FJ Universe M Printer

FJUNIVERSE M. PRINTER EA - Высокоплечевой DCA-Recovery Expert Advisor для MT5 (M1-скальпер)

FJUNIVERSE M. PRINTER - это полностью автоматизированный высокоплечевой, высокочастотный DCA-Recovery Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для сильно трендовых рынков на таймфрейме M1 (одна минута). EA использует сеточный движок масштабирования в сочетании с модулем восстановления, управляемым эквити, чтобы продавить активную позицию вместе с движением рынка, а затем закрыть каждый открытый ордер в момент, когда эквити счёта превышает предустановленный уровень безопасности. Если вы торговали волатильными инструментами, такими как XAUUSD (Золото), BTCUSD, US30, NAS100, GER40, или любыми форекс-парами с высоким импульсом на пропфирменном счёте или реальном счёте с высоким плечом, этот EA был построен именно для такой среды.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ - ЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ: Этот Expert Advisor использует восстановление лота в стиле мартингейла, усреднение стоимости (DCA) и высокое плечо. Эти техники по своей природе сопряжены с высоким риском. EA может полностью ликвидировать ваш торговый счёт во время длительного отката, флеш-краша, новостного спайка или сессии, где тренд не разворачивается в вашу пользу до того, как ваша маржа истощится. Прошлые результаты бэктестов, историческая доходность и симулированные кривые эквити не предсказывают будущих результатов. Всегда сначала проводите форвард-тест на демо-счёте, всегда выполняйте полный out-of-sample бэктест и никогда не используйте деньги, потерю которых вы не можете себе позволить. Также ознакомьтесь с разделом "Изоляция счёта" ниже - этот EA мониторит весь баланс и эквити вашего счёта, поэтому он должен работать один на выделенном счёте.

Для Кого Этот EA

Трейдеры, управляющие выделенным брокерским счётом с высоким плечом (1:500, 1:1000, 1:2000 или выше), желающие полностью автоматический скальпинг-движок на M1

(1:500, 1:1000, 1:2000 или выше), желающие полностью автоматический скальпинг-движок на M1 Участники пропфирм-челленджей, ищущие агрессивный движок первой фазы для сильно трендовых дней (со строгим kill switch и остановкой "Последний Цикл")

Трейдеры сообщества FJUNIVERSE, уже использующие другие EA FJU на отдельных счетах

Пользователи, желающие прозрачный, полностью настраиваемый EA с живым Discord- и Telegram-репортингом из коробки

из коробки Операторы, понимающие, что мартингейл и DCA-восстановление сопряжены с высоким риском, и принимающие слив счёта как возможный результат

Для Кого Этот EA НЕ Подходит

Трейдеры с единственным маленьким счётом, который они не могут позволить себе потерять

Пользователи, желающие совмещать несколько EA на одном счёте - этот EA мониторит баланс и эквити глобально и будет закрывать чужие позиции

Долгосрочные, низкорисковые, buy-and-hold инвесторы

Трейдеры на низкоплечевых регулируемых счетах (1:30), где сетка не может правильно развернуться

Тот, кто ожидает систему "настроил и забыл" с гарантированной прибылью - такого в трейдинге не существует

Основная Концепция - Как Работает M. Printer

На каждом новом M1-баре EA оценивает рынок и размещает LONG-ордер и/или SHORT-ордер на основе простого детерминистического правила расстояния. Каждый новый ордер в данном направлении размещается только если цена отошла на дополнительный настраиваемый процент ( percentDistance ) от первой цены открытия в этом направлении. Другими словами, EA масштабируется в позицию по мере того, как тренд продолжает давить - это классическая структура DCA (Dollar Cost Averaging), используемая сеточными и мартингейл-скальперами.

Каждая отдельная сделка имеет свой фиксированный take-profit ( PRINT_TP_PERC , по умолчанию 0.5%) и stop-loss ( PRINT_SL_PERC , по умолчанию 5%). Поскольку take-profit мал относительно stop-loss, EA полагается на высокую частоту торговли, устойчивость тренда и Auto Lot Recovery, чтобы капитализировать и восстановить просадку. Когда достигается уровень безопасности Equity Manager, все открытые сделки закрываются одновременно, и цикл восстановления перезапускается.

