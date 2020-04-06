SwiftCap Breakout EA
- Эксперты
- Hassan Sarfraz
- Версия: 1.1
- Обновлено: 15 ноября 2025
- Активации: 10
Советник SwiftCap Breakout применяет классическую модель прорыва, построенную на дневных максимумах и минимумах. Когда цена пробивает эти уровни, советник точно совершает сделки. Этот метод обеспечивает стабильную работу в условиях меняющейся волатильности. Он откалиброван для золота (XAUUSD), USDJPY и USTEC — инструментов, известных своим сильным направленным ростом.
Живые сигналы: Breakout Portfolio (файлы настроек золота, USDJPY, USTEC)
Живые сигналы: комбинированный портфель Breakout и Master EA
Совместимо с фирмой Prop. Файлы с настройками доступны по ссылке выше.
Торговые спецификации
- Поддерживаемые инструменты: XAUUSD, USDJPY, USTEC
- Таймфрейм: работает на любом таймфрейме
- Рекомендуемый брокер: любой брокер с низкими спредами и надежным исполнением.
- Тип счета: требуется хеджирование
- Тип спреда: рекомендуется стандартный счет с низкими спредами.
- Минимальный депозит: 100 долларов США (подходит для любой суммы)
- Настройки советника: входные данные по умолчанию оптимизированы для золота. Дополнительные файлы настроек доступны для USDJPY и USTEC.
- VPS: настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/5
Основные характеристики
- Торговля несколькими активами: готов к работе с металлами, индексами и валютой
- Умные входы: используют отложенные ордера для чистых сделок прорыва
- Управление рисками: фиксированный стоп-лосс с включенным трейлинг-стопом
- Безопасная конструкция: без мартингейла, без сетки, без искусственного интеллекта, подогнанного под кривую
- Долгосрочный рост: нацелен на стабильные результаты с низким уровнем просадки
- Надежное исполнение: наилучшая производительность при работе с брокерами с сырым спредом или низкой комиссией
- Гибкость: логика проста, прозрачна и может быть легко оптимизирована повторно.
- Один советник для многих рынков: торгуйте золотом, USDJPY и USTEC с помощью одной системы
- Стратегия «Вечнозеленый»: работает в любых рыночных условиях, не переоптимизирована
Примечание
Если ваш брокер не работает по стандартному серверному времени с 00:00 до 23:59, некоторые торговые сигналы могут не отображаться. При использовании нестандартного серверного времени проверьте и скорректируйте настройки времени.
Перед покупкой попробуйте демо-версию в тестере стратегий. Настройки по умолчанию — для золота; для USDJPY и USTEC используйте дополнительные файлы настроек.
Если у вас есть предложения или вам нужна поддержка, вы можете присоединиться к нашей группе Discord или связаться со мной напрямую: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
