AutoColor PRO MT4

AutoColor PRO MT4 — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 4.

Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO MT4 окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги.

Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная линия — цвет поддержки или сопротивления в зависимости от её положения относительно текущей цены.

AutoColor PRO MT4 не является торговой системой, не открывает сделки и не генерирует сигналы BUY или SELL. Индикатор изменяет только визуальные свойства поддерживаемых графических объектов.

Ключевые возможности

  • Автоматическая окраска новых графических объектов.
  • Разные цвета для восходящих, нисходящих и нейтральных конструкций.
  • Отдельная логика поддержки, сопротивления и нейтральной зоны для горизонтальных линий.
  • Строгая геометрическая проверка Elliott Motive и Elliott Correction.
  • Окраска значимых уровней Fibonacci и других многоуровневых инструментов.
  • Защита цветов, назначенных пользователем вручную.
  • Осознанная массовая перекраска всего графика командой RECOLOR ALL.
  • Четыре независимых цветовых набора.
  • Интерактивный Dashboard непосредственно на графике.
  • Сохранение цветовых профилей, состояния панели и настроек отдельных типов объектов.
  • Опциональное восстановление исходного оформления при удалении индикатора.
  • Поддержка 35 типов графических объектов MetaTrader 4.

Какие объекты AutoColor PRO MT4 берёт под управление

  • Объекты, уже находившиеся на графике до установки индикатора, остаются без изменений.
  • Новые поддерживаемые объекты, созданные при активном режиме AUTO, автоматически окрашиваются и переходят под дальнейшее сопровождение.
  • Объекты, созданные в режиме PAUSED, сохраняют назначенные пользователем цвета и не перекрашиваются после возвращения в AUTO.
  • Для явного принятия старых, ручных или созданных в PAUSED объектов используется команда RECOLOR ALL.

Режим AUTO

  • AutoColor PRO MT4 отслеживает новые поддерживаемые объекты и применяет выбранные правила окраски.
  • При изменении направления или геометрии управляемого объекта его цвет пересчитывается.
  • Для поддерживаемых направленных объектов периодически проверяются и программные изменения геометрии, выполненные другими MQL4-программами.
  • При переключении цветового набора или изменении цвета в Dashboard управляемые объекты обновляются, а ручные исключения сохраняются.
  • Для горизонтальных линий цвет может обновляться вслед за изменением рыночной цены.

Режим PAUSED

  • В режиме PAUSED индикатор временно не принимает новые объекты под автоматическое управление.
  • Объекты, созданные во время паузы, сохраняют исходные или вручную назначенные цвета.
  • Возвращение в AUTO само по себе не перекрашивает такие объекты.
  • При необходимости их можно передать под управление AutoColor PRO MT4 командой RECOLOR ALL.

Защита ручных цветов

  • AutoColor PRO MT4 распознаёт ручное изменение базового цвета объекта или цвета одного из его уровней.
  • При включённой защите весь такой объект исключается из последующей автоматической перекраски.
  • Ручной цвет сохраняется при изменении геометрии, рыночной цены, цветового набора и состояния Dashboard.
  • Ручные исключения могут сохраняться при обычной смене таймфрейма и перезапуске терминала.
  • Защиту ручных цветов можно отключить во входных параметрах.
  • Команда RECOLOR ALL снимает ручные исключения и снова передаёт объекты под управление AutoColor PRO MT4.

RECOLOR ALL

  • Команда требует отдельного подтверждения, чтобы избежать случайной массовой перекраски.
  • Проверяет все поддерживаемые объекты на текущем графике.
  • Разово перекрашивает поддерживаемые типы независимо от их текущего состояния ON или OFF в Dashboard.
  • Обрабатывает объекты, созданные до запуска AutoColor PRO MT4.
  • Обрабатывает объекты, созданные в режиме PAUSED.
  • Снимает ручные, старые и автоматические исключения.
  • Применяет актуальные цвета выбранного цветового набора.
  • После выполнения дальнейшее автоматическое сопровождение каждого типа снова определяется его состоянием ON или OFF.
Важно: RECOLOR ALL является осознанной командой полного принятия объектов под управление. Она может заменить цвета, ранее назначенные вручную.