Ключевые Возможности

Высокочастотный движок масштабирования M1 - одна оценка на бар, рассчитан на одноминутный таймфрейм

- одна оценка на бар, рассчитан на одноминутный таймфрейм Двунаправленная сетка - одновременные LONG- и SHORT-лестницы, настраиваемый направленный фильтр (BOTH / LONG ONLY / SHORT ONLY)

- одновременные LONG- и SHORT-лестницы, настраиваемый направленный фильтр (BOTH / LONG ONLY / SHORT ONLY) Модуль Dollar Cost Averaging (DCA) - автоматически обновляет take-profit по всей открытой корзине

- автоматически обновляет take-profit по всей открытой корзине Auto Lot Recovery: FROM_EQUITY_BALANCE_DRAWDOWN (восстановление от живой просадки эквити-против-баланса)

(восстановление от живой просадки эквити-против-баланса) Equity Manager Kill Switch - закрывает все позиции, когда эквити превышает баланс на половину TP Percent, затем перезапускает расчёт размера лота с нуля

- закрывает все позиции, когда эквити превышает баланс на половину TP Percent, затем перезапускает расчёт размера лота с нуля Авто-стоп по целевому эквити - опциональная жёсткая цель по эквити, полностью останавливающая EA и удаляющая его с графика

- опциональная жёсткая цель по эквити, полностью останавливающая EA и удаляющая его с графика Режим Последнего Цикла - завершает открытую корзину, затем не открывает новых сделок (идеально для выходных, новостных событий или подготовки к выплате пропфирмы)

- завершает открытую корзину, затем не открывает новых сделок (идеально для выходных, новостных событий или подготовки к выплате пропфирмы) Четыре режима расчёта лота - фиксированный LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY

- фиксированный LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE, PERCENT_OF_EQUITY Автоопределение Fill Policy брокера - FOK, IOC или RETURN выбираются автоматически.

- FOK, IOC или RETURN выбираются автоматически. Живой Discord- и Telegram-репортинг - каждый ордер, каждое закрытие, каждое эквити-событие транслируется в ваш webhook или бот

- каждый ордер, каждое закрытие, каждое эквити-событие транслируется в ваш webhook или бот Кастомный брендинг - добавьте свою ссылку и никнейм к каждому Discord-сообщению с результатом (идеально для продавцов сигналов и сообществ)

- добавьте свою ссылку и никнейм к каждому Discord-сообщению с результатом (идеально для продавцов сигналов и сообществ) Полная изоляция Magic Number на уровне каждой сделки (Magic по умолчанию 260418 )

на уровне каждой сделки (Magic по умолчанию 260418 ) Очередь доставки сообщений с обнаружением дубликатов, чтобы никогда не спамить ваш Discord-канал

Рекомендуемые Рынки и Символы

Этот EA - трендовый DCA-скальпер. Лучше всего работает на инструментах с сильным внутридневным направленным движением и глубокой ликвидностью. Исторически наблюдаемые кандидаты включают:

XAUUSD (Золото) - крупные направленные движения на M1, узкие спреды у большинства брокеров, идеальный символ для высокоплечевого масштабирования

- крупные направленные движения на M1, узкие спреды у большинства брокеров, идеальный символ для высокоплечевого масштабирования Основные индексы - US30 (Dow Jones), US100 / NAS100 (Nasdaq), GER40 (DAX), SPX500 (S&P 500)

- US30 (Dow Jones), US100 / NAS100 (Nasdaq), GER40 (DAX), SPX500 (S&P 500) BTCUSD, ETHUSD у крипто-дружественных MT5-брокеров

у крипто-дружественных MT5-брокеров Основные трендовые форекс-пары - кроссы XXXJPY во время наложения Токио/Лондон, GBPUSD в новостные дни

- кроссы XXXJPY во время наложения Токио/Лондон, GBPUSD в новостные дни WTI / USOIL во время публикаций запасов

Всегда начинайте с 10-летнего тик-data бэктеста, а затем минимум 3-месячного форвард-демо-прогона перед тем, как использовать реальные деньги. Каждый брокер, символ и настройка плеча ведут себя по-разному. Не предполагайте, что EA будет работать в вашей конфигурации так же, как у продавца или на счёте другого пользователя.

Рекомендуемый Таймфрейм

M1 (одна минута) - предполагаемый таймфрейм. Вся логика расстояния между барами, DCA-каденция и математика восстановления построены вокруг быстрой M1-оценки. Более высокие таймфреймы резко снижают частоту торговли и ломают логику капитализации.

Изоляция Счёта - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Этот EA мониторит весь баланс и эквити вашего торгового счёта на каждом тике. Equity Manager закроет любую открытую позицию, как только эквити поднимется выше рассчитанного уровня безопасности, а модуль Auto Lot Recovery читает просадку из ACCOUNT_BALANCE - ACCOUNT_EQUITY . Если вы запускаете другой EA, ручную сделку или копирование сигналов на том же счёте, эти позиции будут затронуты, закрыты или исказят математику восстановления M. Printer.

