HedgingMartingale MT4

4.42

HedgingMartingale EA

Comptes recommandés: Standard à fort effet de levier, ECN, Raw; Cent; Propfirm

Cet EA est un algorithme de trading qui combine la couverture et la gestion intelligente des risques avec la stratégie Martingale. Il est conçu pour fournir des performances stables dans des conditions de marché fortes où vous ne pouvez pas prédire la direction de la tendance. Lors de l'utilisation d'un fichier de configuration approprié, il peut fonctionner sur n'importe quel instrument. Les résultats d'optimisation ont fourni des performances réussies sur des instruments tels que Fx, Or, Actions et Crypto. Les instruments qui tendent à se déplacer latéralement sont son cauchemar. Il commence le trading avec un cycle. Ouvrir la première transaction qui commencera le cycle dans la bonne position peut éliminer les risques. Par conséquent, diverses stratégies d'entrée pour démarrer le cycle ont été développées et continuent d'être développées.

  • Ouvre des positions systématiques dans les directions d'achat et de vente.
  • Après une perte, augmente la taille du lot en suivant une séquence prédéfinie.
  • Minimise les pertes en fermant automatiquement les positions dans la direction opposée.

Exemple de cycle de trading:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

La première transaction ouverte démarre un cycle. Les règles dans le fichier de configuration ne s'appliquent qu'à cette première transaction et la première transaction ne peut être arrêtée qu'en utilisant la fonction Freeze ou la limite de position. Le cycle se termine lorsque la dernière position se ferme avec un profit. Cependant, si le solde est insuffisant ou si la limite de position est pleine, des pertes critiques peuvent survenir.

Les entrées par défaut sont préparées pour XAUUSD!


Caractéristiques de l'EA

Options de Trading Avancées:

  • Take Profit Spécial pour Première Position:
    Vous pouvez augmenter la probabilité de gagner en définissant un Take Profit plus bas dans les premiers trades.
  • Contrôle du Spread:
    Vous pouvez prévenir les mauvaises exécutions d'ordres en définissant une limite maximale de spread.
  • Spread Critique:
    Si le spread s'élargit trop pendant le cycle actuel, l'EA gèle le cycle et continue le trading dès que le spread revient à la normale.

Fonction d'Utilisation Multi-Paire et Multi-EA:

Si vous voulez empêcher l'entrée dans un nouveau trade alors qu'il y a une position ouverte, entrez la liste des Magic Number des EAs à bloquer (par exemple: 12345,65431,34123 ).
Cette fonction n'est utilisée que pour empêcher le premier trade du cycle. Elle permet également à d'autres EAs d'ouvrir des trades séquentiellement. De cette façon, elle n'affecte pas négativement la valeur de drawdown. 
Dans les nouvelles versions, cette fonction sera développée comme suit; maintenant quand elle entre dans une position Buy, elle entrera dans le trading de manière à ne pas bloquer une position Sell dans un autre instrument. De plus, si vous ne voulez pas qu'elle bloque les positions Buy->Buy ou Sell->Sell, ce sera possible.

  • Blocked Magic Numbers

Multiplicateur de Volume Dynamique:

Notre objectif est d'augmenter automatiquement le nombre de trades, pas la taille du lot des trades ouverts, à mesure que votre capital augmente. Cela facilite la gestion des trades sans atteindre la limite de lots du courtier. Dans les environnements multi-EA, il est recommandé d'utiliser le mode Equity-Based.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Note: Pour que les calculs de volume soient corrects, faites correspondre le paramètre Initial Balance avec votre solde de départ.

Stratégies d'Entrée de Position:

Plusieurs options de stratégie sont offertes pour une flexibilité maximale lors de l'ouverture de la première position dans un cycle. Puisque commencer le cycle quand la tendance est forte éliminera les risques, des stratégies ont été développées sur ce sujet et ont essayé d'être présentées comme une liste sélective.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Contrôle des Permissions de Temps:

La force de la tendance est différente à chaque heure de la journée; si vous le souhaitez, vous pouvez restreindre le trading à certains jours et intervalles de temps. Entrez les jours où vous ne voulez pas trader avec des numéros (par exemple, 1,2,3,4) 6 et 7 (Samedi, Dimanche) sont automatiquement fermés. Trading horaire: Spécifiez les heures de trading autorisées au format HH:MM–HH:MM (par exemple, 03:30–21:30 ou 21:30–03:00 )

Note: L'EA empêche l'ouverture de la première position du cycle dans les 75 premières minutes de chaque jour de trading.

