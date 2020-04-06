SwiftCap Breakout EA

Торговля несколькими активами: готов к работе с металлами, индексами и валютой

готов к работе с металлами, индексами и валютой Умные входы: используют отложенные ордера для чистых сделок прорыва

используют отложенные ордера для чистых сделок прорыва Управление рисками: фиксированный стоп-лосс с включенным трейлинг-стопом

фиксированный стоп-лосс с включенным трейлинг-стопом Безопасная конструкция: без мартингейла, без сетки, без искусственного интеллекта, подогнанного под кривую

без мартингейла, без сетки, без искусственного интеллекта, подогнанного под кривую Долгосрочный рост: нацелен на стабильные результаты с низким уровнем просадки

нацелен на стабильные результаты с низким уровнем просадки Надежное исполнение: наилучшая производительность при работе с брокерами с сырым спредом или низкой комиссией

наилучшая производительность при работе с брокерами с сырым спредом или низкой комиссией Гибкость: логика проста, прозрачна и может быть легко оптимизирована повторно.

логика проста, прозрачна и может быть легко оптимизирована повторно. Один советник для многих рынков: торгуйте золотом, USDJPY и USTEC с помощью одной системы

торгуйте золотом, USDJPY и USTEC с помощью одной системы Стратегия «Вечнозеленый»: работает в любых рыночных условиях, не переоптимизирована

Примечание

Если ваш брокер не работает по стандартному серверному времени с 00:00 до 23:59, некоторые торговые сигналы могут не отображаться. При использовании нестандартного серверного времени проверьте и скорректируйте настройки времени.

Перед покупкой попробуйте демо-версию в тестере стратегий. Настройки по умолчанию — для золота; для USDJPY и USTEC используйте дополнительные файлы настроек.

Если у вас есть предложения или вам нужна поддержка, вы можете присоединиться к нашей группе Discord или связаться со мной напрямую: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

------------------------------------------------------------------------

Раскрытие рисков