Поддерживаемые группы объектов

  • Вертикальные и горизонтальные линии.
  • Трендовые линии и линии по углу.
  • Циклические линии и линии со стрелочными окончаниями.
  • Равноудалённые, регрессионные и стандартно-отклонённые каналы.
  • Вилы Эндрюса.
  • Линии, вееры и сетки Gann.
  • Уровни, временные зоны, вееры, дуги, каналы и расширения Fibonacci.
  • Импульсные и коррекционные волны Elliott.
  • Прямоугольники, треугольники и эллипсы.
  • Стрелки, торговые символы и ценовые метки.
  • Текстовые объекты и экранные метки.

Логика направленной окраски

  • Восходящие объекты получают бычий цвет.
  • Нисходящие объекты получают медвежий цвет.
  • Объекты без однозначного направления получают нейтральный цвет.
  • Для Regression Channel и Standard Deviation Channel учитывается направление фактически рассчитанной центральной линии.
  • Для Gann Line, Gann Fan и Gann Grid используется направление самого инструмента Gann.
  • Для Rectangle и Ellipse направление определяется по расположению опорных точек.
  • Triangle считается статическим объектом и использует один настраиваемый цвет.
  • Стрелки, символы, текст и экранные метки используют статический цвет, выбранный для соответствующего типа.

Elliott Motive и Elliott Correction

  • Для Motive Wave анализируется полная последовательность из пяти опорных точек.
  • Для Correction Wave анализируется полная последовательность из трёх опорных точек.
  • Проверяется порядок точек слева направо и геометрическая структура чередующихся волн.
  • Корректная восходящая или нисходящая конструкция получает соответствующий направленный цвет.
  • Неоднозначная, равная или геометрически некорректная конструкция получает нейтральный цвет.
  • Окраска выполняется после завершения построения всех необходимых точек объекта.
Проверка Elliott оценивает геометрию созданного объекта для выбора цвета. Она не подтверждает корректность торговой разметки и не является полноценной экспертизой волнового анализа.

Fibonacci и многоуровневые инструменты

  • AutoColor PRO MT4 работает с цветами отдельных уровней, а не только с общим цветом объекта.
  • Для Fibonacci Retracement окрашиваются линии уровней.
  • Для Fibonacci Time Zones окрашиваются временные линии.
  • Для Fibonacci Fan окрашиваются лучи веера.
  • Для Fibonacci Arcs окрашиваются дуги.
  • Для Fibonacci Expansion окрашиваются проекционные уровни.
  • Для Fibonacci Channel и Pitchfork могут окрашиваться как основные линии, так и дополнительные уровни.
  • Вспомогательный строительный отрезок не перекрашивается, если он не является содержательной частью инструмента.
  • Все значимые уровни одного направленного объекта получают единый цвет его текущего направления.
  • Ручное изменение цвета отдельного уровня распознаётся как ручное изменение всего объекта.
  • При восстановлении исходного оформления базовый цвет и каждый уровень проверяются отдельно, поэтому более поздние ручные изменения пользователя сохраняются.

Горизонтальные уровни

  • Линия ниже текущей цены может отображаться как поддержка.
  • Линия выше текущей цены может отображаться как сопротивление.
  • Для области рядом с текущей ценой можно задать нейтральную зону в пунктах.
  • Цвета поддержки, сопротивления и нейтрального состояния настраиваются отдельно.
  • Динамическое обновление при движении цены можно включить или отключить.
  • Перемещение самой горизонтальной линии также приводит к повторной проверке её состояния.

Интерактивный Dashboard

  • Переключение между режимами AUTO и PAUSED.
  • Кнопка RECOLOR ALL с отдельным окном подтверждения.
  • Быстрое переключение между четырьмя цветовыми наборами.
  • Включение и отключение отдельных типов объектов нажатием на их название.
  • Компактные индикаторы состояния ON и OFF.
  • Выбор бычьих, медвежьих и статических цветов, а также цветов поддержки и сопротивления.
  • Раскрывающаяся палитра из 32 цветов.
  • Выбор цвета обычным нажатием или одним движением: нажать на образец, провести курсор к нужной ячейке и отпустить.
  • Добавление типов объектов в раздел Favorites.
  • Сворачивание отдельных групп.
  • Вертикальная прокрутка содержимого.
  • Изменение высоты панели.
  • Перемещение панели по графику.
  • Сворачивание всей панели в компактный заголовок.
  • Удаление индикатора с графика кнопкой закрытия.
  • Тёмная и светлая темы.
  • Контурная подсветка всех кликабельных элементов при наведении курсора.

