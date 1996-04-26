AutoColor PRO MT4 — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 4.

Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO MT4 окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги.

Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная линия — цвет поддержки или сопротивления в зависимости от её положения относительно текущей цены.

AutoColor PRO MT4 не является торговой системой, не открывает сделки и не генерирует сигналы BUY или SELL. Индикатор изменяет только визуальные свойства поддерживаемых графических объектов.

Ключевые возможности

Автоматическая окраска новых графических объектов.

Разные цвета для восходящих, нисходящих и нейтральных конструкций.

Отдельная логика поддержки, сопротивления и нейтральной зоны для горизонтальных линий.

Строгая геометрическая проверка Elliott Motive и Elliott Correction.

Окраска значимых уровней Fibonacci и других многоуровневых инструментов.

Защита цветов, назначенных пользователем вручную.

Осознанная массовая перекраска всего графика командой RECOLOR ALL .

. Четыре независимых цветовых набора.

Интерактивный Dashboard непосредственно на графике.

Сохранение цветовых профилей, состояния панели и настроек отдельных типов объектов.

Опциональное восстановление исходного оформления при удалении индикатора.

Поддержка 35 типов графических объектов MetaTrader 4.

Какие объекты AutoColor PRO MT4 берёт под управление

Объекты, уже находившиеся на графике до установки индикатора, остаются без изменений.

Новые поддерживаемые объекты, созданные при активном режиме AUTO , автоматически окрашиваются и переходят под дальнейшее сопровождение.

, автоматически окрашиваются и переходят под дальнейшее сопровождение. Объекты, созданные в режиме PAUSED , сохраняют назначенные пользователем цвета и не перекрашиваются после возвращения в AUTO.

, сохраняют назначенные пользователем цвета и не перекрашиваются после возвращения в AUTO. Для явного принятия старых, ручных или созданных в PAUSED объектов используется команда RECOLOR ALL.

Режим AUTO

AutoColor PRO MT4 отслеживает новые поддерживаемые объекты и применяет выбранные правила окраски.

При изменении направления или геометрии управляемого объекта его цвет пересчитывается.

Для поддерживаемых направленных объектов периодически проверяются и программные изменения геометрии, выполненные другими MQL4-программами.

При переключении цветового набора или изменении цвета в Dashboard управляемые объекты обновляются, а ручные исключения сохраняются.

Для горизонтальных линий цвет может обновляться вслед за изменением рыночной цены.

Режим PAUSED

В режиме PAUSED индикатор временно не принимает новые объекты под автоматическое управление.

Объекты, созданные во время паузы, сохраняют исходные или вручную назначенные цвета.

Возвращение в AUTO само по себе не перекрашивает такие объекты.

При необходимости их можно передать под управление AutoColor PRO MT4 командой RECOLOR ALL.

Защита ручных цветов

AutoColor PRO MT4 распознаёт ручное изменение базового цвета объекта или цвета одного из его уровней.

При включённой защите весь такой объект исключается из последующей автоматической перекраски.

Ручной цвет сохраняется при изменении геометрии, рыночной цены, цветового набора и состояния Dashboard.

Ручные исключения могут сохраняться при обычной смене таймфрейма и перезапуске терминала.

Защиту ручных цветов можно отключить во входных параметрах.

Команда RECOLOR ALL снимает ручные исключения и снова передаёт объекты под управление AutoColor PRO MT4.

RECOLOR ALL

Команда требует отдельного подтверждения, чтобы избежать случайной массовой перекраски.

Проверяет все поддерживаемые объекты на текущем графике.

Разово перекрашивает поддерживаемые типы независимо от их текущего состояния ON или OFF в Dashboard.

Обрабатывает объекты, созданные до запуска AutoColor PRO MT4.

Обрабатывает объекты, созданные в режиме PAUSED.

Снимает ручные, старые и автоматические исключения.

Применяет актуальные цвета выбранного цветового набора.

После выполнения дальнейшее автоматическое сопровождение каждого типа снова определяется его состоянием ON или OFF.

Важно: RECOLOR ALL является осознанной командой полного принятия объектов под управление. Она может заменить цвета, ранее назначенные вручную.

