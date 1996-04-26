AutoColor PRO MT4
- Индикаторы
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Ivan ButkoПриветствую вас, друзья!
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- Версия: 1.0
- Активации: 20
AutoColor PRO MT4 — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 4.
Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO MT4 окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги.
Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная линия — цвет поддержки или сопротивления в зависимости от её положения относительно текущей цены.
Ключевые возможности
- Автоматическая окраска новых графических объектов.
- Разные цвета для восходящих, нисходящих и нейтральных конструкций.
- Отдельная логика поддержки, сопротивления и нейтральной зоны для горизонтальных линий.
- Строгая геометрическая проверка Elliott Motive и Elliott Correction.
- Окраска значимых уровней Fibonacci и других многоуровневых инструментов.
- Защита цветов, назначенных пользователем вручную.
- Осознанная массовая перекраска всего графика командой RECOLOR ALL.
- Четыре независимых цветовых набора.
- Интерактивный Dashboard непосредственно на графике.
- Сохранение цветовых профилей, состояния панели и настроек отдельных типов объектов.
- Опциональное восстановление исходного оформления при удалении индикатора.
- Поддержка 35 типов графических объектов MetaTrader 4.
Какие объекты AutoColor PRO MT4 берёт под управление
- Объекты, уже находившиеся на графике до установки индикатора, остаются без изменений.
- Новые поддерживаемые объекты, созданные при активном режиме AUTO, автоматически окрашиваются и переходят под дальнейшее сопровождение.
- Объекты, созданные в режиме PAUSED, сохраняют назначенные пользователем цвета и не перекрашиваются после возвращения в AUTO.
- Для явного принятия старых, ручных или созданных в PAUSED объектов используется команда RECOLOR ALL.
Режим AUTO
- AutoColor PRO MT4 отслеживает новые поддерживаемые объекты и применяет выбранные правила окраски.
- При изменении направления или геометрии управляемого объекта его цвет пересчитывается.
- Для поддерживаемых направленных объектов периодически проверяются и программные изменения геометрии, выполненные другими MQL4-программами.
- При переключении цветового набора или изменении цвета в Dashboard управляемые объекты обновляются, а ручные исключения сохраняются.
- Для горизонтальных линий цвет может обновляться вслед за изменением рыночной цены.
Режим PAUSED
- В режиме PAUSED индикатор временно не принимает новые объекты под автоматическое управление.
- Объекты, созданные во время паузы, сохраняют исходные или вручную назначенные цвета.
- Возвращение в AUTO само по себе не перекрашивает такие объекты.
- При необходимости их можно передать под управление AutoColor PRO MT4 командой RECOLOR ALL.
Защита ручных цветов
- AutoColor PRO MT4 распознаёт ручное изменение базового цвета объекта или цвета одного из его уровней.
- При включённой защите весь такой объект исключается из последующей автоматической перекраски.
- Ручной цвет сохраняется при изменении геометрии, рыночной цены, цветового набора и состояния Dashboard.
- Ручные исключения могут сохраняться при обычной смене таймфрейма и перезапуске терминала.
- Защиту ручных цветов можно отключить во входных параметрах.
- Команда RECOLOR ALL снимает ручные исключения и снова передаёт объекты под управление AutoColor PRO MT4.
RECOLOR ALL
- Команда требует отдельного подтверждения, чтобы избежать случайной массовой перекраски.
- Проверяет все поддерживаемые объекты на текущем графике.
- Разово перекрашивает поддерживаемые типы независимо от их текущего состояния ON или OFF в Dashboard.
- Обрабатывает объекты, созданные до запуска AutoColor PRO MT4.
- Обрабатывает объекты, созданные в режиме PAUSED.
- Снимает ручные, старые и автоматические исключения.
- Применяет актуальные цвета выбранного цветового набора.
- После выполнения дальнейшее автоматическое сопровождение каждого типа снова определяется его состоянием ON или OFF.
Поддерживаемые группы объектов
- Вертикальные и горизонтальные линии.
