Professional Percentage Levels Indicator

Professioneller Indikator für Prozentuale Niveaus
Präzisionsgefertigte prozentuale Niveaus auf Basis der Perioden-Eröffnungspreise

Dieses professionelle Trading-Tool zeichnet automatisch symmetrische prozentuale Niveaus ab dem Eröffnungspreis von Tages-, Wochen- oder Monatsperioden und bietet Tradern klare Referenzzonen für Intraday- und Swing-Trading-Strategien.

Hinweis: Im Rahmen unserer Erstveröffentlichung wird dieser Indikator für die ersten 100 Nutzer kostenlos zur Verfügung gestellt oder bis zum 15. Januar 2025. Danach gilt der reguläre Preis von 49,00 USD.

Hauptfunktionen

Zwei Betriebsmodi:

  • Periodenmodus:
    Niveaus werden aus dem Eröffnungspreis der aktuellen Periode berechnet

  • Projektionsmodus:
    Vorausschauende Niveaus auf Basis des Eröffnungspreises der vorherigen Periode

Flexible Konfiguration:

  • Drei frei konfigurierbare Prozentniveaus
    (Standard: 0,70 %, 1,00 %, 1,23 %)

  • Unterstützung für Tages-, Wochen- und Monats-Timeframes

  • Optionaler Filter für Wochenenddaten

  • Vollständige Anpassung von Farben, Linienarten und Linienstärken für jedes Niveau

Technische Spezifikationen:

  • 14 Indikator-Puffer (7 pro Modus)

  • Kompatibel mit allen Chart-Timeframes

  • Linien enden an der vorletzten Kerze für eine saubere visuelle Darstellung

  • Automatische Neuberechnung bei Parameteränderungen

  • Kein Repainting, kein Lag

Ideal Geeignet Für:

  • UK- / Europäische Trader:
    Perfekt zur Beobachtung von FTSE 100, DAX und Forex-Paaren während der London-Session

  • Deutsche systematische Trader:
    Präzise mathematische Niveaus für regelbasierte Handelsstrategien

  • Professionelle Vermögensverwalter:
    Klare visuelle Referenzen für Risikomanagement und Gewinnziele

  • Swing Trader:
    Wöchentliche und monatliche Niveaus als exzellente Unterstützungs- und Widerstandszonen

Anwendungsfälle:

  • Identifikation wichtiger Intraday-Ranges auf großen Indizes
    (DAX, FTSE, Euro Stoxx)

  • Festlegung systematischer Gewinnziele anhand definierter Prozentniveaus

  • Beobachtung des Preisverhaltens an statistisch signifikanten Schwellen

  • Kombination mit weiterer technischer Analyse zur Bildung von Konfluenzzonen

Professionelle Qualität

Entwickelt von Danton Junior – Xtraders mit Fokus auf Performance, Zuverlässigkeit und saubere Code-Architektur.

Kein Repainting. Keine Verzögerung. Nur präzise mathematische Niveaus – in Echtzeit aktualisiert.


