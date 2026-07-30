Smart DOM Tick Flow
- Индикаторы
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Konstantin ChechnevРАЗРАБОТКА ДЛЯ METATRADER
Разработаю для вас решение практически любой сложности — от индикаторов, торговых панелей и утилит до многоуровневых аналитических систем, советников, оптимизаторов и специализированных инструментов для исследования рынка.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
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Smart DOM Tick Flow — авторский внутридневной индикатор, объединяющий адаптивный SmartDOM, анализ тикового потока, спектральную оценку ценового движения, уровни рыночной активности и многоуровневое подтверждение торговых сигналов.
Центральный элемент индикатора — SmartDOM: динамическая карта движения ценового баланса и распределения активности по уровням. Она помогает видеть не только направление движения цены, но и внутреннюю структуру текущего рыночного аукциона — где сосредоточено основное участие, где формируется сопротивление движению, куда смещается центр активности и насколько устойчиво текущее давление покупателей или продавцов. Индикатор анализирует рынок как единую систему, в которой цена, тики, объём, скорость движения, реакция на уровень и качество импульса должны подтверждать друг друга.
Вместо ограниченного набора брокерских заявок SmartDOM распределяет нормализованные тиковые данные цен спроса, предложения и последней сделки по адаптивным ценовым уровням, учитывая доступный объём и определяя направление каждого тика по характеру изменения цены. На этой основе рассчитываются уровень максимальной активности, верхняя и нижняя границы зоны стоимости, дельта покупателей и продавцов, серии последовательных дисбалансов, признаки поглощения, неудавшиеся аукционы, реакции на границах профиля, смещение центра активности и итоговая оценка качества сформированной структуры.
SmartDOM использует визуальную логику биржевого стакана, но решает другую аналитическую задачу. Он не копирует Market Depth / Level II и не выдаёт расчётные уровни за фактическую книгу заявок.
Такой подход позволяет использовать SmartDOM на Forex, CFD, металлах, индексах и других инструментах, где единого централизованного стакана всего рынка не существует.
В основе Smart DOM Tick Flow работает собственное авторское ядро ITSA — InsideBar Tick Spectrum Analytics.
Ядро анализирует рынок не как последовательность отдельных свечей, а как поток взаимосвязанных микроизменений цены. Оно оценивает внутренний путь движения, полезную составляющую импульса, уровень шума, устойчивость направления и характер реакции на значимых ценовых уровнях.
Спектральный анализ ITSA разделяет движение на направленную и шумовую составляющие.
Система оценивает:
Это позволяет индикатору отличать устойчивое ценовое продвижение от ситуации, когда рынок активно колеблется, но практически не перемещается в выбранном направлении.
Одним из ключевых элементов SmartDOM является POC — Point of Control, или уровень максимальной расчётной активности.
Это ценовой уровень, в районе которого внутри построенного профиля была сосредоточена наибольшая суммарная активность покупателей и продавцов.
POC используется как динамический центр текущего рыночного баланса. Он показывает область, где рынок проявил наибольший интерес и где происходило наиболее плотное взаимодействие сторон.
Положение цены относительно POC помогает оценивать:
Smart DOM Tick Flow анализирует не только текущее положение POC, но и его изменение во времени. Смещение центра активности вверх или вниз становится дополнительным признаком изменения внутреннего баланса рынка.
Вокруг POC формируется Value Area — диапазон, содержащий основную часть расчётной рыночной активности.
В модели Smart DOM Tick Flow зона стоимости охватывает приблизительно 70% объёма построенного профиля.
Её границы:
Цена внутри Value Area находится в области относительного баланса. Выход за её границы может указывать на попытку рынка перейти в новый диапазон, однако само пересечение уровня ещё не считается готовым сигналом.
Индикатор оценивает характер выхода, тиковое давление, дельту, сохранение импульса и последующую реакцию. Это позволяет отличать развитие направленного движения от кратковременного выброса с возвращением обратно в область стоимости.
Отдельный модуль ITSA восстанавливает структуру движения внутри текущего бара.
Он анализирует:
Два движения одинакового размера могут иметь совершенно разное качество.
В одном случае цена проходит расстояние последовательно, с устойчивым тиковым давлением и минимальным количеством встречных колебаний. В другом — тот же результат формируется через множество резких возвратов, высокий шум и нестабильный поток.
Визуально оба движения могут выглядеть похожими. Аналитическое ядро ITSA оценивает их внутреннюю структуру и присваивает им разное качество.
Модуль Tick Flow оценивает, какая сторона поддерживает текущее движение.
В расчёте учитываются:
SmartDOM формирует расчётное распределение активности покупателей и продавцов по ценовым уровням.
На его основе индикатор оценивает:
Дельту — разницу между направленной активностью покупателей и продавцов.
Последовательные дисбалансы — несколько соседних уровней, на которых одна сторона показывает устойчивое преимущество.
Поглощение — ситуацию, когда повышенная направленная активность не приводит к ожидаемому продолжению цены и встречает сопротивление противоположной стороны.
Неудачный аукцион — попытку выхода к границе диапазона, которая не получает достаточного продолжения и заканчивается возвратом цены.
Отклонение уровня — выраженную реакцию после тестирования важной ценовой области.
Миграцию стоимости — постепенное смещение POC и зоны основной активности вверх или вниз.
Эти элементы не используются изолированно. Они передаются в общее аналитическое ядро и сопоставляются с Tick Flow, спектральным состоянием движения, локальным прогнозом и реакцией на уровни.
Smart DOM Tick Flow не формирует сигнал на основании одного показателя.
В принятии решения участвуют несколько аналитических групп:
Каждый модуль выполняет собственную задачу и не создаёт торговую стрелку самостоятельно.
Smart DOM Tick Flow отображает непосредственно на графике:
Индикатор учитывает не только потенциальное направление, но и геометрию сценария. Цель и защитная область связываются с фактической структурой рынка, текущей волатильностью, стоимостью движения и расположением значимых уровней.
Вместо десятков технических коэффициентов Smart DOM Tick Flow предоставляет четыре основных параметра:
Signal Frequency — регулирует желаемую частоту появления сигналов.
Signal Quality — определяет строгость согласования аналитических модулей.
Trade Horizon — управляет масштабом цели и предполагаемым горизонтом движения.
Exit Protection — регулирует чувствительность защитного сопровождения.
Внутренние окна, пороги и веса автоматически адаптируются к инструменту, текущей волатильности, плотности тикового потока и рыночному режиму.
Smart DOM Tick Flow объединяет в одном интерфейсе то, что обычно требует нескольких отдельных инструментов: профиль рыночной активности, тиковый поток, спектральный анализ движения, дельту, ценовые уровни, локальный прогноз и многоуровневое подтверждение.
Это не доступ к централизованной книге заявок и не система, знающая фактические позиции всех участников рынка.
Smart DOM Tick Flow не гарантирует точность каждого сигнала или получение прибыли. Расчётные уровни, цели, зоны активности и торговые сигналы являются результатом математического анализа и должны использоваться вместе с собственными правилами управления капиталом и риском.