Поддерживаемые группы объектов

Вертикальные и горизонтальные линии.

Трендовые линии и линии по углу.

Циклические линии и линии со стрелочными окончаниями.

Равноудалённые, регрессионные и стандартно-отклонённые каналы.

Вилы Эндрюса.

Линии, вееры и сетки Gann.

Уровни, временные зоны, вееры, дуги, каналы и расширения Fibonacci.

Импульсные и коррекционные волны Elliott.

Прямоугольники, треугольники и эллипсы.

Стрелки, торговые символы и ценовые метки.

Текстовые объекты и экранные метки.

Логика направленной окраски

Восходящие объекты получают бычий цвет.

Нисходящие объекты получают медвежий цвет.

Объекты без однозначного направления получают нейтральный цвет.

Для Regression Channel и Standard Deviation Channel учитывается направление фактически рассчитанной центральной линии.

Для Gann Line, Gann Fan и Gann Grid используется направление самого инструмента Gann.

Для Rectangle и Ellipse направление определяется по расположению опорных точек.

Triangle считается статическим объектом и использует один настраиваемый цвет.

Стрелки, символы, текст и экранные метки используют статический цвет, выбранный для соответствующего типа.

Elliott Motive и Elliott Correction

Для Motive Wave анализируется полная последовательность из пяти опорных точек.

Для Correction Wave анализируется полная последовательность из трёх опорных точек.

Проверяется порядок точек слева направо и геометрическая структура чередующихся волн.

Корректная восходящая или нисходящая конструкция получает соответствующий направленный цвет.

Неоднозначная, равная или геометрически некорректная конструкция получает нейтральный цвет.

Окраска выполняется после завершения построения всех необходимых точек объекта.

Проверка Elliott оценивает геометрию созданного объекта для выбора цвета. Она не подтверждает корректность торговой разметки и не является полноценной экспертизой волнового анализа.

Fibonacci и многоуровневые инструменты

AutoColor PRO MT4 работает с цветами отдельных уровней, а не только с общим цветом объекта.

Для Fibonacci Retracement окрашиваются линии уровней.

Для Fibonacci Time Zones окрашиваются временные линии.

Для Fibonacci Fan окрашиваются лучи веера.

Для Fibonacci Arcs окрашиваются дуги.

Для Fibonacci Expansion окрашиваются проекционные уровни.

Для Fibonacci Channel и Pitchfork могут окрашиваться как основные линии, так и дополнительные уровни.

Вспомогательный строительный отрезок не перекрашивается, если он не является содержательной частью инструмента.

Все значимые уровни одного направленного объекта получают единый цвет его текущего направления.

Ручное изменение цвета отдельного уровня распознаётся как ручное изменение всего объекта.

При восстановлении исходного оформления базовый цвет и каждый уровень проверяются отдельно, поэтому более поздние ручные изменения пользователя сохраняются.

Горизонтальные уровни

Линия ниже текущей цены может отображаться как поддержка.

Линия выше текущей цены может отображаться как сопротивление.

Для области рядом с текущей ценой можно задать нейтральную зону в пунктах.

Цвета поддержки, сопротивления и нейтрального состояния настраиваются отдельно.

Динамическое обновление при движении цены можно включить или отключить.

Перемещение самой горизонтальной линии также приводит к повторной проверке её состояния.

Интерактивный Dashboard

Переключение между режимами AUTO и PAUSED.

Кнопка RECOLOR ALL с отдельным окном подтверждения.

Быстрое переключение между четырьмя цветовыми наборами.

Включение и отключение отдельных типов объектов нажатием на их название.

Компактные индикаторы состояния ON и OFF.

Выбор бычьих, медвежьих и статических цветов, а также цветов поддержки и сопротивления.

Раскрывающаяся палитра из 32 цветов.

Выбор цвета обычным нажатием или одним движением: нажать на образец, провести курсор к нужной ячейке и отпустить.

Добавление типов объектов в раздел Favorites.

Сворачивание отдельных групп.

Вертикальная прокрутка содержимого.

Изменение высоты панели.

Перемещение панели по графику.

Сворачивание всей панели в компактный заголовок.

Удаление индикатора с графика кнопкой закрытия.