Favorites

  • В Favorites добавляются типы объектов, а не отдельные экземпляры линий с графика.
  • Избранные типы отображаются в верхней части Dashboard.
  • Это позволяет держать под рукой только регулярно используемые инструменты.
  • По умолчанию в Favorites находится Trend Line.
  • По умолчанию включён только Trend Line, если значения входных параметров не были изменены.
  • Все остальные группы при первом запуске свёрнуты и не перегружают интерфейс.

Цветовые наборы

  • Четыре независимых набора цветов.
  • Быстрое переключение наборов прямо на графике.
  • Индивидуальные цвета для каждого поддерживаемого типа объекта.
  • Отдельные цвета для бычьего и медвежьего направления.
  • Отдельные цвета поддержки и сопротивления.
  • Единый нейтральный цвет задаётся во входных параметрах.
  • Заводские наборы можно полностью изменить под собственный стиль графика.
  • Ручные исключения объектов сохраняются при переключении наборов.

Сброс настроек Dashboard

  • Кнопка R открывает отдельное окно подтверждения.
  • Сбрасываются все четыре цветовых набора.
  • Активным снова становится первый набор.
  • Состояния ON и OFF возвращаются к значениям, заданным во входных параметрах.
  • Сбрасываются Favorites, раскрытие групп, положение, высота и прокрутка панели.
  • Состояние AUTO или PAUSED возвращается к значению основного входного параметра.
  • Ручные исключения объектов и сохранённые исходные цвета не удаляются.
  • Для снятия ручных исключений используется RECOLOR ALL.

Восстановление исходного оформления

  • При удалении индикатора можно автоматически вернуть исходное оформление объектов.
  • Восстанавливаются только свойства, которые действительно изменял AutoColor PRO MT4.
  • Если пользователь позднее изменил цвет вручную, такое значение сохраняется.
  • Базовый цвет и цвета отдельных уровней проверяются независимо.
  • При использовании направленной ширины или стиля могут восстанавливаться исходные ширина и стиль линий.
  • Автоматическое восстановление включается или отключается во входных параметрах.

Дополнительные настройки

  • Включение или отключение автоматической окраски.
  • Включение или отключение защиты ручных цветов.
  • Сохранение ручных исключений при обычных перезапусках и смене таймфрейма.
  • Фильтрация объектов по префиксу имени.
  • Настройка бычьего, медвежьего и нейтрального цветов.
  • Настройка цветов поддержки и сопротивления.
  • Настройка нейтральной зоны горизонтальных линий.
  • Опциональное применение разной ширины линий по направлению.
  • Опциональное применение разных стилей линий по направлению.
  • Настройка чувствительности обновления при перемещении объектов.
  • Настройка положения, ширины и высоты Dashboard.
  • Выбор тёмной или светлой темы.
  • Диагностический режим для технической проверки.

Оптимизация и производительность

  • Индикатор не выполняет торговых расчётов и не использует сигнальные буферы.
  • В регулярных циклах обрабатываются только зарегистрированные поддерживаемые объекты.
  • Проверка программных изменений геометрии выполняется порциями.
  • Частота внутренних обновлений зависит от текущей активности панели и объектов.
  • Временные ошибки обработки приводят к ограниченной повторной попытке.
  • При создании новых графических объектов Dashboard автоматически возвращается на передний план.
  • Неподдерживаемые объекты не изменяются.

Практическое применение

  • Создание аккуратной и единообразной разметки графика.
  • Быстрое визуальное разделение восходящих и нисходящих конструкций.
  • Различение поддержки и сопротивления без ручного изменения свойств каждой линии.
  • Удобная работа с большим количеством линий, каналов и аналитических уровней.
  • Подготовка понятных скриншотов, торговых планов и аналитических материалов.
  • Сокращение повторяющихся действий при ручном техническом анализе.

