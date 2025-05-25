HedgingMartingale MT4

4.42

HedgingMartingale EA

Conti raccomandati: Standard ad alta leva, ECN, Raw; Cent; Propfirm

Questo EA è un algoritmo di trading che combina hedging e gestione intelligente del rischio con la strategia Martingale. È progettato per fornire prestazioni stabili in condizioni di mercato forti dove non è possibile prevedere la direzione del trend. Quando si utilizza un file set appropriato, può funzionare su qualsiasi strumento. I risultati di ottimizzazione hanno fornito prestazioni di successo su strumenti come Fx, Oro, Azioni e Crypto. Gli strumenti che tendono a muoversi lateralmente sono il suo incubo. Inizia il trading con un ciclo. Aprire il primo trade che inizierà il ciclo nella posizione corretta può eliminare i rischi. Pertanto, varie strategie di ingresso per l'avvio del ciclo sono state sviluppate e continuano ad essere sviluppate.

  • Apre posizioni sistematiche sia in direzione di acquisto che di vendita.
  • Dopo una perdita, aumenta la dimensione del lotto seguendo una sequenza predefinita.
  • Minimizza le perdite chiudendo automaticamente le posizioni nella direzione opposta.

Esempio di ciclo di trading:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

Il primo trade aperto inizia un ciclo. Le regole nel file set si applicano solo a questo primo trade e il primo trade può essere fermato solo utilizzando la funzione Freeze o il limite di posizione. Il ciclo termina quando l'ultima posizione si chiude con profitto. Tuttavia, se il saldo è insufficiente o il limite di posizione è pieno, possono arrivare perdite critiche.

Gli input predefiniti sono preparati per XAUUSD!


Caratteristiche EA

Opzioni di Trading Avanzate:

  • Take Profit Speciale per Prima Posizione:
    Puoi aumentare la probabilità di vincere impostando un Take Profit più basso nei primi trades.
  • Controllo Spread:
    Puoi prevenire cattive esecuzioni di ordini impostando un limite massimo di spread.
  • Spread Critico:
    Se lo spread si allarga troppo durante il ciclo corrente, l'EA congela il ciclo e continua il trading non appena lo spread torna normale.

Funzione Uso Multi-Coppia & Multi-EA:

Se vuoi prevenire l'ingresso in un nuovo trade mentre c'è una posizione aperta, inserisci la lista dei Magic Number degli EA da bloccare (ad esempio: 12345,65431,34123 ).
Questa funzione è utilizzata solo per prevenire il primo trade del ciclo. Permette anche ad altri EA di aprire trades sequenzialmente. In questo modo, non influisce negativamente sul valore di drawdown. 
Nelle nuove versioni, questa funzione sarà sviluppata come segue; ora quando entra in una posizione Buy, entrerà nel trading in modo tale da non bloccare una posizione Sell in un altro strumento. Inoltre, se non vuoi che blocchi posizioni Buy->Buy o Sell->Sell, sarà possibile.

  • Blocked Magic Numbers

Moltiplicatore Volume Dinamico:

Il nostro obiettivo è aumentare automaticamente il numero di trades, non la dimensione del lotto dei trades aperti, man mano che il tuo capitale aumenta. Questo rende più facile gestire i trades senza raggiungere il limite di lotti del broker. In ambienti multi-EA, si raccomanda di utilizzare la modalità Equity-Based.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Nota: Perché i calcoli del volume siano corretti, abbina il parametro Initial Balance con il tuo saldo iniziale.

Strategie di Ingresso Posizione:

Sono offerte multiple opzioni di strategia per la massima flessibilità quando si apre la prima posizione in un ciclo. Poiché iniziare il ciclo quando il trend è forte eliminerà i rischi, sono state sviluppate strategie su questo argomento e si è cercato di presentarle come una lista selettiva.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Controllo Permessi Tempo:

La forza del trend è diversa ad ogni ora del giorno; se desideri, puoi restringere il trading a certi giorni e intervalli di tempo. Inserisci i giorni in cui non vuoi fare trading con numeri (ad esempio, 1,2,3,4) 6 e 7 (Sabato, Domenica) sono automaticamente chiusi. Trading orario: Specifica le ore di trading consentite nel formato HH:MM–HH:MM (ad esempio, 03:30–21:30 o 21:30–03:00 )

Nota: L'EA previene l'apertura della prima posizione del ciclo nei primi 75 minuti di ogni giorno di trading.

