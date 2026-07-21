SMC Larry Williams Structure PRO

SMC Larry Williams Structure PRO

Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 5, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса.

В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры, обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждённые данные для советников и других программ через iCustom / CopyBuffer.

Больше, чем обычный ZigZag.

Индикатор разделяет ретроспективную геометрию графика и подтверждённые события, которые действительно были доступны трейдеру в конкретный момент времени.

Три уровня рыночной структуры

Индикатор последовательно строит следующую иерархию экстремумов:

  • STH / STL — Short-Term High / Low
    Краткосрочные структурные максимумы и минимумы.
  • ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low
    Промежуточные экстремумы, сформированные из подтверждённой последовательности краткосрочных точек.
  • LTH / LTL — Long-Term High / Low
    Старшие структурные точки, выделяющие наиболее значимые участки ценового движения.

Каждый следующий уровень строится из подтверждённой структуры предыдущего уровня. Это позволяет рассматривать цену не как одну ломаную линию, а как вложенную систему краткосрочных, промежуточных и долгосрочных движений.

Отличия PRO от стандартной версии

Стандартная версия Версия PRO
Базовая визуальная разметка свингов Полная иерархия ST / IT / LT
Одна основная последовательность линий Упорядоченный путь Ларри Вильямса и дополнительные валидные краткосрочные точки
Основные структурные уведомления Подтверждённые пивоты, Breakout, BoS, ChoCH и Reversal по каждому рангу
Преимущественно визуальное использование Визуальный анализ, исследования и подключение советников через iCustom
Базовая обработка внутренних баров Фильтрация inside bars и отдельный анализ хронологии outside bars
Ретроспективная разметка графика Раздельные ретроспективная геометрия и причинно подтверждённые события

Обработка внутренних баров

Внутренний бар находится внутри диапазона предыдущего бара и часто не создаёт самостоятельного структурного расширения.

При включённой фильтрации индикатор исключает inside bars из последовательности структурных соседей. Сравнение выполняется с ближайшими допустимыми структурными барами, а не с произвольным фиксированным радиусом.

Это снижает количество промежуточного шума и сохраняет последовательность значимых структурных экстремумов.

Обработка внешних баров

Особая ситуация возникает, когда один бар одновременно обновляет максимум и минимум предыдущего диапазона. По данным одного таймфрейма невозможно однозначно определить, что произошло раньше:

  1. сначала был достигнут High, а затем Low;
  2. сначала был достигнут Low, а затем High.

Индикатор пытается определить фактическую последовательность по младшим таймфреймам или тиковым данным.

Когда хронологию невозможно подтвердить, неизвестный порядок не заменяется предположением. Такая область может быть отмечена как OUT?, а зависимые подтверждённые события временно не публикуются.

Тестер стратегий

Доверие к тикам тестера при определении порядка High/Low управляется отдельной настройкой. Включать её следует только в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков».

Упорядоченный путь свингов и текущее движение

Основная линия строится только по валидным структурным точкам Ларри Вильямса.

Если подряд появляются несколько экстремумов одного направления, для соединяющей линии сохраняется наиболее удалённая точка. Остальные валидные краткосрочные экстремумы могут отображаться отдельно и не исключаются из аналитической модели.

Последнее незавершённое движение визуально продлевается до текущего внешнего экстремума цены. Эта открытая конечная точка не считается подтверждённым пивотом и не создаёт подтверждённые H/L, IT/LT, BoS, ChoCH или Reversal.

Пользователь может независимо управлять:

  • основной линией структуры;
  • метками краткосрочных, промежуточных и долгосрочных пивотов;
  • дополнительными валидными краткосрочными точками вне основной линии;
  • метками неразрешённых outside-баров;
  • размерами завершённых свингов;
  • средней и медианной статистикой свингов.

Breakout, BoS, ChoCH и Reversal

Структурные события рассчитываются отдельно для краткосрочного, промежуточного и долгосрочного уровней.