Тёмная и светлая темы.

Контурная подсветка всех кликабельных элементов при наведении курсора.

Favorites

В Favorites добавляются типы объектов, а не отдельные экземпляры линий с графика.

Избранные типы отображаются в верхней части Dashboard.

Это позволяет держать под рукой только регулярно используемые инструменты.

По умолчанию в Favorites находится Trend Line.

По умолчанию включён только Trend Line, если значения входных параметров не были изменены.

Все остальные группы при первом запуске свёрнуты и не перегружают интерфейс.

Цветовые наборы

Четыре независимых набора цветов.

Быстрое переключение наборов прямо на графике.

Индивидуальные цвета для каждого поддерживаемого типа объекта.

Отдельные цвета для бычьего и медвежьего направления.

Отдельные цвета поддержки и сопротивления.

Единый нейтральный цвет задаётся во входных параметрах.

Заводские наборы можно полностью изменить под собственный стиль графика.

Ручные исключения объектов сохраняются при переключении наборов.

Сброс настроек Dashboard

Кнопка R открывает отдельное окно подтверждения.

открывает отдельное окно подтверждения. Сбрасываются все четыре цветовых набора.

Активным снова становится первый набор.

Состояния ON и OFF возвращаются к значениям, заданным во входных параметрах.

Сбрасываются Favorites, раскрытие групп, положение, высота и прокрутка панели.

Состояние AUTO или PAUSED возвращается к значению основного входного параметра.

Ручные исключения объектов и сохранённые исходные цвета не удаляются.

Для снятия ручных исключений используется RECOLOR ALL.

Восстановление исходного оформления

При удалении индикатора можно автоматически вернуть исходное оформление объектов.

Восстанавливаются только свойства, которые действительно изменял AutoColor PRO MT4.

Если пользователь позднее изменил цвет вручную, такое значение сохраняется.

Базовый цвет и цвета отдельных уровней проверяются независимо.

При использовании направленной ширины или стиля могут восстанавливаться исходные ширина и стиль линий.

Автоматическое восстановление включается или отключается во входных параметрах.

Дополнительные настройки

Включение или отключение автоматической окраски.

Включение или отключение защиты ручных цветов.

Сохранение ручных исключений при обычных перезапусках и смене таймфрейма.

Фильтрация объектов по префиксу имени.

Настройка бычьего, медвежьего и нейтрального цветов.

Настройка цветов поддержки и сопротивления.

Настройка нейтральной зоны горизонтальных линий.

Опциональное применение разной ширины линий по направлению.

Опциональное применение разных стилей линий по направлению.

Настройка чувствительности обновления при перемещении объектов.

Настройка положения, ширины и высоты Dashboard.

Выбор тёмной или светлой темы.

Диагностический режим для технической проверки.

Оптимизация и производительность

Индикатор не выполняет торговых расчётов и не использует сигнальные буферы.

В регулярных циклах обрабатываются только зарегистрированные поддерживаемые объекты.

Проверка программных изменений геометрии выполняется порциями.

Частота внутренних обновлений зависит от текущей активности панели и объектов.

Временные ошибки обработки приводят к ограниченной повторной попытке.

При создании новых графических объектов Dashboard автоматически возвращается на передний план.

Неподдерживаемые объекты не изменяются.

Практическое применение

Создание аккуратной и единообразной разметки графика.

Быстрое визуальное разделение восходящих и нисходящих конструкций.

Различение поддержки и сопротивления без ручного изменения свойств каждой линии.

Удобная работа с большим количеством линий, каналов и аналитических уровней.

Подготовка понятных скриншотов, торговых планов и аналитических материалов.

Сокращение повторяющихся действий при ручном техническом анализе.

AutoColor PRO MT4 изменяет только визуальные свойства поддерживаемых графических объектов. Индикатор не оценивает качество построенной разметки, не подтверждает торговые решения и не гарантирует финансовый результат.

Версия для MetaTrader 5: AutoColor PRO MT5

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Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию AutoColor PRO MT4, напишите мне в личные сообщения или оставьте комментарий во вкладке обсуждения продукта.

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Удобной работы и аккуратной разметки графика!