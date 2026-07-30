Smart DOM Tick Flow — авторский внутридневной индикатор, объединяющий адаптивный SmartDOM, анализ тикового потока, спектральную оценку ценового движения, уровни рыночной активности и многоуровневое подтверждение торговых сигналов. Центральный элемент индикатора — SmartDOM: динамическая карта движения ценового баланса и распределения активности по уровням. Она помогает видеть не только направление движения цены, но и внутреннюю структуру текущего рыночного аукциона — где сосредоточено основное участие, где формируется сопротивление движению, куда смещается центр активности и насколько устойчиво текущее давление покупателей или продавцов. Индикатор анализирует рынок как единую систему, в которой цена, тики, объём, скорость движения, реакция на уровень и качество импульса должны подтверждать друг друга.

SmartDOM — интеллектуальная модель рыночной глубины

Вместо ограниченного набора брокерских заявок SmartDOM распределяет нормализованные тиковые данные цен спроса, предложения и последней сделки по адаптивным ценовым уровням, учитывая доступный объём и определяя направление каждого тика по характеру изменения цены. На этой основе рассчитываются уровень максимальной активности, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, дельта покупателей и продавцов, серии последовательных дисбалансов, признаки поглощения, неудавшиеся аукционы, реакции на границах профиля, смещение центра активности и итоговая оценка качества сформированной структуры. SmartDOM использует визуальную логику биржевого стакана, но решает другую аналитическую задачу. Он не копирует Market Depth / Level II и не выдаёт расчётные уровни за фактическую книгу заявок. Такой подход позволяет использовать SmartDOM на Forex, CFD, металлах, индексах и других инструментах, где единого централизованного стакана всего рынка не существует. В этом и заключается принцип SmartDOM: доступная глубина рынка дополняется интеллектуальной моделью давления, участия и вероятной реакции цены.



Авторское аналитическое ядро ITSA

В основе Smart DOM Tick Flow работает собственное авторское ядро ITSA — InsideBar Tick Spectrum Analytics. ITSA — технология спектрального анализа структуры ценового движения.



Ядро анализирует рынок не как последовательность отдельных свечей, а как поток взаимосвязанных микроизменений цены. Оно оценивает внутренний путь движения, полезную составляющую импульса, уровень шума, устойчивость направления и характер реакции на значимых ценовых уровнях. Спектральный анализ ITSA разделяет движение на направленную и шумовую составляющие. Система оценивает: • полезную энергию движения; • энергию встречных и случайных колебаний; • спектральное соотношение сигнала и шума; • высокочастотный рыночный шум; • частоту разворотов тикового направления; • нестабильность и дрожание потока; • утечку направленного импульса; • перегрузку потока при резких изменениях скорости и спреда; • ширину импульса в тиках; • скорость развития движения; • способность импульса удерживаться; • риск его затухания; • неопределённость баланса покупателей и продавцов.

Это позволяет индикатору отличать устойчивое ценовое продвижение от ситуации, когда рынок активно колеблется, но практически не перемещается в выбранном направлении.

POC — центр максимальной рыночной активности

Одним из ключевых элементов SmartDOM является POC — Point of Control, или уровень максимальной расчётной активности. Это ценовой уровень, в районе которого внутри построенного профиля была сосредоточена наибольшая суммарная активность покупателей и продавцов. POC используется как динамический центр текущего рыночного баланса. Он показывает область, где рынок проявил наибольший интерес и где происходило наиболее плотное взаимодействие сторон. Положение цены относительно POC помогает оценивать: • находится ли рынок в области равновесия; • удерживается ли цена выше или ниже центра активности; • возвращает ли рынок ранее потерянный уровень; • смещается ли контроль в сторону покупателей или продавцов; • подтверждается ли продолжение движения миграцией POC; • сохраняет ли текущий импульс структурную поддержку.

Smart DOM Tick Flow анализирует не только текущее положение POC, но и его изменение во времени. Смещение центра активности вверх или вниз становится дополнительным признаком изменения внутреннего баланса рынка.

Value Area — зона принятой рынком стоимости

Вокруг POC формируется Value Area — диапазон, содержащий основную часть расчётной рыночной активности. В модели Smart DOM Tick Flow зона стоимости охватывает приблизительно 70% объёма построенного профиля. Её границы: • VAH — Value Area High: верхняя граница зоны стоимости; • VAL — Value Area Low: нижняя граница зоны стоимости.

Цена внутри Value Area находится в области относительного баланса. Выход за её границы может указывать на попытку рынка перейти в новый диапазон, однако само пересечение уровня ещё не считается готовым сигналом. Индикатор оценивает характер выхода, тиковое давление, дельту, сохранение импульса и последующую реакцию. Это позволяет отличать развитие направленного движения от кратковременного выброса с возвращением обратно в область стоимости.