  1. Breakout — свеча закрывается за последним подтверждённым структурным уровнем.
  2. BoS — Break of Structure — пробой в направлении текущей подтверждённой структуры.
  3. ChoCH — Change of Character — первый подтверждённый пробой против текущего структурного направления.
  4. Reversal — подтверждённое изменение последовательности пивотов. Reversal рассчитывается отдельно и не заменяет ChoCH.

Пробой определяется по закрытию свечи, а не только по касанию или пересечению уровня тенью.

Ретроспективные и подтверждённые данные

Для корректного анализа необходимо различать два вида данных:

  • Ретроспективная геометрия размещает пивот на свече, которая позднее была признана структурным экстремумом.
  • Подтверждённое событие публикуется только после появления необходимого правого структурного соседа или после закрытия свечи, подтвердившей пробой.

Историческое положение пивота и момент, когда этот пивот стал известен, — разные значения.

Версия PRO сохраняет это разделение в публичных буферах. Благодаря этому индикатор может использоваться не только визуально, но и в исследованиях и автоматических системах, где необходимо исключить скрытое использование будущих данных.

Интерфейс iCustom

Через 61 публичный буфер индикатор экспортирует:

  • ретроспективные точки STH, STL, ITH, ITL, LTH и LTL;
  • цены и времена подтверждённых pivot-событий;
  • Breakout, BoS, ChoCH и Reversal для каждого структурного ранга;
  • статус обработки outside-баров;
  • статус действительности текущего снимка;
  • границу временной неопределённости;
  • время первого наблюдения pivot- и structure-событий.

Перед чтением подтверждённых торговых событий внешняя программа должна проверить статус снимка.

Буфер 44 — Output Snapshot Status 1 = Финальный снимок 2 = Загружается история младшего таймфрейма 3 = Порядок outside-бара не разрешён 4 = Модель тестера не поддерживается 5 = После ошибки построения сохранён предыдущий снимок 6 = Хронология тестера принята явно 7 = После ошибки построения действительного снимка нет

Полная карта буферов может быть опубликована в отдельном руководстве для разработчиков.

Размеры свингов и статистика

Индикатор может отображать размеры завершённых движений в брокерских пунктах.

Дополнительно рассчитываются:

  • средний размер последних завершённых свингов;
  • медианный размер последних завершённых свингов;
  • статистика по заданному пользователем количеству движений.

Текущий незавершённый свинг не включается в среднее и медиану.

Система уведомлений

Главный переключатель алертов по умолчанию отключён. После включения пользователь может независимо выбрать структурные ранги для:

  • подтверждённых пивотов;
  • Break of Structure;
  • Change of Character;
  • разворотов последовательности пивотов;
  • других структурных пробоев;
  • поздних подтверждений после загрузки истории outside-бара.

Поддерживаемые каналы доставки:

  1. всплывающее окно терминала;
  2. push-уведомление в мобильное приложение;
  3. звуковой сигнал;
  4. электронная почта.

Важно

Уведомление означает формирование события по выбранным правилам рыночной структуры. Оно не является самостоятельной рекомендацией на открытие или закрытие позиции.

Настройки

Группа Назначение
Chart & Structure Глубина истории, режим подтверждённых свечей, inside bars, равные High/Low и анализ outside bars.
Display Основная линия, метки пивотов, отображаемые ранги, дополнительные точки и неразрешённые outside bars.
Swing Information Размеры завершённых свингов, количество меток, средняя и медианная статистика.
Alerts Подтверждённые пивоты, BoS, ChoCH, развороты и другие структурные пробои по рангам.
Notification Delivery Popup, push, звук и электронная почта.
Colors & Labels Внешний вид линии, цвета пивотов, шрифты, размеры меток и заливка долгосрочных меток.
Advanced Расчётная история, ценовые допуски и хронология тиков тестера.