Paramètre de Protection Gap:

Si vrai, lors du portage de trades pendant le week-end, il applique un trade de couverture en ouvrant un nouveau trade dans la direction opposée de la direction ouverte. Cela vous empêchera de perdre de l'argent avec le grand gap qui peut se produire quand vous vous réveillez lundi. Il retire le trade de couverture lundi à l'heure que vous spécifiez et vous permet de continuer d'où vous avez laissé dans le cycle. Si le trade de couverture se ferme avec profit et perte, il mettra à jour en conséquence les valeurs tp et sl du trade original. 
Grâce à ce paramètre, vous pouvez inclure en toute sécurité le vendredi dans la section des permissions de jours ouvrables. 

Paramètre de Temps de Repos du Marché:

Minuteries d'attente qui empêchent la réouverture immédiate de trades après des mouvements volatils:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Attend un certain nombre de bougies (par exemple, 6 bougies sur le graphique H1) après que la dernière position se ferme.
  • After First Trade Pending Timer:
    Dès que le premier trade du cycle est terminé, il entre en attente pour un nouveau cycle, retardant le début du cycle.

Système de Gel du Trading:

Comme son nom l'indique, il est conçu pour geler le cycle et le redémarrer. Quand vous commencez un cycle, si ce cycle ouvre de nouveaux trades sans gagner de profit, la taille du volume des trades ouverts augmentera, donc c'est une option utile si vous voulez transférer le risque à la prochaine stratégie d'entrée. Par exemple, si 4 trades sont ouverts et vous ne voulez pas pousser votre chance plus loin, c'est une caractéristique que vous aimerez si vous voulez transférer à la prochaine stratégie d'entrée.
Quand vous rendez vrai le système Freeze Trades, l'EA peut effectuer ce qui suit:

  • Arrête temporairement les trades et gèle le cycle.
  • Redémarre les trades avec la même progression de lots quand les conditions sont appropriées.
  • Options de direction de tendance lors du démarrage du cycle: {Suivre la tendance, Continuer dans la même direction, Continuer dans la direction opposée}

Exemple: Dans le trading XAUUSD, 4 trades ont été faits et le lot a grandi, puis les vacances du marché sont venues et aucun mouvement n'est attendu. Si Freeze Trading est actif, si une limite de 4 trades est entrée il empêche l'ouverture de plus de positions et redémarre le cycle avec la dernière taille de lot qu'il a laissée après les vacances.

Protection des Vacances Bancaires:

Pendant les périodes de vacances, l'équilibre acheteur-vendeur est perturbé et des mouvements latéraux imprévisibles peuvent se produire. Si vous voulez interdire l'ouverture de la première position dans un cycle certains jours avant/après les vacances, vous pouvez définir combien de jours le trading ne sera pas fait.

Exemple: ne pas entrer dans le cycle de trading 2 jours avant les vacances ou 2 jours après les vacances

  • La base de données des vacances contient des données de vacances USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY entre 2022–2025.

Ajustement Dynamique des Pips:

Les valeurs TP et Distance sont automatiquement ajustées quand le prix du marché change. Idéal surtout pour XAUUSD. Il peut être utile à utiliser lors du travail sur des backtests à long terme.
Puisqu'une augmentation ou diminution de valeur de 1% du graphique d'il y a 5 ans ne correspondra pas aux valeurs des points d'aujourd'hui, vous pouvez trouver la réponse à la question de comment donner dynamiquement des valeurs d'entrée affecte le résultat dans cette caractéristique.

  • Baseline Price: Point de prix de référence.
  • Price Interval: Seuil de changement de prix (par exemple, 200).
  • Percentage: Le taux à appliquer quand le prix change ce seuil (par exemple, 10%).

Exemple: Si l'or monte de $3,000 à $3,300 et Distance est 1,300 points, Percentage est 10%, Distance est automatiquement ajusté à 1,430 points.

Information intéressante: Suite aux tests, j'ai remarqué ceci. Le coût de l'once d'or déclaré par les entreprises d'or est autour de $1600. Le prix de vente actuel est autour de $3200. La différence est $1600. Quand j'ai réglé le paramètre de changement de prix à $200 et le changement de pourcentage à 13%, j'ai réalisé que j'avais trouvé la valeur optimale. 


