие, каждое эквити-событие транслируется в ваш webhook или бот
  • Кастомный брендинг - добавьте свою ссылку и никнейм к каждому Discord-сообщению с результатом (идеально для продавцов сигналов и сообществ)
  • Полная изоляция Magic Number на уровне каждой сделки (Magic по умолчанию 260418 )
  • Очередь доставки сообщений с обнаружением дубликатов, чтобы никогда не спамить ваш Discord-канал

Рекомендуемые Рынки и Символы

Этот EA - трендовый DCA-скальпер. Лучше всего работает на инструментах с сильным внутридневным направленным движением и глубокой ликвидностью. Исторически наблюдаемые кандидаты включают:

  • XAUUSD (Золото) - крупные направленные движения на M1, узкие спреды у большинства брокеров, идеальный символ для высокоплечевого масштабирования
  • Основные индексы - US30 (Dow Jones), US100 / NAS100 (Nasdaq), GER40 (DAX), SPX500 (S&P 500)
  • BTCUSD, ETHUSD у крипто-дружественных MT5-брокеров
  • Основные трендовые форекс-пары - кроссы XXXJPY во время наложения Токио/Лондон, GBPUSD в новостные дни
  • WTI / USOIL во время публикаций запасов

Всегда начинайте с 10-летнего тик-data бэктеста, а затем минимум 3-месячного форвард-демо-прогона перед тем, как использовать реальные деньги. Каждый брокер, символ и настройка плеча ведут себя по-разному. Не предполагайте, что EA будет работать в вашей конфигурации так же, как у продавца или на счёте другого пользователя.

Рекомендуемый Таймфрейм

M1 (одна минута) - предполагаемый таймфрейм. Вся логика расстояния между барами, DCA-каденция и математика восстановления построены вокруг быстрой M1-оценки. Более высокие таймфреймы резко снижают частоту торговли и ломают логику капитализации. 

Изоляция Счёта - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Этот EA мониторит весь баланс и эквити вашего торгового счёта на каждом тике. Equity Manager закроет любую открытую позицию, как только эквити поднимется выше рассчитанного уровня безопасности, а модуль Auto Lot Recovery читает просадку из ACCOUNT_BALANCE - ACCOUNT_EQUITY . Если вы запускаете другой EA, ручную сделку или копирование сигналов на том же счёте, эти позиции будут затронуты, закрыты или исказят математику восстановления M. Printer.

Используйте выделенный счёт для этого EA. Никаких других EA, никаких ручных сделок, никакого копирования сигналов - этот EA работает один.

Рекомендуемая Среда Брокера

  • Плечо: минимум 1:500; рекомендуется 1:1000 или 1:2000, чтобы сетка могла развернуться без раннего margin call
  • Спред: как можно уже - предпочтительны Raw- или ECN-счета; широкие фиксированные спреды съедают TP 0.5%
  • Исполнение: быстрое VPS-исполнение (менее 50 мс пинга), поддерживаемая брокером FOK- или IOC-fill policy
  • Модель комиссии: брокеры с низкой комиссией за лот настоятельно предпочтительны, поскольку этот EA - высокочастотный скальпер
  • Без ограничений на хеджирование: EA открывает LONG и SHORT одновременно и требует hedging-счёт
  • Stop level: низкий или нулевой stop level, чтобы TP 0.5% не блокировался

