SMC Larry Williams Structure PRO

Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 5, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса.

В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры, обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждённые данные для советников и других программ через iCustom / CopyBuffer.

Больше, чем обычный ZigZag. Индикатор разделяет ретроспективную геометрию графика и подтверждённые события, которые действительно были доступны трейдеру в конкретный момент времени.

Три уровня рыночной структуры

Индикатор последовательно строит следующую иерархию экстремумов:

STH / STL — Short-Term High / Low

Краткосрочные структурные максимумы и минимумы.

Краткосрочные структурные максимумы и минимумы. ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low

Промежуточные экстремумы, сформированные из подтверждённой последовательности краткосрочных точек.

Промежуточные экстремумы, сформированные из подтверждённой последовательности краткосрочных точек. LTH / LTL — Long-Term High / Low

Старшие структурные точки, выделяющие наиболее значимые участки ценового движения.

Каждый следующий уровень строится из подтверждённой структуры предыдущего уровня. Это позволяет рассматривать цену не как одну ломаную линию, а как вложенную систему краткосрочных, промежуточных и долгосрочных движений.

Отличия PRO от стандартной версии

Стандартная версия Версия PRO Базовая визуальная разметка свингов Полная иерархия ST / IT / LT Одна основная последовательность линий Упорядоченный путь Ларри Вильямса и дополнительные валидные краткосрочные точки Основные структурные уведомления Подтверждённые пивоты, Breakout, BoS, ChoCH и Reversal по каждому рангу Преимущественно визуальное использование Визуальный анализ, исследования и подключение советников через iCustom Базовая обработка внутренних баров Фильтрация inside bars и отдельный анализ хронологии outside bars Ретроспективная разметка графика Раздельные ретроспективная геометрия и причинно подтверждённые события

Обработка внутренних баров

Внутренний бар находится внутри диапазона предыдущего бара и часто не создаёт самостоятельного структурного расширения.

При включённой фильтрации индикатор исключает inside bars из последовательности структурных соседей. Сравнение выполняется с ближайшими допустимыми структурными барами, а не с произвольным фиксированным радиусом.

Это снижает количество промежуточного шума и сохраняет последовательность значимых структурных экстремумов.

Обработка внешних баров

Особая ситуация возникает, когда один бар одновременно обновляет максимум и минимум предыдущего диапазона. По данным одного таймфрейма невозможно однозначно определить, что произошло раньше:

сначала был достигнут High, а затем Low; сначала был достигнут Low, а затем High.

Индикатор пытается определить фактическую последовательность по младшим таймфреймам или тиковым данным.

Когда хронологию невозможно подтвердить, неизвестный порядок не заменяется предположением. Такая область может быть отмечена как OUT?, а зависимые подтверждённые события временно не публикуются.

Тестер стратегий Доверие к тикам тестера при определении порядка High/Low управляется отдельной настройкой. Включать её следует только в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков».

Упорядоченный путь свингов и текущее движение

Основная линия строится только по валидным структурным точкам Ларри Вильямса.

Если подряд появляются несколько экстремумов одного направления, для соединяющей линии сохраняется наиболее удалённая точка. Остальные валидные краткосрочные экстремумы могут отображаться отдельно и не исключаются из аналитической модели.

Последнее незавершённое движение визуально продлевается до текущего внешнего экстремума цены. Эта открытая конечная точка не считается подтверждённым пивотом и не создаёт подтверждённые H/L, IT/LT, BoS, ChoCH или Reversal.

Пользователь может независимо управлять:

основной линией структуры;

метками краткосрочных, промежуточных и долгосрочных пивотов;

дополнительными валидными краткосрочными точками вне основной линии;

метками неразрешённых outside-баров;

размерами завершённых свингов;

средней и медианной статистикой свингов.

Breakout, BoS, ChoCH и Reversal

Структурные события рассчитываются отдельно для краткосрочного, промежуточного и долгосрочного уровней.

Breakout — свеча закрывается за последним подтверждённым структурным уровнем. BoS — Break of Structure — пробой в направлении текущей подтверждённой структуры. ChoCH — Change of Character — первый подтверждённый пробой против текущего структурного направления. Reversal — подтверждённое изменение последовательности пивотов. Reversal рассчитывается отдельно и не заменяет ChoCH.