- Трендовые линии и линии по углу.
- Циклические линии и линии со стрелочными окончаниями.
- Равноудалённые, регрессионные и стандартно-отклонённые каналы.
- Вилы Эндрюса.
- Линии, вееры и сетки Gann.
- Уровни, временные зоны, вееры, дуги, каналы и расширения Fibonacci.
- Импульсные и коррекционные волны Elliott.
- Прямоугольники, треугольники и эллипсы.
- Стрелки, торговые символы и ценовые метки.
- Текстовые объекты и экранные метки.
Логика направленной окраски
- Восходящие объекты получают бычий цвет.
- Нисходящие объекты получают медвежий цвет.
- Объекты без однозначного направления получают нейтральный цвет.
- Для Regression Channel и Standard Deviation Channel учитывается направление фактически рассчитанной центральной линии.
- Для Gann Line, Gann Fan и Gann Grid используется направление самого инструмента Gann.
- Для Rectangle и Ellipse направление определяется по расположению опорных точек.
- Triangle считается статическим объектом и использует один настраиваемый цвет.
- Стрелки, символы, текст и экранные метки используют статический цвет, выбранный для соответствующего типа.
Elliott Motive и Elliott Correction
- Для Motive Wave анализируется полная последовательность из пяти опорных точек.
- Для Correction Wave анализируется полная последовательность из трёх опорных точек.
- Проверяется порядок точек слева направо и геометрическая структура чередующихся волн.
- Корректная восходящая или нисходящая конструкция получает соответствующий направленный цвет.
- Неоднозначная, равная или геометрически некорректная конструкция получает нейтральный цвет.
- Окраска выполняется после завершения построения всех необходимых точек объекта.
Fibonacci и многоуровневые инструменты
- AutoColor PRO MT4 работает с цветами отдельных уровней, а не только с общим цветом объекта.
- Для Fibonacci Retracement окрашиваются линии уровней.
- Для Fibonacci Time Zones окрашиваются временные линии.
- Для Fibonacci Fan окрашиваются лучи веера.
- Для Fibonacci Arcs окрашиваются дуги.
- Для Fibonacci Expansion окрашиваются проекционные уровни.
- Для Fibonacci Channel и Pitchfork могут окрашиваться как основные линии, так и дополнительные уровни.
- Вспомогательный строительный отрезок не перекрашивается, если он не является содержательной частью инструмента.
- Все значимые уровни одного направленного объекта получают единый цвет его текущего направления.
- Ручное изменение цвета отдельного уровня распознаётся как ручное изменение всего объекта.
- При восстановлении исходного оформления базовый цвет и каждый уровень проверяются отдельно, поэтому более поздние ручные изменения пользователя сохраняются.
Горизонтальные уровни
- Линия ниже текущей цены может отображаться как поддержка.
- Линия выше текущей цены может отображаться как сопротивление.
- Для области рядом с текущей ценой можно задать нейтральную зону в пунктах.
- Цвета поддержки, сопротивления и нейтрального состояния настраиваются отдельно.
- Динамическое обновление при движении цены можно включить или отключить.
- Перемещение самой горизонтальной линии также приводит к повторной проверке её состояния.
Интерактивный Dashboard
- Переключение между режимами AUTO и PAUSED.
- Кнопка RECOLOR ALL с отдельным окном подтверждения.
- Быстрое переключение между четырьмя цветовыми наборами.
- Включение и отключение отдельных типов объектов нажатием на их название.
- Компактные индикаторы состояния ON и OFF.
- Выбор бычьих, медвежьих и статических цветов, а также цветов поддержки и сопротивления.
- Раскрывающаяся палитра из 32 цветов.
- Выбор цвета обычным нажатием или одним движением: нажать на образец, провести курсор к нужной ячейке и отпустить.
- Добавление типов объектов в раздел Favorites.
- Сворачивание отдельных групп.
- Вертикальная прокрутка содержимого.
- Изменение высоты панели.
- Перемещение панели по графику.
