Smart DOM Tick Flow

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  • Konstantin Chechnev
    Konstantin Chechnev

    Konstantin Chechnev

    4.7 (4)
    РАЗРАБОТКА ДЛЯ METATRADER
    Разработаю для вас решение практически любой сложности — от индикаторов, торговых панелей и утилит до многоуровневых аналитических систем, советников, оптимизаторов и специализированных инструментов для исследования рынка.
    11 продуктов 1 тема 1 комментарий
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Smart DOM Tick Flow — авторский внутридневной индикатор, объединяющий адаптивный SmartDOM, анализ тикового потока, спектральную оценку ценового движения, уровни рыночной активности и многоуровневое подтверждение торговых сигналов.

Центральный элемент индикатора — SmartDOM: динамическая карта движения ценового баланса и распределения активности по уровням. Она помогает видеть не только направление движения цены, но и внутреннюю структуру текущего рыночного аукциона — где сосредоточено основное участие, где формируется сопротивление движению, куда смещается центр активности и насколько устойчиво текущее давление покупателей или продавцов. Индикатор анализирует рынок как единую систему, в которой цена, тики, объём, скорость движения, реакция на уровень и качество импульса должны подтверждать друг друга.


SmartDOM — интеллектуальная модель рыночной глубины

Вместо ограниченного набора брокерских заявок SmartDOM распределяет нормализованные тиковые данные цен спроса, предложения и последней сделки по адаптивным ценовым уровням, учитывая доступный объём и определяя направление каждого тика по характеру изменения цены. На этой основе рассчитываются уровень максимальной активности, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, дельта покупателей и продавцов, серии последовательных дисбалансов, признаки поглощения, неудавшиеся аукционы, реакции на границах профиля, смещение центра активности и итоговая оценка качества сформированной структуры.

SmartDOM использует визуальную логику биржевого стакана, но решает другую аналитическую задачу. Он не копирует Market Depth / Level II и не выдаёт расчётные уровни за фактическую книгу заявок.

Такой подход позволяет использовать SmartDOM на Forex, CFD, металлах, индексах и других инструментах, где единого централизованного стакана всего рынка не существует.

 
В этом и заключается принцип SmartDOM: доступная глубина рынка дополняется интеллектуальной моделью давления, участия и вероятной реакции цены.


Авторское аналитическое ядро ITSA

В основе Smart DOM Tick Flow работает собственное авторское ядро ITSA — InsideBar Tick Spectrum Analytics.

 
ITSA — технология спектрального анализа структуры ценового движения.


Ядро анализирует рынок не как последовательность отдельных свечей, а как поток взаимосвязанных микроизменений цены. Оно оценивает внутренний путь движения, полезную составляющую импульса, уровень шума, устойчивость направления и характер реакции на значимых ценовых уровнях.

Спектральный анализ ITSA разделяет движение на направленную и шумовую составляющие.

Система оценивает:

полезную энергию движения;
энергию встречных и случайных колебаний;
спектральное соотношение сигнала и шума;
высокочастотный рыночный шум;
частоту разворотов тикового направления;
нестабильность и дрожание потока;
утечку направленного импульса;
перегрузку потока при резких изменениях скорости и спреда;
ширину импульса в тиках;
скорость развития движения;
способность импульса удерживаться;
риск его затухания;
неопределённость баланса покупателей и продавцов.

Это позволяет индикатору отличать устойчивое ценовое продвижение от ситуации, когда рынок активно колеблется, но практически не перемещается в выбранном направлении.


POC — центр максимальной рыночной активности

Одним из ключевых элементов SmartDOM является POC — Point of Control, или уровень максимальной расчётной активности.

Это ценовой уровень, в районе которого внутри построенного профиля была сосредоточена наибольшая суммарная активность покупателей и продавцов.

POC используется как динамический центр текущего рыночного баланса. Он показывает область, где рынок проявил наибольший интерес и где происходило наиболее плотное взаимодействие сторон.

Положение цены относительно POC помогает оценивать:

находится ли рынок в области равновесия;
удерживается ли цена выше или ниже центра активности;
возвращает ли рынок ранее потерянный уровень;
смещается ли контроль в сторону покупателей или продавцов;
подтверждается ли продолжение движения миграцией POC;
сохраняет ли текущий импульс структурную поддержку.

Smart DOM Tick Flow анализирует не только текущее положение POC, но и его изменение во времени. Смещение центра активности вверх или вниз становится дополнительным признаком изменения внутреннего баланса рынка.


Value Area — зона принятой рынком стоимости

Вокруг POC формируется Value Area — диапазон, содержащий основную часть расчётной рыночной активности.

В модели Smart DOM Tick Flow зона стоимости охватывает приблизительно 70% объёма построенного профиля.

Её границы:

VAH — Value Area High: верхняя граница зоны стоимости;
VAL — Value Area Low: нижняя граница зоны стоимости.

Цена внутри Value Area находится в области относительного баланса. Выход за её границы может указывать на попытку рынка перейти в новый диапазон, однако само пересечение уровня ещё не считается готовым сигналом.

Индикатор оценивает характер выхода, тиковое давление, дельту, сохранение импульса и последующую реакцию. Это позволяет отличать развитие направленного движения от кратковременного выброса с возвращением обратно в область стоимости.


Внутренняя структура ценового движения

Отдельный модуль ITSA восстанавливает структуру движения внутри текущего бара.