Входные Параметры Expert Advisor - Полный Справочник

PRINT STRATEGY SETTINGS

Параметр По умолчанию Описание
PRINT_TP_PERC 0.5 Дистанция take-profit в процентах от цены входа, применяется на каждую отдельную сделку. Малое значение by design - EA полагается на высокую частоту и капитализацию восстановления, а не на R:R отдельной сделки.
PRINT_SL_PERC 5 Дистанция stop-loss в процентах от цены входа, применяется на каждую отдельную сделку. Больше чем TP, потому что сетка ожидает откатов внутри трендового движения.
useSecurityStopLoss true Активирует жёсткий stop-loss на отдельную сделку, чтобы ни один индивидуальный ордер не мог уйти за среднюю цену на  PRINT_SL_PERC .
percentDistance 0.05 Минимальная дистанция (в процентах от последней цены открытия, масштабируется по количеству открытых сонаправленных ордеров), которую цена должна пройти до того, как будет разрешён новый сонаправленный ордер. Это контролирует, насколько плотна или широка ваша сетка.
costOfSingleOrder 10 Базовая стоимость одного ордера - интерпретируется как LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE или PERCENT_OF_EQUITY в зависимости от costFormat .
costFormat PERCENT_OF_BALANCE Как интерпретируется базовый размер ордера: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE или PERCENT_OF_EQUITY.

MANIPULATION DURING TRADING

Параметр По умолчанию Описание
additionalPercentageToRecovery 10 Дополнительный процент, добавляемый к цели восстановления потерь, когда Auto Lot Recovery активен. Большие значения восстанавливаются быстрее, но также быстрее масштабируются вверх. Обращаться с осторожностью.
closeAllTradesOnEquityHigherThen 0.0 Жёсткая цель по эквити (в валюте счёта). Когда эквити превышает этот уровень, EA закрывает все позиции и удаляется с графика. Установите 0 для отключения. Пример: если вы начинаете с 1000 USD и устанавливаете это на 1200, EA остановится на +20%.
lastCycleOfPRINT false При установке в true EA завершает текущую открытую корзину, блокирует все новые входы и автоматически удаляется, как только flat. Можно использовать перед новостными событиями, выходными или периодами выплат пропфирмы.

EA GENERAL SETTINGS

Параметр По умолчанию Описание
orderComment FJUNIVERSE | PRINT | TRADE Комментарий, прикрепляемый к каждому ордеру, для удобства фильтрации истории сделок.
magicNumber 260418 Уникальный Magic Number, чтобы EA управлял только своими сделками. Измените, если запускаете несколько копий на разных символах.
useFillingPolicy true Автоматический выбор предпочитаемой брокером fill policy (FOK, IOC, RETURN). Отключайте только если ваш брокер отклоняет ордера при автоопределении.

BRANDING AND REPORTING (OPTIONAL)

Параметр По умолчанию Описание
brandLinkName (пусто) Отображаемое имя для ссылки, прикрепляемой к каждому Discord-эмбеду результата.
brandLinkURL (пусто) URL, прикрепляемый к каждому Discord-эмбеду результата - идеально для сигнальных сообществ и реселлеров EA.
discordNickName ANONYMOUS Никнейм, появляющийся в каждом Discord-отчёте.
discordWebhookLogs (пусто) Discord webhook для технических логов и событий ордеров.
discordWebhookResults (пусто) Discord webhook для карточек результатов закрытых сделок.
telegramNickName ANONYMOUS Отображаемое имя Telegram для сообщений с результатами.
telegramBotToken (пусто) Токен Telegram-бота для живого репортинга. Получите его у BotFather.
telegramChatID (пусто) Telegram Chat ID, получающий сообщения.

Руководство по Установке и Настройке

  1. Откройте выделенный MT5-счёт с высоким плечом (1:500 или выше) и hedging-средой. Этот счёт должен запускать этот EA и только этот EA.
  2. Пополните счёт капиталом, который вы можете позволить себе полностью потерять.
  3. Прикрепите EA к M1-графику выбранного символа (XAUUSD, US30, BTCUSD и т.д.).
  4. Включите алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5 (кнопка "Algo Trading" должна быть зелёной).
  5. В свойствах EA разрешите WebRequest для вашего Discord webhook и Telegram API, если хотите живой репортинг.
  6. Начните с параметров по умолчанию и минимально возможного costOfSingleOrder . Масштабируйтесь только после полного бэктеста и минимум 30 дней форвард-демо-прогонов.
  7. Используйте VPS с пингом менее 50 мс до сервера вашего брокера. Домашний Wi-Fi не переживёт M1-прогон восстановления.
  8. Установите closeAllTradesOnEquityHigherThen  на разумную недельную или месячную цель по эквити и используйте lastCycleOfPRINT , чтобы закрыть корзину перед выходными.