Impostazione Protezione Gap:

Se vero, quando si portano trades nel weekend, applica un trade di hedge aprendo un nuovo trade nella direzione opposta della direzione aperta. Questo ti impedirà di perdere denaro con il grande gap che potrebbe verificarsi quando ti svegli lunedì. Rimuove il trade di hedge lunedì all'ora che specifichi e ti permette di continuare da dove hai lasciato nel ciclo. Se il trade di hedge si chiude con profitto e perdita, aggiornerà di conseguenza i valori tp e sl del trade originale. 
Grazie a questa impostazione, puoi includere in sicurezza il venerdì nella sezione permessi giorni feriali. 

Impostazione Tempo Riposo Mercato:

Timer di attesa che prevengono la riapertura immediata di trades dopo movimenti volatili:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Aspetta un certo numero di candele (ad esempio, 6 candele sul grafico H1) dopo che l'ultima posizione si chiude.
  • After First Trade Pending Timer:
    Non appena il primo trade del ciclo è completato, va in attesa per un nuovo ciclo, ritardando l'inizio del ciclo.

Sistema Congelamento Trading:

Come suggerisce il nome, è progettato per congelare il ciclo e riavviarlo. Quando inizi un ciclo, se questo ciclo apre nuovi trades senza guadagnare profitto, la dimensione del volume dei trades aperti aumenterà, quindi è un'opzione utile se vuoi trasferire il rischio alla prossima strategia di ingresso. Ad esempio, se 4 trades sono aperti e non vuoi spingere oltre la tua fortuna, è una caratteristica che amerai se vuoi trasferire alla prossima strategia di ingresso.
Quando rendi vero il sistema Freeze Trades, l'EA può eseguire quanto segue:

  • Ferma temporaneamente i trades e congela il ciclo.
  • Riavvia i trades con la stessa progressione di lotti quando le condizioni sono adatte.
  • Opzioni direzione trend quando si inizia il ciclo: {Segui il trend, Continua nella stessa direzione, Continua nella direzione opposta}

Esempio: Nel trading XAUUSD, sono stati fatti 4 trades e il lotto è cresciuto, poi è arrivata la vacanza di mercato e non è previsto movimento. Se Freeze Trading è attivo, se viene inserito un limite di 4 trades previene l'apertura di più posizioni e riavvia il ciclo con l'ultima dimensione di lotto che ha lasciato dopo la vacanza.

Protezione Vacanze Bancarie:

Durante i periodi di vacanza, l'equilibrio compratore-venditore è disturbato e possono verificarsi movimenti laterali imprevedibili. Se vuoi proibire l'apertura della prima posizione in un ciclo in certi giorni prima/dopo le vacanze, puoi impostare quanti giorni non sarà fatto trading.

Esempio: non entrare nel ciclo di trading 2 giorni prima della vacanza o 2 giorni dopo la vacanza

  • Il database delle vacanze contiene dati di vacanze USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY tra 2022–2025.

Aggiustamento Pips Dinamico:

I valori TP e Distance sono automaticamente aggiustati quando il prezzo di mercato cambia. Ideale soprattutto per XAUUSD. Può essere utile da usare quando si lavora su backtest a lungo termine.
Poiché un aumento o diminuzione del valore dell'1% del grafico di 5 anni fa non corrisponderà ai valori dei punti di oggi, puoi trovare la risposta alla domanda di come dare dinamicamente valori di input influisce sul risultato in questa caratteristica.

  • Baseline Price: Punto di prezzo di riferimento.
  • Price Interval: Soglia di cambiamento prezzo (ad esempio, 200).
  • Percentage: Il tasso da applicare quando il prezzo cambia questa soglia (ad esempio, 10%).

Esempio: Se l'oro sale da $3.000 a $3.300 e Distance è 1.300 punti, Percentage è 10%, Distance è automaticamente aggiustato a 1.430 punti.

Informazione interessante: Come risultato dei test, ho notato questo. Il costo dell'oncia d'oro dichiarato dalle aziende aurifere è intorno ai $1600. Il prezzo di vendita attuale è intorno ai $3200. La differenza è $1600. Quando ho impostato l'impostazione di cambiamento prezzo a $200 e il cambiamento percentuale al 13%, ho realizzato di aver trovato il valore ottimo. 