Recommandations d'Utilisation

Optimisez les paramètres d'entrée pour chaque instrument:

  1. Définissez les valeurs Distance et Take Profit identiques ou proches (ex.: 1,200 points et 900 points).
  2. Optimisez et utilisez la caractéristique Freeze Trading.
  3. Donnez au marché 6–12 heures de repos en rendant "True" la caractéristique After Trade Timer.
  4. Définissez Dynamic Volume Multiplier pour la croissance du solde composé.
  5. Testez la caractéristique Dynamic Pips pour l'ajustement des pips dans les tests à long terme (surtout pour XAUUSD).
  6. Utilisez le filtre Bank Holiday pour éviter le trading dans de mauvaises conditions de marché.
  7. Vous pouvez installer cet EA sur plusieurs paires et utiliser la liste Blocked Magic pour entrer dans des trades plus fréquemment
  8. Essayez d'activer la caractéristique (Gap Protection) pour éviter les gaps de week-end

Vous n'avez pas besoin de faire d'optimisation ATR sur les instruments FX; la caractéristique ATR est temporairement désactivée.

Calculez soigneusement le montant de solde requis. Dans les versions futures, le solde dont vous avez besoin sera calculé et affiché sur le graphique.


À Propos du Développeur

Il a terminé 10 ans dans sa carrière de développement de logiciels. En tant qu'amateur de finance et de mathématiques, il a une passion pour développer des robots de trading basés sur des algorithmes depuis plus de 2 ans. Il croit qu'il est l'architecte de nombreux algorithmes et stratégies qu'il a développés et les a développés, mais il a été déçu quand il a rencontré des algorithmes similaires sur le marché. Néanmoins, il continue à développer avec fierté d'avoir cette capacité.  Il croit que fournir gratuitement les robots qu'il développe au lieu de les vendre directement contribuera davantage à leur développement. Il accorde une grande importance à vos commentaires et suggestions.

Si vous aimez mes robots et voulez être informé des nouvelles caractéristiques, rejoignez mon canal: Furkan's Robots



Avis 17
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.08.22 01:24 
 

Excellent tool! I’ve tried many EAs, but this one stands out. Currently using it with my own my XAUUSD M5 configuration and the results are fantastic. Thanks a lot to the author!

190253864
34
190253864 2025.08.17 02:00 
 

想获得BTCUSD、XAUUSD和FX工具的优化设置文件

Enrico Bargellini
161
Enrico Bargellini 2025.07.23 21:32 
 

Ottimo bot funzionante

Plus de l'auteur
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
HedgingMartingale
Huseyin Furkan Ozturk
4.84 (80)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ] Comptes recommandés: Standard à fort effet de levier, ECN, Raw; Cent; Propfirm Cet EA est un algorithme de trading qui combine la couverture et la gestion intelligente des risques avec la stratégie Martingale. Il est conçu pour fournir des performances stables dans des conditions de marché fortes où vous ne pouvez pas prédire la direction de la tendance. Lors de l'utilisation d'un fichier de configuration approprié, il
FREE
GridTeam EA
Huseyin Furkan Ozturk
5 (12)
Experts
GridTeam EA - Crée ton propre robot grid [ Set File ]  ,  [ My Channel ]   Tous les indicateurs dans un seul EA — choisis ce que tu veux, optimise et exécute sur plusieurs paires simultanément. Prends le contrôle total. Configure ta gestion des risques toi-même. Comme valeurs par défaut, l'indicateur RSI est utilisé et a été ajusté selon les résultats d'optimisation. Ce n'est pas la meilleure valeur. Je crois que tu peux en trouver une meilleure. Une des caractéristiques qui rend cet EA beau es
FREE
Melon Mask
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicateurs
Indicateur MelonMask - Aide à Capturer les Renversements de Tendance MelonMask est un outil d'analyse technique puissant, spécialement conçu pour les traders professionnels, qui vous aide à détecter les renversements de tendance à l'avance. Grâce à son algorithme avancé basé sur le Zigzag, il identifie les points clés de renversement sur le marché et fournit des signaux visuels. Caractéristiques de l'indicateur : Signaux de flèches vertes et rouges aux points de renversement de tendance Prédit l
FREE
Lydians Indicator
Huseyin Furkan Ozturk
5 (2)
Indicateurs
[ Ma chaîne ] , [ Mes produits ] Cet indicateur montre les points où la tendance d’une bougie change en raison d’une pression instantanée, tandis que la tendance générale monte ou descend. La flèche affichée par l’indicateur est dessinée si la bougie précédente répond à certains critères. En créant votre stratégie, vous pouvez interpréter 3-4 flèches consécutives comme un signal potentiel de rupture. Par exemple, lorsque la quatrième flèche apparaît, vous pouvez envisager d’ouvrir une position
FREE