AutoColor PRO MT4 изменяет только визуальные свойства поддерживаемых графических объектов. Индикатор не оценивает качество построенной разметки, не подтверждает торговые решения и не гарантирует финансовый результат.

Версия для MetaTrader 5: AutoColor PRO MT5
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Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию AutoColor PRO MT4, напишите мне в личные сообщения или оставьте комментарий во вкладке обсуждения продукта.

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Удобной работы и аккуратной разметки графика!

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Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
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SMC Larry Williams Structure PRO Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 4, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса. В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры , обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждё
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
Индикаторы
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  это модифицироанный бесплатный индикатор фракталов Била Вильямса, в котором можно вручную задавать количество баров слева и справа, тем самым строив на графике уникальные паттерны.  Теперь все торговые стратегии, основанные, либо в основе которых присутствует индикатор Fractals Dynamic, будут иметь дополнительный сигнал.  Кроме того, фракталы могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивлений. А в некоторых торговых стратегиях показывать уровни ли
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
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Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
Индикаторы
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  это модифицироанный бесплатный индикатор фракталов Била Вильямса, в котором можно вручную задавать количество баров слева и справа, тем самым строив на графике уникальные паттерны.  Теперь все торговые стратегии, основанные, либо в основе которых присутствует индикатор Fractals Dynamic, будут иметь дополнительный сигнал.  Кроме того, фракталы могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивлений. А в некоторых торговых стратегиях показывать уровни ли
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR MT5 — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) —
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) — стру
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
Индикаторы
ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах. Особенности: Оптимизирована логика построения онлайн: метки не перерисовываются с нуля на каждом тике, а работает параллельно основному расчёту, рисуя только последние метки тогда, когда ЗигЗаг рисует новые линии или обновляет их. Добавлен   ещё один режим расчёта в пунктах: линия строится, если превысила заданное количество пунктов в настройках: ручной и автоматический (по ATR с
FREE
Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise   -    это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые
MinMax Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4   — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 4. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график
Palantir
Ivan Butko
Индикаторы
Palantir Индикатор Palantir предсказывает разворот цены на заданное пользователем в настройках число пунктов. Вы выбираете размер интересующего вас тренда и индикатор предскажет с какой вероятностью цена пройдёт в обратную сторону указанное количество пунктов от ближайшего экстремума.  В основе работы индикатора лежит статистический подсчет исторических трендов. Палантир анализирует на истории тренды с заданным в настройках размером, собирает статистику и выдаëт на её основе результат. Наприме
MultiFractal
Ivan Butko
Индикаторы
МультиФрактал - это модифицированный индикатор фракталов Била Уильямса, дополненный фракталами более высокого порядка, разница между которыми по размеру равна четырем, аналогично смене таймфрейма.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство  Наглядность Информативность  Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные таймфреймы при работе.  Наглядность - в одном графике видна структура графика от более мелких до средних и больших рыночных движений.  Информати
Market Noise
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise -  это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые сист
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Индикаторы
Currency Strength Dynamic Currency Strength Dynamic   –   это индикатор силы валют. Под силой валют подразумевается трендовая направленность большинства или всех валютных пар, в которые входит валюта.  Индикатор основан на показаниях разности скользящих средних, аналогично индикатору MACD, на 28 наиболее популярных валютных парах: это мажоры и миноры.  Преимущества Уникальный осцилляторный метод расчёта Наличие кнопок отключения или включения линий конкретных валют Информационное табло 2 вида
MultiFractal Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MultiFractal Levels MultiFractal Levels  –  это модифицироанный индикатор фракталов Била Вильямса с добавлением уровней.  Фракталы строятся со всех ТФ, разрешённых в настройках. Уровни строятся только по самым последним фракталам, которые ещё не были протестированы ценой.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство Наглядность Информативность  Самые свежие уровни  Настраиваемый фрактал Настраиваемые уровни Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные та
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 5. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график ви
SMC Larry Williams Structure PRO
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure PRO Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 5, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса. В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры , обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждё
AutoColor PRO
Ivan Butko
Индикаторы
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