Руководство по Бэктестингу

  • Используйте Every Tick Based on Real Ticks в MT5 Strategy Tester
  • Тестируйте на минимум 5-10 лет исторических данных
  • Включайте реалистичный спред - не тестируйте с нулевым спредом
  • Выполняйте out-of-sample периоды: оптимизируйте на одном окне, валидируйте на другом
  • Запускайте точно на том символе и таймфрейме (M1), которые планируете использовать в live
  • Тестируйте на нескольких рыночных режимах - COVID-спайк 2020, золотой бычий ран 2022, кризисные данные 2008, если доступны
  • Помните: идеальный бэктест не гарантирует ни одного прибыльного дня в live-торговле

Отказ от Ответственности по Риску

Торговля инструментами с плечом сопряжена с высоким риском и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. FJUNIVERSE M. PRINTER использует высокое плечо, восстановление лота в стиле мартингейла и DCA-масштабирование. В неблагоприятных рыночных условиях - особенно резкие откаты, флеш-краши, сессии с низкой ликвидностью, крупные новостные события, гэпы открытия или проблемы исполнения на стороне брокера - этот EA может полностью ликвидировать торговый счёт, к которому он прикреплён.

Никакая прошлая доходность, кривая эквити бэктеста, отчёт Strategy Tester, скриншот, ссылка Myfxbook или история сигнала не подразумевает гарантированного будущего результата. Счёт, брокер, плечо, спред, скорость исполнения и размер капитала каждого трейдера различаются, и результаты будут различаться.

Покупая и используя этот EA, вы подтверждаете, что несёте исключительную ответственность за ваши торговые результаты. Автор EA, FJUNIVERSE и MQL5 Marketplace не несут ответственности за финансовые убытки, возникающие в результате использования этого программного обеспечения. Использование на свой страх и риск. Торгуйте только капиталом, потерю которого можете себе позволить.

Совместимость

  • Только платформа MetaTrader 5 (MT5)
  • Требуется hedging-счёт
  • Рекомендуется Windows VPS (Linux VPS с Wine также поддерживается)
  • Fill policies: FOK, IOC или RETURN - автоопределяются
  • Совместим со всеми основными MT5-брокерами, поддерживающими высокое плечо

Поддержка

Присоединяйтесь к сообществу FJUNIVERSE для руководств по настройке, шаблонов живого Discord-репортинга, туториалов Telegram-ботов, пресетов параметров по символам и бэктестов сообщества. Поддержка предоставляется через встроенную систему сообщений MQL5.

Последнее напоминание: всегда сначала бэктест, всегда форвард-тест на демо, всегда выделенный счёт и всегда торгуйте только капиталом, который вы готовы потерять. Этот EA - инструмент; управление риском и дисциплина исходят от вас.


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Obimba EA
Khoirush Sholih Ridihiwaana Akbar
Эксперты
OBIMBA EA – Умный алгоритм торговли на Orderblock и Imbalance OBIMBA (Orderblock with Imbalance) – это продвинутый торговый алгоритм, разработанный для трейдеров, которые понимают структуру рынка и хотят надежный, гибкий и мощный инструмент для точного исполнения своей стратегии. Ключевые особенности: Умный мульти-таймфрейм анализ – OBIMBA автоматически определяет зоны с высокой вероятностью и точки входа по выбранным таймфреймам, позволяя трейдерам детально настраивать свой подход. Гибкое у
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Эксперты
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Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
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4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
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Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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4.32 (25)
Эксперты
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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4.89 (46)
Эксперты
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5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
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5 (3)
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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4.77 (52)
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