Основные варианты применения

  • объективная разметка краткосрочной, промежуточной и долгосрочной структуры;
  • поиск подтверждённых изменений рыночного направления;
  • анализ Breakout, BoS, ChoCH и Reversal;
  • подготовка структурной основы для анализа ликвидности, ордерблоков, зон спроса и предложения;
  • сравнение амплитуды импульсов и коррекций;
  • создание советников и аналитических систем через iCustom;
  • исследование структуры без смешивания ретроспективных и причинно доступных данных.

Классическая иерархия свингов Ларри Вильямса объединена с современным анализом структуры Smart Money.

Индикатор не пытается заменить торговую систему. Его задача — предоставить строгую, настраиваемую и машиночитаемую структурную основу для дальнейшего анализа рынка.

Совместимость

Версия PRO предназначена для MetaTrader 5.

Версия для MT4

Стандартная версия SMC Larry Williams Structure

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Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
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Индикаторы
SMC Larry Williams Structure PRO Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 4, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса. В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры , обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждё
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
Индикаторы
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  это модифицироанный бесплатный индикатор фракталов Била Вильямса, в котором можно вручную задавать количество баров слева и справа, тем самым строив на графике уникальные паттерны.  Теперь все торговые стратегии, основанные, либо в основе которых присутствует индикатор Fractals Dynamic, будут иметь дополнительный сигнал.  Кроме того, фракталы могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивлений. А в некоторых торговых стратегиях показывать уровни ли
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
Индикаторы
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FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR MT5 — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) —
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) — стру
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
Индикаторы
ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах. Особенности: Оптимизирована логика построения онлайн: метки не перерисовываются с нуля на каждом тике, а работает параллельно основному расчёту, рисуя только последние метки тогда, когда ЗигЗаг рисует новые линии или обновляет их. Добавлен   ещё один режим расчёта в пунктах: линия строится, если превысила заданное количество пунктов в настройках: ручной и автоматический (по ATR с
FREE
Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise   -    это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые
MinMax Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4   — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 4. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график
AutoColor PRO MT4
Ivan Butko
Индикаторы
AutoColor PRO MT4 — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 4. Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO MT4 окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги. Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная лини
Palantir
Ivan Butko
Индикаторы
Palantir Индикатор Palantir предсказывает разворот цены на заданное пользователем в настройках число пунктов. Вы выбираете размер интересующего вас тренда и индикатор предскажет с какой вероятностью цена пройдёт в обратную сторону указанное количество пунктов от ближайшего экстремума.  В основе работы индикатора лежит статистический подсчет исторических трендов. Палантир анализирует на истории тренды с заданным в настройках размером, собирает статистику и выдаëт на её основе результат. Наприме
MultiFractal
Ivan Butko
Индикаторы
МультиФрактал - это модифицированный индикатор фракталов Била Уильямса, дополненный фракталами более высокого порядка, разница между которыми по размеру равна четырем, аналогично смене таймфрейма.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство  Наглядность Информативность  Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные таймфреймы при работе.  Наглядность - в одном графике видна структура графика от более мелких до средних и больших рыночных движений.  Информати
Market Noise
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise -  это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые сист
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Индикаторы
Currency Strength Dynamic Currency Strength Dynamic   –   это индикатор силы валют. Под силой валют подразумевается трендовая направленность большинства или всех валютных пар, в которые входит валюта.  Индикатор основан на показаниях разности скользящих средних, аналогично индикатору MACD, на 28 наиболее популярных валютных парах: это мажоры и миноры.  Преимущества Уникальный осцилляторный метод расчёта Наличие кнопок отключения или включения линий конкретных валют Информационное табло 2 вида
MultiFractal Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MultiFractal Levels MultiFractal Levels  –  это модифицироанный индикатор фракталов Била Вильямса с добавлением уровней.  Фракталы строятся со всех ТФ, разрешённых в настройках. Уровни строятся только по самым последним фракталам, которые ещё не были протестированы ценой.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство Наглядность Информативность  Самые свежие уровни  Настраиваемый фрактал Настраиваемые уровни Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные та
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 5. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график ви
AutoColor PRO
Ivan Butko
Индикаторы
AutoColor PRO — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 5. Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги. Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная линия — цвет
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