Пробой определяется по закрытию свечи, а не только по касанию или пересечению уровня тенью.

Ретроспективные и подтверждённые данные

Для корректного анализа необходимо различать два вида данных:

Ретроспективная геометрия размещает пивот на свече, которая позднее была признана структурным экстремумом.

размещает пивот на свече, которая позднее была признана структурным экстремумом. Подтверждённое событие публикуется только после появления необходимого правого структурного соседа или после закрытия свечи, подтвердившей пробой.

Историческое положение пивота и момент, когда этот пивот стал известен, — разные значения.

Версия PRO сохраняет это разделение в публичных буферах. Благодаря этому индикатор может использоваться не только визуально, но и в исследованиях и автоматических системах, где необходимо исключить скрытое использование будущих данных.

Интерфейс iCustom

Через 61 публичный буфер индикатор экспортирует:

ретроспективные точки STH, STL, ITH, ITL, LTH и LTL;

цены и времена подтверждённых pivot-событий;

Breakout, BoS, ChoCH и Reversal для каждого структурного ранга;

статус обработки outside-баров;

статус действительности текущего снимка;

границу временной неопределённости;

время первого наблюдения pivot- и structure-событий.

Перед чтением подтверждённых торговых событий внешняя программа должна проверить статус снимка.

Буфер 44 — Output Snapshot Status 1 = Финальный снимок 2 = Загружается история младшего таймфрейма 3 = Порядок outside-бара не разрешён 4 = Модель тестера не поддерживается 5 = После ошибки построения сохранён предыдущий снимок 6 = Хронология тестера принята явно 7 = После ошибки построения действительного снимка нет

Полная карта буферов может быть опубликована в отдельном руководстве для разработчиков.

Размеры свингов и статистика

Индикатор может отображать размеры завершённых движений в брокерских пунктах.

Дополнительно рассчитываются:

средний размер последних завершённых свингов;

медианный размер последних завершённых свингов;

статистика по заданному пользователем количеству движений.

Текущий незавершённый свинг не включается в среднее и медиану.

Система уведомлений

Главный переключатель алертов по умолчанию отключён. После включения пользователь может независимо выбрать структурные ранги для:

подтверждённых пивотов;

Break of Structure;

Change of Character;

разворотов последовательности пивотов;

других структурных пробоев;

поздних подтверждений после загрузки истории outside-бара.

Поддерживаемые каналы доставки:

всплывающее окно терминала; push-уведомление в мобильное приложение; звуковой сигнал; электронная почта.

Важно Уведомление означает формирование события по выбранным правилам рыночной структуры. Оно не является самостоятельной рекомендацией на открытие или закрытие позиции.

Настройки

Группа Назначение Chart & Structure Глубина истории, режим подтверждённых свечей, inside bars, равные High/Low и анализ outside bars. Display Основная линия, метки пивотов, отображаемые ранги, дополнительные точки и неразрешённые outside bars. Swing Information Размеры завершённых свингов, количество меток, средняя и медианная статистика. Alerts Подтверждённые пивоты, BoS, ChoCH, развороты и другие структурные пробои по рангам. Notification Delivery Popup, push, звук и электронная почта. Colors & Labels Внешний вид линии, цвета пивотов, шрифты, размеры меток и заливка долгосрочных меток. Advanced Расчётная история, ценовые допуски и хронология тиков тестера.

Основные варианты применения

объективная разметка краткосрочной, промежуточной и долгосрочной структуры;

поиск подтверждённых изменений рыночного направления;

анализ Breakout, BoS, ChoCH и Reversal;

подготовка структурной основы для анализа ликвидности, ордерблоков, зон спроса и предложения;

сравнение амплитуды импульсов и коррекций;

создание советников и аналитических систем через iCustom;

исследование структуры без смешивания ретроспективных и причинно доступных данных.

Классическая иерархия свингов Ларри Вильямса объединена с современным анализом структуры Smart Money. Индикатор не пытается заменить торговую систему. Его задача — предоставить строгую, настраиваемую и машиночитаемую структурную основу для дальнейшего анализа рынка.

Совместимость

Версия PRO предназначена для MetaTrader 5.

Стандартная версия SMC Larry Williams Structure

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