Используйте выделенный счёт для этого EA. Никаких других EA, никаких ручных сделок, никакого копирования сигналов - этот EA работает один.

Рекомендуемая Среда Брокера

Плечо: минимум 1:500; рекомендуется 1:1000 или 1:2000, чтобы сетка могла развернуться без раннего margin call

минимум 1:500; рекомендуется 1:1000 или 1:2000, чтобы сетка могла развернуться без раннего margin call Спред: как можно уже - предпочтительны Raw- или ECN-счета; широкие фиксированные спреды съедают TP 0.5%

как можно уже - предпочтительны Raw- или ECN-счета; широкие фиксированные спреды съедают TP 0.5% Исполнение: быстрое VPS-исполнение (менее 50 мс пинга), поддерживаемая брокером FOK- или IOC-fill policy

быстрое VPS-исполнение (менее 50 мс пинга), поддерживаемая брокером FOK- или IOC-fill policy Модель комиссии: брокеры с низкой комиссией за лот настоятельно предпочтительны, поскольку этот EA - высокочастотный скальпер

брокеры с низкой комиссией за лот настоятельно предпочтительны, поскольку этот EA - высокочастотный скальпер Без ограничений на хеджирование: EA открывает LONG и SHORT одновременно и требует hedging-счёт

EA открывает LONG и SHORT одновременно и требует hedging-счёт Stop level: низкий или нулевой stop level, чтобы TP 0.5% не блокировался

Входные Параметры Expert Advisor - Полный Справочник

PRINT STRATEGY SETTINGS

Параметр По умолчанию Описание PRINT_TP_PERC 0.5 Дистанция take-profit в процентах от цены входа, применяется на каждую отдельную сделку. Малое значение by design - EA полагается на высокую частоту и капитализацию восстановления, а не на R:R отдельной сделки. PRINT_SL_PERC 5 Дистанция stop-loss в процентах от цены входа, применяется на каждую отдельную сделку. Больше чем TP, потому что сетка ожидает откатов внутри трендового движения. useSecurityStopLoss true Активирует жёсткий stop-loss на отдельную сделку, чтобы ни один индивидуальный ордер не мог уйти за среднюю цену на PRINT_SL_PERC . percentDistance 0.05 Минимальная дистанция (в процентах от последней цены открытия, масштабируется по количеству открытых сонаправленных ордеров), которую цена должна пройти до того, как будет разрешён новый сонаправленный ордер. Это контролирует, насколько плотна или широка ваша сетка. costOfSingleOrder 10 Базовая стоимость одного ордера - интерпретируется как LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE или PERCENT_OF_EQUITY в зависимости от costFormat . costFormat PERCENT_OF_BALANCE Как интерпретируется базовый размер ордера: LOT, CURRENCY_AMOUNT, PERCENT_OF_BALANCE или PERCENT_OF_EQUITY.

MANIPULATION DURING TRADING

Параметр По умолчанию Описание additionalPercentageToRecovery 10 Дополнительный процент, добавляемый к цели восстановления потерь, когда Auto Lot Recovery активен. Большие значения восстанавливаются быстрее, но также быстрее масштабируются вверх. Обращаться с осторожностью. closeAllTradesOnEquityHigherThen 0.0 Жёсткая цель по эквити (в валюте счёта). Когда эквити превышает этот уровень, EA закрывает все позиции и удаляется с графика. Установите 0 для отключения. Пример: если вы начинаете с 1000 USD и устанавливаете это на 1200, EA остановится на +20%. lastCycleOfPRINT false При установке в true EA завершает текущую открытую корзину, блокирует все новые входы и автоматически удаляется, как только flat. Можно использовать перед новостными событиями, выходными или периодами выплат пропфирмы.

EA GENERAL SETTINGS

Параметр По умолчанию Описание orderComment FJUNIVERSE | PRINT | TRADE Комментарий, прикрепляемый к каждому ордеру, для удобства фильтрации истории сделок. magicNumber 260418 Уникальный Magic Number, чтобы EA управлял только своими сделками. Измените, если запускаете несколько копий на разных символах. useFillingPolicy true Автоматический выбор предпочитаемой брокером fill policy (FOK, IOC, RETURN). Отключайте только если ваш брокер отклоняет ордера при автоопределении.