Внутренняя структура ценового движения

Отдельный модуль ITSA восстанавливает структуру движения внутри текущего бара. Он анализирует: • полный путь, пройденный ценой; • итоговое направленное смещение; • фактический диапазон; • эффективность движения; • количество внутренних разворотов; • отношение движения к шуму; • положение текущей цены внутри диапазона; • микро-волатильность; • скорость поступления тиков.

Два движения одинакового размера могут иметь совершенно разное качество. В одном случае цена проходит расстояние последовательно, с устойчивым тиковым давлением и минимальным количеством встречных колебаний. В другом — тот же результат формируется через множество резких возвратов, высокий шум и нестабильный поток. Визуально оба движения могут выглядеть похожими. Аналитическое ядро ITSA оценивает их внутреннюю структуру и присваивает им разное качество.

Tick Flow — направленное участие рынка

Модуль Tick Flow оценивает, какая сторона поддерживает текущее движение. В расчёте учитываются: • соотношение восходящих и нисходящих тиков; • амплитуда движения в каждом направлении; • последовательность однонаправленных изменений; • продолжение импульса; • скорость продвижения цены; • эффективность движения относительно тикового объёма; • изменение давления возле значимых уровней.



Дельта, дисбалансы и поглощение

SmartDOM формирует расчётное распределение активности покупателей и продавцов по ценовым уровням. На его основе индикатор оценивает: Дельту — разницу между направленной активностью покупателей и продавцов. Последовательные дисбалансы — несколько соседних уровней, на которых одна сторона показывает устойчивое преимущество. Поглощение — ситуацию, когда повышенная направленная активность не приводит к ожидаемому продолжению цены и встречает сопротивление противоположной стороны. Неудачный аукцион — попытку выхода к границе диапазона, которая не получает достаточного продолжения и заканчивается возвратом цены. Отклонение уровня — выраженную реакцию после тестирования важной ценовой области. Миграцию стоимости — постепенное смещение POC и зоны основной активности вверх или вниз. Эти элементы не используются изолированно. Они передаются в общее аналитическое ядро и сопоставляются с Tick Flow, спектральным состоянием движения, локальным прогнозом и реакцией на уровни.

Многоуровневая система подтверждения

Smart DOM Tick Flow не формирует сигнал на основании одного показателя. В принятии решения участвуют несколько аналитических групп: • SmartDOM — распределение активности, ценовой баланс и вероятные зоны реакции; • Tick Flow — направленное участие и качество тикового потока; • Spectrum Engine — соотношение полезного движения и рыночного шума; • Detector Engine — реакция цены, импульс, отбой и качество текущего события; • Level Brain — значимые области поддержки, сопротивления и равновесия; • Forecast Engine — устойчивость выбранного направления; • AI Mesh — объединение уже рассчитанных аналитических групп в единую оценку.

Каждый модуль выполняет собственную задачу и не создаёт торговую стрелку самостоятельно. Сигнал формируется после согласования рыночного участия, реакции на уровень, направления движения и состояния SmartDOM. При выраженном конфликте между модулями система сохраняет нейтральный статус и ожидает более ясной структуры.



Торговая карта на графике

Smart DOM Tick Flow отображает непосредственно на графике: • сигналы покупки и продажи; • POC — уровень максимальной расчётной активности; • направление текущего рыночного давления; • расчётную цель движения; • область структурного риска; • зоны вероятной реакции; • уровни поддержки и сопротивления; • состояние SmartDOM; • качество и готовность аналитических модулей; • текущий баланс покупателей и продавцов; • признаки накопления и сжатия диапазона; • сигналы ослабления или завершения сценария.

Индикатор учитывает не только потенциальное направление, но и геометрию сценария. Цель и защитная область связываются с фактической структурой рынка, текущей волатильностью, стоимостью движения и расположением значимых уровней.

Адаптивное управление

Вместо десятков технических коэффициентов Smart DOM Tick Flow предоставляет четыре основных параметра: Signal Frequency — регулирует желаемую частоту появления сигналов. Signal Quality — определяет строгость согласования аналитических модулей. Trade Horizon — управляет масштабом цели и предполагаемым горизонтом движения. Exit Protection — регулирует чувствительность защитного сопровождения. Внутренние окна, пороги и веса автоматически адаптируются к инструменту, текущей волатильности, плотности тикового потока и рыночному режиму.

Smart DOM Tick Flow

Smart DOM Tick Flow объединяет в одном интерфейсе то, что обычно требует нескольких отдельных инструментов: профиль рыночной активности, тиковый поток, спектральный анализ движения, дельту, ценовые уровни, локальный прогноз и многоуровневое подтверждение. Это не доступ к централизованной книге заявок и не система, знающая фактические позиции всех участников рынка. Это профессиональная аналитическая модель, которая преобразует доступные рыночные данные в понятную карту давления, баланса и структуры ценового движения.



Smart DOM Tick Flow не гарантирует точность каждого сигнала или получение прибыли. Расчётные уровни, цели, зоны активности и торговые сигналы являются результатом математического анализа и должны использоваться вместе с собственными правилами управления капиталом и риском.