Raccomandazioni per l'Uso

Ottimizza i parametri di ingresso per ogni strumento:

  1. Imposta i valori Distance e Take Profit uguali o vicini (es.: 1.200 punti e 900 punti).
  2. Ottimizza e usa la caratteristica Freeze Trading.
  3. Dai al mercato 6–12 ore di riposo rendendo "True" la caratteristica After Trade Timer.
  4. Imposta Dynamic Volume Multiplier per la crescita del saldo composto.
  5. Testa la caratteristica Dynamic Pips per l'aggiustamento dei pips nei test a lungo termine (soprattutto per XAUUSD).
  6. Usa il filtro Bank Holiday per evitare il trading in cattive condizioni di mercato.
  7. Puoi installare questo EA su multiple coppie e usare la lista Blocked Magic per entrare più frequentemente nei trades
  8. Prova ad attivare la caratteristica (Gap Protection) per evitare gap del weekend

Non hai bisogno di fare ottimizzazione ATR su strumenti FX; la caratteristica ATR è temporaneamente disabilitata.

Calcola attentamente l'importo del saldo richiesto. Nelle versioni future, il saldo di cui hai bisogno sarà calcolato e visualizzato sul grafico.


Riguardo lo Sviluppatore

Ha completato 10 anni nella sua carriera di sviluppo software. Come appassionato di finanza e matematica, ha una passione per lo sviluppo di robot di trading basati su algoritmi da oltre 2 anni. Crede di essere l'architetto di molti algoritmi e strategie che ha sviluppato e li ha sviluppati, ma è rimasto deluso quando ha incontrato algoritmi simili nel mercato. Tuttavia, continua a sviluppare con orgoglio di avere questa capacità.  Crede che fornire gratuitamente i robot che sviluppa invece di venderli direttamente contribuirà di più al loro sviluppo. Attribuisce grande importanza ai tuoi feedback e suggerimenti.

Se ti piacciono i miei robot e vuoi essere informato sulle nuove caratteristiche, unisciti al mio canale: Furkan's Robots



Recensioni 17
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.22 01:24 
 

Excellent tool! I’ve tried many EAs, but this one stands out. Currently using it with my own my XAUUSD M5 configuration and the results are fantastic. Thanks a lot to the author!

190253864
34
190253864 2025.08.17 02:00 
 

想获得BTCUSD、XAUUSD和FX工具的优化设置文件

Enrico Bargellini
161
Enrico Bargellini 2025.07.23 21:32 
 

Ottimo bot funzionante

VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
HedgingMartingale
Huseyin Furkan Ozturk
4.84 (80)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ] Conti raccomandati: Standard ad alta leva, ECN, Raw; Cent; Propfirm Questo EA è un algoritmo di trading che combina hedging e gestione intelligente del rischio con la strategia Martingale. È progettato per fornire prestazioni stabili in condizioni di mercato forti dove non è possibile prevedere la direzione del trend. Quando si utilizza un file set appropriato, può funzionare su qualsiasi strumento. I risultati di otti
FREE
GridTeam EA
Huseyin Furkan Ozturk
5 (12)
Experts
GridTeam EA - Crea il tuo robot grid [ Set File ]  ,  [ My Channel ]   Tutti gli indicatori in un singolo EA — scegli quello che vuoi, ottimizza ed esegui su più coppie simultaneamente. Prendi il controllo totale. Imposta tu stesso la tua gestione del rischio. Come valori predefiniti viene utilizzato l'indicatore RSI ed è stato regolato secondo i risultati di ottimizzazione. Non è il valore migliore. Credo che tu possa trovarne uno migliore. Una delle caratteristiche che rende bello questo EA è
FREE
Melon Mask
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicatori
Indicatore MelonMask - Aiuta a Catturare i Ribaltamenti di Tendenza MelonMask è uno strumento di analisi tecnica potente, progettato specificamente per trader professionisti, che ti aiuta a rilevare in anticipo i ribaltamenti di tendenza. Grazie al suo algoritmo avanzato basato su Zigzag, identifica i punti chiave di inversione nel mercato e fornisce segnali visivi. Caratteristiche dell'Indicatore: Segnali di freccia verde e rossa nei punti di inversione di tendenza Predice la direzione potenzi
FREE
Lydians Indicator
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicatori
[ Il mio canale ] , [ I miei prodotti ] Questo indicatore mostra i punti in cui la tendenza della candela cambia a causa di una pressione istantanea, mentre la tendenza generale si muove verso l’alto o verso il basso. La freccia visualizzata dall’indicatore viene disegnata se la candela precedente soddisfa determinati criteri. Quando crei la tua strategia, puoi interpretare 3-4 frecce consecutive come un potenziale segnale di breakout. Ad esempio, quando compare la quarta freccia, puoi conside
FREE