BRANDING AND REPORTING (OPTIONAL)

Параметр По умолчанию Описание brandLinkName (пусто) Отображаемое имя для ссылки, прикрепляемой к каждому Discord-эмбеду результата. brandLinkURL (пусто) URL, прикрепляемый к каждому Discord-эмбеду результата - идеально для сигнальных сообществ и реселлеров EA. discordNickName ANONYMOUS Никнейм, появляющийся в каждом Discord-отчёте. discordWebhookLogs (пусто) Discord webhook для технических логов и событий ордеров. discordWebhookResults (пусто) Discord webhook для карточек результатов закрытых сделок. telegramNickName ANONYMOUS Отображаемое имя Telegram для сообщений с результатами. telegramBotToken (пусто) Токен Telegram-бота для живого репортинга. Получите его у BotFather. telegramChatID (пусто) Telegram Chat ID, получающий сообщения.

Руководство по Установке и Настройке

Откройте выделенный MT5-счёт с высоким плечом (1:500 или выше) и hedging-средой. Этот счёт должен запускать этот EA и только этот EA. Пополните счёт капиталом, который вы можете позволить себе полностью потерять. Прикрепите EA к M1-графику выбранного символа (XAUUSD, US30, BTCUSD и т.д.). Включите алгоритмическую торговлю в MetaTrader 5 (кнопка "Algo Trading" должна быть зелёной). В свойствах EA разрешите WebRequest для вашего Discord webhook и Telegram API, если хотите живой репортинг. Начните с параметров по умолчанию и минимально возможного costOfSingleOrder . Масштабируйтесь только после полного бэктеста и минимум 30 дней форвард-демо-прогонов. Используйте VPS с пингом менее 50 мс до сервера вашего брокера. Домашний Wi-Fi не переживёт M1-прогон восстановления. Установите closeAllTradesOnEquityHigherThen на разумную недельную или месячную цель по эквити и используйте lastCycleOfPRINT , чтобы закрыть корзину перед выходными.

Руководство по Бэктестингу

Используйте Every Tick Based on Real Ticks в MT5 Strategy Tester

в MT5 Strategy Tester Тестируйте на минимум 5-10 лет исторических данных

исторических данных Включайте реалистичный спред - не тестируйте с нулевым спредом

- не тестируйте с нулевым спредом Выполняйте out-of-sample периоды: оптимизируйте на одном окне, валидируйте на другом

периоды: оптимизируйте на одном окне, валидируйте на другом Запускайте точно на том символе и таймфрейме (M1) , которые планируете использовать в live

, которые планируете использовать в live Тестируйте на нескольких рыночных режимах - COVID-спайк 2020, золотой бычий ран 2022, кризисные данные 2008, если доступны

- COVID-спайк 2020, золотой бычий ран 2022, кризисные данные 2008, если доступны Помните: идеальный бэктест не гарантирует ни одного прибыльного дня в live-торговле

Отказ от Ответственности по Риску

Торговля инструментами с плечом сопряжена с высоким риском и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. FJUNIVERSE M. PRINTER использует высокое плечо, восстановление лота в стиле мартингейла и DCA-масштабирование. В неблагоприятных рыночных условиях - особенно резкие откаты, флеш-краши, сессии с низкой ликвидностью, крупные новостные события, гэпы открытия или проблемы исполнения на стороне брокера - этот EA может полностью ликвидировать торговый счёт, к которому он прикреплён. Никакая прошлая доходность, кривая эквити бэктеста, отчёт Strategy Tester, скриншот, ссылка Myfxbook или история сигнала не подразумевает гарантированного будущего результата. Счёт, брокер, плечо, спред, скорость исполнения и размер капитала каждого трейдера различаются, и результаты будут различаться. Покупая и используя этот EA, вы подтверждаете, что несёте исключительную ответственность за ваши торговые результаты. Автор EA, FJUNIVERSE и MQL5 Marketplace не несут ответственности за финансовые убытки, возникающие в результате использования этого программного обеспечения. Использование на свой страх и риск. Торгуйте только капиталом, потерю которого можете себе позволить.

Совместимость

Только платформа MetaTrader 5 (MT5)

Требуется hedging-счёт

Рекомендуется Windows VPS (Linux VPS с Wine также поддерживается)

Fill policies: FOK, IOC или RETURN - автоопределяются

Совместим со всеми основными MT5-брокерами, поддерживающими высокое плечо

Поддержка

Присоединяйтесь к сообществу FJUNIVERSE для руководств по настройке, шаблонов живого Discord-репортинга, туториалов Telegram-ботов, пресетов параметров по символам и бэктестов сообщества. Поддержка предоставляется через встроенную систему сообщений MQL5.