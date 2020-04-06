SwiftCap Breakout EA

Советник SwiftCap Breakout применяет классическую модель прорыва, построенную на дневных максимумах и минимумах. Когда цена пробивает эти уровни, советник точно совершает сделки. Этот метод обеспечивает стабильную работу в условиях меняющейся волатильности. Он откалиброван для золота (XAUUSD), USDJPY и USTEC — инструментов, известных своим сильным направленным ростом.

Download Set Files and Back Test Results

Живые сигналы: Breakout Portfolio (файлы настроек золота, USDJPY, USTEC)

Живые сигналы: комбинированный портфель Breakout и Master EA

Совместимо с фирмой Prop. Файлы с настройками доступны по ссылке выше.

Торговые спецификации

  • Поддерживаемые инструменты: XAUUSD, USDJPY, USTEC
  • Таймфрейм: работает на любом таймфрейме
  • Рекомендуемый брокер: любой брокер с низкими спредами и надежным исполнением.
  • Тип счета: требуется хеджирование
  • Тип спреда: рекомендуется стандартный счет с низкими спредами.
  • Минимальный депозит: 100 долларов США (подходит для любой суммы)
  • Настройки советника: входные данные по умолчанию оптимизированы для золота. Дополнительные файлы настроек доступны для USDJPY и USTEC.
  • VPS: настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/5

Основные характеристики

  • Торговля несколькими активами: готов к работе с металлами, индексами и валютой
  • Умные входы: используют отложенные ордера для чистых сделок прорыва
  • Управление рисками: фиксированный стоп-лосс с включенным трейлинг-стопом
  • Безопасная конструкция: без мартингейла, без сетки, без искусственного интеллекта, подогнанного под кривую
  • Долгосрочный рост: нацелен на стабильные результаты с низким уровнем просадки
  • Надежное исполнение: наилучшая производительность при работе с брокерами с сырым спредом или низкой комиссией
  • Гибкость: логика проста, прозрачна и может быть легко оптимизирована повторно.
  • Один советник для многих рынков: торгуйте золотом, USDJPY и USTEC с помощью одной системы
  • Стратегия «Вечнозеленый»: работает в любых рыночных условиях, не переоптимизирована

Примечание

Если ваш брокер не работает по стандартному серверному времени с 00:00 до 23:59, некоторые торговые сигналы могут не отображаться. При использовании нестандартного серверного времени проверьте и скорректируйте настройки времени.

Перед покупкой попробуйте демо-версию в тестере стратегий. Настройки по умолчанию — для золота; для USDJPY и USTEC используйте дополнительные файлы настроек.

Если у вас есть предложения или вам нужна поддержка, вы можете присоединиться к нашей группе Discord или связаться со мной напрямую: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

------------------------------------------------------------------------

Раскрытие рисков

Торговля сопряжена со значительным риском из-за высокой волатильности. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда торгуйте с тем рисковым капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и оценивайте свою толерантность к риску, прежде чем использовать любую автоматизированную торговую систему.