Он анализирует:

полный путь, пройденный ценой;
итоговое направленное смещение;
фактический диапазон;
эффективность движения;
количество внутренних разворотов;
отношение движения к шуму;
положение текущей цены внутри диапазона;
микро-волатильность;
скорость поступления тиков.

Два движения одинакового размера могут иметь совершенно разное качество.

В одном случае цена проходит расстояние последовательно, с устойчивым тиковым давлением и минимальным количеством встречных колебаний. В другом — тот же результат формируется через множество резких возвратов, высокий шум и нестабильный поток.

Визуально оба движения могут выглядеть похожими. Аналитическое ядро ITSA оценивает их внутреннюю структуру и присваивает им разное качество.


Tick Flow — направленное участие рынка

Модуль Tick Flow оценивает, какая сторона поддерживает текущее движение.

В расчёте учитываются:

соотношение восходящих и нисходящих тиков;
амплитуда движения в каждом направлении;
последовательность однонаправленных изменений;
продолжение импульса;
скорость продвижения цены;
эффективность движения относительно тикового объёма;
изменение давления возле значимых уровней.


Дельта, дисбалансы и поглощение

SmartDOM формирует расчётное распределение активности покупателей и продавцов по ценовым уровням.

На его основе индикатор оценивает:

Дельту — разницу между направленной активностью покупателей и продавцов.

Последовательные дисбалансы — несколько соседних уровней, на которых одна сторона показывает устойчивое преимущество.

Поглощение — ситуацию, когда повышенная направленная активность не приводит к ожидаемому продолжению цены и встречает сопротивление противоположной стороны.

Неудачный аукцион — попытку выхода к границе диапазона, которая не получает достаточного продолжения и заканчивается возвратом цены.

Отклонение уровня — выраженную реакцию после тестирования важной ценовой области.

Миграцию стоимости — постепенное смещение POC и зоны основной активности вверх или вниз.

Эти элементы не используются изолированно. Они передаются в общее аналитическое ядро и сопоставляются с Tick Flow, спектральным состоянием движения, локальным прогнозом и реакцией на уровни.


Многоуровневая система подтверждения

Smart DOM Tick Flow не формирует сигнал на основании одного показателя.

В принятии решения участвуют несколько аналитических групп:

SmartDOM — распределение активности, ценовой баланс и вероятные зоны реакции;
Tick Flow — направленное участие и качество тикового потока;
Spectrum Engine — соотношение полезного движения и рыночного шума;
Detector Engine — реакция цены, импульс, отбой и качество текущего события;
Level Brain — значимые области поддержки, сопротивления и равновесия;
Forecast Engine — устойчивость выбранного направления;
AI Mesh — объединение уже рассчитанных аналитических групп в единую оценку.

Каждый модуль выполняет собственную задачу и не создаёт торговую стрелку самостоятельно.

 
Сигнал формируется после согласования рыночного участия, реакции на уровень, направления движения и состояния SmartDOM. При выраженном конфликте между модулями система сохраняет нейтральный статус и ожидает более ясной структуры.


Торговая карта на графике

Smart DOM Tick Flow отображает непосредственно на графике:

сигналы покупки и продажи;
POC — уровень максимальной расчётной активности;
направление текущего рыночного давления;
расчётную цель движения;
область структурного риска;
зоны вероятной реакции;
уровни поддержки и сопротивления;
состояние SmartDOM;
качество и готовность аналитических модулей;
текущий баланс покупателей и продавцов;
признаки накопления и сжатия диапазона;
сигналы ослабления или завершения сценария.

Индикатор учитывает не только потенциальное направление, но и геометрию сценария. Цель и защитная область связываются с фактической структурой рынка, текущей волатильностью, стоимостью движения и расположением значимых уровней.


Адаптивное управление

Вместо десятков технических коэффициентов Smart DOM Tick Flow предоставляет четыре основных параметра:

Signal Frequency — регулирует желаемую частоту появления сигналов.

Signal Quality — определяет строгость согласования аналитических модулей.

Trade Horizon — управляет масштабом цели и предполагаемым горизонтом движения.

Exit Protection — регулирует чувствительность защитного сопровождения.

Внутренние окна, пороги и веса автоматически адаптируются к инструменту, текущей волатильности, плотности тикового потока и рыночному режиму.


Smart DOM Tick Flow

Smart DOM Tick Flow объединяет в одном интерфейсе то, что обычно требует нескольких отдельных инструментов: профиль рыночной активности, тиковый поток, спектральный анализ движения, дельту, ценовые уровни, локальный прогноз и многоуровневое подтверждение.

Это не доступ к централизованной книге заявок и не система, знающая фактические позиции всех участников рынка.

 
Это профессиональная аналитическая модель, которая преобразует доступные рыночные данные в понятную карту давления, баланса и структуры ценового движения.


Smart DOM Tick Flow не гарантирует точность каждого сигнала или получение прибыли. Расчётные уровни, цели, зоны активности и торговые сигналы являются результатом математического анализа и должны использоваться вместе с собственными правилами управления капиталом и риском.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Иногда хочется просто на минутку выдохнуть: пока график “дышит”, можно отвлечься и размять внимание — не уходя из терминала. ARKAVELLE рисуется прямо на чарте: это маленькая аркада для спокойного перерыва между идеями и сделками. Правила простые • Цель: отбивать мяч платформой и разбивать кирпичи. • Управление: стрелки ← / → или мышь (движение внутри панели). Ловите падающие бонусы — они меняют темп и добавляют веселья: • Expand — расширяет платформу на время. • Slow — замедляет мячи на время.
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