- Сворачивание всей панели в компактный заголовок.
- Удаление индикатора с графика кнопкой закрытия.
- Тёмная и светлая темы.
- Контурная подсветка всех кликабельных элементов при наведении курсора.
Favorites
- В Favorites добавляются типы объектов, а не отдельные экземпляры линий с графика.
- Избранные типы отображаются в верхней части Dashboard.
- Это позволяет держать под рукой только регулярно используемые инструменты.
- По умолчанию в Favorites находится Trend Line.
- По умолчанию включён только Trend Line, если значения входных параметров не были изменены.
- Все остальные группы при первом запуске свёрнуты и не перегружают интерфейс.
Цветовые наборы
- Четыре независимых набора цветов.
- Быстрое переключение наборов прямо на графике.
- Индивидуальные цвета для каждого поддерживаемого типа объекта.
- Отдельные цвета для бычьего и медвежьего направления.
- Отдельные цвета поддержки и сопротивления.
- Единый нейтральный цвет задаётся во входных параметрах.
- Заводские наборы можно полностью изменить под собственный стиль графика.
- Ручные исключения объектов сохраняются при переключении наборов.
Сброс настроек Dashboard
- Кнопка R открывает отдельное окно подтверждения.
- Сбрасываются все четыре цветовых набора.
- Активным снова становится первый набор.
- Состояния ON и OFF возвращаются к значениям, заданным во входных параметрах.
- Сбрасываются Favorites, раскрытие групп, положение, высота и прокрутка панели.
- Состояние AUTO или PAUSED возвращается к значению основного входного параметра.
- Ручные исключения объектов и сохранённые исходные цвета не удаляются.
- Для снятия ручных исключений используется RECOLOR ALL.
Восстановление исходного оформления
- При удалении индикатора можно автоматически вернуть исходное оформление объектов.
- Восстанавливаются только свойства, которые действительно изменял AutoColor PRO MT4.
- Если пользователь позднее изменил цвет вручную, такое значение сохраняется.
- Базовый цвет и цвета отдельных уровней проверяются независимо.
- При использовании направленной ширины или стиля могут восстанавливаться исходные ширина и стиль линий.
- Автоматическое восстановление включается или отключается во входных параметрах.
Дополнительные настройки
- Включение или отключение автоматической окраски.
- Включение или отключение защиты ручных цветов.
- Сохранение ручных исключений при обычных перезапусках и смене таймфрейма.
- Фильтрация объектов по префиксу имени.
- Настройка бычьего, медвежьего и нейтрального цветов.
- Настройка цветов поддержки и сопротивления.
- Настройка нейтральной зоны горизонтальных линий.
- Опциональное применение разной ширины линий по направлению.
- Опциональное применение разных стилей линий по направлению.
- Настройка чувствительности обновления при перемещении объектов.
- Настройка положения, ширины и высоты Dashboard.
- Выбор тёмной или светлой темы.
- Диагностический режим для технической проверки.
Оптимизация и производительность
- Индикатор не выполняет торговых расчётов и не использует сигнальные буферы.
- В регулярных циклах обрабатываются только зарегистрированные поддерживаемые объекты.
- Проверка программных изменений геометрии выполняется порциями.
- Частота внутренних обновлений зависит от текущей активности панели и объектов.
- Временные ошибки обработки приводят к ограниченной повторной попытке.
- При создании новых графических объектов Dashboard автоматически возвращается на передний план.
- Неподдерживаемые объекты не изменяются.
Практическое применение
- Создание аккуратной и единообразной разметки графика.
- Быстрое визуальное разделение восходящих и нисходящих конструкций.
- Различение поддержки и сопротивления без ручного изменения свойств каждой линии.
- Удобная работа с большим количеством линий, каналов и аналитических уровней.
- Подготовка понятных скриншотов, торговых планов и аналитических материалов.
- Сокращение повторяющихся действий при ручном техническом анализе.
Версия для MetaTrader 5: AutoColor PRO MT5
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